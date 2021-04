Тур Страны Басков-2021. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:24 Zalla - Sestao, 154,8 км 1 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 3:45:32 2 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:15 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 5 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 7 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 8 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 9 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 10 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 11 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 12 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 13 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 14 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 15 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:00:19 16 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 17 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 18 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 19 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 21 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 22 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 23 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 24 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 0:00:29 25 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 26 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:00:33 27 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 0:00:41 28 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:54 29 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 30 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 31 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 32 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 33 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:01:01 34 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:05 35 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:01:07 36 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:10 37 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:01:21 38 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 39 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 40 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 41 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 42 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 43 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 44 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 45 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 46 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:01:33 47 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 0:01:36 48 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:40 49 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:01:42 50 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 51 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 52 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 53 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 54 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 55 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 56 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 57 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 58 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 59 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:01:49 60 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 61 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:02:01 62 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:02:04 63 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:02:10 64 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:02:53 65 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:02:55 66 Daryl Impey (Rsa) Israel Start-up Nation 0:03:23 67 Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation 68 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie 69 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 70 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 71 Daniel Navarro (Spa) Burgos-BH 72 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 73 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 74 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 75 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 76 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 77 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 78 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 79 Felix Gall (Aut) Team DSM 80 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:03:27 81 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:03:29 82 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:04:27 83 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 84 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 85 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 86 Romain Combaud (Fra) Team DSM 87 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 88 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 89 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 90 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 91 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 92 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 93 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 94 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 0:05:14 95 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:06:37 96 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:06:51 97 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 98 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:08:12 99 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 100 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 101 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 102 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 0:08:19 103 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 104 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 105 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 106 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain Victorious 107 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 108 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 109 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 110 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 111 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 112 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 113 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 114 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 115 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 116 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 117 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 118 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:02 119 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 120 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 121 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:09:15 122 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 123 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 124 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 125 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 126 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 127 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 128 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 129 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 130 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 131 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 132 Stefan De Bod (Rsa) Astana-Premier Tech 133 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-QuickStep 134 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 135 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 136 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 137 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 138 James Whelan (Aus) EF Education-Nippo 139 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 140 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 141 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 142 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 143 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 144 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 145 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 146 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 147 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 148 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 149 Anthony Perez (Fra) Cofidis 150 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:12:59 151 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 152 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 153 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 154 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 155 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 156 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 157 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 158 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 159 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:14:50 160 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 161 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 162 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 163 Alexander Evans (Aus) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:19:07 164 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:21:16 165 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 0:21:44 Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 4:03:04 2 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:05 3 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:06 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:24 5 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:28 6 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:31 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 0:00:32 8 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:34 9 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:00:40 10 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 0:00:42 11 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 0:00:43 12 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 13 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 14 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:47 15 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 0:00:49 16 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:51 17 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 0:00:53 18 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 0:00:55 19 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 0:01:07 20 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 21 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:01:09 22 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:01:15 23 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:01:16 24 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 25 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:24 26 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:25 27 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:01:30 28 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:01:32 29 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 30 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 0:01:42 31 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:01:49 32 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 33 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:02:03 34 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:02:06 35 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 0:02:08 36 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:13 37 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 38 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:02:19 39 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:02:20 40 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:21 41 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:27 42 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 43 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 0:02:28 44 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:02:29 45 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 0:02:40 46 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:43 47 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:02:44 48 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:02:45 49 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 50 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:51 51 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:58 52 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 0:03:02 53 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 0:03:08 54 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:10 55 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:03:12 56 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 0:03:21 57 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:24 58 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 59 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:32 60 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:03:41 61 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:03:43 62 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:03:55 63 Daryl Impey (Rsa) Israel Start-up Nation 0:04:02 64 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:04:03 65 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:04:07 66 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:04:09 67 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:04:14 68 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:04:20 69 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:04:25 70 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:26 71 Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:04:34 72 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:39 73 Felix Gall (Aut) Team DSM 0:04:40 74 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:04:42 75 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:04:48 76 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:04:50 77 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie 0:04:52 78 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:04 79 Daniel Navarro (Spa) Burgos-BH 0:05:15 80 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:05:17 81 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:05:25 82 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 0:05:34 83 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:05:39 84 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:05:40 85 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:05:45 86 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 0:05:46 87 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:05:49 88 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:06:11 89 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:06:17 90 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:06:28 91 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:06:30 92 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 0:06:34 93 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 0:06:52 94 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 0:06:53 95 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:07:38 96 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:08:03 97 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 0:08:19 98 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:08:52 99 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:08:57 100 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:09:09 101 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 0:09:21 102 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 0:09:35 103 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:09:37 104 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 0:09:38 105 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 0:09:47 106 Stefan De Bod (Rsa) Astana-Premier Tech 107 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 108 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:09:48 109 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:09:52 110 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 111 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:09:54 112 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:10:03 113 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 114 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 0:10:08 115 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 116 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:10:09 117 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:10:14 118 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 0:10:16 119 James Whelan (Aus) EF Education-Nippo 0:10:19 120 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:10:20 121 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain Victorious 0:10:21 122 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 123 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:10:23 124 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:24 125 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:10:25 126 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 0:10:33 127 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:10:36 128 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 0:10:39 129 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-QuickStep 0:10:40 130 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 131 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 0:10:42 132 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:10:44 133 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:48 134 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 0:10:50 135 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:10:51 136 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:55 137 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 138 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 0:11:00 139 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 0:11:02 140 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:11:04 141 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 0:11:09 142 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 0:11:11 143 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:15 144 Anthony Perez (Fra) Cofidis 145 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:11:19 146 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 0:11:22 147 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:11:29 148 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:33 149 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:02 150 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:13:55 151 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:14:08 152 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:14:25 153 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:14:45 154 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:14:46 155 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:14:47 156 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:14:52 157 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:14:59 158 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:15:22 159 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 0:15:50 160 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:16:02 161 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:16:28 162 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 163 Alexander Evans (Aus) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:22:00 164 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:23:36 165 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 0:24:40 Тур Страны Басков-2021. 