Звезда Бессежа-2023. Этап 5

Вчера, 17:55 Alès - Alès, 10.66 км, ITT 1 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 15'25'' 2 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers 15'33'' 3 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 15'35'' 4 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 15'36'' 5 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 15'40'' 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 15'45'' 7 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 8 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 15'46'' 9 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 15'51'' 10 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 11 Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team 15'53'' 12 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 16'04'' 13 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 16'11'' 14 Anthony Perez (Fra) Cofidis 16'13'' 15 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 16'14'' 16 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 16'16'' 17 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 16'17'' 18 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16'18'' 19 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 20 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 16'20'' 21 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 16'26'' 22 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 23 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 16'27'' 24 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 25 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 16'28'' 26 Michael Leonard (Can) Ineos Grenadiers 16'29'' 27 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 16'31'' 28 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 16'32'' 29 Julian Lino (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 30 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 31 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 16'35'' 32 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 33 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16'36'' 34 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 35 Jenno Berckmoes (Bel) Team Flanders - Baloise 36 Franck Bonnamour (Fra) Ag2R Citroen Team 37 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 38 Julien Simon (Fra) Totalenergies 39 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 16'37'' 40 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck Development Team 41 Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team 42 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 16'38'' 43 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 16'40'' 44 Milan Fretin (Bel) Team Flanders - Baloise 16'48'' 45 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 16'50'' 46 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 16'51'' 47 Thomas Champion (Fra) Cofidis 16'52'' 48 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16'53'' 49 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 50 Tom Bohli (Sui) Tudor Pro Cycling Team 51 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 16'58'' 52 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 53 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies 16'59'' 54 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 55 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 56 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 57 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 17'00'' 58 Vito Braet (Bel) Team Flanders - Baloise 17'01'' 59 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 17'02'' 60 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 17'05'' 61 Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic 62 Liam Slock (Bel) Lotto Dstny 17'06'' 63 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 64 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 65 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 17'08'' 66 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 17'10'' 67 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 68 Oded Kogut (Isr) Israel Premier Tech Academy 69 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 17'11'' 70 Théo Delacroix (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 71 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 72 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 17'14'' 73 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 74 Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise 17'17'' 75 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 17'18'' 76 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 77 Gilles De Wilde (Bel) Team Flanders - Baloise 17'20'' 78 Nadav Raisberg (Isr) Israel Premier Tech Academy 17'21'' 79 Remy Mertz (Bel) Bingoal Wb 80 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 17'22'' 81 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 17'24'' 82 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 17'25'' 83 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 17'27'' 84 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 17'29'' 85 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 86 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 17'33'' 87 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 17'35'' 88 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 17'36'' 89 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 90 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 17'37'' 91 Aaron Van Poucke (Bel) Team Flanders - Baloise 17'39'' 92 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team 17'40'' 93 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 17'42'' 94 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 95 Jordan Jegat (Fra) Cic U Nantes Atlantique 17'43'' 96 Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj 17'45'' 97 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 17'46'' 98 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 17'48'' 99 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 100 Larry Valvasori (Lux) Nice Metropole Cote D'Azur 17'49'' 101 Jean Louis Le Ny (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 17'52'' 102 Rasmus Pedersen (Den) Cic U Nantes Atlantique 17'53'' 103 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 17'54'' 104 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny 17'56'' 105 Maël Guegan (Fra) Cic U Nantes Atlantique 17'57'' 106 Norman Vahtra (Est) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 18'00'' 107 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 18'03'' 108 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 18'07'' 109 Emmanuel Morin (Fra) Cic U Nantes Atlantique 18'16'' 110 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 18'21'' 111 Leo Danes (Fra) Cic U Nantes Atlantique 18'23'' 112 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 18'26'' DNS Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech OTL Pierre Barbier (Fra) Cic U Nantes Atlantique OTL Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny OTL Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb OTL Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur OTL Rait Ärm (Est) Go Sport - Roubaix Lille Meropole OTL Rudy Barbier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 