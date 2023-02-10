Чемпионат ЮАР-2023. Гонка с раздельным стартом





Цитата: Astanaforever

Смешно ты написал. Вот Мартинелли в квиках был несколько сезонов и чё команда не катала его за 34 мя победами? Да и с отрывках он не побеждал. Получается, что любого можно раскатать, да? Да он Кэв одержим 35 й победой. Тот 21 год на туре он своими четырьмя победами и зелёной майкой Кэв Утер и раскатал Патрика ниже плинтуса. И в составе квиков он в прошлом году мог бы свою 35 победу взять. Но Лефевр просто не дал ему из за бельгийского лобби..из за своего земляка Меркса. Вот Кэв и выдает эти гневные интервью. А как вы хотели? Любой бы возмутился на его месте. Да Марк хочет побеждать.И что тут плохого? А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда. Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..и личные неприязни.

А при чем тут Мартинелли? Я о Мартинелли писал?

"Мог бы взять победу..." Вы с чего так решили? Мог бы, так взял бы, никто за седло его не держал.

"Лефевр не дал... из-за бельгийского лобби..." Что значит не дал? Из-за какого ещё там лобби? Вы хоть понимаете значение этого понятия? Если бы Лефевр не хотел предоставить ему попытку выиграть этап, кому он нужен был бы в команде, даже за плату!

"Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..." В чём мои противоречия выражаются конкретно? Или это вы так, ляпнули?

"А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда...". Думаю, если бы вы произнесли эту фразу публично, на вас смело можно было бы подавать иск в суд за дискредитацию личности! Кто вам дал право судить о мыслях, планах и действиях другого человека, причём в таком унизительном стиле? Вы не много на себя взяли?

И ещё. До тех пор, пока вы лично с кем-то не познакомились и не получили специального на то разрешения, не позволяйте себе панибратства, переходя на "ты", вас это очень плохо характеризует.