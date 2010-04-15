Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Поразмыслив на досуге, я пришёл к выводу о том, что нас обманывают. Мир вело разделился на два лагеря: жрут и не жрут. Оба лагеря основывают свои заключения на исторических фактах и приходят к противоположным выводам. Пример: а) герой всех рвёт - значит жрёт - см. Ленс, Пират, Фруминатор б) герой всех жрёт - не жрёт, т.к. не поймали, Пирата оклеветали и тд.

Попробуем подойти к неразрешимой дилеме противоречий с другого ракурса. Все сходятся на одном "монстр всех рвёт и выносит". Последующие выводы различны.

Мне кажется, что тут другой выбор: либо нет конкуренции, либо есть монстр и, тогда, нет соревнования.

Обясню:

вариант а) предположим, что Поги (Усейн Болт, ещё кто то) выше всех на две головы. В данном случае не важно "жрёт" или "не жрёт", главное есть недосягаемый разрыв между номером один и остальной толпой. Тогда придётся устраивать спектакль, чтобы не убить интригу: монстр проигрывает ТдФ, не едет на Олимпиаду и пр и пр. Вывод - мы смотрим спектакль. Нас обманывают.

вариант б) все примерно одинаковы в своих возможностях, топы разнятся некоторй спецификой (пример Поги, МВДП, Ремко, ВВП, Датчанин). Тогда, чтобы один из них выстрелил так на голову выше остальных, надо что то придумать/добавить к его возможностям. Что то, что сделает его недосягаемым. Назовым это допинг, судьи, что угодно, но не из спортивной части. Вывод получается такой же как и в варианте а - нас обманывают.

Второй вариант более оскорбителен мне лично. Помню как Д.Беннет после прорыва Фруминатора на 70км в горах сказал примерно "Зачем они нам парят мозг с питанием? Мы все профи и знаем что и когда надо есть". Отсыл на Скай и их расписание с едой для Фруми, как залог той генальной победы на этапе и, как следствие, на ГТ.

Оспаривайте.