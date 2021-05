Тур Венгрии-2021. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:15 Тур Венгрии-2021. Этап 2 Balatonfüred – Nagykanizsa, 183 км 1 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 04:03:55 2 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm 0:00:00 3 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 4 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 5 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange 6 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 7 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 8 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 9 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 10 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 11 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 12 Davide Martinelli (Ita) Astana - Premier Tech 13 Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team 14 Alan Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 15 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 16 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 18 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana - Premier Tech 19 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 20 Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due 21 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 22 Luca Pacioni (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 23 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 24 Gergő Orosz (Hun) 25 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 26 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 27 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma Development Team 28 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 29 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 30 Damien Howson (Aus) Team Bikeexchange 31 Stefan De Bod (Rsa) Astana - Premier Tech 32 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 33 Artyom Zakharov (Kaz) Astana - Premier Tech 34 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 35 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' 36 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' 37 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 38 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 39 Javier Romo Oliver (Esp) Astana - Premier Tech 40 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 41 Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Giotti Victoria Savini Due 42 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 43 Asbjørn Andersen (Den) Team Dsm 44 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 45 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 46 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 47 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 48 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 49 Alejandro Ropero Molina (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 50 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 51 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 52 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 53 Damiano Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 54 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 55 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 56 Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 57 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 58 Adam Karl (Hun) 59 János Zsombor Pelikán (Hun) Androni Giocattoli - Sidermec 60 Pawel Cieslik (Pol) Voster Ats Team 61 Maciej Paterski (Pol) Voster Ats Team 62 Taj Jones (Aus) Israel Cycling Academy 63 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 64 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' 65 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 66 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 67 Piotr Brozyna (Pol) Mazowsze Serce Polski 68 Pawel Franczak (Pol) Voster Ats Team 69 Manuele Boaro (Ita) Astana - Premier Tech 70 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 71 Norbert Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 72 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 73 Balázs Rózsa (Hun) 74 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 75 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 76 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 77 Viktor Filutás (Hun) Giotti Victoria Savini Due 78 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 79 Niklas Larsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 80 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 81 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma Development Team 82 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 83 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 84 Mihkel Räim (Est) Mazowsze Serce Polski 85 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 86 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 87 Norbert Hrenkó (Hun) 88 Zsombor Palumby (Hun) 89 Szymon Rekita (Pol) Voster Ats Team 90 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 91 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma Development Team 92 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 93 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 94 Leonardo Marchiori (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 95 Erlend Blikra (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 96 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 97 Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due 98 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 99 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 101 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 102 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 103 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' 104 Mateusz Grabis (Pol) Voster Ats Team 105 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 106 Torstein Træen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 107 Jakob Egholm (Den) Trek - Segafredo 108 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 109 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange 110 Barnabás Peák (Hun) Team Bikeexchange 111 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 112 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange 113 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 114 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious 115 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 116 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 117 Ferenc Szöllősi (Hun) 118 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb Development Team 119 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' 120 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 121 Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:02:46 122 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 123 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:00:00 124 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:36 125 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 0:00:00 126 Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange 0:04:11 127 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:00 128 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 129 Liam Bertazzo (Ita) Vini Zabu' 0:05:54 130 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:00 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 07:58:03 2 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:00:00 3 Maciej Paterski (Pol) Voster Ats Team 0:00:06 4 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm 0:00:08 5 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' 6 Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team 7 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 8 János Zsombor Pelikán (Hun) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:10 9 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:00:11 10 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:12 11 Taj Jones (Aus) Israel Cycling Academy 12 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 13 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 14 Alan Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:13 15 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 0:00:14 16 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 17 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange 18 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 19 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 20 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Davide Martinelli (Ita) Astana - Premier Tech 22 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 23 Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due 24 Luca Pacioni (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 25 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 26 Gergő Orosz (Hun) 27 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Artyom Zakharov (Kaz) Astana - Premier Tech 29 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 30 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 31 Damiano Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 32 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' 33 Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Giotti Victoria Savini Due 34 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 35 Adam Karl (Hun) 36 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 37 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 38 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 39 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 40 Damien Howson (Aus) Team Bikeexchange 41 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 42 Niklas Larsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 43 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 44 Pawel Franczak (Pol) Voster Ats Team 45 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana - Premier Tech 46 Alejandro Ropero Molina (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 48 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 49 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 50 Stefan De Bod (Rsa) Astana - Premier Tech 51 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 52 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 53 Erlend Blikra (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 54 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma Development Team 55 Mihkel Räim (Est) Mazowsze Serce Polski 56 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 57 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 58 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 59 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 60 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 61 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 62 Viktor Filutás (Hun) Giotti Victoria Savini Due 63 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 64 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 65 Pawel Cieslik (Pol) Voster Ats Team 66 Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 67 Javier Romo Oliver (Esp) Astana - Premier Tech 68 Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due 69 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 70 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 71 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 72 Manuele Boaro (Ita) Astana - Premier Tech 73 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 74 Leonardo Marchiori (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 75 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 77 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange 78 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 79 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 80 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 81 Piotr Brozyna (Pol) Mazowsze Serce Polski 82 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' 83 Balázs Rózsa (Hun) 84 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 85 Barnabás Peák (Hun) Team Bikeexchange 86 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 87 Asbjørn Andersen (Den) Team Dsm 88 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 89 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 90 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 91 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange 92 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 93 Szymon Rekita (Pol) Voster Ats Team 94 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 95 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 96 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma Development Team 97 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 98 Norbert Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 99 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 100 Norbert Hrenkó (Hun) 101 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 102 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 103 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 104 Torstein Træen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 105 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' 106 Ferenc Szöllősi (Hun) 107 Zsombor Palumby (Hun) 108 Jakob Egholm (Den) Trek - Segafredo 109 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 110 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 111 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' 112 Mateusz Grabis (Pol) Voster Ats Team 113 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 114 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 115 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb Development Team 116 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 0:00:36 117 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:00:42 118 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma Development Team 119 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 120 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 121 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 122 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:59 123 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 124 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:02:51 125 Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 0:03:00 126 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 127 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:50 128 Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange 0:04:47 129 Liam Bertazzo (Ita) Vini Zabu' 0:06:08 130 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious 0:06:25 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Венгрии Tour de Hongrie многодневная велогонка велогонка категории 2.1. гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(287)

В тему: Тур Венгрии-2021. Этап 1

Тур Романдии-2021. Этап 4

Тур Романдии-2021. Этап 3

Тур Романдии-2021. Этап 2

Тур Романдии-2021. Этап 1

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2021. Результаты

Париж-Ницца-2021. Этап 8

Париж-Ницца-2021. Этап 7

Тур Чехии-2020. Этап 3

Тур Чехии-2020. Этап 2

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.