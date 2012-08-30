Tour de l'Avenir-2021. Пролог

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- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:30
Charleville-Mézières - Charleville-Mézières, 5 км
|1
|WÆRENSKJOLD
|Søren
|NOR
|NORWAY
|05'52''
|2
|PRICE PEJTERSEN
|Johan
|DEN
|DENMARK
|05'53''
|3
|VAN DIJKE
|Mick
|NED
|NETHERLANDS
|05'56''
|4
|HOOLE
|Daan
|NED
|NETHERLANDS
|05'58''
|5
|KOPECKÝ
|Tomas
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|05'59''
|6
|VERNON
|Ethan
|GBR
|GREAT BRITAIN
|05'59''
|7
|HEßMANN
|Michel
|GER
|GERMANY
|06'00''
|8
|PLAPP
|Lucas
|AUS
|AUSTRALIA
|06'00''
|9
|VAN UDEN
|Casper
|NED
|NETHERLANDS
|06'01''
|10
|HEALY
|Ben
|IRL
|IRELAND
|06'01''
|11
|VAUQUELIN
|Kévin
|FRA
|FRANCE
|06'02''
|12
|VAN DEN BERG
|Marijn
|NED
|NETHERLANDS
|06'03''
|13
|KLUCKERS
|Arthur
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'04''
|14
|RODRIGUEZ CANO
|Carlos
|ESP
|SPAIN
|06'07''
|15
|AYUSO PESQUERA
|Juan
|ESP
|SPAIN
|06'07''
|16
|ÄRM
|Rait
|EST
|ESTONIA
|06'07''
|17
|PORTER
|Rudy
|AUS
|AUSTRALIA
|06'09''
|18
|SKOK
|Anže
|SLO
|SLOVENIA
|06'09''
|19
|ROMO OLIVER
|Javier
|ESP
|SPAIN
|06'09''
|20
|DE LIE
|Arnaud
|BEL
|BELGIUM
|06'09''
|21
|VOGEL
|Alex
|SUI
|SWITZERLAND
|06'10''
|22
|PARISELLA
|Raphael
|CAN
|CANADA
|06'10''
|23
|HINDSGAUL MADSEN
|Jacob
|DEN
|DENMARK
|06'10''
|24
|GARCIA PIERNA
|Raul
|ESP
|SPAIN
|06'10''
|25
|NOVIKOV
|Savva
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'10''
|26
|LEEMREIZE
|Gijs
|NED
|NETHERLANDS
|06'11''
|27
|HEINSCHKE
|Leon
|GER
|GERMANY
|06'11''
|28
|HOLTER
|Ådne
|NOR
|NORWAY
|06'11''
|29
|DRIZNERS
|Jarrad
|AUS
|AUSTRALIA
|06'11''
|30
|BERCKMOES
|Jenno
|BEL
|BELGIUM
|06'11''
|31
|BRUSSENSKIY
|Gleb
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'11''
|32
|FRIGO
|Marco
|ITA
|ITALY
|06'11''
|33
|BLOUWE
|Louis
|BEL
|BELGIUM
|06'11''
|34
|BARONCINI
|Filippo
|ITA
|ITALY
|06'12''
|35
|VACEK
|Mathias
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|06'12''
|36
|ASKEY
|Lewis
|GBR
|GREAT BRITAIN
|06'12''
|37
|STEINHAUSER
|Georg
|GER
|GERMANY
|06'12''
|38
|THIÉBAUD
|Valère
|SUI
|SWITZERLAND
|06'13''
|39
|RAUGEL
|Antoine
|FRA
|GROUPAMA - FDJ
|06'14''
|40
|ZANA
|Filippo
|ITA
|ITALY
|06'14''
