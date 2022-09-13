Тур Люксембурга-2022. Этап 2

Sheridan

Жулиан Алафилипп возглавит сбо ... (3) "Проиграл" с Павла в составе сборной Франции, вроде ничего такого, но все равно забавно.

nightbuster33

Тур Словакии-2022. Пролог (4) Почему может были?Они были наяву(см.схему).Чего только стоит 3+(1) тупиковых поворота.Спринтеры быстрее набирают скорость после каждого поворота. И немаловажную роль играет подбор соответствующей передачи при этом.Не даром в десятке почти все из Квик Степ,которые и отличаются этим от других команд.При одном тупиковом развороте или только в одну сторону расклад был бы совершенно другим.

patar

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Ну, человек погорел и теперь обвиняет всех и вся. Но где-то он и прав. Правила велоспорта вроде писаны, а вроде и с ковидом можно ехать (он же не всегда, как выяснилось, опасен) и гонки, можно взять и отменить, пренебречь спортсменами, спонсорами, зрителями... Как недавно кто-то писал - велоспорт полон двойных стандартов...

SVS

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Вы не путаете, случайно профессиональную команду и национальную сборную?



И, ИМХО, желательно не воротить нос от "бизнес-проекта". Именно бизнес-проекты кормят гонщиков и всех, кто вокруг, и именно они создают шоу для болельщиков, как продюсерские центры создают мюзиклы, к примеру.



А уже дело менеджеров и гонщиков "вдохнуть" в бизнес-проект что-то большее, что-то привлекательное для болельщиков и спонсоров.



Всё - ИМХО.

SVS

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Ну вот же была просто Астана. И было всё отлично. Ну да, всем понятно, что Казахстан, но это хоть не подчёркивалось.



Но не думайте, что я против конкретно Казахстана, или Израиля. Это моё личное мнение. Я также буду против какой-либо команды с "Russia", или "USA" и т.п.



Просто это как в НХЛ - названий клубов достаточно, ИМХО. Мировой чемпионат - место для национальных команд. А проф. команды, ИМХО, пусть лучше остаются вне государственности насколько это возможно. Хоть в названии, ИМХО.



Я слежу за несколькими командами, и гонщиками из многих стран. Я лично не хочу делить их на страны. В Боре выступал Саган, а в Астане - Нибали. Вот и отлично, ИМХО, это проф. спорт, это любимый вид спорта, при чём здесь государства?



Пусть национальности и государства будут ярко, в названии прямо - на чемпионатах мира. И там я буду "болеть" за сборную страны.



Ещё раз подчеркну - это моё личное мнение.



Что же до обвинений в глобализме - то хренушки :-)!

Я прекрасно помню, откуда тот любимый спортсмен, а откуда - другой. И, несмотря на то, что за Астану в целом - не болею, но отношение к этой команде - теплее, чем к другим "по умолчанию". И "наши", пусть они и граждане других стран теперь - тоже пользуются повышенным вниманием :-).



Но, во многом крута концепция профессиональной команды ещё и потому, что она не "привязана" к какой-либо национальности, государству. И потому, люди могут болеть за команду независимо от того, "своя" она, или нет.



Короче, МОЁ личное мнение - профессиональный спорт должен оставаться "отвязаным" от государств и национальностей (насколько это вообще возможно).

M-07

Владелец команды Israel-Premie ... (13) В современном спорте так и есть, к сожалению, особенно в популярных видах, богатые всех хороших спортсменов скупают и не дают более бедным даже поднять головы. Из-за этого перестал смотреть футбол, хотя он мне очень нравится, но соревнования денежных мешков, кто из них лучше понапокупает, смотреть не интересно, и конкуренция из-за этого очень слабая. Я за то, чтобы в командах в основном играли свои и местные воспитанники и минимум иностранцев, так будет интереснее и конкуренция куда больше.

