Tour de l'Avenir-2021. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:01 Tour de l'Avenir-2021. Этап 5 Tomblaine - Bar-sur-Aube, 160 км 1 Marijn Van Den Berg (Ned) Netherlands 03:58:14 2 Mick Van Dijke (Ned) Netherlands 0:00:00 3 Luca Colnaghi (Ita) Italy 4 Lewis Askey (Gbr) Great Britain 5 Lukáš Kubiš (Svk) Slovakia 6 Casper Van Uden (Ned) Netherlands 7 Nicolas David Gomez Jaramillo (Col) Colombia 8 Pavel Bittner (Cze) Czech Republic 9 Antoine Raugel (Fra) Groupama - Fdj 10 Lucas Avadanian (Fra) 11 Alex Vogel (Sui) Switzerland 12 Jarrad Drizners (Aus) Australia 13 Tom Paquet (Lux) Luxembourg 14 Arnaud De Lie (Bel) Belgium 15 Dillon Corkery (Irl) Ireland 16 Petr Kelemen (Cze) Czech Republic 17 Florian Gamper (Aut) Austria 18 Maksym Bilyi (Ukr) Ukraine 19 Matevž Govekar (Slo) Slovenia 20 Antoine Huby (Fra) 21 Gwen Leclainche (Fra) 22 Jakub Ťoupalík (Cze) Czech Republic 23 Adam Foltán (Svk) Slovakia 24 Gianmarco Garofoli (Ita) Italy 25 Byiza Renus Uhiriwe (Rwa) Team Qhubeka 26 Jensen Plowright (Aus) Australia 27 Mario Gamper (Aut) Austria 28 Matúš Štoček (Svk) Slovakia 29 Nils Brun (Sui) Switzerland 30 Ruben Eggenberg (Sui) Switzerland 31 Alessandro Verre (Ita) Italy 32 Florian Kierner (Aut) Austria 33 Sebastian Kolze Changizi (Den) Denmark 34 Aleksandr Bereznyak (Rus) Russian Federation 35 Filippo Zana (Ita) Italy 36 Valère Thiébaud (Sui) Switzerland 37 Gleb Brussenskiy (Kaz) Kazakhstan 38 Nicolas Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 39 Felix Stehli (Sui) Switzerland 40 Joonas Kurits (Est) Estonia 41 Ivan Yatsenko (Rus) Russian Federation 42 Stan Van Tricht (Bel) Belgium 43 Tobias Halland Johannessen (Nor) Norway 44 Anže Skok (Slo) Slovenia 45 Paul Daumont (Bur) 46 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Spain 47 Alexandr Semenov (Kaz) Kazakhstan 48 Savva Novikov (Rus) Russian Federation 49 Sergey Belyakov (Rus) Russian Federation 50 Anders Halland Johannessen (Nor) Norway 51 Jean Eric Habimana (Rwa) Skol Adrien Cycling Academy 52 Rik Karier (Lux) Luxembourg 53 Carson Miles (Can) Canada 54 Andrii Ponomar (Ukr) Ukraine 55 Michel Heßmann (Ger) Germany 56 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 57 Denys Khotulov (Ukr) Ukraine 58 Florian Lipowitz (Ger) Germany 59 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 60 Hugo Toumire (Fra) France 61 Marcus Sander Hansen (Den) Denmark 62 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Denmark 63 Alexandre Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 64 Fabio Christen (Sui) Switzerland 65 Rudy Porter (Aus) Australia 66 Joris Delbove (Fra) St Michel - Auber 93 67 Jakub Bouček (Cze) Czech Republic 68 Oleksandr Shevchenko (Ukr) Ukraine 69 Nixon Efrain Rosero Rojas (Ecu) Ecuador 70 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Norway 71 Raphaël Kockelmann (Lux) Luxembourg 72 Robin Plamondon (Can) Canada 73 Aljaž Jarc (Slo) Slovenia 74 Kévin Vauquelin (Fra) France 75 Georg Steinhauser (Ger) Germany 76 Asbjørn Hellemose (Den) Denmark 77 Mats Wenzel (Lux) Luxembourg 78 Jack Bernard Murphy (Irl) Ireland 79 Andrei Stepanov (Rus) Russian Federation 80 Igor Chzhan (Kaz) Kazakhstan 81 Daan Hoole (Ned) Netherlands 82 Ben Healy (Irl) Ireland 83 Matthew Dinham (Aus) Australia 84 Johannes Staune-Mittet (Nor) Norway 85 William Levy (Den) Denmark 86 Oscar Dubian Galvis Atehortua (Col) Colombia 87 Gijs Leemreize (Ned) Netherlands 88 Maximilian Schmidbauer (Aut) Austria 89 Gal Glivar (Slo) Slovenia 90 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia 91 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Kazakhstan 92 Yesid Pira Parada (Col) Colombia 93 Louis Blouwe (Bel) Belgium 94 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) Ecuador 95 Raul Garcia Pierna (Esp) Spain 96 Marlos David Garzon Herrera (Col) Colombia 97 Jenno Berckmoes (Bel) Belgium 98 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 99 Marco Frigo (Ita) Italy 100 Leon Heinschke (Ger) Germany 101 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 102 Aloïs Charrin (Fra) France 103 Joel Fuertes (Ecu) Ecuador 104 Martin Messner (Aut) Austria 105 Carter Turnbull (Aus) Australia 106 Thomas Gloag (Gbr) Great Britain 107 Javier Romo Oliver (Esp) Spain 108 Filippo Baroncini (Ita) Italy 109 Bryan Raul Obando Rosas (Ecu) Ecuador 110 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 111 Daniil Nikulin (Ukr) Ukraine 112 Filip Lohinský (Svk) Slovakia 113 Raphael Parisella (Can) Canada 114 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Spain 115 Alex Baudin (Fra) 116 Jacques Lebreton (Fra) Cofidis 117 Kristjan Hočevar (Slo) Slovenia 118 Yaroslav Parashchak (Ukr) Ukraine 119 Yael Joalland (Fra) 120 Itsuki Koide (Jpn) Japan 121 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain 122 Miori Kawasaki (Jpn) Japan 123 Sergei Kurianov (Rus) Russian Federation 124 Adam Ward (Irl) Ireland 125 Kylian Senicourt (Fra) 126 Liam Curley (Irl) Ireland 127 Nik Čemažar (Slo) Slovenia 128 Kevin Mccambridge (Irl) Ireland 129 Gauthier Navarro (Fra) 130 Alexander Tarlton (Ger) Germany 131 Thomas Schellenberg (Can) Canada 0:00:25 132 Axel Laurance (Fra) France 0:00:27 133 Brendan Le Cam (Fra) 134 Johan Price Pejtersen (Den) Denmark 0:00:29 135 Enzo Leijnse (Ned) Netherlands 0:00:32 136 Oliver Stockwell (Gbr) Great Britain 0:00:34 137 Mattéo Vercher (Fra) 0:00:00 138 Noah Knecht (Fra) 139 Louis Coqueret (Fra) Leopard Pro Cycling 0:08:00 140 Ådne Holter (Nor) Norway 141 Henri Treimuth (Est) Estonia 142 Clément Braz Afonso (Fra) DNF Aaron Van Der Beken (Bel) Belgium DNF Paul Lapeira (Fra) France DNF Valentin Paret Peintre (Fra) France DNF Francis Juneau (Can) Canada DNF Rait Ärm (Est) Estonia DNF Maxime Richard (Fra) DNF Philéas Hansart (Fra) DNF Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj DNS Artjom Mirzojev (Est) Estonia DNS Andre Roos (Est) Estonia DNS Eugene Kakizaki (Jpn) Japan DNS Kosuke Hirai (Jpn) Japan DNS Pavol Rovder (Svk) Slovakia Генеральная классификация после 5 этапа 1 Mick Van Dijke (Ned) Netherlands 16:04:36 2 Marijn Van Den Berg (Ned) Netherlands 0:00:07 3 Casper Van Uden (Ned) Netherlands 0:00:10 4 Tobias Halland Johannessen (Nor) Norway 0:00:47 5 Arnaud De Lie (Bel) Belgium 0:00:53 6 Stan Van Tricht (Bel) Belgium 0:00:59 7 Daan Hoole (Ned) Netherlands 0:01:04 8 Gijs Leemreize (Ned) Netherlands 0:01:39 9 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Spain 0:01:40 10 Ben Healy (Irl) Ireland 0:01:42 11 Jarrad Drizners (Aus) Australia 0:01:47 12 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Norway 0:01:50 13 Gianmarco Garofoli (Ita) Italy 0:01:55 14 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Denmark 0:02:00 15 Kévin Vauquelin (Fra) France 0:02:01 16 Jenno Berckmoes (Bel) Belgium 17 Filippo Zana (Ita) Italy 0:02:02 18 Alessandro Verre (Ita) Italy 0:02:05 19 Marco Frigo (Ita) Italy 0:02:09 20 Asbjørn Hellemose (Den) Denmark 0:02:15 21 Antoine Raugel (Fra) Groupama - Fdj 0:02:18 22 Petr Kelemen (Cze) Czech Republic 0:02:21 23 Lewis Askey (Gbr) Great Britain 24 Anders Halland Johannessen (Nor) Norway 0:02:22 25 Hugo Toumire (Fra) France 0:02:26 26 Florian Lipowitz (Ger) Germany 0:02:31 27 Fabio Christen (Sui) Switzerland 0:02:39 28 Rudy Porter (Aus) Australia 0:02:52 29 Matthew Dinham (Aus) Australia 30 Jakub Ťoupalík (Cze) Czech Republic 0:03:10 31 Gleb Brussenskiy (Kaz) Kazakhstan 0:03:11 32 Pavel Bittner (Cze) Czech Republic 33 Javier Romo Oliver (Esp) Spain 0:03:30 34 Raul Garcia Pierna (Esp) Spain 0:03:31 35 Joris Delbove (Fra) St Michel - Auber 93 0:03:35 36 Robin Plamondon (Can) Canada 0:03:43 37 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 38 Antoine Huby (Fra) 39 Martin Messner (Aut) Austria 0:03:53 40 Nils Brun (Sui) Switzerland 0:04:07 41 Axel Laurance (Fra) France 0:04:12 42 Savva Novikov (Rus) Russian Federation 0:04:30 43 Thomas Gloag (Gbr) Great Britain 0:04:32 44 Jack Bernard Murphy (Irl) Ireland 0:04:51 45 Maximilian Schmidbauer (Aut) Austria 0:04:59 46 Louis Blouwe (Bel) Belgium 47 Georg Steinhauser (Ger) Germany 0:05:03 48 Byiza Renus Uhiriwe (Rwa) Team Qhubeka 0:05:07 49 Maksym Bilyi (Ukr) Ukraine 0:05:14 50 William Levy (Den) Denmark 0:05:31 51 Andrei Stepanov (Rus) Russian Federation 0:05:38 52 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia 0:06:00 53 Michel Heßmann (Ger) Germany 0:06:10 54 Yaroslav Parashchak (Ukr) Ukraine 0:06:12 55 Matúš Štoček (Svk) Slovakia 0:06:16 56 Jensen Plowright (Aus) Australia 0:06:17 57 Alexandr Semenov (Kaz) Kazakhstan 0:06:34 58 Leon Heinschke (Ger) Germany 0:06:54 59 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Spain 0:06:56 60 Filippo Baroncini (Ita) Italy 0:07:23 61 Ethan Vernon (Gbr) Great Britain 0:07:29 62 Felix Stehli (Sui) Switzerland 0:07:38 63 Valère Thiébaud (Sui) Switzerland 0:07:46 64 Marcus Sander Hansen (Den) Denmark 0:07:54 65 Kristjan Hočevar (Slo) Slovenia 0:08:01 66 Alex Baudin (Fra) 0:08:06 67 Yael Joalland (Fra) 0:08:08 68 Andrii Ponomar (Ukr) Ukraine 0:08:16 69 Lucas Avadanian (Fra) 0:08:17 70 Gal Glivar (Slo) Slovenia 0:08:21 71 Lukáš Kubiš (Svk) Slovakia 0:08:30 72 Kylian Senicourt (Fra) 0:08:33 73 Negasi Haylu Abreha (Eth) Team Qhubeka 0:08:38 74 Liam Curley (Irl) Ireland 0:08:42 75 Aljaž Jarc (Slo) Slovenia 0:08:51 76 Raphael Parisella (Can) Canada 0:09:10 77 Robert Donaldson (Gbr) Great Britain 0:09:16 78 Alex Vogel (Sui) Switzerland 0:09:39 79 Aloïs Charrin (Fra) France 0:09:41 80 Mats Wenzel (Lux) Luxembourg 0:10:03 81 Johannes Staune-Mittet (Nor) Norway 0:10:29 82 Florian Gamper (Aut) Austria 0:10:32 83 Mario Gamper (Aut) Austria 0:10:54 84 Marlos David Garzon Herrera (Col) Colombia 0:11:03 85 Gwen Leclainche (Fra) 0:11:48 86 Dillon Corkery (Irl) Ireland 