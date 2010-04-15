Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 4 этап, Кульера - Эль Пуиг

Четвёртый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в небольшом курортном городке Кульера (Cullera), который вместе с окружающей муниципальной территорией, ему подчиняющейся, расположился на равнине, входящей в национальный природный парк Альбуфера.

Кульера принадлежит району Рибера Баха (Ribera baja), через который протекает река Хукар, являющаяся основным источником воды, использующейся для полива окружающих полей и плантаций. Из русла реки отведена сеть каналов, созданная еще во времена мусульманского владычества и исправно функционирующая до сих пор. Окружающая растительность представлена цитрусовыми, оливковыми, фруктовыми и рожковыми деревьями. На прилегающей к зоне Альбуферы территории имеется большое количество рисовых полей.

Напротив нынешнего пляжа Сан Антонио (San Antonio) примерно в километре от берега видно скалистое образование, именуемое Пеньета дель Моро (La peñeta del moro), слегка приподнимающееся из воды. Это небольшой кусочек суши среди воды, никогда не претендовавший на то, чтобы считаться островом. Площадки метр на пять, созданной скалами посреди моря, хватало только на то, чтобы установить здесь маленький белоснежный маяк (Faro de Cullera), который был построен в 1858 году. Трехметровое сигнальное сооружение поставили здесь специально для того, чтобы просто обозначить наличие препятствия, затруднявшего кораблям подход к берегам Кульеры.

Единственной возвышенностью на плоской, как стол, равнине является поднявшийся на 233 метра над уровнем моря холм Монтанья де лас Зоррас (Моntaña de las Zorras), что означает «гора лисиц». Своим именем возвышенность обязана тому периоду времени, когда в этом районе обитало большое количество зайцев и лисиц, на них охотившихся. Сегодня по причине разрастания городов и поселков муниципалитета, наступления их на природу, а также активной туристической деятельности, лису здесь можно встретить только по счастливой случайности.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 4 этап, Кульера - Эль Пуиг

При всей относительно небольшой высоте Монтанья де лас Зоррас благодаря отсутствию каких-либо препятствий с нее хорошо виден каждый метр равнинного пространства. Из-за этого преимущества гора всегда была обитаемым местом.

Завоеватели-мусульмане называли это место Колла-Аерия, что в переводе означает «Высокая вершина». Постепенно старинное арабское «Колла-Аерия» перетекло в современное — «Кульера». В испанском средневековом эпосе «Песнь о моём Сиде» также упоминается этот город, чьё имя звучит как «Гухера».

При арабах здесь был возведен замок, позднее отремонтированный и использованный в военных целях христианами. В начале 20-го века эту крепость преобразовали в сантуарио (santuariо) – святое место.

Наиболее ранние следы присутствия человека в этих местах датированы эпохой Верхнего Палеолита (примерно 25 тысяч лет до н.э.). Ученые обнаружили признаки жизни той поры в пещере вулканического происхождения.

25 мая 1550 года Кульера была атакована берберийскими пиратами под командованием их вожака Драгута (Dragut), основательно разграбившими город и захватившими большое количество пленников, которых они увезли в рабство. Береговое поселение после этой атаки осталось практически без населения на последующие несколько десятилетий. Едва ли не единственным местом, которое посещалось в те времена, стала пещера, где периодически производились обмены пленными между враждующими сторонами. В наши дни эта необычная пещера является музеем пирата Драгута (Museo temático de la Piratería «Cueva-Museo del pirata Dragut») – эмиссара Красной Бороды. Его экспозиция иллюстрирует историю пиратства и мореходства.

Король Филипп II (Felipe II) озаботился защитой территории и населения от пиратских набегов, решив построить систему сторожевых и оборонительных башен вдоль берега. Одной из фортификаций этой системы является дошедшая до наших дней Торре дель Мареньет (Тоrre del Marenyet).

Более поздние события, в связи с которыми Кульера упоминается в испанской истории, относятся уже к современной эпохе. Начиная с шестидесятых годов 20-го века Кульера испытывает туристический бум.

