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Положительная допинг-проба B у Самуэля Санчеса

Контракт Самуэля Санчеса с командой BMC расторгнут после анализа допинг-пробы B, показавшей наличие запрещённых препаратов

 

 

  Команда BMC объявила о разрыве контракта с 39-летним испанским велогонщиком Самуэлем Санчесом (Samuel Sanchez) из-за положительной допинг-пробы. Напомним, что допинг-проба Самуэля Санчеса, взятая вне соревнований 9 августа 2017 года показала наличие  релизинг-пептидов гормона роста (GHRP-2) и их метаболитов. Санчес потребовал анализа пробы B, но и она дала положительный результат на наличие запрещённого препарата.

  Самуэля Санчеса, который выступал в команде BMC c 2014 года, ждёт дисквалификация.

 

Photo © Tim De Waele/BMC

 

  В пресс-релизе команды BMC говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) поставил в известность команду о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так как проба Самуэля Санчеса, взятая во внесоревновательный период, показала наличие  GHRP-2 и его метаболитов. В соответствии с политикой нулевой терпимости к нарушению антидопинговых правил и в соответствии с регламентом UCI Санчес был немедленно отстранён командой от соревнований.

  По запросу Санчеса аккредитованная WADA лаборатория в Лозанне (Швейцария) провела анализ пробы B, который показал наличие GHRP-2 и его метаболитов такое же, как и в пробе А. С этого момента контракт Санчеса с командой был немедленно расторгнут».

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Теги к статье: Самуэль Санчес Samuel Sanchez допинг

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2017 (4)
    VeloVelo-Фото

    РигоБерто-РигоБраво! Уран-Уранище! )
    Вот один из главных на Ломбардию!

    Подскажите, почему Зак не едет итальянские осенние классики?
    Вроде, вполне ему подходит рельеф Ломбардии и форма должна была остаться после Вуэльты.

  • VeloVelo
    Альваро Одег – новобранец кома ... (3)
    VeloVelo-Фото
    В смысле? )
  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Превью (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень жду эту гонку. Ломбардия невероятна всегда. 

  • velodoctor
    Милан - Турин-2017 (4)
    velodoctor-Фото
    Чернецкий в составе, просто одна из любимых гонок, а Ильнур завершил сезон, Матвей востанавливается.
    И сами понимаете, хочется чтобы чисто теоретически был гонщик, который смог бы порадовать и за кого можно было бы попереживать. loc
  • Student
    Милан - Турин-2017 (4)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет. dash Зато на тур Турции поедет,  который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. 
     
    Очки тоже важны. Да и уровни гонок разные.
  • Андрон
    Милан - Турин-2017 (4)
    Андрон-Фото

      Да, не зря эту гонку часто выигрывают не классики, а генеральщики. Первые 4 места только подтверждают эту тенденцию.

     P.S. Просто здесь нет Сагана. ( Это несерьезно, если кто не понял).

  • RVL
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    RVL-Фото

    Отличное видео!Спасибо.
    Еще бы такое же по Кристофу!

    зы. я уже жду следующей весны от Сагана...

  • VeloVelo
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Rokka, зря ты "-" Студенту поставил.
    Ты мне его должен был поставить.
    Это я тебе минуснул за "молодого Пантано", извини ;)

  • VeloVelo
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Женя, ну не понял и не понял. Бывает )
  • VeloVelo
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Потрясающее видео. Мастер-класс. Спасибо вам!
    Да, Петя Выдающийся гонщик, это факт.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

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