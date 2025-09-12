Memorial Pantani-2025. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:37
Cesena - Cesenatico, 195,7 км
|
1
|
Storer Michael
|
Tudor Pro Cycling Team
|
4:30:03
|
2
|
Delettre Alexandre
|
Team TotalEnergies
|
0:31
|
3
|
Tesfazion Natnael
|
Movistar Team
|
0:33
|
4
|
Albanese Vincenzo
|
EF Education-EasyPost
|
0:50
|
5
|
Milesi Lorenzo
|
Movistar Team
|
0:50
|
6
|
Ulissi Diego
|
XDS Astana Team
|
0:50
|
7
|
Hoelgaard Markus
|
Uno-X Mobility
|
0:50
|
8
|
Piganzoli Davide
|
Team Polti VisitMalta
|
0:50
|
9
|
Tsarenko Kyrylo
|
Solution Tech-Vini Fantini
|
0:50
|
10
|
Ponomar Andrii
|
Petrolike
|
0:50
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (178)