Благодаря наличию отличных пляжей и ровному климату, отсутствию минусовых температур зимой, она становится местом настоящего паломничества желающих отдохнуть, погреться на солнышке, а то и остаться здесь на всю оставшуюся пенсионную жизнь. Туризм способствует развитию ресторанно-гостиничной сети города, даёт ощутимый толчок строительному сектору экономики.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 4 этап, Кульера - Эль Пуиг

В Кульере 11 пляжей – чистых, покрытых нежным золотистым песком. Большинство из них отмечено Голубым флагом. «Cap Blanc» – центральный пляж, самый многолюдный. Его выбирают любители водного спорта. «Playa del Faro» предпочитают дайверы; на «Playa Marenyet» занимаются серфингом. Купаться можно практически без перерыва: летом температура воды достигает 27°C; зимой не падает ниже 17°C.

К достопримечательностям Кульеры относятся: Замок-крепость Кульеры (Castillo del Cullera), которая возвышается над историческим центром. От оборонительных укреплений замка-крепости сохранились лишь небольшой участок на западе и 5 башен. Рядом с крепостью расположилась церковь Святилище Девы дель Кастильо (Sanctuary of the Virgen del Castillo).

В 1631 году на руинах башни Мавританской королевы (Torre de la Reina Mora), которая в 13-мвеке была частью исламской крепости, построили часовню Святой Анны (consagrada a Santa Ana). После недавней реставрации строению возвратили первоначальный облик.

Полностью восстановлена и коническая Сторожевая башня 16-го века – Мареньет (Torre del Marenyet), возведенная для защиты от атак берберов при Филиппе II. Со смотровой площадки башни открывается обзор бухты, устья Хукара и рисовых полей.

Интересно прогуляться по старинному кварталу города – Барри дель Поco (Barrio del Pozo) или «Колодезный квартал». Его узкие улицы сохранили почти неизменный облик с исламских времен. Беленые дома Колодезного квартала украшены изразцами, изящными балкончиками в гирляндах вьющихся растений. От Колодезного квартала мимо городского рынка проходит белая дорога – Крестный путь (El Camino del Calvario, camino blanco), символизирующий восхождение Христа на Голгофу. На всем его протяжении расположено четырнадцать молитвенных мест; в конце находится часовня.

Центром «светской» жизни Кульеры считается городской рынок (Mercado). Он состоит из четырёх специализированных павильонов, построенных в стиле модерн. Каждое из этих строений отдано определенным видам продуктов.

В Кульере расположены два уникальных музея: Музей риса (Museo del Arroz), единственный на территории Валенсии, находится в отреставрированной старинной часовне святых Абдона и Сенента. Здесь представлены орудия труда, инструменты, старинные фото. И Археологический музей (Museo de Historia y Arqueología), расположен в готической замковой часовне. Его экспозиция охватывает все исторические периоды жизни Кульеры.

Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2019

Кульера в 1980 году принимала старт этапа Вуэльты Испании, победителем которого стал Джузеппе Мартинелли (Giuseppe Martinelli). Это спринтерский этап с преодолением одного подъёма 3 категории Пуэрто дель Оронет (Puerto del Oronet, отм. 500 м, перепад высот 265 м, протяжённость 6 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%), в последний раз на Вуэльте Испании подъём проходили в 2015 году, первым на вершине был Пельо Бильбао (Pello Bilbao).

Вершина подъема расположена за 46 км до финиша, из которых 20 км под спуск и 26 км стола по побережью Средиземного моря, проложенных с севера на юг до финиша этапа в Эль Пуиг (El Puig). Фавориты те же, что и на предыдущем этапе.

Небольшой городок Эль Пуиг — это сокращенное название от официального валенсианского Эль-Пуиг-де-Санта-Мария (El Puig de Santa Maria). Расположен городок всего в 15 км от Валенсии, и в переводе с валенсианского означает «холм».

Считается, что Эль Пуиг был заселен с доисторических времен, но первая зарегистрированная запись говорит о том, что на этом месте стояла мусульманская крепость, расположенная на склоне горы Монтанья-ла-Пата (Montaña la Pata, «пешеходная гора»). В 1093 году Эль Пуиг был завоеван Эль Сидом, который следовал по пути завоевания Валенсии, однако, он был на короткое время захвачен в плен мусульманами.

