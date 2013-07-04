Tour de l'Avenir-2021. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:10
Provins - Bar-le-Duc, 186 км
1. Ethan Vernon (Great Britain)
2. Jensen Plowright (Australia)
3. Lewis Askey (Grande-Bretagne)
4. Gianmarco Garofoli (Italy)
5. Arnaud De Lie (Belgium)
6. Antoine Raugel (Hauts-de-France/Grand-Est)
7. Ruben Eggenberg (Switzerland)
8. Marijn Van den Berg (Netherlands)
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Mick van Dijke (Netherlands)
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