|41
|JOHANNESSEN
|Tobias Halland
|NOR
|NORWAY
|06'14''
|42
|ČEMAŽAR
|Nik
|SLO
|SLOVENIA
|06'14''
|43
|HEIDUK
|Kim Alexander
|GER
|GERMANY
|06'14''
|44
|VAN TRICHT
|Stan
|BEL
|BELGIUM
|06'15''
|45
|HANSEN
|Marcus Sander
|DEN
|DENMARK
|06'15''
|46
|BAUDIN
|Alex
|FRA
|06'15''
|47
|LEVY
|William
|DEN
|DENMARK
|06'16''
|48
|HVIDEBERG
|Jonas Iversby
|NOR
|NORWAY
|06'16''
|49
|KUBIŠ
|Lukáš
|SVK
|SLOVAKIA
|06'16''
|50
|KURITS
|Joonas
|EST
|ESTONIA
|06'16''
|51
|GOVEKAR
|Matevž
|SLO
|SLOVENIA
|06'16''
|52
|LEIJNSE
|Enzo
|NED
|NETHERLANDS
|06'16''
|53
|MCCAMBRIDGE
|Kevin
|IRL
|IRELAND
|06'16''
|54
|VERRE
|Alessandro
|ITA
|ITALY
|06'17''
|55
|TURNBULL
|Carter
|AUS
|AUSTRALIA
|06'17''
|56
|CORKERY
|Dillon
|IRL
|IRELAND
|06'17''
|57
|ARDILA ORDOÑEZ
|Andres Camilo
|COL
|COLOMBIA
|06'17''
|58
|BETTENDORFF
|Loïc
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'17''
|59
|PONOMAR
|Andrii
|UKR
|UKRAINE
|06'18''
|60
|STEPANOV
|Andrei
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'18''
|61
|GLOAG
|Thomas
|GBR
|GREAT BRITAIN
|06'19''
|62
|GAMPER
|Florian
|AUT
|AUSTRIA
|06'19''
|63
|CHRISTEN
|Fabio
|SUI
|SWITZERLAND
|06'19''
|64
|DINHAM
|Matthew
|AUS
|AUSTRALIA
|06'19''
|65
|MURPHY
|Jack Bernard
|IRL
|IRELAND
|06'19''
|66
|TODOME
|Yuhi
|JPN
|JAPAN
|06'20''
|67
|GAROFOLI
|Gianmarco
|ITA
|ITALY
|06'21''
|68
|STAUNE-MITTET
|Johannes
|NOR
|NORWAY
|06'21''
|69
|BRUN
|Nils
|SUI
|SWITZERLAND
|06'21''
|70
|CHARRIN
|Aloïs
|FRA
|FRANCE
|06'21''
|71
|COLNAGHI
|Luca
|ITA
|ITALY
|06'21''
|72
|BELYAKOV
|Sergey
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'21''
|73
|WENZEL
|Mats
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'21''
|74
|KELEMEN
|Petr
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|06'22''
|75
|VAN DER BEKEN
|Aaron
|BEL
|BELGIUM
|06'22''
|76
|LAURANCE
|Axel
|FRA
|FRANCE
|06'22''
|77
|JOHANNESSEN
|Anders Halland
|NOR
|NORWAY
|06'22''
|78
|EGGENBERG
|Ruben
|SUI
|SWITZERLAND
|06'22''
|79
|VINOKUROV
|Nicolas
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'22''
|80
|STEHLI
|Felix
|SUI
|SWITZERLAND
|06'22''
|81
|DONALDSON
|Robert
|GBR
|GREAT BRITAIN
|06'23''
|82
|MULUEBERHAN
|Henok
|ERI
|TEAM QHUBEKA
|06'23''
|83
|ŠTOČEK
|Matúš
|SVK
|SLOVAKIA
|06'24''
|84
|COQUERET
|Louis
|FRA
|LEOPARD PRO CYCLING
|06'24''
|85
|NAVARRO
|Gauthier
