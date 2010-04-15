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Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

 

 

 

Binche - Binche, 198,6 км

 

1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny

2. Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
3. Milan Fretin (Bel) Cofidis
4. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin - Deceuninck

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Теги к статье: Binche - Chimay - Binche Memorial Frank Vandenbroucke-2024 однодневная велогонка

В тему:

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 15.04.2010

    Филипсена не хватило на финише. Рано он начал финишировать.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 27.08.2018

    Филипсен рано остался впереди с непонятным развозящим из Боры, который никак не мог определить, как ему ехать, и поэтому ему пришлось спринтовать. Вот интересно, если бы гонец из Боры не упирался, то догнали бы Филипсена?

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Комментарии

  • sashaney
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
    sashaney-Фото
    Помню, конечно же. Это один из классических монстр-сценариев. Человек выигрывает всё - от спринта до марафона. Нам то говорят, что это разные вещи и способности.
  • Pugachev
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
    Pugachev-Фото

    Помните Эрика Хайдена в коньках? Тогда основной версией, которую печатали и в наших СМИ, было "Повышенная плотность кровеносных сосудов в мышцах". Я в это ТОГДА полностью верил, т.к. ловля на применении допинга была крайне редка. Крайне редка. Теперь и говорят и "ловят" чаще, и инфа расходится в огромном количестве. Но вы точно сказали про придумывание необычных возможностей.

     

    Кстати, мировой рекорд по прыжкам в высоту - 2.45  (ему 30 лет), с шестом - 6.26. Почувствуем разницу.

  • sashaney
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
    sashaney-Фото
    Поразмыслив на досуге, я пришёл к выводу о том, что нас обманывают. Мир вело разделился на два лагеря: жрут и не жрут. Оба лагеря основывают свои заключения на исторических фактах и приходят к противоположным выводам. Пример: а) герой всех рвёт - значит жрёт - см. Ленс, Пират, Фруминатор б) герой всех жрёт - не жрёт, т.к. не поймали, Пирата оклеветали и тд.
    Попробуем подойти к неразрешимой дилеме противоречий с другого ракурса. Все сходятся на одном "монстр всех рвёт и выносит". Последующие выводы различны.
    Мне кажется, что тут другой выбор: либо нет конкуренции, либо есть монстр и, тогда, нет соревнования.
    Обясню:
    вариант а) предположим, что Поги (Усейн Болт, ещё кто то) выше всех на две головы. В данном случае не важно "жрёт" или "не жрёт", главное есть недосягаемый разрыв между номером один и остальной толпой. Тогда придётся устраивать спектакль, чтобы не убить интригу: монстр проигрывает ТдФ, не едет на Олимпиаду и пр и пр. Вывод - мы смотрим спектакль. Нас обманывают.
    вариант б) все примерно одинаковы в своих возможностях, топы разнятся некоторй спецификой (пример Поги, МВДП, Ремко, ВВП, Датчанин). Тогда, чтобы один из них выстрелил так на голову выше остальных, надо что то придумать/добавить к его возможностям. Что то, что сделает его недосягаемым. Назовым это допинг, судьи, что угодно, но не из спортивной части. Вывод получается такой же как и в варианте а - нас обманывают.
    Второй вариант более оскорбителен мне лично. Помню как Д.Беннет после прорыва Фруминатора на 70км в горах сказал примерно "Зачем они нам парят мозг с питанием? Мы все профи и знаем что и когда надо есть". Отсыл на Скай и их расписание с едой для Фруми, как залог той генальной победы на этапе и, как следствие, на ГТ.
    Оспаривайте.
  • Pugachev
    Тур Хорватии-2024. Этап 1. Рез ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ну что тут скажешь! Тот гонец и человек, за которого по-настоящему радостно! МОЛОДЕЦ.

  • Freejazz
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    Freejazz-Фото

    Филипсен рано остался впереди с непонятным развозящим из Боры, который никак не мог определить, как ему ехать, и поэтому ему пришлось спринтовать. Вот интересно, если бы гонец из Боры не упирался, то догнали бы Филипсена?

  • nightbuster33
    Тур Хорватии-2024. Этап 1. Рез ... (3)
    nightbuster33-Фото

    С 2011г. ни одного сезона без победы. Расцвет,6-ть сезонов в составе Катюши,почти 70 побед. 37 лет,шустрее молодых, что значит профессионаьное отношение к своей работе.

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: VeloTEAM
    AZ Akkmaar

    понятно что тут это дело десятое, но, всё-таки, Alkmaar

  • Гонщик
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Вот, г-н Курдюков в комментарии во время гонки утверждал, что Ремко не "тупо не потянул", а интеллектуально не потянул :). Типа, психика подкачала. Сколько людей, столько мнений :).

    P.S. Какой сезон, какой сезон! Наслаждение!

    P.P.S. И следующий сезон в красивой маечке :D!..
    Чего чего ? Двухкратный олимп чемп интеллектуально чего ? Вело не шахматы и прежде всего нужна сила и выносливость сердца и определённой группы мышц на протяжении продолжительного  времени. Никакой интеллект и мастерство это не заменит .

  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2024. Этап 1. Рез ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Кристоф не стареет, есть ещё сила на финише.

  • Николай Н.
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Филипсена не хватило на финише. Рано он начал финишировать.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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