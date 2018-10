Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke-2018 Категория:

Сегодня, 19:07 Binche - Binche, 197,4 км 1 Danny van Poppel (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 4:33:02 2 Yves Lampaert (Bel) Quick - Step Floors 0:00:03 3 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 4 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 5 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bmc Racing Team 7 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 8 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:07 9 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 10 Cees Bol (Ned) Seg Racing Academy 11 Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Waoo 12 Olivier Pardini (Bel) Team Differdange Losch 13 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 14 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Philippe Gilbert (Bel) Quick - Step Floors 16 Jan Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 17 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Jan Bakelants (Bel) Ag2R La Mondiale 0:00:10 19 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 20 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:00:14 21 Jan Maas (Ned) Seg Racing Academy 0:00:16 22 Laurenz Rex (Bel) Ago - Aqua Service 0:00:22 23 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 0:00:30 25 Julien Mortier (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 26 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 27 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:34 28 Ludwig De Winter (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 29 Gordon De Winter (Bel) Ago - Aqua Service 30 Jurgen Roelandts (Bel) Bmc Racing Team 31 Zdenek Štybar (Cze) Quick - Step Floors 0:00:48 32 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 33 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:52 34 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 35 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:54 36 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 37 Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale 0:01:01 38 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale 0:01:08 39 Nathan Van Hooydonck (Bel) Bmc Racing Team 40 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:01:12 41 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Lotto Nl - Jumbo 0:01:19 42 Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 0:01:25 43 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:01:29 44 Timo Roosen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 45 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:46 46 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:01:52 47 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:01:56 48 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 49 Fabio Jakobsen (Ned) Quick - Step Floors 50 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 51 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 52 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 0:02:02 53 Pierre Gouault (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:11 54 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 0:03:22 55 Tom Vermeer (Ned) Team Differdange Losch 0:03:26 56 Sergio Torres Jorro (Spa) Tarteletto - Isorex 0:04:08 57 Loïc Vliegen (Bel) Bmc Racing Team 58 Lukas Spengler (Swi) Wb Aqua Protect Veranclassic 59 Tom Bohli (Swi) Bmc Racing Team 60 Gil D'heygere (Bel) Veranda's Willems - Crelan 61 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 62 Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam 63 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama - Fdj 0:04:13 64 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 0:04:16 65 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:04:27 66 Kevyn Ista (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:04:30 67 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:04:33 68 Jérémy Frehen (Bel) Ago - Aqua Service 0:05:32 69 Andreas Andersson (Swe) T.Palm - Pôle Continental Wallon 70 Ross Lamb (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 71 Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon 72 Tom Van Vuchelen (Bel) Ago - Aqua Service 73 Anthony Debuy (Bel) Ago - Aqua Service 74 Laurent Evrard (Bel) Sovac - Natura4Ever 75 Davide Rebellin (Ita) Sovac - Natura4Ever 76 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 77 Julien Morice (Fra) Vital Concept Cycling Club 78 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 79 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 80 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 81 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 82 Félix Dopchie (Bel) Ago - Aqua Service 83 Adam Lewis (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 84 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 85 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 86 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 87 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club 88 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 89 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix Lille Metropole 90 Omer Goldsteiin (Isr) Israel Cycling Academy 91 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 92 Yorick Slagmulders (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 93 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 94 Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 95 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 96 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 97 Lars Boom (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 98 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 99 Dimitri Peyskens (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 100 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 101 Niki Terpstra (Ned) Quick - Step Floors 102 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:05:52 103 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:06:00 104 Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole 105 Miles Scotson (Aus) Bmc Racing Team 0:06:02 106 Ide Schelling (Ned) Seg Racing Academy 0:06:06 107 Lionel Taminiaux (Bel) Ago - Aqua Service 0:06:08 108 Adrien Garel (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:06:18 109 Dries Devenyns (Bel) Quick - Step Floors 0:07:06 DNF Quentin Jauregui (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Justin Jules (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Samuel Mobberley (Nzl) Team Differdange Losch DNF Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange Losch DNF Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Jelle Donders (Bel) Team Differdange Losch DNF Tiago Da Silva (Lux) Team Differdange Losch DNF Alberto Bettiol (Ita) Bmc Racing Team DNF Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal DNF Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Rudy Barbier (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon DNF Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon DNF Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj DNF Mickael Delage (Fra) Groupama - Fdj DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Samuel Leroux (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Tomas Petit (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Yohann Gene (Fra) Direct Energie DNF Clement Orceau (Fra) Direct Energie DNF Maxime Daniel (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Clement Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Romain Le Roux (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Florentin Lecamus Lambert (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Jelle De Ville (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Giorgios Stavrakakis (Gre) Seg Racing Academy DNF Jordi Meeus (Bel) Seg Racing Academy DNF Alberto Dainese (Ita) Seg Racing Academy DNF Sean Bero (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Louis Deguide (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Alexander Geuens (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Matthias Legley (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Louis Verhelst (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Arne De Groote (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Jelle Cant (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex DNF Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy DNF Florian Deriaux (Fra) Sovac - Natura4Ever Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 