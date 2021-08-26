Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine-2021. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:53
Parthenay - Ruffec, 191,6 км
1. Jason Tesson (Fran) St Michel - Auber93
2. Elia Viviani (Ita) Cofidis
3. Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Elia Viviani (Ita) Cofidis
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