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Tour de l'Avenir-2021. Пролог

Tour de l'Avenir-2021. Пролог

Tour de l'Avenir-2021. Пролог

 

Charleville-Mézières - Charleville-Mézières, 5 км

 

1 WÆRENSKJOLD Søren NOR NORWAY   05'52''
2 PRICE PEJTERSEN Johan DEN DENMARK 05'53''
3 VAN DIJKE Mick NED NETHERLANDS 05'56''
4 HOOLE Daan NED NETHERLANDS 05'58''
5 KOPECKÝ Tomas CZE CZECH REPUBLIC 05'59''
6 VERNON Ethan GBR GREAT BRITAIN 05'59''
7 HEßMANN Michel GER GERMANY 06'00''
8 PLAPP Lucas AUS AUSTRALIA 06'00''
9 VAN UDEN Casper NED NETHERLANDS 06'01''
10 HEALY Ben IRL IRELAND   06'01''
11 VAUQUELIN Kévin FRA FRANCE   06'02''
12 VAN DEN BERG Marijn NED NETHERLANDS 06'03''
13 KLUCKERS Arthur LUX LUXEMBOURG 06'04''
14 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP SPAIN   06'07''
15 AYUSO PESQUERA Juan ESP SPAIN   06'07''
16 ÄRM Rait EST ESTONIA   06'07''
17 PORTER Rudy AUS AUSTRALIA 06'09''
18 SKOK Anže SLO SLOVENIA 06'09''
19 ROMO OLIVER Javier ESP SPAIN   06'09''
20 DE LIE Arnaud BEL BELGIUM   06'09''
21 VOGEL Alex SUI SWITZERLAND 06'10''
22 PARISELLA Raphael CAN CANADA   06'10''
23 HINDSGAUL MADSEN Jacob DEN DENMARK 06'10''
24 GARCIA PIERNA Raul ESP SPAIN   06'10''
25 NOVIKOV Savva RUS RUSSIAN FEDERATION 06'10''
26 LEEMREIZE Gijs NED NETHERLANDS 06'11''
27 HEINSCHKE Leon GER GERMANY 06'11''
28 HOLTER Ådne NOR NORWAY   06'11''
29 DRIZNERS Jarrad AUS AUSTRALIA 06'11''
30 BERCKMOES Jenno BEL BELGIUM   06'11''
31 BRUSSENSKIY Gleb KAZ KAZAKHSTAN 06'11''
32 FRIGO Marco ITA ITALY   06'11''
33 BLOUWE Louis BEL BELGIUM   06'11''
34 BARONCINI Filippo ITA ITALY   06'12''
35 VACEK Mathias CZE CZECH REPUBLIC 06'12''
36 ASKEY Lewis GBR GREAT BRITAIN 06'12''
37 STEINHAUSER Georg GER GERMANY 06'12''
38 THIÉBAUD Valère SUI SWITZERLAND 06'13''
39 RAUGEL Antoine FRA GROUPAMA - FDJ 06'14''
40 ZANA Filippo ITA ITALY   06'14''
41 JOHANNESSEN Tobias Halland NOR NORWAY   06'14''
42 ČEMAŽAR Nik SLO SLOVENIA 06'14''
43 HEIDUK Kim Alexander GER GERMANY 06'14''
44 VAN TRICHT Stan BEL BELGIUM   06'15''
45 HANSEN Marcus Sander DEN DENMARK 06'15''
46 BAUDIN Alex FRA     06'15''
47 LEVY William DEN DENMARK 06'16''
48 HVIDEBERG Jonas Iversby NOR NORWAY   06'16''
49 KUBIŠ Lukáš SVK SLOVAKIA 06'16''
50 KURITS Joonas EST ESTONIA   06'16''
51 GOVEKAR Matevž SLO SLOVENIA 06'16''
52 LEIJNSE Enzo NED NETHERLANDS 06'16''
53 MCCAMBRIDGE Kevin IRL IRELAND   06'16''
54 VERRE Alessandro ITA ITALY   06'17''
55 TURNBULL Carter AUS AUSTRALIA 06'17''
56 CORKERY Dillon IRL IRELAND   06'17''
57 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COL COLOMBIA 06'17''
58 BETTENDORFF Loïc LUX LUXEMBOURG 06'17''
59 PONOMAR Andrii UKR UKRAINE   06'18''
60 STEPANOV Andrei RUS RUSSIAN FEDERATION 06'18''
61 GLOAG Thomas GBR GREAT BRITAIN 06'19''
62 GAMPER Florian AUT AUSTRIA   06'19''
63 CHRISTEN Fabio SUI SWITZERLAND 06'19''
64 DINHAM Matthew AUS AUSTRALIA 06'19''
65 MURPHY Jack Bernard IRL IRELAND   06'19''
66 TODOME Yuhi JPN JAPAN   06'20''
67 GAROFOLI Gianmarco ITA ITALY   06'21''
68 STAUNE-MITTET Johannes NOR NORWAY   06'21''
69 BRUN Nils SUI SWITZERLAND 06'21''
70 CHARRIN Aloïs FRA FRANCE   06'21''
71 COLNAGHI Luca ITA ITALY   06'21''
72 BELYAKOV Sergey RUS RUSSIAN FEDERATION 06'21''
73 WENZEL Mats LUX LUXEMBOURG 06'21''
74 KELEMEN Petr CZE CZECH REPUBLIC 06'22''
75 VAN DER BEKEN Aaron BEL BELGIUM   06'22''
76 LAURANCE Axel FRA FRANCE   06'22''
77 JOHANNESSEN Anders Halland NOR NORWAY   06'22''
78 EGGENBERG Ruben SUI SWITZERLAND 06'22''
79 VINOKUROV Nicolas KAZ KAZAKHSTAN 06'22''
80 STEHLI Felix SUI SWITZERLAND 06'22''
81 DONALDSON Robert GBR GREAT BRITAIN 06'23''
82 MULUEBERHAN Henok ERI TEAM QHUBEKA 06'23''
83 ŠTOČEK Matúš SVK SLOVAKIA 06'24''
84 COQUERET Louis FRA LEOPARD PRO CYCLING 06'24''
85 NAVARRO Gauthier FRA     06'24''
86 HELLEMOSE Asbjørn DEN DENMARK 06'24''
