Чемпионат Колумбии-2023, групповая гонка

Цитата: Виктор Сироткин
я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.
Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.
Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.
А если бы он не был так уверен в себе а рванул сразу со спуска и не оглядывался на МВДП, то выиграл бы и хватило бы ему 1х стстемы.
P. S.
Но тогда бы мы не умничали тут, а читали бы хвалебные коменты про ВанАрта ;)
P P.S.
Да и с НГ ему не мешал sram 1x выигрывать ;)