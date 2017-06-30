Положительная допинг-проба Харлинсона Пантано

Цитата: Александра

Никто не может побеждать всегда, а за любым подъемом идет спуск. Поэтому, думаю, бессмысленно, гадать, в чем дело, ни одна проигранная гонка не обесценивает прошлые победы и не делает спортсмена неудачником.



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И да,рано ещё Сагана хоронить.Зелёная майка ждет его,догонит Виранка,а потом и перегонит