87 ŤOUPALÍK Jakub CZE CZECH REPUBLIC 06'24''
88 PALENI Enzo FRA GROUPAMA - FDJ 06'25''
89 YATSENKO Ivan RUS RUSSIAN FEDERATION 06'25''
90 PRITZEN Marc Oliver RSA TEAM QHUBEKA 06'25''
91 DELBOVE Joris FRA ST MICHEL - AUBER 93 06'25''
92 LE CAM Brendan FRA     06'25''
93 KARPENKO Gleb EST ESTONIA   06'26''
94 LIPOWITZ Florian GER GERMANY 06'26''
95 BEREZNYAK Aleksandr RUS RUSSIAN FEDERATION 06'26''
96 JUNEAU Francis CAN CANADA   06'26''
97 BITTNER Pavel CZE CZECH REPUBLIC 06'26''
98 KABAS Maximilian AUT AUSTRIA   06'27''
99 TOUMIRE Hugo FRA FRANCE   06'27''
100 WARD Adam IRL IRELAND   06'28''
101 HIRAI Kosuke JPN JAPAN   06'29''
102 TREIMUTH Henri EST ESTONIA   06'29''
103 BOUČEK Jakub CZE CZECH REPUBLIC 06'29''
104 MIRZOJEV Artjom EST ESTONIA   06'29''
105 ARRIETA LIZARRAGA Igor ESP SPAIN   06'30''
106 VANDENABEELE Henri BEL BELGIUM   06'30''
107 SCHMIDBAUER Maximilian AUT AUSTRIA   06'30''
108 PAQUET Tom LUX LUXEMBOURG 06'31''
109 TARLTON Alexander GER GERMANY 06'31''
110 HOČEVAR Kristjan SLO SLOVENIA 06'31''
111 LOHINSKÝ Filip SVK SLOVAKIA 06'31''
112 KOCKELMANN Raphaël LUX LUXEMBOURG 06'31''
113 STOCKWELL Oliver GBR GREAT BRITAIN 06'31''
114 VERCHER Mattéo FRA     06'31''
115 UHIRIWE Byiza Renus RWA TEAM QHUBEKA 06'31''
116 LAPEIRA Paul FRA FRANCE   06'32''
117 PLAMONDON Robin CAN CANADA   06'33''
118 PARASHCHAK Yaroslav UKR UKRAINE   06'33''
119 YAMADA Takumi JPN JAPAN   06'33''
120 GLIVAR Gal SLO SLOVENIA 06'34''
121 KIERNER Florian AUT AUSTRIA   06'35''
122 CHZHAN Igor KAZ KAZAKHSTAN 06'35''
123 KAKIZAKI Eugene JPN JAPAN   06'36''
124 LEBRETON Jacques FRA COFIDIS   06'36''
125 GAMPER Mario AUT AUSTRIA   06'36''
126 JOALLAND Yael FRA     06'36''
127 HABIMANA Jean Eric RWA SKOL ADRIEN CYCLING ACADEMY 06'36''
128 HUBY Antoine FRA     06'36''
129 BRAZ AFONSO Clément FRA     06'37''
130 ROSERO ROJAS Nixon Efrain ECU ECUADOR 06'37''
131 AVADANIAN Lucas FRA     06'37''
132 JARC Aljaž SLO SLOVENIA 06'37''
133 DAUMONT Paul BUR     06'37''
134 SHEVCHENKO Oleksandr UKR UKRAINE   06'37''
135 BILYI Maksym UKR UKRAINE   06'38''
136 ROVDER Pavol SVK SLOVAKIA 06'38''
137 HANSART Philéas FRA     06'38''
138 LECLAINCHE Gwen FRA     06'38''
139 FOLTÁN Adam SVK SLOVAKIA 06'38''
140 KURIANOV Sergei RUS RUSSIAN FEDERATION 06'39''
141 SCHELLENBERG Thomas CAN CANADA   06'39''
142 PARET PEINTRE Valentin FRA FRANCE   06'39''
143 BRUSTENGA MASAGUE Marc ESP SPAIN   06'40''
144 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZ KAZAKHSTAN 06'40''
145 NIKULIN Daniil UKR UKRAINE   06'40''
146 RODRIGUEZ ROSERO Jordan Santiago ECU ECUADOR 06'41''
147 KNECHT Noah FRA     06'42''
148 LOPEZ GRANIZO Harold Martin ECU ECUADOR 06'42''
149 ABREHA Negasi Haylu ETH TEAM QHUBEKA 06'42''
150 PIRA PARADA Yesid COL COLOMBIA 06'42''
151 MESSNER Martin AUT AUSTRIA   06'43''
152 SENICOURT Kylian FRA     06'44''
153 UMBA LOPEZ Abner Santiago COL COLOMBIA 06'44''
154 CURLEY Liam IRL IRELAND   06'45''
155 VINOKUROV Alexandre KAZ KAZAKHSTAN 06'45''
156 ROOS Andre EST ESTONIA   06'46''
157 GARZON HERRERA Marlos David COL COLOMBIA 06'48''
158 KHOTULOV Denys UKR UKRAINE   06'48''
159 KARIER Rik LUX LUXEMBOURG 06'48''
160 MILES Carson CAN CANADA   06'49''
161 INKSTER Eric CAN CANADA   06'50''
162 KAWASAKI Miori JPN JAPAN   06'51''
163 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COL COLOMBIA 06'51''
164 HUERA MONTENEGRO Richard Rolando ECU ECUADOR 06'51''
165 RICHARD Maxime FRA     06'52''
166 KOIDE Itsuki JPN JAPAN   06'54''
167 SEMENOV Alexandr KAZ KAZAKHSTAN 06'55''
168 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COL COLOMBIA 06'58''
169 FUERTES Joel ECU ECUADOR 06'59''
170 PLOWRIGHT Jensen AUS AUSTRALIA 06'59''
171 OBANDO ROSAS Bryan Raul ECU ECUADOR 07'00''
172 BLAŠKO Matej SVK SLOVAKIA 07'04''
173 CHANGIZI Sebastian Kolze DEN DENMARK 07'34''
174 TURNER Ben GBR GREAT BRITAIN 07'34''
             