|FRA
|06'24''
|86
|HELLEMOSE
|Asbjørn
|DEN
|DENMARK
|06'24''
|87
|ŤOUPALÍK
|Jakub
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|06'24''
|88
|PALENI
|Enzo
|FRA
|GROUPAMA - FDJ
|06'25''
|89
|YATSENKO
|Ivan
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'25''
|90
|PRITZEN
|Marc Oliver
|RSA
|TEAM QHUBEKA
|06'25''
|91
|DELBOVE
|Joris
|FRA
|ST MICHEL - AUBER 93
|06'25''
|92
|LE CAM
|Brendan
|FRA
|06'25''
|93
|KARPENKO
|Gleb
|EST
|ESTONIA
|06'26''
|94
|LIPOWITZ
|Florian
|GER
|GERMANY
|06'26''
|95
|BEREZNYAK
|Aleksandr
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'26''
|96
|JUNEAU
|Francis
|CAN
|CANADA
|06'26''
|97
|BITTNER
|Pavel
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|06'26''
|98
|KABAS
|Maximilian
|AUT
|AUSTRIA
|06'27''
|99
|TOUMIRE
|Hugo
|FRA
|FRANCE
|06'27''
|100
|WARD
|Adam
|IRL
|IRELAND
|06'28''
|101
|HIRAI
|Kosuke
|JPN
|JAPAN
|06'29''
|102
|TREIMUTH
|Henri
|EST
|ESTONIA
|06'29''
|103
|BOUČEK
|Jakub
|CZE
|CZECH REPUBLIC
|06'29''
|104
|MIRZOJEV
|Artjom
|EST
|ESTONIA
|06'29''
|105
|ARRIETA LIZARRAGA
|Igor
|ESP
|SPAIN
|06'30''
|106
|VANDENABEELE
|Henri
|BEL
|BELGIUM
|06'30''
|107
|SCHMIDBAUER
|Maximilian
|AUT
|AUSTRIA
|06'30''
|108
|PAQUET
|Tom
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'31''
|109
|TARLTON
|Alexander
|GER
|GERMANY
|06'31''
|110
|HOČEVAR
|Kristjan
|SLO
|SLOVENIA
|06'31''
|111
|LOHINSKÝ
|Filip
|SVK
|SLOVAKIA
|06'31''
|112
|KOCKELMANN
|Raphaël
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'31''
|113
|STOCKWELL
|Oliver
|GBR
|GREAT BRITAIN
|06'31''
|114
|VERCHER
|Mattéo
|FRA
|06'31''
|115
|UHIRIWE
|Byiza Renus
|RWA
|TEAM QHUBEKA
|06'31''
|116
|LAPEIRA
|Paul
|FRA
|FRANCE
|06'32''
|117
|PLAMONDON
|Robin
|CAN
|CANADA
|06'33''
|118
|PARASHCHAK
|Yaroslav
|UKR
|UKRAINE
|06'33''
|119
|YAMADA
|Takumi
|JPN
|JAPAN
|06'33''
|120
|GLIVAR
|Gal
|SLO
|SLOVENIA
|06'34''
|121
|KIERNER
|Florian
|AUT
|AUSTRIA
|06'35''
|122
|CHZHAN
|Igor
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'35''
|123
|KAKIZAKI
|Eugene
|JPN
|JAPAN
|06'36''
|124
|LEBRETON
|Jacques
|FRA
|COFIDIS
|06'36''
|125
|GAMPER
|Mario
|AUT
|AUSTRIA
|06'36''
|126
|JOALLAND
|Yael
|FRA
|06'36''
|127
|HABIMANA
|Jean Eric
|RWA
|SKOL ADRIEN CYCLING ACADEMY
|06'36''
|128
|HUBY
|Antoine
|FRA
|06'36''
|129
|BRAZ AFONSO
|Clément
|FRA
