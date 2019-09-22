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Coppa Bernocchi - GP BPM-2019

Coppa Bernocchi - GP BPM-2019

 

 

 

 

 

 

  Legnano - Legnano, 198.4 км  
  1   BAUHAUS Phil (Ger) BAHRAIN - MERIDA   4:34:25  
  2   CONSONNI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES   0:00:00  
  3   CIMA Imerio (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'   0:00:01  
  4   KONYCHEV Alexander (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA      
  5   CIMA Damiano (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'      
  6   DAINESE Alberto (Ita) NAZIONALE ITALIANA      
  7   GIDICH Yevgeniy (Kaz) ASTANA PRO TEAM      
  8   AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades (Col) ISRAEL CYCLING ACADEMY      
  9   STACCHIOTTI Riccardo (Ita) GIOTTI VICTORIA      
  10   MARENGO Umberto (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  11   PACIONI Luca (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM   0:00:02  
  12   LE ROUX Romain (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  13   LONARDI Giovanni (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'      
  14   COLOMBO Raul (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO      
  15   MOZZATO Luca (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA   0:00:04  
  16   COMBAUD Romain (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:05  
  17   FRAPPORTI Marco (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC   0:00:06  
  18   VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  19   GABBURO Davide (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  20   DI SANTE Antonio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS      
  21   BARONCINI Filippo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:00:07  
  22   CHOKRI El Mehdi (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA      
  23   PARISINI Nicolò (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE      
  24   FERRARI Roberto (Ita) UAE TEAM EMIRATES   0:00:08  
  25   EIKING Odd Christian (Nor) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  26   VACHON Florian (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:00:09  
  27   BRAVO Gari (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS      
  28   ZURLO Federico (Ita) GIOTTI VICTORIA      
  29   FORTUNATO Lorenzo (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  30   GUERIN Alexis (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE      
  31   FOMINYKH Daniil (Kaz) ASTANA PRO TEAM      
  32   PASQUALON Andrea (Ita) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:10  
  33   SIEBERG Marcel (Ger) BAHRAIN - MERIDA      
  34   REBELLIN Davide (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM   0:00:11  
  35   KULIKOV Vladislav (Rus) GAZPROM - RUSVELO      
  36   PUCCIONI Dario (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS   0:00:12  
  37   PETILLI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  38   TESFAZION OCBIT Natnael (Eri) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA      
  39   MORENO BAZAN Javier (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE      
  40   VELASCO Simone (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  41   SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col) CAJA RURAL - SEGUROS RGA      
  42   MAZZUCCO Fabio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS      
  43   GONZALEZ Roberto (Pan) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  44   RIABUSHENKO Aleksandr (Blr) UAE TEAM EMIRATES      
  45   BERRADE Urko (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS   0:00:13  
  46   FEDELI Alessandro (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE      
  47   ROLLAND Pierre (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
  48   PUPPIO Antonio (Ita) NAZIONALE ITALIANA      
  49   BOEV Igor (Rus) GAZPROM - RUSVELO      
  50   RODRIGUEZ Sergio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS   0:00:14  
  51   IRISARRI RINCON Jon (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA      
  52   PRONSKIY Wadim (Kaz) ASTANA PRO TEAM      
  53   ONESTI Emanuele (Ita) GIOTTI VICTORIA      
  54   DOLEATTO Aurelien (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:00:15  
  55   ISHIGAMI Masahiro (Jpn) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'      
  56   CARBONI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF      
  57   ALBANESE Vincenzo (Ita) BARDIANI CSF      
  58   SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF      
  59   COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
  60   SALVIETTI Niccolo' (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS   0:00:16  
  61   VENDRAME Andrea (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  62   ORSINI Umberto (Ita) BARDIANI CSF      
  63   LOPEZ-COZAR Juan Antonio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS   0:00:17  
  64   SHALUNOV Evgeny (Rus) GAZPROM - RUSVELO      
  65   GAROSIO Andrea (Ita) BAHRAIN - MERIDA      
  66   RABOTTINI Matteo (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM      
  67   DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  68   OVETT Freddy (Aus) ISRAEL CYCLING ACADEMY   0:00:18  
  69   DE BAKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
  70   MARTINELLI. Ivan (Ita) D'AMICO UM TOOLS      
  71   GANNA Filippo (Ita) NAZIONALE ITALIANA      
  72   VISCONTI Giovanni (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM      
  73   SOBRERO Matteo (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA   0:00:19  
