Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Результаты

 

Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Результаты

 

Велокросс. Telenet Superprestige Merksplas-2025. Результаты

 

1

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

1:00:26

2

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:06

3

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:07

4

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:08

5

 Mason Cameron

Seven Racing

  

0:27

6

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

0:35

7

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

0:37

8

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:38

9

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:40

10

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

0:45

11

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

0:49

12

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:56

13

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

1:06

14

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

1:17

15

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

1:26

16

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

1:34

17

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

1:41

18

 Janssen Wout

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

1:44

19

 Loockx Lander

Unibet Tietema Rockets

1:47

20

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

1:57

21

 Corsus Yordi

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:46

22

 Kamp Ryan

    

2:48

23

 van Lierop Danny

WILVO Group - TWC De Kempen

3:05

24

 Meeusen Tom

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

3:30

25

 Horny Clément

Ser'velo - KOM Addict Team

4:02

26

 Suarez Kevin

Nesta - MMR Cycling Team

4:18

27

 Rijvers Max

RB Zelfbouw UCT

  

4:26

28

 Mouris Michiel

Team GRENKE - Auto Eder

4:32

29

 Daelmans Lars

Starbikes - Vistabuild

  

4:49

30

 Marasco Lorenzo

Sebmotobikes CX Team

4:51

31

 Delnoije Remon

WILVO Group - TWC De Kempen

5:16

32

 Meeusen Lennert

WAC Team Hoboken

  

5:26

33

 Verheyen Thomas

RB Zelfbouw UCT

  

+2 laps

34

 King Carden

    

+2 laps

35

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+5 laps

DNF

 De Bruyckere Kay

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

DNF

 Daelmans Bengt

Cyclis - Van Den Plas Cycling Team

 

 

  1. MVDP

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 3.10.2020

    Артс до сих пор титул отмечает?