|06'37''
|130
|ROSERO ROJAS
|Nixon Efrain
|ECU
|ECUADOR
|06'37''
|131
|AVADANIAN
|Lucas
|FRA
|06'37''
|132
|JARC
|Aljaž
|SLO
|SLOVENIA
|06'37''
|133
|DAUMONT
|Paul
|BUR
|06'37''
|134
|SHEVCHENKO
|Oleksandr
|UKR
|UKRAINE
|06'37''
|135
|BILYI
|Maksym
|UKR
|UKRAINE
|06'38''
|136
|ROVDER
|Pavol
|SVK
|SLOVAKIA
|06'38''
|137
|HANSART
|Philéas
|FRA
|06'38''
|138
|LECLAINCHE
|Gwen
|FRA
|06'38''
|139
|FOLTÁN
|Adam
|SVK
|SLOVAKIA
|06'38''
|140
|KURIANOV
|Sergei
|RUS
|RUSSIAN FEDERATION
|06'39''
|141
|SCHELLENBERG
|Thomas
|CAN
|CANADA
|06'39''
|142
|PARET PEINTRE
|Valentin
|FRA
|FRANCE
|06'39''
|143
|BRUSTENGA MASAGUE
|Marc
|ESP
|SPAIN
|06'40''
|144
|NURLYKHASSYM
|Nurbergen
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'40''
|145
|NIKULIN
|Daniil
|UKR
|UKRAINE
|06'40''
|146
|RODRIGUEZ ROSERO
|Jordan Santiago
|ECU
|ECUADOR
|06'41''
|147
|KNECHT
|Noah
|FRA
|06'42''
|148
|LOPEZ GRANIZO
|Harold Martin
|ECU
|ECUADOR
|06'42''
|149
|ABREHA
|Negasi Haylu
|ETH
|TEAM QHUBEKA
|06'42''
|150
|PIRA PARADA
|Yesid
|COL
|COLOMBIA
|06'42''
|151
|MESSNER
|Martin
|AUT
|AUSTRIA
|06'43''
|152
|SENICOURT
|Kylian
|FRA
|06'44''
|153
|UMBA LOPEZ
|Abner Santiago
|COL
|COLOMBIA
|06'44''
|154
|CURLEY
|Liam
|IRL
|IRELAND
|06'45''
|155
|VINOKUROV
|Alexandre
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'45''
|156
|ROOS
|Andre
|EST
|ESTONIA
|06'46''
|157
|GARZON HERRERA
|Marlos David
|COL
|COLOMBIA
|06'48''
|158
|KHOTULOV
|Denys
|UKR
|UKRAINE
|06'48''
|159
|KARIER
|Rik
|LUX
|LUXEMBOURG
|06'48''
|160
|MILES
|Carson
|CAN
|CANADA
|06'49''
|161
|INKSTER
|Eric
|CAN
|CANADA
|06'50''
|162
|KAWASAKI
|Miori
|JPN
|JAPAN
|06'51''
|163
|GOMEZ JARAMILLO
|Nicolas David
|COL
|COLOMBIA
|06'51''
|164
|HUERA MONTENEGRO
|Richard Rolando
|ECU
|ECUADOR
|06'51''
|165
|RICHARD
|Maxime
|FRA
|06'52''
|166
|KOIDE
|Itsuki
|JPN
|JAPAN
|06'54''
|167
|SEMENOV
|Alexandr
|KAZ
|KAZAKHSTAN
|06'55''
|168
|GALVIS ATEHORTUA
|Oscar Dubian
|COL
|COLOMBIA
|06'58''
|169
|FUERTES
|Joel
|ECU
|ECUADOR
|06'59''
|170
|PLOWRIGHT
|Jensen
|AUS
|AUSTRALIA
|06'59''
|171
|OBANDO ROSAS
|Bryan Raul
|ECU
|ECUADOR
|07'00''
|172
|BLAŠKO
|Matej
|SVK
|SLOVAKIA
|07'04''
|173
|CHANGIZI
|Sebastian Kolze
|DEN
|DENMARK
|07'34''
|174
|TURNER
|Ben
|GBR
|GREAT BRITAIN
|07'34''
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