Etoile de Besseges-2020. Этап 2

Дата:

Вчера, 18:48 Milhaud - Poulx, 156,1 км 1 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 3:47:46 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling Team 0:00:00 3 Tom Devriendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 4 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 5 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 6 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 7 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 8 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 9 Roy Jans (Bel) Alpecin - Fenix 10 Biniam Girmay Hailu (Eri) Nippo Delko Provence 11 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 12 Jonas Koch (Ger) CCC Team 13 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 14 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 15 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 16 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 17 Roman Maikin (Rus) Cambodia Cycling Academy 18 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 19 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 20 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 21 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 22 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Boy Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 24 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 25 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 26 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 28 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 29 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 30 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 31 Julien Vermote (Bel) Cofidis 32 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 33 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 34 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ 35 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 36 Arthur Vichot (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 37 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 38 Damien Touzé (Fra) Cofidis 39 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 40 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 41 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 42 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 43 Michal Paluta (Pol) CCC Team 44 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 45 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept 46 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 47 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 48 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 49 Anthony Perez (Fra) Cofidis 50 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 51 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 52 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 53 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 54 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 55 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 56 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 57 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 58 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 59 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 60 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 61 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 62 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 63 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 64 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:08 65 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 66 Jordan Levasseur (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:11 67 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:00:13 68 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 69 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling Team 0:00:30 70 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:00:32 71 Samy Aurignac (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:00:37 72 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 73 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:00:49 74 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:01:01 75 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling Team 0:01:07 76 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:01:17 77 Florian Dumourier (Fra) Cambodia Cycling Academy 78 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:27 79 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:01:28 80 Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic 81 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 82 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 84 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 85 Nicolò Parisini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 86 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 87 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 88 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:01:43 89 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 0:02:02 90 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:10 91 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 92 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 93 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 94 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 95 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 96 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 97 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling Team 98 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 99 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 100 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 101 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 102 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 103 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:47 104 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 105 Jay Robert Thomson (Rsa) NTT Pro Cycling Team 0:04:01 106 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 107 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling Team 108 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 109 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:04:02 110 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 111 Jasper De Plus (Bel) Circus - Wanty Gobert 112 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 113 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 114 Julius Van Den Berg (Ned) EF Pro Cycling 0:04:20 115 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel - Auber 93 0:06:37 116 Massimo Orlandi (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 117 Matúš Štocek (Svk) Beltrami TSA - Marchiol 0:07:28 118 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:08:30 119 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 120 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 121 Gregorio Ferri (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:08:33 122 Florian Hudry (Fra) Cambodia Cycling Academy 123 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 0:09:49 124 Martin Bouzas Rey (Esp) Equipo Kern Pharma 125 Marco Grendene (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 126 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 127 José Herrada (Esp) Cofidis 128 Sean De Bie (Bel) Wallonie Bruxelles 129 Kris Boeckmans (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 130 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:55 131 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 0:10:38 132 Danny Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:10:41 DNS Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles Генеральная классификация после 2 этапа 1 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ 7:08:18 2 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:03 3 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:10 4 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:00:16 5 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:00:17 6 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:19 7 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 8 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 9 Arthur Vichot (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 10 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:24 11 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:34 12 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 13 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:42 14 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:46 15 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:00:52 16 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Jordan Levasseur (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:00:55 18 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:00:58 19 Michal Paluta (Pol) CCC Team 0:01:01 20 Damien Touzé (Fra) Cofidis 0:01:05 21 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 0:01:10 22 Roy Jans (Bel) Alpecin - Fenix 0:01:14 23 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 24 Roman Maikin (Rus) Cambodia Cycling Academy 25 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 26 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 27 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept 28 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 29 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 30 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 31 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:19 32 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling Team 0:01:23 33 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:01:24 34 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 35 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 36 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 37 Anthony Perez (Fra) Cofidis 38 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 39 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 40 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:01:29 41 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 42 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 43 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 44 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:01:32 45 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 46 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 47 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 48 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 49 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 50 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 51 Biniam Girmay Hailu (Eri) Nippo Delko Provence 0:01:39 52 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 53 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:01:44 54 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling Team 55 Boy Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:01:51 56 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:01:56 57 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 0:02:07 58 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 0:02:08 59 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:02:32 60 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling Team 0:03:02 61 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:03:03 62 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 0:03:04 63 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:03:23 64 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:03:24 65 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:34 66 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 67 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 68 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:03:38 69 Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:04:00 70 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:12 71 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:04:32 72 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:04:48 73 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:04:49 74 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:04:54 75 Julius Van Den Berg (Ned) EF Pro Cycling 0:05:04 76 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 0:05:34 77 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:41 78 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling Team 0:06:00 79 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:06:21 80 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:06:58 81 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:07:12 82 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:07:14 83 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 84 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:16 85 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:07:22 86 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 87 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:07:33 88 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:07:41 89 Samy Aurignac (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:07:46 90 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:07:53 91 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:08:04 92 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:08:25 93 Florian Dumourier (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:08:35 94 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:49 95 Jay Robert Thomson (Rsa) NTT Pro Cycling Team 96 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 97 Nicolò Parisini (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 98 Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:08:50 99 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:08:55 100 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:09:05 101 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:09:06 102 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 0:09:23 103 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:09:31 104 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:09:37 105 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:09:46 106 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:11:09 107 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:11:10 108 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 109 José Herrada (Esp) Cofidis 0:11:21 110 Danny Van Poppel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:11:29 111 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:11:35 112 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:11:37 113 Massimo Orlandi (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:13:58 114 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel - Auber 93 0:14:04 115 Tom Devriendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:14:16 116 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:14:28 117 Matúš Štocek (Svk) Beltrami TSA - Marchiol 0:14:46 118 Kris Boeckmans (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:14:53 119 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 0:15:30 120 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:15:45 121 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo 0:15:48 122 Gregorio Ferri (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:16:00 123 Logan Owen (Usa) EF Pro Cycling 0:16:11 124 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:17:10 125 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 0:17:20 126 Jasper De Plus (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:18:19 127 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:22:47 128 Florian Hudry (Fra) Cambodia Cycling Academy 0:22:50 129 Marco Grendene (Ita) Beltrami TSA - Marchiol 0:24:06 130 Martin Bouzas Rey (Esp) Equipo Kern Pharma 131 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:24:41 132 Sean De Bie (Bel) Wallonie Bruxelles 0:24:43 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 