0:11:51 87 Alexander Tarlton (Ger) Germany 0:11:53 88 Mattéo Vercher (Fra) 0:12:01 89 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Kazakhstan 0:12:37 90 Oliver Stockwell (Gbr) Great Britain 0:12:49 91 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Ecuador 0:12:54 92 Filip Lohinský (Svk) Slovakia 0:13:26 93 Jacques Lebreton (Fra) Cofidis 0:13:27 94 Matevž Govekar (Slo) Slovenia 0:13:44 95 Ruben Eggenberg (Sui) Switzerland 0:13:45 96 Paul Daumont (Bur) 0:13:46 97 Yesid Pira Parada (Col) Colombia 0:13:51 98 Itsuki Koide (Jpn) Japan 0:13:59 99 Carson Miles (Can) Canada 0:14:16 100 Rik Karier (Lux) Luxembourg 0:14:21 101 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) Ecuador 0:14:32 102 Sebastian Kolze Changizi (Den) Denmark 0:14:45 103 Carter Turnbull (Aus) Australia 0:15:15 104 Igor Chzhan (Kaz) Kazakhstan 0:15:26 105 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 0:15:38 106 Aleksandr Bereznyak (Rus) Russian Federation 107 Oleksandr Shevchenko (Ukr) Ukraine 0:15:41 108 Anže Skok (Slo) Slovenia 0:16:01 109 Joonas Kurits (Est) Estonia 0:16:38 110 Alexandre Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 0:16:43 111 Thomas Schellenberg (Can) Canada 0:17:22 112 Gauthier Navarro (Fra) 0:17:28 113 Nixon Efrain Rosero Rojas (Ecu) Ecuador 0:17:37 114 Enzo Leijnse (Ned) Netherlands 0:17:47 115 Jakub Bouček (Cze) Czech Republic 0:18:03 116 Denys Khotulov (Ukr) Ukraine 0:18:57 117 Kevin Mccambridge (Irl) Ireland 0:19:25 118 Brendan Le Cam (Fra) 0:19:33 119 Ivan Yatsenko (Rus) Russian Federation 0:20:23 120 Nik Čemažar (Slo) Slovenia 0:20:31 121 Tom Paquet (Lux) Luxembourg 0:21:06 122 Adam Ward (Irl) Ireland 0:21:11 123 Raphaël Kockelmann (Lux) Luxembourg 0:22:00 124 Luca Colnaghi (Ita) Italy 0:22:10 125 Jean Eric Habimana (Rwa) Skol Adrien Cycling Academy 0:23:07 126 Oscar Dubian Galvis Atehortua (Col) Colombia 0:23:08 127 Louis Coqueret (Fra) Leopard Pro Cycling 0:23:22 128 Florian Kierner (Aut) Austria 0:23:41 129 Joel Fuertes (Ecu) Ecuador 0:24:15 130 Henri Treimuth (Est) Estonia 0:26:09 131 Sergei Kurianov (Rus) Russian Federation 0:26:32 132 Adam Foltán (Svk) Slovakia 0:26:46 133 Nicolas David Gomez Jaramillo (Col) Colombia 0:27:54 134 Miori Kawasaki (Jpn) Japan 0:28:33 135 Noah Knecht (Fra) 0:28:48 136 Daniil Nikulin (Ukr) Ukraine 0:32:20 137 Bryan Raul Obando Rosas (Ecu) Ecuador 0:32:35 138 Nicolas Vinokurov (Kaz) Kazakhstan 0:32:53 139 Johan Price Pejtersen (Den) Denmark 0:32:54 140 Sergey Belyakov (Rus) Russian Federation 0:33:33 141 Clément Braz Afonso (Fra) 0:38:30 142 Ådne Holter (Nor) Norway 0:47:34 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур де л'Авенир Tour de l'Avenir андеры андеровская версия Тур де Франс велогонка категории 2.Ncup Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(265)

В тему: Tour de l'Avenir-2021. Этап 4

Tour de l'Avenir-2021. Этап 3

Tour de l'Avenir-2021. Этап 2

Tour de l'Avenir-2021. Этап 1

Tour de l'Avenir-2021. Пролог

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Групповая гонка. Мужчины

Tour de l’Avenir-2019. Этап 4

Tour de l’Avenir-2019. Этап 2

Tour de l’Avenir-2018. Этап 3

Tour de l'Avenir-2014. Этап 2

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.