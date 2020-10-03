Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Результаты

- Категория:
1
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
1:00:26
|
2
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:06
|
3
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:07
|
4
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:08
|
5
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
0:27
|
6
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
0:35
|
7
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
0:37
|
8
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:38
|
9
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:40
|
10
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
0:45
|
11
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
0:49
|
12
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:56
|
13
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
1:06
|
14
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
1:17
|
15
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
1:26
|
16
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
1:34
|
17
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:41
|
18
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
1:44
|
19
|
Loockx Lander
|
Unibet Tietema Rockets
|
1:47
|
20
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:57
|
21
|
Corsus Yordi
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:46
|
22
|
Kamp Ryan
|
2:48
|
23
|
van Lierop Danny
|
WILVO Group - TWC De Kempen
|
3:05
|
24
|
Meeusen Tom
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
3:30
|
25
|
Horny Clément
|
Ser'velo - KOM Addict Team
|
4:02
|
26
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
4:18
|
27
|
Rijvers Max
|
RB Zelfbouw UCT
|
4:26
|
28
|
Mouris Michiel
|
Team GRENKE - Auto Eder
|
4:32
|
29
|
Daelmans Lars
|
Starbikes - Vistabuild
|
4:49
|
30
|
Marasco Lorenzo
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:51
|
31
|
Delnoije Remon
|
WILVO Group - TWC De Kempen
|
5:16
|
32
|
Meeusen Lennert
|
WAC Team Hoboken
|
5:26
|
33
|
Verheyen Thomas
|
RB Zelfbouw UCT
|
+2 laps
|
34
|
King Carden
|
+2 laps
|
35
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+5 laps
|
DNF
|
De Bruyckere Kay
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
DNF
|
Daelmans Bengt
|
Cyclis - Van Den Plas Cycling Team
