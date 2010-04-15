Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2024. Результаты

|
-
sashaney
Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
Помню, конечно же. Это один из классических монстр-сценариев. Человек выигрывает всё - от спринта до марафона. Нам то говорят, что это разные вещи и способности.
-
Pugachev
Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
Помните Эрика Хайдена в коньках? Тогда основной версией, которую печатали и в наших СМИ, было "Повышенная плотность кровеносных сосудов в мышцах". Я в это ТОГДА полностью верил, т.к. ловля на применении допинга была крайне редка. Крайне редка. Теперь и говорят и "ловят" чаще, и инфа расходится в огромном количестве. Но вы точно сказали про придумывание необычных возможностей.
Кстати, мировой рекорд по прыжкам в высоту - 2.45 (ему 30 лет), с шестом - 6.26. Почувствуем разницу.
-
sashaney
Матье ван дер Пул с бронзовой ... (8)
Поразмыслив на досуге, я пришёл к выводу о том, что нас обманывают. Мир вело разделился на два лагеря: жрут и не жрут. Оба лагеря основывают свои заключения на исторических фактах и приходят к противоположным выводам. Пример: а) герой всех рвёт - значит жрёт - см. Ленс, Пират, Фруминатор б) герой всех жрёт - не жрёт, т.к. не поймали, Пирата оклеветали и тд.
Попробуем подойти к неразрешимой дилеме противоречий с другого ракурса. Все сходятся на одном "монстр всех рвёт и выносит". Последующие выводы различны.
Мне кажется, что тут другой выбор: либо нет конкуренции, либо есть монстр и, тогда, нет соревнования.
Обясню:
вариант а) предположим, что Поги (Усейн Болт, ещё кто то) выше всех на две головы. В данном случае не важно "жрёт" или "не жрёт", главное есть недосягаемый разрыв между номером один и остальной толпой. Тогда придётся устраивать спектакль, чтобы не убить интригу: монстр проигрывает ТдФ, не едет на Олимпиаду и пр и пр. Вывод - мы смотрим спектакль. Нас обманывают.
вариант б) все примерно одинаковы в своих возможностях, топы разнятся некоторй спецификой (пример Поги, МВДП, Ремко, ВВП, Датчанин). Тогда, чтобы один из них выстрелил так на голову выше остальных, надо что то придумать/добавить к его возможностям. Что то, что сделает его недосягаемым. Назовым это допинг, судьи, что угодно, но не из спортивной части. Вывод получается такой же как и в варианте а - нас обманывают.
Второй вариант более оскорбителен мне лично. Помню как Д.Беннет после прорыва Фруминатора на 70км в горах сказал примерно "Зачем они нам парят мозг с питанием? Мы все профи и знаем что и когда надо есть". Отсыл на Скай и их расписание с едой для Фруми, как залог той генальной победы на этапе и, как следствие, на ГТ.
Оспаривайте.
-
-
Freejazz
Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
Филипсен рано остался впереди с непонятным развозящим из Боры, который никак не мог определить, как ему ехать, и поэтому ему пришлось спринтовать. Вот интересно, если бы гонец из Боры не упирался, то догнали бы Филипсена?
-
nightbuster33
Тур Хорватии-2024. Этап 1. Рез ... (3)
С 2011г. ни одного сезона без победы. Расцвет,6-ть сезонов в составе Катюши,почти 70 побед. 37 лет,шустрее молодых, что значит профессионаьное отношение к своей работе.
-
-
Гонщик
Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (16)
Цитата: SVS
Вот, г-н Курдюков в комментарии во время гонки утверждал, что Ремко не "тупо не потянул", а интеллектуально не потянул :). Типа, психика подкачала. Сколько людей, столько мнений :).
P.S. Какой сезон, какой сезон! Наслаждение!
P.P.S. И следующий сезон в красивой маечке :D!..
Чего чего ? Двухкратный олимп чемп интеллектуально чего ? Вело не шахматы и прежде всего нужна сила и выносливость сердца и определённой группы мышц на протяжении продолжительного времени. Никакой интеллект и мастерство это не заменит .
-
-