Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2022. Этап 3

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Donzenac - Malemort, 181.7 км
1. Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates
2. Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team
3. Alex Aranburu (Spa) Movistar
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Alex Aranburu (Spa) Movistar
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старт-шоссе 82
Стартовый протокол разделки на ... (9)
Спасибо Ольга за информацию, но я еще раз повторюсь, все относительно.
Командная гонка и индивидуальная гонка, это разные вещи. Есть много вещей которые разделяют эти две гонки и есть много моментов которые ни одна даже самая умная система не учтет.
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Freejazz
Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
Цитата: EL-Fenomeno
Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р
Vingegaard - Вингегор. Это уже по традиции транскрибирования (как Kierkegaard (философ) - Кьеркегор). Вообще, на датское произношение лучше не равняться - там много удивительных звуков, ничего общего не имеющих с написанием.
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Earl57
Стартовый протокол разделки на ... (9)
Они же написали, что рейтинг основывается на очках гонщиков, входящих в команды.
У PSC есть своя система начисления очков гонщикам. Количество очков зависит от категории, типа гонки, занятого места. Например, Биссегер на разделке ЧЕ получил 20 очков в рейтинг разделки, Кюнг 14 очков, Ганна 8, Бьерг 7. А Шеффилд на разделке Тура Дании получил 30 очков тоже в рейтинг разделки. Далее 18,12,7,4,3,2,1 вплоть до 8-го места этапа. Количество гонщиков, получивших очки и их размер зависят от гонки - на ГТ больше чем на гонке 1-й категории.
Очки распределяются по нескольким рейтингам: однодневные гонки, ГК, спринт, разделка и горы. Суммируются на протяжении всей карьеры гонщика. На PCS эта информация располагается рядом с портретом гонщика и базовыми сведениями о дате и месте рождения, его росте и весе. Система весьма адекватная и основывается на том, что тот или иной гонщик уже сделал, а не предположениях о том, что он гипотетически может сделать.
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Astanaforever
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
Две минуты разрыва, это будет приговором для претендентов за генерал, в случае слабого заезда . команды или всякого форс мажора на этапе.
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EL-Fenomeno
Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
Цитата: Freejazz
Цитата: EL-Fenomeno
Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось
Это особенность произношения (впервые форсилось на Группетто). Если слушать датский - то там черт ногу сломит и близко к Бьяо. Если слушать английский (GSN), то там они произносят Бьерг, но с учетом произношения получается как Бье. Если брать практику транскрибирования русского языка - то Бьерг. Так что можно выбирать по вкусу.
Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р
Цитата: VeloVelo
Кюнг снова без победы.
Ну каг бэ перед этим 2 года подряд чемпион Европы в ІТТ, но то что невезуч в плане проигрышей долей секунды это факт доказанный на ОИ в Японии и подтверждено на ЧЕ-2022
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старт-шоссе 82
Стартовый протокол разделки на ... (9)
Хорошо бы знать как начисляются очки в подобных рейтингах. Командные разделки на высоком уровне давно не проводились, делать расчеты на основе индивидуальных гонок или на основе трекового опыта гонщиков (TTT по городу) или на основе командных выступлений прошлых лет? все относительно.
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SVS
Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (6)
Ну, в целом, да. Однако, обезболивающее снижает негативный эффект от спазмов и других болей. И, таким образом улучшает результат (локально).
И я согласен с возмущением избирательностью применения строгости закона (не в данном конкретном случае, а всегда, вообще).
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