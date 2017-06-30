Положительная допинг-проба Харлинсона Пантано

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 22:05
Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что допинг-проба А 30-летнего колумбийского гонщика Харлинсона Пантано (Jarlinson Pantano) показала наличие эритропоэтина (ЭПО). Проба была взята у гонщика вне соревнований 26 февраля 2019 года, этот допинг-контроль был запланированным.
Команда Trek-Segafredo объявила, что Харлинсон Пантано немедленно отстранён от работы.
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