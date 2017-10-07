Положительная допинг-проба B у Самуэля Санчеса

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:17
Контракт Самуэля Санчеса с командой BMC расторгнут после анализа допинг-пробы B, показавшей наличие запрещённых препаратов
Команда BMC объявила о разрыве контракта с 39-летним испанским велогонщиком Самуэлем Санчесом (Samuel Sanchez) из-за положительной допинг-пробы. Напомним, что допинг-проба Самуэля Санчеса, взятая вне соревнований 9 августа 2017 года показала наличие релизинг-пептидов гормона роста (GHRP-2) и их метаболитов. Санчес потребовал анализа пробы B, но и она дала положительный результат на наличие запрещённого препарата.
Самуэля Санчеса, который выступал в команде BMC c 2014 года, ждёт дисквалификация.
Photo © Tim De Waele/BMC
В пресс-релизе команды BMC говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) поставил в известность команду о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так как проба Самуэля Санчеса, взятая во внесоревновательный период, показала наличие GHRP-2 и его метаболитов. В соответствии с политикой нулевой терпимости к нарушению антидопинговых правил и в соответствии с регламентом UCI Санчес был немедленно отстранён командой от соревнований.
По запросу Санчеса аккредитованная WADA лаборатория в Лозанне (Швейцария) провела анализ пробы B, который показал наличие GHRP-2 и его метаболитов такое же, как и в пробе А. С этого момента контракт Санчеса с командой был немедленно расторгнут».
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