Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 15:47 King Saud University - Al Bujairi, 119 км 1 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - McLaren 2:48:27 2 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling Team 0:00:00 3 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 4 Carlos Barbero (Esp) NTT Pro Cycling Team 5 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkéa - Samsic 6 August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 7 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 8 Timothy Dupont (Bel) Circus - Wanty Gobert 9 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 10 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 11 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 12 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 13 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - McLaren 14 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 15 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 16 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - RusVelo 17 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 18 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 19 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 20 Fabien Doubey (Fra) Circus - Wanty Gobert 21 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 22 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural - Seguros RGA 23 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 24 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 25 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos - BH 26 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 27 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:06 28 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 29 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 30 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 31 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 32 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 33 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 34 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels - Vital Concept 35 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - McLaren 36 James Shaw (Gbr) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:09 37 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:00:12 38 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 39 Boris Vallée (Bel) Wallonie Bruxelles 40 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 41 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 42 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team 43 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 44 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 45 Erik Bergström Frisk (Swe) Bike Aid 0:00:17 46 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:18 47 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:20 48 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Nippo Delko Provence 49 Damiano Cima (Ita) Gazprom - RusVelo 50 Steve Lampier (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 51 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 52 Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 53 Adrien Garel (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 54 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:00:29 55 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling 0:00:33 56 Benjamin King (Usa) NTT Pro Cycling Team 0:00:50 57 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:01:06 58 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - McLaren 0:01:18 59 Fred Wright (Gbr) Bahrain - McLaren 60 Enrico Gasparotto (Sui) NTT Pro Cycling Team 0:01:23 61 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:01:25 62 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:30 63 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:47 64 Kévin Réza (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:52 65 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling Team 0:02:09 66 Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:44 67 Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko Provence 68 Pablo Guerrero Bonilla (Esp) Burgos - BH 0:02:49 69 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH 0:02:53 70 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:03:32 71 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 72 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 73 Grega Bole (Slo) Bahrain - McLaren 74 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom - RusVelo 75 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 76 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 77 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 78 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - BH 79 Yoann Offredo (Fra) Circus - Wanty Gobert 80 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 81 Elmar Reinders (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 82 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 83 Wesley Kreder (Ned) Circus - Wanty Gobert 84 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 85 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 86 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 87 Daniel McLay (Gbr) Team Arkéa - Samsic 88 José Fernandes (Por) Burgos - BH 89 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 90 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 91 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:07:36 92 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 93 Imerio Cima (Ita) Gazprom - RusVelo 94 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 95 Oliver Moors (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 96 Jesse De Rooij (Ned) Bike Aid 97 Joel Suter (Sui) Wallonie Bruxelles 98 Clint Hendricks (Rsa) Bike Aid 99 Jan Tratnik (Slo) Bahrain - McLaren 100 Arvid De Kleijn (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 101 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 102 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 103 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 104 Kevin Van Melsen (Bel) Circus - Wanty Gobert 105 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 106 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 107 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 108 Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 109 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 110 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:10:24 111 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 112 Jack Rees (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 113 Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 114 Jacob Tipper (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 115 Richard Jones (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 116 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:12:08 DNS Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles Генеральная классификация после 3 этапа 1 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - McLaren 11:12:56 2 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:03 3 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:08 4 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:00:12 5 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - McLaren 0:00:13 6 Carlos Barbero (Esp) NTT Pro Cycling Team 0:00:14 7 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:15 8 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 9 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:16 10 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 11 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 12 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 13 Fabien Doubey (Fra) Circus - Wanty Gobert 14 August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 15 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:00:22 16 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:00:26 17 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 18 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos - BH 0:00:28 19 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:31 20 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 21 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:00:32 22 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels - Vital Concept 23 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 0:00:34 24 Boris Vallée (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:40 25 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - McLaren 0:00:41 26 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:00:46 27 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 0:00:47 28 James Shaw (Gbr) Riwal Readynez Cycling Team 29 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 30 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 0:00:50 31 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team 0:00:53 32 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:57 33 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 0:01:00 34 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:05 35 Adrien Garel (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:11 36 Erik Bergström Frisk (Swe) Bike Aid 0:01:19 37 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:37 38 Damiano Cima (Ita) Gazprom - RusVelo 0:02:01 39 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 40 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:02:25 41 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:02:30 42 Fred Wright (Gbr) Bahrain - McLaren 0:02:38 43 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:47 44 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling 0:03:00 45 Steve Lampier (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:03:10 46 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Nippo Delko Provence 0:03:21 47 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:03:28 48 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - McLaren 0:03:51 49 Timothy Dupont (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:04:08 50 Benjamin King (Usa) NTT Pro Cycling Team 0:04:13 51 Yoann Offredo (Fra) Circus - Wanty Gobert 0:04:23 52 Wesley Kreder (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:04:44 53 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:45 54 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 0:04:50 55 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:58 56 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:00 57 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:05:06 58 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling Team 0:05:18 59 Daniel McLay (Gbr) Team Arkéa - Samsic 0:05:45 60 Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkéa - Samsic 61 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:06:23 62 Enrico Gasparotto (Sui) NTT Pro Cycling Team 0:07:02 63 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling Team 64 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:07:37 65 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:08:07 66 Arvid De Kleijn (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 67 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - BH 0:08:09 68 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 0:08:11 69 Charles Page (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 70 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 71 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 0:08:18 72 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:08:25 73 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:08:27 74 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:08:34 75 Imerio Cima (Ita) Gazprom - RusVelo 0:08:49 76 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:09:10 77 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:09:11 78 Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:09:16 79 Joel Suter (Sui) Wallonie Bruxelles 0:09:23 80 Grega Bole (Slo) Bahrain - McLaren 0:10:11 81 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH 0:10:15 82 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:10:21 83 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:10:32 84 Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko Provence 0:11:13 85 Pablo Guerrero Bonilla (Esp) Burgos - BH 0:11:32 86 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:11:53 87 Elmar Reinders (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 0:12:00 88 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 0:12:12 89 José Fernandes (Por) Burgos - BH 0:12:15 90 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:12:22 91 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:12:28 92 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:12:29 93 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom - RusVelo 0:13:42 94 Kevin Van Melsen (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:13:43 95 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:13:44 96 Richard Jones (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:13:56 97 Jan Tratnik (Slo) Bahrain - McLaren 0:14:28 98 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:14:34 99 Kévin Réza (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:15:37 100 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:15:52 101 Jesse De Rooij (Ned) Bike Aid 0:16:01 102 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:16:03 103 Clint Hendricks (Rsa) Bike Aid 0:16:32 104 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:16:39 105 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:16:43 106 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:46 107 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 108 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 0:18:31 109 Jack Rees (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:19:17 110 Jacob Tipper (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:19:18 111 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:21:40 112 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:23:09 113 Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:23:41 114 Oliver Moors (Gbr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:27:00 115 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:31:23 116 Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:32:40 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Саудовской Аравии Saudi Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1 Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(2)

Просмотров

(520)

В тему: Вуэльта Валенсии-2020. Этап 1

Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 2

Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 1

Cadel Evans Great Ocean Road Race-2020

Race Torquay-2020

Тур Даун Андер-2020. Этап 5

Тур Даун Андер-2020. Этап 4

Тур Даун Андер-2020. Этап 3

Тур Даун Андер-2020. Этап 2

Тур Даун Андер-2020. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.