  Велотвиттер. 6-й (304) выпуск

О взаимопомощи на дороге, совместных тренировках и остановках на кофе, семейных радостях и заботах – обо всём, из чего состоят будни профессиональных велосипедистов, рассказали твиты прошедшей недели.

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

#похищение (фото @franventoso)

@Chicchi80 Франческо Кикки

Мы похожи…

@vincenzonibali Винченцо Нибали

Я нашёл нового менеджера – Мануэля Боаро, пока, Алекс Каррера ))) #тренировкинаТенерифе

@Roman86_K Роман Кройцигер

Классическая остановка, чтобы чуть-чуть подкрепиться

@MichaelValgren Михаэль Вальгрен

Ранний подарок на день рождения – больше 6 часов на @argon18bike

@PierroooRolland Пьер Роллан

Спасибо ребятам из #zappiracingteam за бесценную помощь. На гравии у меня взорвалась шина. Они остановились и сначала отдали мне колесо, чтобы выиграть немного времени. Упс, оказалось, что традиционное колесо не подходит к дисковым тормозам! Поэтому они отдали мне шину, а затем мы вместе поехали до финиша тренировки. Это настоящее братство велосипеда, когда все делят одну страсть. Спасибо им ещё раз за то, что спасли мой день!

‏@eliaviviani Элиа Вивиани

Нет лучшего начала для дня, когда мне исполняется 28 лет, как проснуться в доме с моей любимой и новым Iphone7

@PetitAdrien62 Адриен Пети

Остановка на кофе с Романом Сикаром и Анжело Туликом в баре, посвящённом велосипедистам

‏@DanMartin86 Дэн Мартин

Лишаешься дара речи, когда видишь такое #Жирона#мастерство

‏@eroscapecchi Эрос Капекки

Остановка на кофе

‏@JoeDombro Джо Домбровски

Отличный день для тренировки на любимых подъёмах с Иэном Босуэллом, у которого сегодня день рождения

‏@Daniel87Oss Даниэль Осс

Тренировка на велосипеде и с басами! Стараюсь изо всех сил.

