Tour de l'Avenir-2021. Этап 4

Сосу брали в Инеос как молодое дарование, готового к борьбе за лидерские позиции в команде. Иногда у него получалось на недельных гонках, принес команде несколько побед на этапах и в генерале, но обе Джиро он проехал бледно, причем последнюю с треском провалил. Это не тот гонщик, на которого в команде могут рассчитывать на ГТ, в команде его место занял Дани Мартинес. Теперь рестарт в Мовистаре, видимо, Унсуэ знает, зачем он его берет.



Состав Инеоса на нынешней Вуэльте немного странный. Есть отличная "бригада" на равнины-предгорья - Салваторе Пуччио, Усатый (после Тура и ОИ в отличной форме, не повезло на первой разделке) и Нарваес, есть три со-капитана, едет один стажер, ну и Сиваков. Дисбаланс явный, "остались дома" Мартинес и Амадор, про первого пишут, что не в лучшей форме после болезни, плюс падение на Бургосе а Андрей остался без ГТ впервые за последний десяток с лишним сезонов, один из лучших универсальных грегари в команде, на туре Польши был в порядке. На Москона и (особенно) Денниса, судя по всему, в команде больше не рассчитывают по причине их скорого ухода в другие команды. Данбар "заковидил" после возвращения с ОИ, Свифти просто не прошел в состав.



Один большой плюс для команды - "итальянская бригада" в техничках - Маттео и Куксон-мл.