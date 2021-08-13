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Tour de l'Avenir-2021. Этап 6

Tour de l'Avenir-2021. Этап 6

Tour de l'Avenir-2021. Этап 6Tour de l'Avenir-2021. Этап 6

 

 

 

Champagnole - Septmoncel, 138 км

 

1. Anders Halland Johannessen (Nor) Norway
2. Tobias Halland Johannessen (Nor) Norway
3. Thomas Gloag (Gbr) Great Britain
4. Mick Van Dijke (Ned) Netherlands
5. Filippo Zana (Ita) Italy


Генеральная классификация после 6 этапа:
1. Mick Van Dijke (Ned) Netherlands
 

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Теги к статье: Тур де л'Авенир Tour de l'Avenir андеры андеровская версия Тур де Франс велогонка категории 2.Ncup

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    uran-Фото
    У Роглича уже есть победа в разделке.
  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Александра-Фото
    Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон.
    Не-не-не!
    Когда пелотон съедает отрыв - это одно.
    Когда претендент №1 выгрызает секунду на финише у бойца из отрыва, не претендующего на общий зачет - это совсем другое. Ну правда! Смог Роглич или не смог одолеть Магнуса Корта, это дело второе. Первое - красота такого велоспорта.
    Все ИМХО, конечно.)
  • vitaly s
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    vitaly s-Фото

    Замечательный этап. И ветер. И эшелоны. И догонялки. И, конечно, и Корт, иНильсен. Оба. Нет, на самом деле, 2 км в крутющую гору и всего 20 сек от группы, и доборолся, дострадал. И это из отрыва. Красиво. 

    А то , что его мог бы или не мог ( это знает только Примож, но не скажет) догнать только Роглич, и никто более, не Берналь, не Вальберде, Власов.....,делает его победу ещё более заслуженной и красивой. Молодец.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Адриен-Фото

    Вообще, когда Корту оставалась последние пару сотен метров, подумалось - блин, сейчас достанут, упирался изо всех сил, честно пахал, отрабатывал в отрыве, полная несправедливость ! И вдруг - подарок от Роглича... Вчера писал о неспортивности некоторых моментов в велоспорте. И сегодняшнее благородство Роглича - из их числа. Но, как не крути, бытие определяет сознание. Ведь общая классификация определяется не по занятому месту, а по времени. Так к чему жилы рвать, Корт на общую победу не претендует, ему можно и бонусы и деньги подарить. Будь на его месте Берналь или Лопес - другое дело, а так - все равно Роглич ЛУЧШИЙ на этапе среди главных претендентов. Можно спорить или соглашаться, но ведь не раз и не два ГТ выигрывалось при том, что небыло побед на этапах. Вот еще одно родимое пятно - победа на этапах  не обязательна для топового генеральщика, главное - за три недели набрать наименьшую сумму времени. И быть как можно выше в итоговой таблице... Расчет, а не спортивность...

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 
    Надеюсь! Вообще кроме Берналя особо и конкурентов не вижу! Врядли Мувистар готовы к победе! А вот на подиум очень даже могут подняться
  • Ернат
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (3)
    Ернат-Фото

    все равно бы завтра потерял бы (

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иногда ловлю себя на том, что порой вот такие короткие, но крутые горки/стенки на финише этапов смотрятся лучше чем эпичные и высокие горы/перевалы по 10-15 км. длинной и 1500+ метров высотой. Спасибо Вуэльте, что всегда на испанском ГТ вот таких финишей есть больше чем 1...ТдФ на заметку, тем более, что орги вроди одни и сям, и там.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Этап супер. Последние 50 км смотрел на одном дыхание, но то что было на финише, это просто взрыв.
    Корт красавело

    +много, и ветра, и разозы(ы), и горка, и даже мини-завал (человеки там не хило прошерстились, один кажись прям на пузе головой в траву въехал, благо никаких ограждений и камней рядом).

    А ещё мне хотелось бы отметить Мэтьюза, я сначала тоже не поверил, что это Майкл; видно как он сильно хочет победы...давно ведь не побеждал. И силы есть, и возможности, но всегда соперники каг бэ острее, шустрее, может даже более расчетливые под финиш. Невезёт "Блынку", но верю в успех ММ на одном из этапов этого ГТ 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    BlAr-Фото

    Лично я не увидел слива со стороны Приможа. Это относительно того, что касается данного этапа.
    Теперь относительно этики, кармы и т.п. Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон. Особенно когда этот конкретный гонщик тебе симпатичен, по той или иной причине. Однако осуждать за это обогнавшего у меня наглости не хватит. Я могу лишь сожалеть о том, что не хватило сил и везения трудяге из отрыва.
    С другой стороны, "подаренный" этап - это, несомненно, плюс "в карму" догоняющему гонщику, сделавшему широкий жест. Но это не означает, что он не имел морального права атаковать и обгонять. А именно так постоянно преподносит такое развитие событий СК, за что ему мой личный нереспект. Когда ты уводишь победу у коллеги по команде или случайного соратника по отрыву, работавшего на твоё преимущество в общем зачёте - это действительно смотрится некрасиво. Но к нынешнему этапу это никак не применимо, а про Джино Мадера и его наглые жесты на Париж-Ницце вообще вспоминать не хочется.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Александра-Фото

    Цитата: BlAr
    Не уподобляйтесь Курдюкову!

    Спасибо, конечно, за совет, но меня  вполне устраивает собственное мнение на этот счет, даже если оно совпадает еще с чьим-то.

    То, что Примож не боролся до конца своих сил, он подтвердил в интервью.
    А вы ожидали, что он скажет, да, конечно, Корт - отличный парень, я подарил ему победу?)

    Я  не знаю, дарил или не дарил. Но то, что он второй на этапе - как тут уже выразились выше, явный плюс к карме. Если бы он выгрыз на последних секундах победу, уверена, многие бы подумали, что это очень спортивно, но не очень красиво.

    Ну, ладно, не многие. Я подумала бы.)) А так и Корт заслужил, и Роглич в красном.

    Тоже вспомнила Контадора и Тиралонго.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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