Тур Турции-2019. Этап 3

Дата:

Вчера, 14:36 Çanakkale - Edremit, 122,6 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 2:50:12 2 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 0:00:00 3 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 4 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 5 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 7 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH 8 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 9 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobón Team 10 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 11 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 12 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 13 Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Manzana Postobón Team 14 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 15 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 16 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 17 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 18 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 19 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 20 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 21 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 22 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH 23 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 24 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 25 Luis Carlos Chia Bermudez (Col) Manzana Postobón Team 26 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 Jose Daniel Viejo Redondo (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 28 Ahmet Örken (Tur) Turkey 29 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 30 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence 31 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 32 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 33 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 34 Halil Dogan (Tur) Turkey 35 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 36 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 37 José Ferreira (Por) W52 - FC Porto 38 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 39 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 40 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 41 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 42 Edgar Pinto (Por) W52 - FC Porto 43 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 44 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 45 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 46 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 47 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 49 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 50 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 51 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 52 Nuno Bico (Por) Burgos - BH 53 Onur Balkan (Tur) Turkey 54 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Manzana Postobón Team 55 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 56 Stefan De Bod (Rsa) Team Dimension Data 57 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 58 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 59 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 60 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Manzana Postobón Team 61 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 62 Ahmet Akdilek (Tur) Turkey 63 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobón Team 64 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 66 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 67 Rafael Reis (Por) W52 - FC Porto 68 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 69 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 70 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 71 Mustafa Sayar (Tur) Turkey 72 Etienne Van Empel (Ned) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 73 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 74 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 75 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 76 Raúl Alarcón Garcia (Esp) W52 - FC Porto 77 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 78 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 79 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 80 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 81 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 82 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 83 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 84 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 85 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 86 Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobón Team 87 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 88 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 89 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 90 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 91 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 92 Victor Langellotti (Mon) Burgos - BH 93 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 94 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 95 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 96 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 97 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 98 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 99 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 100 Alvaro Robredo Crespo (Esp) Burgos - BH 101 Moreno De Pauw (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 102 Muhammed Atalay (Tur) Turkey 103 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 104 Beñat Intxausti Elorriaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 105 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:00:16 106 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 107 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 108 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 109 Simone Bevilacqua (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:00:21 110 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 0:00:29 111 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:38 112 Feritcan Samli (Tur) Turkey 0:00:48 113 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:00:58 114 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 115 Liam Bertazzo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:01:06 116 Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling 0:01:37 117 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:00 Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 11:04:08 2 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:20 3 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Manzana Postobón Team 0:00:22 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:26 5 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 7 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 8 Edgar Pinto (Por) W52 - FC Porto 0:00:29 9 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:30 10 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 11 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 12 Onur Balkan (Tur) Turkey 13 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 14 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 15 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana Postobón Team 16 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:35 17 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 18 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 19 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:38 20 Ben O'Connor (Aus) Team Dimension Data 0:00:39 21 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 22 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 0:00:40 23 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 24 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 25 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 26 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:00:42 27 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 28 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence 29 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 30 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 31 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 32 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 33 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 34 Etienne Van Empel (Ned) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 35 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 36 Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobón Team 37 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 38 Rafael Reis (Por) W52 - FC Porto 39 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 40 Raúl Alarcón Garcia (Esp) W52 - FC Porto 41 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 42 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:51 43 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 44 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 45 Mustafa Sayar (Tur) Turkey 46 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 0:00:54 47 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:56 48 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:58 49 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:00 50 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:07 51 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:01:10 52 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH 53 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 54 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence 55 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 56 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Manzana Postobón Team 57 Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 58 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 59 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:19 60 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:01:23 61 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko Marseille Provence 0:01:25 62 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 63 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 64 Ahmet Örken (Tur) Turkey 0:01:30 65 Nuno Bico (Por) Burgos - BH 66 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 0:01:55 67 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobón Team 0:02:00 68 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 69 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 70 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:02:02 71 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:02:04 72 Stefan De Bod (Rsa) Team Dimension Data 0:02:12 73 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 74 Luis Carlos Chia Bermudez (Col) Manzana Postobón Team 0:02:16 75 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 76 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:02:19 77 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:02:29 78 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:02:46 79 Simone Bevilacqua (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:03:07 80 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 0:03:21 81 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:03:23 82 Jose Daniel Viejo Redondo (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:03:27 83 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 84 Beñat Intxausti Elorriaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 85 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:03:47 86 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:03:53 87 Alvaro Robredo Crespo (Esp) Burgos - BH 0:04:00 88 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 0:04:01 89 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:02 90 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 91 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 92 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:05 93 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 94 Halil Dogan (Tur) Turkey 95 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 96 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 97 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 98 Victor Langellotti (Mon) Burgos - BH 0:04:08 99 Ahmet Akdilek (Tur) Turkey 0:04:09 100 Moreno De Pauw (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 101 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 102 José Ferreira (Por) W52 - FC Porto 0:04:15 103 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:04:20 104 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH 0:04:30 105 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:04:42 106 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:04:43 107 Muhammed Atalay (Tur) Turkey 0:06:01 108 Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Manzana Postobón Team 0:06:03 109 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 110 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 0:06:19 111 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:07:01 112 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:07:06 113 Liam Bertazzo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:07:48 114 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 115 Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling 0:08:14 116 Feritcan Samli (Tur) Turkey 0:09:10 117 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:10:20 Результаты 1 этапа Тура Турции-2019 Результаты 2 этапа Тура Турции-2019 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Результаты 1 этапа Тура Турции-2019 Результаты 2 этапа Тура Турции-2019 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey гонка Мирового тура многодневная велогонка Фабио Якобсен



