Велокросс. X²O Badkamers Trofee Flandriencross - Hamme-2025. Результаты ?

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 18:02
|
1
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
1:01:13
|
2
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
0:01
|
3
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:12
|
4
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
0:14
|
5
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
0:32
|
6
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:35
|
7
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:50
|
8
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
1:00
|
9
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:31
|
10
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:44
|
11
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
12
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
1:55
|
13
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
2:05
|
14
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
2:14
|
15
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
2:15
|
16
|
Loockx Lander
|
Unibet Tietema Rockets
|
2:42
|
17
|
Kamp Ryan
|
2:51
|
18
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
3:02
|
19
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:06
|
20
|
Groenendaal Bailey
|
3:11
|
21
|
Strohmeyer Andrew
|
CXD Trek Bikes
|
3:29
|
22
|
de Vet Sander
|
Trust-Up - CC Chevigny
|
4:38
|
23
|
Alderweireld Robin
|
Team Atom 6
|
5:14
|
24
|
Delnoije Remon
|
WILVO Group - TWC De Kempen
|
5:50
|
25
|
Marasco Lorenzo
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:51
|
26
|
D'Hollander Senne
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
+3 laps
|
27
|
Mertens Jonas
|
+5 laps
|
28
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+7 laps
|
DNF
|
Meeusen Tom
|
DNF
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (127)