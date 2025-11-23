VeloNEWS
Велокросс. X²O Badkamers Trofee Flandriencross - Hamme-2025. Результаты

1

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

1:01:13

2

 Mason Cameron

Seven Racing

  

0:01

3

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:12

4

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

0:14

5

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

0:32

6

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:35

7

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:50

8

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

1:00

9

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:31

10

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

1:44

11

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

,,

12

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

1:55

13

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

2:05

14

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

2:14

15

 Janssen Wout

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

2:15

16

 Loockx Lander

Unibet Tietema Rockets

2:42

17

 Kamp Ryan

    

2:51

18

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

3:02

19

 Suarez Kevin

Nesta - MMR Cycling Team

3:06

20

 Groenendaal Bailey

    

3:11

21

 Strohmeyer Andrew

CXD Trek Bikes

  

3:29

22

 de Vet Sander

Trust-Up - CC Chevigny

4:38

23

 Alderweireld Robin

Team Atom 6

  

5:14

24

 Delnoije Remon

WILVO Group - TWC De Kempen

5:50

25

 Marasco Lorenzo

Sebmotobikes CX Team

5:51

26

 D'Hollander Senne

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

+3 laps

27

 Mertens Jonas

    

+5 laps

28

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+7 laps

DNF

 Meeusen Tom

      

DNF

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

    
           

 

 

X2O Badkamers Trofee Flandriencross - Hamme-2025 велокросс

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Pugachev
    Фрэнк Шлек присоединяется к гр ... (5)
    Pugachev-Фото
    А я уж не ожидал Вас встретить на форуме! Вот какой он, этот Шлек-старший!))))) Без Ваших комментов тут романтика немного ушла))))))))
  • Pugachev
    Велокросс. X²O Badkamers ... (1)
    Pugachev-Фото

    Люсинда, похоже, вошла в свой ритм... Трудно будет с ней бороться, по-видимому...

  • Геродот
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (17)
    Геродот-Фото
    Пога то конечно на красной отъезжал, просто потом он сбросил... А Ремко так и топил за ним в-красной, пока не сдох... У них просто разные "красные зоны")
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: qwinter
    Даже не смешно. Пульс пополз в красную зон он и отваливается. Это вообще не вопрос хочу/не хочу.

    никто и не смешил вас. не надо с подачи еврокомментаторов распевать тут песни про красные зоны. вовсе не езда по приборам суть велоспорта, а именно противостояние в моменте. по вашему Пога на релаксе чтоли отъезжал? нет, именно на "красной", и по другому не бывает.

    тут разве что вспомнить великого и ужасного "если ты сдашься - твоя боль будет вечной". а Ремко, увы, оч легко разрешает себе сдаваться

  • RVL
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (17)
    RVL-Фото
    А ведь и шоком может для него стать, что он не папа даже на джиро
  • RVL
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (17)
    RVL-Фото
    Тадей затащил.
  • AmLoket
    Фрэнк Шлек присоединяется к гр ... (5)
    AmLoket-Фото
    Сначала и не узнала! Как время летит!
  • AmLoket
    49-летние Оскар Севилья и Фран ... (1)
    AmLoket-Фото
    Офигеть! И в 2006 были уже не молодыми! Интересно, что их держит в спорте и как бы ситуация обстояла не будь ОП.
  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Ремко ведь совсем недавно озвучил свою задачу №1 - поставить себе "кусок Большой Мощности в гору" продолжительностью на несколько минут больше, чем сейчас у него есть. Чтобы усидеть за Тадеем во время его отъездов.

    Но, это, как бы совсем другая работа...

     

    А тут (в этой новости), мне кажется, пиар. За его счет решили то ли Аэротрубу пропиарить, то ли LaVision, то ли что-то еще. А скорей всего, и то и другое и третье и т. д.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, 100 комментов наберёте и появится возможность стирать и редактировать.

