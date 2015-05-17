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Чемпионат Колумбии-2023, групповая гонка

Чемпионат Колумбии-2023, групповая гонка

Bucaramanga - Bucaramanga, 237 км

1. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) 5:13:13
2. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) 0:41
3. Nairo Quintana "

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Теги к статье: чемпионат Колумбии National Championships Colombia - Road Race

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Кинтана сам себе команда.

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Ближайшие старты

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

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Комментарии

  • Hansmer
    Велокросс. UCI World Champions ... (10)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.
    Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.
    Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.
    А если бы он не был так уверен в себе а рванул сразу со спуска и не оглядывался на МВДП, то выиграл бы и хватило бы ему 1х стстемы. P. S. Но тогда бы мы не умничали тут, а читали бы хвалебные коменты про ВанАрта ;) P P.S. Да и с НГ ему не мешал sram 1x выигрывать ;)
  • jerzyk
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    jerzyk-Фото
    Что случилось на последнем километре? Слышал лежали Харт и "неизвестный", там же Чикконе и Бильбао????
  • uran
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    Цитата: Earl57
    Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.
    Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...
    Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны.
  • Адриен
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (1)
    Адриен-Фото

    Кинтана сам себе команда.

  • Earl57
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото
    Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.
    Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...
  • uran
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    Таким на шоссе делать нечего. Вот на треке в темповые виды очень перспективно.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Джошуа Тарлинг очень колоритный юноша.

    В 18 лет рост 1.94 м. Вес 88 кг. Парни в таком возрасте еще растут. Вырастет он до 2-х метров?

    И он боец. На минувшем ЧМ у юниоров почти сразу после старта был завал, в котором пострадали все фавориты, в числе которых был и Тарлинг. После этого он еще 4 круга из 8-ми он боролся, весь ободранный и окровавленный. Потом все-таки был вынужден сойти, рыча от боли, ярости и гнева. Зрелище было незабываемое.

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Champions ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.
    Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.
    Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.

  • Даниил
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    Даниил-Фото
    Вот это неожиданная победа (для меня уж точно). Красавец Руй!
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5)
    Astanaforever-Фото
    Так бездарно Трек отдали генерал. А тем временем циркачи продолжают ураганить по дорогам, заменив квикстеповцев. А кстати, где они?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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