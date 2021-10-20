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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Скрэтч. Женщины

 

 

  Скрэтч. Женщины  
  1   Martina Fidanza (Ita)      
  2   Maike van der Duin (Ned)      
  3   Jennifer Valente (Usa)      
  4   Maggie Coles-Lyster (Can)      
  5   Hanna Tserakh (Blr)      
  6   Victoire Berteau (Fra)      
  7   Alzbeta Bacikova (Svk)      
  8   Daria Pikulik (Pol)      
  9   Petra Sevcikova (Cze)      
  10   Neah Evans (Gbr)      
  11   Tania Calvo Barbero (Esp)      
  12   Anita Yvonne Stenberg (Nor)      
  13   Olivija Baleisyte (Ltu)      
  14   Yumi Kajihara (Jpn)      
  15   Tetyana Klimchenko (Ukr)      
  16   Aline Seitz (Sui)      
  17   Verena Eberhardt (Aut)      
  18   Victoria Velasco Fuentes (Mex)      
  19   Amber Joseph (Bar)      
  20   Johanna Kitti Borissza (Hun)      
  DNS   Maria Martins (Por)      

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Теги к статье: Track cycling World Championships скрэтч Scratch Race Чемпионат мира по велоспорту на треке женский велоспорт Martina Fidanza

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Комментарии

  • Earl57
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.

    Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.

    Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.

    Он еще так молод. А его ставки уже так высоки
    Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.


    Вопрос в том, хочет ли сам Ремко бороться со своим эгоизмом? И считает ли он, что у него есть эгоизм, с которым нужно бороться?

    Например, после разборок из-за ЧМ было заявлено, что Ремко и Ван Арт встретятся, поговорят и уладят свой конфликт. Ван Арт перед отъездом в отпуск сказал, что Ремко с ним связывался, но ничего конкретного по существу конфликта так и не сказал. Поэтому все остались при своем мнении, ничего не изменилось. Никакой встречи не было и в обозримом будущем не предвидится.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
    Sezar-Фото

    Таких еще не было:).

  • nightbuster33
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
    nightbuster33-Фото

    Еще один комбинатор-реформатор,вы выбрали не ту площадку,в "ВелоЛайфе занимаются совершенно противоположными вопросами,здесь больше созидают, чем разрушают.В их комптенцию не входят вопросы,которые вы поднимаете.Если вы этого не понимаете они ,чтобы не раздражать вас далее,могут спокойно посоветовать вам обратиться к врачу-психиатру.Если он определит,что вы здоровы и в чем причина вашей выходки и,что вы документально доказали,что все велоруководители-это расхитители,он культурно пошлет вас куда надо.Вот к этому,я расскажу казахский анекдот:На колхозном собрании принимают обязательства,сколько ожидается приплода от 100маток лошадей. У всех получается по разному,пока последний бригадир не встал и сказал,что он обязуется получить 101 жеребенка.Тут вскакивает молодой чабан и говорит,что так не бывает.Лошади не бараны,такого приплода у них не бывает.Старый чабан,сидящий рядом успокаивает его и говорит ему:Что ты, что ли будешь "покрывать"кобылу.Они принимают обяззательства,а наше дело скот пасти .Не кажется ли вам,господин Гали, что аксакал был прав,если не прав ,значит вам необходимо срочно обратиться к врачу- психиатру.Не растраивайся,такое бывает,кто подолгу сидит в соц.сетях, те начинают мнить себя Аллахом.

  • BaiGali
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
    BaiGali-Фото
    Цитата: nightbuster33
    На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.
    Слушай Вы либо тугодум или Вы просто притворяетесь. Мне глубоко наплевать кто будет руководителем или будет ли у нас команда Мирового Тура. Я хочу результатов от команды и отдачи от тех инвестиции сделанный государством, а не эти имиджвые траты. Но если взять в широком смысле я вообще хочу реформ. Хочу чтобы профессиональный спорт был профессиональным, со своим рынком и инфраструктурой, а не эти клубы кормушки для личных нужд узких круг лиц. Будь моя воля я бы снял все проф.клубы из гос.содержания и ресурсы направил бы на массовый спорт и его популяризацию, попутно создавая условия и инфраструктуры для занятия спортом(детский, молодёжный и взрослый). Где есть инфраструктура и человеческий ресурсы туда обязательно придут инвесторы со своими деньгами и опытом.
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.

    Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.

    Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.

    Он еще так молод. А его ставки уже так высоки
    Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Еще и гравий?! 
    Сколько таких было адских и где они все теперь.

  • SSS
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (15)
    SSS-Фото

    Комментаторы язык сломают)) Было бы еще что комментировать с участием данного персонажа...

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
    VeloVelo-Фото

    К плюсам Тома добавлю его психологическую устойчивость и позитивный характер.
    Том, также, как и Ремко, ненавидит проигрывать, но, он умеет не делать трагедию из своих поражений. Это Большой плюс.

    Еще один плюс - это то, что Пидкок не едет всё подряд
    и не пытается объять необъятное. 

  • nightbuster33
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
    nightbuster33-Фото

    На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.

  • Earl57
    Иван Соса подписал двухлетний ... (11)
    Earl57-Фото
    Ну здесь можно вспомнить как Вивиани уходил. И не нужен был он Скаю, а не отпускали из принципа, чтобы другим неповадно было. Согласились только на бартер. Де ла Круз взамен Вивиани. Занятно что и Вивиани у квиков не задержался, и Де ла Круз в Скае...
    У израильтян есть кто-то для равноценной замены Берналю? Просто денежная компенсация тут не прокатит.

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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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