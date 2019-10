Тур Гуанси-2019. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 11:05 Liuzhou - Guilin, 212,2 км 1 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 5:13:42 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 3 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 4 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Merida 5 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 6 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 7 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 8 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick - Step 9 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 10 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 11 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 12 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 13 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 14 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 15 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 16 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 17 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 18 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 19 Gino Mader (Swi) Team Dimension Data 20 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick - Step 21 Josef Cerny (Cze) CCC Team 22 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Ineos 23 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 24 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 25 Rudiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 26 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 27 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 28 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 29 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 30 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 31 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 32 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 33 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 34 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 35 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 36 Loic Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 37 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 38 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 39 Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin 40 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck - Quick - Step 41 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 42 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 43 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 44 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 45 Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo 46 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 47 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 48 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 49 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 50 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 51 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 52 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 53 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 54 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 55 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 56 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 57 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 58 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 59 Stefan De Bod (Rsa) Team Dimension Data 60 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 61 Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb 62 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 63 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott 64 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma 65 Rein Taaramae (Est) Total Direct Energie 66 Meiyin Wang (Chn) Bahrain - Merida 67 Andrea Garosio (Ita) Bahrain - Merida 68 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick - Step 69 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) CCC Team 70 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 71 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 72 Simon Spilak (Slo) Team Katusha Alpecin 73 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 74 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 75 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Merida 76 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 77 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 78 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 79 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 80 Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Katusha Alpecin 81 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 82 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 83 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 84 Mikkel Frolich Honore (Den) Deceuninck - Quick - Step 85 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 86 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 87 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 0:00:15 88 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 89 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education First 90 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 91 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:17 92 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:01:29 93 Bryan Nauleau (Fra) Total Direct Energie 0:06:48 94 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 95 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 96 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 97 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 98 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 99 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 100 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 101 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 102 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 103 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:09:20 104 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 105 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 106 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 107 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step 108 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 109 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 110 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 111 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 112 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 113 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 114 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:11:21 115 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 116 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 117 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 118 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 119 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos DNF Enrico Gasparotto (Swi) Team Dimension Data DNF Jonas Koch (Ger) CCC Team Генеральная классификация после 5 этапа 1 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck - Quick - Step 19:04:32 2 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:00:05 3 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 0:00:14 4 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:22 5 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:00:29 6 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 7 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 8 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Ineos 9 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:00:37 10 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:00:38 11 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick - Step 0:00:41 12 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 13 Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin 14 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 15 Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo 0:00:46 16 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:53 17 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 18 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 19 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:01:07 20 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:01:15 21 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:01:18 22 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 0:01:19 23 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott 0:01:21 24 Gino Mader (Swi) Team Dimension Data 0:01:31 25 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:01:34 26 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 27 Andrea Garosio (Ita) Bahrain - Merida 0:01:35 28 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:01:55 29 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:02:01 30 Loic Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:05 31 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:02:07 32 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:02:16 33 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 34 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 0:02:23 35 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:02:50 36 Petr Vako? (Cze) Deceuninck - Quick - Step 0:03:38 37 Stefan De Bod (Rsa) Team Dimension Data 0:04:13 38 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:04:24 39 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:04:37 40 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:05:31 41 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) CCC Team 0:05:37 42 Rein Taaramae (Est) Total Direct Energie 0:05:38 43 Mikkel Frolich Honore (Den) Deceuninck - Quick - Step 0:05:44 44 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:05:46 45 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 0:06:26 46 Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Katusha Alpecin 0:06:37 47 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:06:42 48 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 49 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Merida 50 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 51 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 0:07:14 52 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 0:07:23 53 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:07:52 54 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 0:08:11 55 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 0:08:13 56 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 57 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 0:08:15 58 Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb 0:08:17 59 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma 0:08:26 60 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:08:28 61 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:09:19 62 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:09:21 63 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:09:41 64 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:09:58 65 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick - Step 0:10:10 66 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 67 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:10:13 68 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Merida 69 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:10:34 70 Meiyin Wang (Chn) Bahrain - Merida 0:10:47 71 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:10:50 72 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 73 Simon Spilak (Slo) Team Katusha Alpecin 74 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:11:02 75 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education First 0:11:05 76 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 0:11:28 77 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 0:11:49 78 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:12:43 79 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:13:04 80 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 0:13:05 81 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 0:13:11 82 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:13:26 83 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 0:13:41 84 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 85 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:13:56 86 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:14:18 87 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:14:41 88 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:15:36 89 Bryan Nauleau (Fra) Total Direct Energie 90 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:16:07 91 Rudiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 0:16:35 92 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 0:17:27 93 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:17:38 94 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:17:44 95 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 0:17:59 96 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 0:18:08 97 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:18:13 98 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:18:37 99 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:18:42 100 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:19:09 101 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:19:21 102 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:19:29 103 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:19:33 104 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 105 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:19:45 106 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:20:35 107 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:21:15 108 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:21:32 109 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 0:22:30 110 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:22:31 111 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:23:43 112 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 0:24:37 113 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:25:13 114 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:25:40 115 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:26:19 116 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:27:07 117 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 0:27:26 118 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:27:49 119 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:28:32 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Гуанси Gree-Tour of Guangxi велогонка Мирового тура Мировой тур многодневная велогонка Фернандо Гавирия Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(365)

В тему: Тур Гуанси-2019. Этап 4

Тур Гуанси-2019. Этап 3

Тур Гуанси-2019. Этап 2

Тур Гуанси-2019. Этап 1

Тур Польши-2019. Этап 3

Тур Польши-2019. Этап 1

Clasica de Almeria-2019

Тур Гуанси-2018. Этап 6

Тур Гуанси-2018. Этап 5

Тур Гуанси-2017. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.