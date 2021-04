Тур Турции-2021. Этап 4 Категория:

Сегодня, 14:40 Alanya - Kemer, 184,4 км 1 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck-QuickStep 4:09:38 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 3 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal WB 4 Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling 5 Pierre Barbier (Fra) Delko 6 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 7 Lars Kulbe (Ger) Team SKS Sauerland NRW 8 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM 9 Martin Pluto (Lat) Abloc CT 10 Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo 11 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 12 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 13 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech 14 Wesley Vercamst (Bel) Bingoal WB 15 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 16 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 17 Per Christian Münstermann (Ger) Team SKS Sauerland NRW 18 Bodi del Gorsso (Ned) Abloc CT 19 Georgios Bouglas (Gre) Salcano Sakarya BB 20 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 21 Meindert Weulink (Ned) Abloc CT 22 Ahmet Orken (Tur) Team Sapura Cycling 23 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 24 Artyom Zakharov (Kaz) Astana-Premier Tech 25 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 26 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 27 Oguzhan Tiryaki (Tur) Spor Toto Cycling Team 28 Ivan Charniauski (Blr) Minsk Cycling Club 29 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 30 Ziga Jerman (Slo) Androni Giocattoli-Sidermec 31 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi 32 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 33 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 34 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 35 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 36 Elchin Asadov (Aze) Salcano Sakarya BB 37 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 38 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 39 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 40 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 41 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 42 Alex Hoehn (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 43 Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo 44 Fabio Christen (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 45 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 46 Merhawi Kudus (Eri) Astana-Premier Tech 47 Vitaliy Buts (Ukr) Salcano Sakarya BB 48 Stijn Appel (Ned) Abloc CT 49 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 50 Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club 51 Szymon Tracz (Pol) Nippo-Provence-PTS Conti 52 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 53 Calvin Dik (Ger) Nippo-Provence-PTS Conti 54 Stijn Daemen (Ned) Abloc CT 55 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 56 Jonas Castrique (Bel) Bingoal WB 57 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi 58 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 59 Ivar Slik (Ned) Abloc CT 60 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 61 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 62 Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk 63 Logan Lakota Phippen (Usa) Team Novo Nordisk 64 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 65 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 66 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 67 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani CSF Faizane' 68 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Salcano Sakarya BB 69 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 70 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 71 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 72 Akmal Hakim Zakaria (Mas) Team Sapura Cycling 73 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 74 Nils Sinschek (Ned) Abloc CT 75 Johannes Adamietz (Ger) Team SKS Sauerland NRW 76 Marti Vigo Del Arco (Spa) Androni Giocattoli-Sidermec 77 Sean De Bie (Bel) Bingoal WB 78 Mustafa Sayar (Tur) Salcano Sakarya BB 79 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 80 Vasili Strokau (Blr) Minsk Cycling Club 81 Umberto Marengo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 82 Mamyr Stash (Rus) Spor Toto Cycling Team 83 Gabriel Reguero Corral (Spa) Spor Toto Cycling Team 84 Anatolii Budiak (Ukr) Spor Toto Cycling Team 85 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-RusVelo 86 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 87 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 88 Halil Dogan (Tur) Spor Toto Cycling Team 89 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 90 Kevin Rivera Serrano (Crc) Bardiani CSF Faizane' 91 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Team Sapura Cycling 92 Michel Gießelmann (Ger) Team SKS Sauerland NRW 93 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 94 Mathias Le Turnier (Fra) Delko 95 Serghei Tvetcov (Rom) Wildlife Generation Pro Cycling 96 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 97 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 98 Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 99 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 100 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane' 101 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 102 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 103 Emre Yavuz (Tur) Spor Toto Cycling Team 104 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels p/b KTM 105 Burak Abay (Tur) Salcano Sakarya BB 106 Tim Neffgen (Ger) Team SKS Sauerland NRW 107 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 108 Nikita Stalnov (Kaz) Astana-Premier Tech 109 Jon Knolle (Ger) Team SKS Sauerland NRW 110 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 111 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 112 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 113 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 114 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 115 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck-QuickStep 117 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 118 Aliaksei Shnyrko (Blr) Minsk Cycling Club 119 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 120 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 121 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 122 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 123 Mauro Finetto (Ita) Delko 124 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Wildlife Generation Pro Cycling 125 Alex Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 126 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 127 Jesse Ewart (Irl) Team Sapura Cycling 128 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 129 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 130 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 131 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 132 Onur Balkan (Tur) Salcano Sakarya BB 133 Quentin Venner (Bel) Bingoal WB 134 Joel Suter (Swi) Bingoal WB 135 Siarhei Shauchenka (Blr) Minsk Cycling Club 136 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 137 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Burgos-BH 138 Tom Paquot (Bel) Bingoal WB 139 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 140 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 141 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 142 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 143 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 144 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 145 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 146 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 147 Jonathan Bögli (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 148 Kevin Kuhn (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 149 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 150 Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix 151 Matvey Mamykin (Rus) Nippo-Provence-PTS Conti 152 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 153 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 154 Kent Ross (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 155 Cormac McGeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 156 Luca Wackermann (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 157 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 158 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 159 Jonathan Clarke (Aus) Wildlife Generation Pro Cycling 160 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 161 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 162 Iker Ballarin Manso (Spa) Euskaltel-Euskadi 163 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 164 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 165 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 166 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 167 Hijiri Oda (Jpn) Nippo-Provence-PTS Conti 168 Noah Granigan (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling DNF Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck-QuickStep 14:12:42 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:12 3 Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling 0:00:20 4 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal WB 0:00:22 5 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:24 6 Pierre Barbier (Fra) Delko 0:00:26 7 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 8 Artyom Zakharov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:00:27 9 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Team Sapura Cycling 11 Sean De Bie (Bel) Bingoal WB 12 Vitaliy Buts (Ukr) Salcano Sakarya BB 0:00:28 13 Szymon Tracz (Pol) Nippo-Provence-PTS Conti 14 Kent Ross (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 15 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 16 Mathias Le Turnier (Fra) Delko 0:00:29 17 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 18 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:00:30 19 Lars Kulbe (Ger) Team SKS Sauerland NRW 20 Martin Pluto (Lat) Abloc CT 21 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 22 Wesley Vercamst (Bel) Bingoal WB 23 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 24 Georgios Bouglas (Gre) Salcano Sakarya BB 25 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 26 Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo 27 Per Christian Münstermann (Ger) Team SKS Sauerland NRW 28 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 29 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 30 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 31 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 32 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 33 Ahmet Orken (Tur) Team Sapura Cycling 34 Bodi del Gorsso (Ned) Abloc CT 35 Mamyr Stash (Rus) Spor Toto Cycling Team 36 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 37 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 38 Calvin Dik (Ger) Nippo-Provence-PTS Conti 39 Jonas Castrique (Bel) Bingoal WB 40 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 41 Merhawi Kudus (Eri) Astana-Premier Tech 42 Meindert Weulink (Ned) Abloc CT 43 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 44 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech 45 Alex Hoehn (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 46 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 48 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 49 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 50 Ziga Jerman (Slo) Androni Giocattoli-Sidermec 51 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM 52 Siarhei Shauchenka (Blr) Minsk Cycling Club 53 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 54 Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo 55 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 56 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Stijn Daemen (Ned) Abloc CT 58 Ivan Charniauski (Blr) Minsk Cycling Club 59 Noah Granigan (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 60 Umberto Marengo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 61 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 62 Fabio Christen (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 63 Nikita Stalnov (Kaz) Astana-Premier Tech 64 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 65 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 66 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Salcano Sakarya BB 67 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 68 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 69 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 70 Serghei Tvetcov (Rom) Wildlife Generation Pro Cycling 71 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 72 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 73 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 74 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 75 Luca Wackermann (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 76 Stijn Appel (Ned) Abloc CT 77 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 78 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 79 Hijiri Oda (Jpn) Nippo-Provence-PTS Conti 80 Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk 81 Burak Abay (Tur) Salcano Sakarya BB 82 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi 83 Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club 84 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 85 Oguzhan Tiryaki (Tur) Spor Toto Cycling Team 86 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 87 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 88 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 89 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-RusVelo 90 Johannes Adamietz (Ger) Team SKS Sauerland NRW 91 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck-QuickStep 92 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 93 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 94 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 95 Aliaksei Shnyrko (Blr) Minsk Cycling Club 96 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 98 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 99 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Wildlife Generation Pro Cycling 100 Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix 101 Elchin Asadov (Aze) Salcano Sakarya BB 102 Vasili Strokau (Blr) Minsk Cycling Club 103 Gabriel Reguero Corral (Spa) Spor Toto Cycling Team 104 Nils Sinschek (Ned) Abloc CT 105 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 106 Marti Vigo Del Arco (Spa) Androni Giocattoli-Sidermec 107 Mustafa Sayar (Tur) Salcano Sakarya BB 108 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 109 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 110 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 111 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 112 Anatolii Budiak (Ukr) Spor Toto Cycling Team 113 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane' 114 Kevin Kuhn (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 115 Onur Balkan (Tur) Salcano Sakarya BB 116 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani CSF Faizane' 117 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 118 Jonathan Bögli (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti 119 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 120 Logan Lakota Phippen (Usa) Team Novo Nordisk 121 Jesse Ewart (Irl) Team Sapura Cycling 122 Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 123 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 124 Jon Knolle (Ger) Team SKS Sauerland NRW 125 Akmal Hakim Zakaria (Mas) Team Sapura Cycling 126 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels p/b KTM 127 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 128 Kevin Rivera Serrano (Crc) Bardiani CSF Faizane' 129 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 130 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 131 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 132 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 133 Iker Ballarin Manso (Spa) Euskaltel-Euskadi 134 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 135 Michel Gießelmann (Ger) Team SKS Sauerland NRW 136 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 137 Tim Neffgen (Ger) Team SKS Sauerland NRW 138 Emre Yavuz (Tur) Spor Toto Cycling Team 139 Halil Dogan (Tur) Spor Toto Cycling Team 140 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 141 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 142 Mauro Finetto (Ita) Delko 143 Alex Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 144 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 145 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 146 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 147 Jonathan Clarke (Aus) Wildlife Generation Pro Cycling 148 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 149 Cormac McGeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 150 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 151 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Burgos-BH 152 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 153 Quentin Venner (Bel) Bingoal WB 154 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 155 Joel Suter (Swi) Bingoal WB 156 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 157 Matvey Mamykin (Rus) Nippo-Provence-PTS Conti 158 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 0:00:54 159 Ivar Slik (Ned) Abloc CT 0:00:58 160 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 0:01:29 161 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:30 162 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 0:01:41 163 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:01:54 164 Tom Paquot (Bel) Bingoal WB 0:01:55 165 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 166 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:57 167 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:02:16 168 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:42 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