             
             
             
             
             
             
             


 

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 22.05.2013

    Что за фамилии такие dash

  2. RVL

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 30.08.2012

    ))) завтра надо читать 

    Или жирным выделенные ))

     

     

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Удалено мною.

  • Astanaforever
    Примож Роглич о старте на Вуэл ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Перед туром он давал интервью в таком же плане. Какая та неуверенность в себе.
  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне показалось, что здоровье было. Вполне мог Ремко взять Кэва и Моркова на колесо. Но, не захотел? Забил на команду? Или Что?

    И то, что Квики бросили тащить за 10 примерно км до финиша - это тоже непонятно. Зарубились с Юмбой, мол, чего вы не работаете? Может быть и так...

    Очень странно это всё выглядело, тем более, что Кэв был вполне хорош сегодня.
    Не знаю, что и думать, никогда такого не видел )

  • RVL
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    RVL-Фото

    ))) завтра надо читать 

    Или жирным выделенные ))

     

     

  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    velodoctor-Фото

    Что за фамилии такие dash

  • RVL
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    RVL-Фото

     Здоровья не было после вчерашнего.

    Квики устали догонять ещё за 9 км.  

     

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Ayrton
    В какую команду уходит Власов?

    Bora-hansgrohe, всё отображено в таблице.

     

  • Ayrton
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    Ayrton-Фото

    В какую команду уходит Власов?

  • BlAr
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 
     

    Звезду словил, наверное!

    Вообще пелотон удивил, со знаком минус. Отдать этап отрыву нужно было постараться... Обычно такая безынициативность пелотона встречается в конце грандтуров перед сложным днём. Отрыв - да, там переглядки сплошь и рядом. А тут почти догнали, и встали! Потом опять, и так несколько раз. Вроде и тянуть было кому, не один Ремко был для этого, и не один Квикстеп. 

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 

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