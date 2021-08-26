Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine-2021. Этап 2

Цитата: Адриен

Да какие подарки, Корт в конце по синусоиде ехал, будь разрыв с лидерами больше - все равно бы проиграл, ну явно запредельный торчок для него.



Корт боролся очень достойно, а ехал на финише так, возможно потому, что смысла напрягаться уже не было. Хотя, согласен, что шанс выигать был иллюзорен.