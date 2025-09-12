VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Memorial Pantani-2025. Результаты

Memorial Marco Pantani-2025. Результаты

 

Cesena - Cesenatico, 195,7 км

 

1

Storer Michael

Tudor Pro Cycling Team

4:30:03

2

Delettre Alexandre

Team TotalEnergies

0:31

3

Tesfazion Natnael

Movistar Team

0:33

4

Albanese Vincenzo

EF Education-EasyPost

0:50

5

Milesi Lorenzo

Movistar Team

0:50

6

Ulissi Diego

XDS Astana Team

0:50

7

Hoelgaard Markus

Uno-X Mobility

0:50

8

Piganzoli Davide

Team Polti VisitMalta

0:50

9

Tsarenko Kyrylo

Solution Tech-Vini Fantini

0:50

10

Ponomar Andrii

Petrolike

  

0:50
         

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Memorial Pantani-2025 велогонка категории 1.1 однодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Согласен.. Лишь бы не педо.. как некоторые. Не будем показывать пальцем. А Бог у меня один Аллах! Не получится у тебя меня подколоть. Там где ты учился, я преподавал.
  • zalex567
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    zalex567-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Просто Алмейда понял, что 44 секунды не отыгрывается и не стал рвать свою пятую точку
    Не согласен. Когда шли внатяг, было ощущение, что если кто-то из них хоть чуть чуть "капнет", то там не только 44 секунды, а и несколько минут можно потерять
  • Ser Gio
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Висма вообще по тактике одна из самых "правильных" команд. УАЕ без Погги - кто в лес, а кто по дрова.
  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Геродот-Фото
    Опа, погофил назвал своего бога киборгом. Это, видимо, тоже "принятие"))
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    kwwk-Фото

    Можно подводить итоги:

    Винни (нежданчик), Алмейда, Пидкок (нежданчик) - подиум

    Педерсен - зелень

    Вайн - грох

    Ричителло - молодой

    ОАЭ - командный зачет

    По этапам:

    ОАЭ - 7

    Альпицин - 3 (4)

    Инеос - 3

    Висма - 3

    ну еще 4 этапа достались везунчикам.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    kwwk-Фото
    Принятие
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Серая Вуэльта. Никакого креатива. Не было ощущения праздника и эмоций. Вини выиграл на шару, на грани. Если бы не сократили дистанцию в трое на разделке. еще не факт, что датчанин победил бы. Просто Алмейда понял, что 44 секунды не отыгрывается и не стал рвать свою пятую точку. А вот если бы на разделке отыграл бы хотя бы полминуты, а это он смог бы в лёгкую. то тогда бы не факт, что сегодня Вини удержал бы свою майку. Так, что эта Вуэльта смазанная по всем критериям. Вини на сл. сезон надо ехать Джиро. На туре ему делать нечего ловить. Так хоть будет обладателем трех грантуров. А второе место на туре ни туда, ни сюда. Не потянет он Погачара в ближайшем будущем. Только если у киборга будет какой то форс мажор.
  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Стриж-Фото
    Цитата: zalex567
    Никогда не понимал пренебрежительного отношения к Йонасу некоторых участников данного форума. Я рад его победе. Всё было сделано им и его командой правильно и грамотно. Может быть где-то не очень зрелищно, но сегодня вполне впечатляющее. Ещё и Кусс выдал на такой горище
    Да тут просто банда Погофилов - и они кидаются на всех кто покусится на их божка
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Николай Н.-Фото

    Вот и решающий финал Вуэльты. Вингегор всё сделал правильно, сберёг силы на этот этап. И Пидкок молодец, всё же смог удержать 3 место.

  • zalex567
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    zalex567-Фото
    Никогда не понимал пренебрежительного отношения к Йонасу некоторых участников данного форума. Я рад его победе. Всё было сделано им и его командой правильно и грамотно. Может быть где-то не очень зрелищно, но сегодня вполне впечатляющее. Ещё и Кусс выдал на такой горище

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

13 сентября

Sepp Kuss (Visma - Lease a Bike)

Julius Johansen (UAE Team Emirates XRG)

Stefan Bissegger (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Nicholas Schultz (Israel - Premier Tech)

Thomas Gloag (Visma - Lease a Bike)

Thomas Bonnet (TotalEnergies)

Hamish Mckenzie (Jayco AlUla)

Martin Herreno (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (94)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)