Эль Пуиг стал символическим местом для валенсийцев, когда был окончательно завоеван Джеймсом I Арагонским в 1237 году в битве при Пуиге. Причина, по которой самый большой холм был назван «Пешеходной горой», заключалась в том, что, как гласит легенда, когда Арагонский Иаков I достиг вершины на своей лошади, с холма он увидел город Валенсию, лошадь поднялась на две задние ноги с волнением опустила две передние ноги с такой силой, что из земли выскочила вода, и одна из её подков превратилась в холм.

В 1240 году Эль Пуиг был подарен Арнау де Кардона. Однако в 1340 году Петр IV из Арагона передал его Педро де Жерике, а затем в 1353 году Николау Янвиле. Наконец, в 1385 году король продал Эль Пуиг Педро де Центеллесу. Эль Пуиг был отделен от Пуэбла-де-Фарнальс в 1608 году, и последними территориальными лордами были маркиз Бельгии и муниципалитет Валенсии.

Две главные достопримечательности Эль Пуиг — это королевский монастырь Санта-Мария (Monasterio de Santa María del Puig) и километры военных траншей.

Впечатляющий монастырь, больше похожий на крепость был построен в 1588 году. Он возвышается над селением, так как стоит на холме высотой 60 метров. До этого на этом месте стояла церковь, построенная по воле короля Хайме I, в честь явления Девы дель Пуиг на соседнем холме во время битвы, что позволило ее выиграть. Дева и сейчас считается Покровительницей Валенсии.

Массивный монастырь-крепость обрамлен четырьмя башнями по бокам. В нижней части помещений монастыря расположен второй по величине в Европе музей печатного дела, который знаменит своим экспонатом книги размером с ноготок, экземпляром библии Гугенотов и чудесным иллюстрированным атласом по естествознанию.

В верхней части монастыря расположился музей керамики. Прийти сюда стоит, чтобы увидеть римские реликвии 14-го века, поднятые с морского дна.

Двадцатый век в истории Валенсии и Испании был отмечен одним очень важным и трагическим событием в судьбах страны и её жителей – это Гражданская война 1936-1939 годов. Так как Валенсия поддержала республиканскую сторону и даже на время стала столицей Второй Республики, на долю этой земли выпали серьёзные испытания: постоянные бомбёжки с воздуха, осады франкистских войск и массовые расстрелы непокорного населения.

Чтобы защитить жителей Валенсии и близлежащих городов от постоянных налётов с воздуха, в столице провинции и её окрестностях были сооружены многочисленные бомбоубежища, которые спасли жизни не одной тысячи людей, а также вырыты десятки метров траншей и окопов для задержания франкистских войск.

После окончания военных действий имевшиеся бомбоубежища не были уничтожены, а стали объектами искусства, клубами, галереями, ресторанами – у каждого из них своя судьба. Однако в назидание потомкам каждое из этих мест хранит память о человеческом страдании и лишениях, пережитых в годы Гражданской войны в Испании.

В Эль Пуиг находятся километры и километры военных траншей, бомбоубежищ, вырытых в земле тоннелей, сотни пулемётных гнёзд и многие другие артефакты, напоминающие о страшных военных временах. Даже спустя 80 лет после окончания Гражданской войны экскурсионные туры по военным бомбоубежищам в Эль Пуиг неизменно вызывают волну интереса – посетители желают воочию увидеть дошедшее до нас историческое наследие, навсегда изменившее судьбу Испании и Валенсии в 20-м веке.

Знаменитая линия фронта Эль Пуиг – Лос Караколес (la línea El Puig-Los Carasoles), проходившая от города Риба Роха дель Турия (Ribarroja del Túria) до Эль Пуиг, - это почти 30 километров военных укреплений, вырытых прямо в земле и имеющие аркообразную форму. Часть из них можно посетить в рамках экскурсионного тура, организуемого Центром по развитию туризма города Эль Пуиг.

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