Итоговая генеральная классификация 1 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 11:12:30 2 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:01 3 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 0:00:12 4 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:12 5 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 0:01:27 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 0:01:58 7 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 0:02:04 8 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 0:02:27 9 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:02:36 10 Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:02:53 11 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 12 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 0:02:54 13 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:02:57 14 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:08 15 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 0:03:18 16 Franck Bonnamour (Fra) Ag2R Citroen Team 0:03:19 17 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 0:03:43 18 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:03:59 19 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:10 20 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 0:04:45 21 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 0:04:51 22 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:10 23 Jenno Berckmoes (Bel) Team Flanders - Baloise 0:05:33 24 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 0:05:47 25 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 0:06:41 26 Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies 0:06:50 27 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 0:07:22 28 Théo Delacroix (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:07:50 29 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 0:08:00 30 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:08:18 31 Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic 0:08:32 32 Julien Simon (Fra) Totalenergies 0:09:21 33 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 0:10:14 34 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 0:10:22 35 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:10:57 36 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 0:11:07 37 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:11:30 38 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:11:43 39 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 0:11:52 40 Jordan Jegat (Fra) Cic U Nantes Atlantique 0:12:20 41 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 0:12:23 42 Remy Mertz (Bel) Bingoal Wb 0:12:54 43 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:14:21 44 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 0:14:27 45 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:14:28 46 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny 0:14:48 47 Maël Guegan (Fra) Cic U Nantes Atlantique 0:15:00 48 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:15:01 49 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 0:15:40 50 Luca Mozzato (Ita) Team Arkea - Samsic 0:15:51 51 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 0:15:53 52 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 0:15:54 53 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 0:16:09 54 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:16:23 55 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 0:16:33 56 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers 0:16:41 57 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 0:17:14 58 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 0:17:35 59 Gilles De Wilde (Bel) Team Flanders - Baloise 0:17:58 60 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:18:10 61 Nadav Raisberg (Isr) Israel Premier Tech Academy 0:18:58 62 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:19:43 63 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:20:21 64 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 0:20:34 65 Romain Cardis (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:20:36 66 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 0:20:51 67 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:21:34 68 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 0:21:41 69 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:22:08 70 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:22:23 71 Tom Bohli (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:22:32 72 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 0:22:43 73 Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise 0:22:47 74 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:22:50 75 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:23:01 76 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:23:12 77 Liam Slock (Bel) Lotto Dstny 0:23:55 78 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 0:24:04 79 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:24:16 80 Norman Vahtra (Est) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:24:34 81 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:25:47 82 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:26:56 83 Jean Louis Le Ny (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:27:07 84 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:27:30 85 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 0:28:04 86 Michael Leonard (Can) Ineos Grenadiers 0:28:13 87 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:29:27 88 Leo Danes (Fra) Cic U Nantes Atlantique 0:29:58 89 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:31:36 90 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:31:46 91 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 0:31:57 92 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 0:32:15 93 Aaron Van Poucke (Bel) Team Flanders - Baloise 0:32:25 94 Julian Lino (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:32:27 95 Milan Fretin (Bel) Team Flanders - Baloise 0:33:26 96 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:33:37 97 Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team 0:33:40 98 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 0:33:41 99 Emmanuel Morin (Fra) Cic U Nantes Atlantique 0:35:27 100 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 0:35:58 101 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 0:36:00 102 Larry Valvasori (Lux) Nice Metropole Cote D'Azur 0:36:01 103 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:36:34 104 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 0:37:38 105 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:37:39 106 Vito Braet (Bel) Team Flanders - Baloise 0:38:22 107 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:39:44 108 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:41:26 109 Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj 0:43:36 110 Rasmus Pedersen (Den) Cic U Nantes Atlantique 0:44:06 111 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 0:45:44 112 Oded Kogut (Isr) Israel Premier Tech Academy 0:46:40 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Звезда Бессежа Etoile de Besseges - Tour du Gard велогонка категории 2.1 многодневная велогонка ITT разделка индивидуальная гонка на время



