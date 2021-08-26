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Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine-2021. Этап 2

Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine-2021. Этап 2

 

 

Parthenay - Ruffec, 191,6 км

1. Jason Tesson (Fran) St Michel - Auber93

2. Elia Viviani (Ita) Cofidis
3. Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB

Генеральная классификация после 2 этапа:

1. Elia Viviani (Ita) Cofidis

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Теги к статье: Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine многодневная велогонка велогонка категории 2.1. гонка Европейского тура Europe Tour

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • AmaAma
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    AmaAma-Фото

    Хорош Роглич! Когда группа приехала к финишному подъёму вместе, то шансов у конкурентов было 0. 

    Ехал бы Рогла Джиро и Вуэльту! На Туре против терминатора шансов.. как у Лопеса и компании на этом этапе. Через год Тадей будет уже пробовать Вуэльту в связке с Туром. 

    На этой гонке Роглич очень силен, с крепкой командой и победным настроем. 

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Нормально норвежец отдержался. Удачи ему в больших горах. А все может быть еще? Авось зацепит подиум. Мотивация присутствует, а это самое главное. Роглич и Со еще может пожалеют о вчерашнем этапе.
    Ну и фантазёры у нас тут !
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Адриен
    Да какие подарки, Корт в конце по синусоиде ехал, будь разрыв с лидерами больше - все равно бы проиграл, ну явно запредельный торчок для него.

    Корт боролся очень достойно, а ехал на финише так, возможно потому, что смысла напрягаться уже не было. Хотя, согласен, что шанс выигать был иллюзорен.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Адриен-Фото

    Да какие подарки, Корт в конце по синусоиде ехал, будь разрыв с лидерами больше - все равно бы проиграл, ну явно запредельный торчок для него. А у Роглича равных конкурентов нет, хотя Мас с Лопесом вполне достойно.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Нормально норвежец отдержался. Удачи ему в больших горах. А все может быть еще? Авось зацепит подиум. Мотивация присутствует, а это самое главное. Роглич и Со еще может пожалеют о вчерашнем этапе.
  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    1587-Фото
    Цитата: MVDP
    Как же дружно бывшая первая четверка генерала в горки заезжает пока.
    Вопрос кто сколько сил отдает за эти по большому счету еще не горки
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    shekn-Фото
    Ура! Это было весело. Мас молодец, растет. Разговор с Рогличем был очень забавным. Ребятки дорогу не поделили . Примож просто сильнее
  • RVL
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (12)
    RVL-Фото
    положительно))
  • RVL
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (12)
    RVL-Фото
    уже на два! ))
  • MVDP
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    MVDP-Фото

    Как же дружно бывшая первая четверка генерала в горки заезжает пока.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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