Тур Словении-2019. Этап 5

Trebnje - Novo mesto, 167,5 км 1 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data 4:01:55 2 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:00:00 3 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 4 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 5 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 6 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 7 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 10 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 13 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 14 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 15 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 16 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 17 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 18 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 19 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:07 20 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 21 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 22 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 0:00:12 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:19 24 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:25 25 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:00:30 26 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:32 27 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:00:35 28 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 0:01:34 29 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:02:23 30 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence 31 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Merida 32 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 33 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 34 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 35 Rok Korošec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 36 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 37 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 38 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 39 Matic Veber (Slo) Slovenia 40 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 41 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 42 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 43 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 44 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 45 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 46 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 47 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 48 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 49 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 50 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 51 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 52 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 53 Martin Lavric (Slo) Slovenia 54 Lars Ytting Bak (Den) Team Dimension Data 55 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 56 Davide Rebellin (Ita) Meridiana Kamen Team 57 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 58 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 59 David Per (Slo) Adria Mobil 60 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 61 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 62 Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott 0:02:30 63 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 64 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:02:32 65 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 66 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 67 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 68 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 69 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 70 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 71 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 72 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 73 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 0:02:35 74 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 75 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:07:28 76 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 77 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:08:20 78 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 79 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:11:03 80 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 81 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 82 František Honsa (Cze) AC Sparta Praha 83 Luka Lakota (Slo) Slovenia 84 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 85 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana Gusto Santic 86 Aljaž Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 87 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 88 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 89 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 90 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 91 Jan Stöhr (Cze) AC Sparta Praha 92 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 93 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 94 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 95 Laurent Évrard (Bel) Meridiana Kamen Team 96 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 97 Luka Cotar (Slo) Slovenia 98 Mamyr Stash (Rus) Gazprom - RusVelo 99 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 100 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 101 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 102 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 103 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 104 Tomáš Kalojíros (Cze) AC Sparta Praha 105 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 106 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 107 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 108 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence 0:11:13 109 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe DNS Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe Итоговая генеральная классификация: 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 19:41:23 2 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:00:22 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:25 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:30 5 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:04 6 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 0:01:08 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:21 8 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:02:21 9 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:03:17 10 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:49 11 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:56 12 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:07:12 13 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 0:08:03 14 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:08:09 15 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 16 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:08:50 17 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:09:03 18 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:11:16 19 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:11:22 20 Davide Rebellin (Ita) Meridiana Kamen Team 21 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:12:41 22 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:13:16 23 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 0:16:34 24 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 0:16:36 25 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:11 26 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:18:49 27 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:18:58 28 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 0:19:31 29 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:20:44 30 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:21:40 31 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:21:48 32 Lars Ytting Bak (Den) Team Dimension Data 0:24:37 33 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:25:12 34 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:25:15 35 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:27:13 36 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 0:28:31 37 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:28:49 38 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:29:03 39 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 0:29:48 40 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:30:49 41 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence 0:31:06 42 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 0:32:23 43 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 0:32:50 44 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:33:41 45 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:35:03 46 Tomáš Kalojíros (Cze) AC Sparta Praha 0:37:33 47 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:38:55 48 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:39:25 49 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:42:29 50 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:42:31 51 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:42:51 52 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:43:10 53 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 54 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:43:28 55 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:44:43 56 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data 0:44:49 57 Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott 0:45:34 58 David Per (Slo) Adria Mobil 0:47:34 59 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:48:23 60 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:48:45 61 Aljaž Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:49:08 62 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:49:46 63 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 0:50:04 64 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:50:41 65 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:51:24 66 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 0:51:53 67 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 0:52:29 68 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:53:36 69 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:54:16 70 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:54:46 71 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:55:57 72 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:57:08 73 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:57:09 74 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 0:57:26 75 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:57:53 76 Rok Korošec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:58:14 77 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:58:20 78 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 0:58:23 79 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 0:58:28 80 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:59:07 81 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:59:13 82 Jan Stöhr (Cze) AC Sparta Praha 0:59:25 83 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 1:00:15 84 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 1:00:19 85 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence 1:00:29 86 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 1:00:42 87 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 1:01:02 88 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 1:01:17 89 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 1:01:27 90 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Merida 1:01:32 91 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 92 Florian Kierner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 1:02:33 93 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 1:02:34 94 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 1:03:56 95 František Honsa (Cze) AC Sparta Praha 1:05:06 96 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 1:05:55 97 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 1:07:02 98 Mamyr Stash (Rus) Gazprom - RusVelo 1:07:03 99 Luka Cotar (Slo) Slovenia 100 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 1:07:05 101 Luka Lakota (Slo) Slovenia 1:07:34 102 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 1:08:10 103 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 1:09:06 104 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 105 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 1:09:13 106 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 1:09:15 107 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 1:09:22 108 Laurent Évrard (Bel) Meridiana Kamen Team 1:10:29 109 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 1:15:16 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка гонка категории 2.HC гонка Европейского тура Europe Tour



