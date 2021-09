Eurometropole Tour-2021. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:13 La Louvière - Tournai, 177,6 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick-Step 04:08:32 2 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 00:00:00 3 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 4 Danny Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 5 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 6 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea - Samsic 7 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels P/B Ktm 9 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Nexthash 10 Samuel Leroux (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 11 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 12 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 13 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 14 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 15 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 16 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 17 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 18 Sven Erik Bystrøm (Nor) Uae Team Emirates 19 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 20 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 00:00:03 21 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Nexthash 00:00:05 22 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 23 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 24 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 25 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick-Step 26 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Nexthash 27 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 28 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Nippo 00:00:07 29 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 30 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 00:00:10 31 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Nexthash 00:00:12 32 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:14 33 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 34 Erlend Blikra (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 35 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 36 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 37 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 38 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates 39 Adrien Petit (Fra) Totalenergies 40 Niccolò Bonifazio (Ita) Totalenergies 41 Aaron Gate (Nzl) Black Spoke Pro Cycling 42 Fredrik Dversnes (Nor) Team Coop 43 Elia Viviani (Ita) Cofidis 44 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 45 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 46 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 47 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 48 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 49 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 50 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 51 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 52 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 53 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 54 Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates 55 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea - Samsic 56 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 57 Campbell Stewart (Nzl) Black Spoke Pro Cycling 58 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 59 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 60 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 61 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 62 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Nippo 63 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 64 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 65 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 66 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 67 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 68 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 69 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 70 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 71 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 72 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 73 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 00:00:23 74 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 00:00:25 75 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 76 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick-Step 00:00:28 77 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 00:00:29 78 Morten Hulgaard (Den) Uno - X Pro Cycling Team 79 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 80 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 81 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 00:00:36 82 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 00:00:44 83 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 00:00:45 84 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 00:00:59 85 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Qhubeka Nexthash 00:01:16 86 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 87 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 88 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 89 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 90 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 91 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 92 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 93 Gil D´Heygere (Bel) Tarteletto - Isorex 94 Jonas Castrique (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 95 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 96 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 97 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 98 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 99 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 101 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 102 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 103 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Nippo 104 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 105 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Nippo 106 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 00:02:06 107 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Nippo 108 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 109 Valentin Tabellion (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 110 Maximilien Picoux (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 111 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 112 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 113 Tom Sexton (Nzl) Black Spoke Pro Cycling 114 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Nexthash 115 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 116 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 00:04:04 117 André Rodrigues De Carvalho (Por) Cofidis 118 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 119 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 120 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 121 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 122 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 123 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling 124 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Nippo 125 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 126 Kristian Kulset (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 00:04:47 127 Boris Vallee (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 128 Mitchell Docker (Aus) Ef Education - Nippo 00:05:00 129 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 130 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 131 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick-Step 132 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 133 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team DNF Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick-Step DNF Arvid De Kleijn (Ned) Rally Cycling DNF Tom Bohli (Sui) Cofidis DNF Eirik Lunder (Nor) Team Coop DNF Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies DNF Johan Price Pejtersen (Den) Uno - X Pro Cycling Team DNF Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers DNF Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal DNF Jordan Levasseur (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole DNF Mathias De Witte (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole DNF Guillaume Dauschy (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole DNF Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Kiaan Watts (Nzl) Black Spoke Pro Cycling DNF Alexander White (Nzl) Black Spoke Pro Cycling DNF Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo DNF Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Logan Currie (Nzl) Black Spoke Pro Cycling DNF Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates DNF Daniel Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Niki Terpstra (Ned) Totalenergies DNF Fabien Doubey (Fra) Totalenergies DNF Thomas Bonnet (Fra) Totalenergies DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix DNF James Fouche (Nzl) Black Spoke Pro Cycling Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Eurometropole Tour однодневная велогонка классика велогонка категории 1.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(277)

В тему: Tour de l'Avenir-2021. Этап 1

Тур Дании-2021. Этап 1

Tour de l'Eurometropole-2019

Тур Польши-2019. Этап 3

Тур Турции-2019. Этап 6

Тур Турции-2019. Этап 3

Тур Турции-2019. Этап 1

Tour de l’Eurometropole-2018

Tour de l’Eurometropole-2017

Tour de l’Eurometropole-2016

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.