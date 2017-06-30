VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Положительная допинг-проба Харлинсона Пантано

Положительная допинг-проба Харлинсона ПантаноМеждународный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что допинг-проба А 30-летнего колумбийского гонщика Харлинсона Пантано (Jarlinson Pantano) показала наличие эритропоэтина (ЭПО). Проба была взята у гонщика вне соревнований 26 февраля 2019 года, этот допинг-контроль был запланированным.

Команда Trek-Segafredo объявила, что Харлинсон Пантано немедленно отстранён от работы.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Харлинсон Пантано Jarlinson Pantano допинг

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 23:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Хороший был гонщик.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 21 апреля 2019

Presidential Cycling Tour of Turkey

17 апреля 2019

De Brabantse Pijl

21 апреля 2019

Amstel Gold Race

22 - 26 апреля 2019

Tour of the Alps

24 апреля 2019

La Fleche Wallonne

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Положительная допинг-проба Хар ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хороший был гонщик.
  • Hammill
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (11)
    Hammill-Фото

    Я раньше был уверен, что у Сагана на МСР побед будет не меньше, чем у Фрейре, ибо для обоих - идеальная гонка...а теперь думаю, что хоть одну бы сумел зацепить. По факту к почти 30 годам лишь два монумента, при том, что по подобию Боонена, Хушовда, Беннати, Кристоффа и Деге финиш с возрастом должен притупиться, а значит выигрывать станет ещё сложнее.

  • uran
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (11)
    uran-Фото
    До "все" ему очень далеко, например монументы, да и с такой то мотивацией...
  • Rumi
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (5)
    Rumi-Фото

    Цитата: RUSLIK1
    шикарная гонка. филжил лучший. больше не чего добавить.

    Разве что одну штуку. Милан-Сан-Ремо.

  • Rumi
    Нильс Политт – призёр Париж-Ру ... (10)
    Rumi-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Неужели характер у Н. Политта не чемпионский?

    Без чемпионского характера на Рубэ не заезжают в десятку. Тем более вторым в спринте))

  • Hammill
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (11)
    Hammill-Фото

    У Жильбера звёздность просто уже прошла, он 5 лет прокатал ради высокой з/п в БМС, выиграв за это время лишь ЧМ (да,  это очень крутое достижение, но за 5 лет - слишком мало для человека в 11-ом году выносившего всех в Арденнах) и Амстел, а потом вспомнил, что ещё три монумента надо выиграть и попросился к Лефевру. (При всём моём уважении к Филу.)

  • Rumi
    Ваут Ван Арт: «Забыл поесть и ... (1)
    Rumi-Фото

    Через пять лет они с Ван Дер Пулом будут крушить все подряд. Очень сильно ехал парень.

  • Серафим
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (11)
    Серафим-Фото

    Даже не сомневаюсь. что Саган еще покажет себя, и не раз. И на самом высоком уровне. Ему, пожалуй, только олимпийского золота не хватает, чтобы выиграть всё. Просто нужно какое-то время, и его есть у него.

  • raspik
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (5)
    raspik-Фото
    "в топ-10 финишировали четыре гонщика команды Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар." Убивают велоспорт!
  • AndreyEst
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (11)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Александра
    Никто не может побеждать всегда, а за любым подъемом идет спуск. Поэтому, думаю, бессмысленно, гадать, в чем дело, ни одна проигранная гонка не обесценивает прошлые победы и не делает спортсмена неудачником.

    Разрешите присоединиться к вашему блестящему комментарию.

    И да,рано ещё Сагана хоронить.Зелёная майка ждет его,догонит Виранка,а потом и перегонитhi

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 апреля

Brian Van Goethem (Lotto Soudal)

Alexandre Geniez (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (74)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)