В велоспорте хотелось бы прежде всего, чтобы у команды свои названия тоже были, а не названия спонсоров только, а то часто непонятно, что это за команды даже через 2-3 года. И национальных команд хочется больше тоже, но и система команд в велоспорте десятилетиями другая, поэтому это спорная вещь.

SportSpirit

Ники Терпстра завершит карьеру ... (3) Да, Штыбар пока без контракта, считает, что это в первую очередь из-за проблем с сердцем по ходу сезона. Но он мотивирован продолжать. Бодро проехал Тур Дании, сейчас по Словении.



12 лет в Квикстепе. Надеюсь, на годик продлят еще, на полставки в стиле Лефевра)

SportSpirit

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Проигрывать и признавать ошибки нужно уметь. Ошибки менеджеров по комплектованию команды. Понабрали старых и больных, вот они не едут и болеют)

Адриен

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Из крайности в крайность. Как по мне, так глобализм во сто крат хуже шовинизма. Именно в глобализме кроются проблемы современного мира. Потому как разрушаются многовековые устои, ЦЕННОСТИ - как классическая семья к примеру - исторически сформировавшие человеческую цивилизацию... Ликвидация национальных спортивных команд точно так же нанесет сокрушительный удар по спорту вообще, по профессиональному - особенно. Отберите флаг у команды, гражданство у спортсмена, кого он будет представлять, за что, за кого бороться ? Только самого себя, за деньги. Команда вообще станет сборной солянкой, циничным бизнес проектом. А соревнования будут напоминать собачьи бега, где были только номера "спортсменов" и ставки на ту или иную ОСОБЬ.

Esperus2006

Владелец команды Israel-Premie ... (13) Цитата: SVS Не, ну понятно же :-), а что они хотели от команды Израиля :-)?



Мне вообще не нравится модель "национальных" команд. Вот это - губительно для велоспорта, ИМХО.

Израиль, Казахстан... Так вносится нотка шовинизма, что-ли, ИМХО... Команды все интернациональные, составы комплектуются по признаку успешности, во всяком случае, в основном. Не нужно национальных команд, ИМХО.

Конечно, есть то, что не скроешь, типа, в Бору скорее возьмут немца, в Мовистар - испанца и т.п. Но это вторично, не выпячивается в основном, и слава ТКЕ.



Ну а угроза выбывания делает велоспорт интереснее, т.к. надо рвать попу :-). А спортивные игры в судах - это для адвокатов, не для болельщиков. Если в суд подадут - команда Израиля, ИМХО, потеряет симпатии многих.

Ну Астана ба рада найти спонсора хорошего, но после Премьер Тех трижды клятой от этой идеи отказались. Почему нельзя написать название государства, если оно спонсирует ? Без этой команды у наших гонщиков не было бы шансов за единичными исключениями выспютупать в про туре, команда даёт эту возможность, как и многим итальянцам или колумбийцам. А наши хотя бы на азиатском уровне достаточно хороши. Хотелось бы, чтобы в будущем даже без команды могли гонщики закрепиться в элите, но пока что есть, то есть. Это долгий процесс, сколько в Италии или Испании культура велоспорта и профессиональных гонок прививалась ? Это за десять лет не делается. Но шаги делаются, в Астане очень много велодорожек строится, свой клуб есть Ну Астана ба рада найти спонсора хорошего, но после Премьер Тех трижды клятой от этой идеи отказались. Почему нельзя написать название государства, если оно спонсирует ? Без этой команды у наших гонщиков не было бы шансов за единичными исключениями выспютупать в про туре, команда даёт эту возможность, как и многим итальянцам или колумбийцам. А наши хотя бы на азиатском уровне достаточно хороши. Хотелось бы, чтобы в будущем даже без команды могли гонщики закрепиться в элите, но пока что есть, то есть. Это долгий процесс, сколько в Италии или Испании культура велоспорта и профессиональных гонок прививалась ? Это за десять лет не делается. Но шаги делаются, в Астане очень много велодорожек строится, свой клуб есть