Чемпионат Колумбии-2023, групповая гонка

Hansmer

Велокросс. UCI World Champions ... (10) Цитата: Виктор Сироткин я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.

Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.

Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.

А если бы он не был так уверен в себе а рванул сразу со спуска и не оглядывался на МВДП, то выиграл бы и хватило бы ему 1х стстемы. P. S. Но тогда бы мы не умничали тут, а читали бы хвалебные коменты про ВанАрта ;) P P.S. Да и с НГ ему не мешал sram 1x выигрывать ;) А если бы он не был так уверен в себе а рванул сразу со спуска и не оглядывался на МВДП, то выиграл бы и хватило бы ему 1х стстемы. P. S. Но тогда бы мы не умничали тут, а читали бы хвалебные коменты про ВанАрта ;) P P.S. Да и с НГ ему не мешал sram 1x выигрывать ;)

jerzyk

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5) Что случилось на последнем километре? Слышал лежали Харт и "неизвестный", там же Чикконе и Бильбао????

uran

Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5) Цитата: Earl57 Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.

Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе... Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны. Если у команды есть средства тягать гонца под единичные старты то почему бы и нет. Повторюсь об звездных перспективах, они туманны.

Адриен

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (1) Кинтана сам себе команда.

Earl57

Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5) Он вообще-то стал чемпионом мира в разделке у юниоров на минувшем ЧМ.

Макс Валшайд на 5 см выше и на пару кг тяжелее. И ничего, прекрасно себя чувствует на шоссе. 12 побед в активе...

uran

Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5) Таким на шоссе делать нечего. Вот на треке в темповые виды очень перспективно.

Earl57

Звезда Бессежа-2023. Этап 5 (5) Джошуа Тарлинг очень колоритный юноша. В 18 лет рост 1.94 м. Вес 88 кг. Парни в таком возрасте еще растут. Вырастет он до 2-х метров? И он боец. На минувшем ЧМ у юниоров почти сразу после старта был завал, в котором пострадали все фавориты, в числе которых был и Тарлинг. После этого он еще 4 круга из 8-ми он боролся, весь ободранный и окровавленный. Потом все-таки был вынужден сойти, рыча от боли, ярости и гнева. Зрелище было незабываемое.

Виктор Сироткин

Велокросс. UCI World Champions ... (10) я не понимаю, что такое "ехал на большем педаляже". Это чаще педалировал или ломил более тяжёлое передаточное соотношение? Подскажите, пожалуйста.

Про различие спринта на шоссе и в кроссе - понимаю. И писал об этом здесь, уточняя, что иметь систему 2x для часа подпредельной работы в кроссовой гонке выгоднее, т.к. она позволяет задавать лучшую вариативность темпа для сохранения свежести мышц ног на финишную разборку.

Я не езжу спринт и не знаю, какой был план на последние 300м по соотношению передач. Но то, что ВВА не смог включить подходящее соотношение на более плоском участке - это факт: он забалтывался. А в конце спринта на большем градиенте мне казалось что они оба педалировали на одном каденсе и скорость была равная.

Даниил

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5) Вот это неожиданная победа (для меня уж точно). Красавец Руй!

Astanaforever

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5 (5) Так бездарно Трек отдали генерал. А тем временем циркачи продолжают ураганить по дорогам, заменив квикстеповцев. А кстати, где они?