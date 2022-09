Тур Люксембурга-2022. Этап 3 Категория:

Сегодня, 16:45 Rosport - Diekirch, 188,4 км 1 Aaron Gate (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 4:40:58 2 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +00 3 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 5 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 6 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm 7 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 8 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 9 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 10 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 11 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 12 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 13 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 14 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 15 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 16 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm 17 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 18 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 19 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 20 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck 21 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 22 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 23 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 24 Anthony Perez (Fra) Cofidis 25 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 26 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 27 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 28 Bastien Tronchon (Fra) Ag2R Citroen Team 29 Jose Herrada (Esp) Cofidis 30 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 31 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 32 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 33 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 34 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 35 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 36 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 37 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 38 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 39 James Oram (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 40 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck Development Team 41 Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling +52 42 Elias Maris (Bel) Leopard Pro Cycling 43 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 44 Ivan Centrone (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com 45 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 46 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 47 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 48 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 50 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 51 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 52 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo +55 53 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo 54 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 55 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi 56 Gil Gelders (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 57 Sander Armee (Bel) Cofidis 58 Joshua Kench (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 59 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 60 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 61 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +2:06 62 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team 63 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 64 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi 65 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +2:47 66 Louis Coqueret (Fra) Leopard Pro Cycling 67 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 68 Ryan Christensen (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 69 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 70 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 71 Julien Desmarets (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 72 Colin Heiderscheid (Lux) Leopard Pro Cycling 73 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 74 Simon Dalby (Den) Uno-X Dare Development Team 75 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates 76 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi +5:35 77 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Ktm 78 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 79 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +5:44 80 Sindre Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +6:41 81 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj +7:10 82 Tom Bohli (Sui) Cofidis 83 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 84 Thomas Delphis (Fra) Ag2R Citroen Team 85 Tom Sexton (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 86 James Fouche (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 87 Jacques Gloesener (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com 88 Alexandre Kess (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com 89 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 90 Justin Wolf (Ger) Leopard Pro Cycling 91 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 92 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 93 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 94 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 95 Kasper Viberg Søgaard (Den) Riwal Cycling Team 96 Emil Vinjebo (Den) Riwal Cycling Team 97 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 98 Stijn Siemons (Bel) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com +7:44 99 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 100 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 101 Théo Bonnet (Bel) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com 102 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 103 Kevin Inkelaar (Ned) Leopard Pro Cycling 104 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskaltel - Euskadi 105 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 106 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team +7:48 107 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj +10:50 108 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo DNF Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNS Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team Генеральная классификация после 3 этапа 1 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 12:33:04 2 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck +07 3 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates +08 4 Aaron Gate (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 5 Bastien Tronchon (Fra) Ag2R Citroen Team +09 6 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +12 7 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 8 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team +13 9 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo +18 10 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 11 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm 12 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 13 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 14 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 15 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 16 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 17 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm 18 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 19 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 20 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 21 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 22 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 23 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 24 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 25 Anthony Perez (Fra) Cofidis 26 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 27 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 28 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 29 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 30 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 31 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck Development Team 32 Jose Herrada (Esp) Cofidis 33 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 34 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 35 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 36 James Oram (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 37 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm +1:07 38 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +1:10 39 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 40 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 41 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 42 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 43 Ivan Centrone (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com 44 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo +1:13 45 Sander Armee (Bel) Cofidis 46 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 47 Joshua Kench (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 48 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 49 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh +2:20 50 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 51 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +3:17 52 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels - Ktm +3:21 53 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 54 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:08 55 Elias Maris (Bel) Leopard Pro Cycling +4:13 56 Gil Gelders (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team +4:15 57 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi +4:16 58 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh +4:58 59 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +5:27 60 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo +5:37 61 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +6:08 62 Louis Coqueret (Fra) Leopard Pro Cycling 63 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +6:45 64 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb +6:53 65 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj +7:03 66 Ryan Christensen (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling +7:29 67 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates +8:03 68 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team +8:06 69 Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling +8:43 70 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic +9:33 71 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team +9:57 72 Colin Heiderscheid (Lux) Leopard Pro Cycling +10:38 73 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 74 Julien Desmarets (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 75 Simon Dalby (Den) Uno-X Dare Development Team 76 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +11:07 77 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Ktm +11:33 78 Emil Vinjebo (Den) Riwal Cycling Team +11:55 79 Sindre Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +11:57 80 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi +12:14 81 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team +13:18 82 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +13:35 83 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team +15:01 84 Tom Bohli (Sui) Cofidis 85 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 86 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel - Euskadi +15:21 87 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo +15:32 88 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh +15:35 89 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +15:39 90 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +17:12 91 Stijn Siemons (Bel) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com +17:36 92 Thomas Delphis (Fra) Ag2R Citroen Team +17:38 93 Tom Sexton (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling +17:42 94 James Fouche (Nzl) Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 95 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh +18:08 96 Kasper Viberg Søgaard (Den) Riwal Cycling Team +18:28 97 Justin Wolf (Ger) Leopard Pro Cycling +19:13 98 Kevin Inkelaar (Ned) Leopard Pro Cycling +19:44 99 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team +20:06 100 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling +20:40 101 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 102 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj +24:30 103 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj +25:05 104 Alexandre Kess (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com +26:39 105 Jacques Gloesener (Lux) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com +29:00 106 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskaltel - Euskadi +29:34 107 Théo Bonnet (Bel) Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com +30:14 108 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh +32:47 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Люксембурга Skoda Tour Luxembourg многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