  74   RAVANELLI Simone (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO      
  75   MINALI Riccardo (Ita) ISRAEL CYCLING ACADEMY      
  76   BAGIOLI Andrea (Ita) TEAM COLPACK      
  77   BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  78   MAISON Jeremy (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:00:20  
  79   FILOSI Iuri (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE      
  80   PLAZA Ruben (Esp) ISRAEL CYCLING ACADEMY      
  81   CICCONE Giulio (Ita) NAZIONALE ITALIANA      
  82   COVI Alessandro (Ita) TEAM COLPACK      
  83   TUREK Daniel (Cze) ISRAEL CYCLING ACADEMY   0:00:22  
  84   AMICI Alberto (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO      
  85   BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  86   NATAROV Yuriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM   0:00:24  
  87   COLNAGHI Luca (Ita) TEAM COLPACK      
  88   BARBIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF      
  89   FERRI Gregorio (Ita) NAZIONALE ITALIANA   0:00:25  
  90   MORI Manuele (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  91   SANTAROMITA Ivan (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'      
  92   BALDACCINI Davide (Ita) TEAM COLPACK   0:00:27  
  93   BISOLTI Alessandro (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  94   TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN - MERIDA      
  95   DE GENDT Aime (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:42  
  96   CANOLA Marco (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'   0:00:47  
  97   GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM   0:00:57  
  98   BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:01:00  
  99   BONIFAZIO. Leonardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS   0:01:02  
  100   LUTSENKO Alexey (Kaz) ASTANA PRO TEAM   0:01:04  
  101   STALNOV Nikita (Kaz) ASTANA PRO TEAM   0:01:10  
  102   MARTINELLI Davide (Ita) NAZIONALE ITALIANA   0:01:12  
  103   NIBALI Antonio (Ita) BAHRAIN - MERIDA   0:01:54  
  104   MALUCELLI Matteo (Ita) CAJA RURAL - SEGUROS RGA   0:01:58  
  105   OURSELIN Paul (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:02:30  
  106   COUSIN Jerome (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  107   GRAZIATO Nicola (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS   0:03:02  
  DNF   VIVIANI Elia (Ita) NAZIONALE   ITALIANA  
  DNF   FENG Chun Kai (Tpe) BAHRAIN -   MERIDA  
  DNF   DALLA VALLE Nicolas (Ita) UAE TEAM   EMIRATES  
  DNF   BUSATO Matteo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -   SIDERMEC  
  DNF   BELLETTI Manuel (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -      
  DNF   COVILI Luca (Ita) BARDIANI   CSF  
  DNF   ROTA Lorenzo (Ita) BARDIANI      
  DNF   OSORIO CARVAJAL Alejandro (Col) NIPPO - VINI FANTINI -   FAIZANE'  
  DNF   CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS   RGA  
  DNF   CEPEDA HERNANDEZ Jefferson (Ecu) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   MOREIRA GUARINO Mauricio (Uru) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   NICOLAU BELTRAN Joel (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp) DELKO MARSEILLE   PROVENCE  
  DNF   FINETTO Mauro (Ita) DELKO MARSEILLE      
  DNF   LANDI Marco (Ita) GAZPROM -   RUSVELO  
  DNF   PORSEV Alexander (Rus) GAZPROM -      
  DNF   RIKUNOV Petr (Rus) GAZPROM -      
  DNF   KURIYANOV Stepan (Rus) GAZPROM -      
  DNF   BACKAERT Frederik (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING   TEAM  
  DNF   VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING      
  DNF   FEILLU Brice (Fra) TEAM ARKEA -   SAMSIC  
  DNF   MOINARD Amael (Fra) TEAM ARKEA -      
  DNF   GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT   ENERGIE  
  DNF   NAULEAU Brian (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   SICARD Romain (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   TAARAMAE Rein (Est) TOTAL DIRECT      
  DNF   ARISTI Mikel (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -   MURIAS  
  DNF   IRIZAR Julen (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -      
  DNF   SANZ Enrique (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -      
  DNF   COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B   HOTELS  
  DNF   CAM Maxime (Fra) VITAL CONCEPT - B&B      
  DNF   MULLER Patrick (Sui) VITAL CONCEPT - B&B      
  DNF   MANZIN Lorrenzo (Fra) VITAL CONCEPT - B&B      
  DNF   ENGER Sondre (Nor) ISRAEL CYCLING   ACADEMY  
  DNF   GOLDSTEIN Roy (Isr) ISRAEL CYCLING      
  DNF   BATTISTELLA Samuele (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   CONTINENTA  
  DNF   BROWN Connor (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  DNF   BACCIO Paolo (Ita) TEAM   COLPACK  
  DNF   BOTTA Davide (Ita) TEAM      
  DNF   MEO FELIX James (Ned) TEAM      
  DNF   CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI   FIRENZE  
  DNF   DOMENICALI Matteo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI      
  DNF   FIASCHI Tommaso (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI      
  DNF   MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI      
  DNF   PENA MOLANO Wilson Estiben (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI      
  DNF   BURCHIO Federico (Ita) D'AMICO UM   TOOLS  
  DNF   GHIGINO Valter (Ita) D'AMICO UM      
  DNF   KUSTADINCHEV Roman (Rus) D'AMICO UM      
  DNF   OROCITO Franco (Arg) D'AMICO UM      
  DNF   PITZANTI Orlando (Ita) D'AMICO UM      
  DNF   TAPIA Yamil Gabriel (Arg) D'AMICO UM      
  DNF   CIUCCARELLI Riccardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K   VIS  
  DNF   PEDRETTI Giovanni (Ita) BIESSE CARRERA   GAVARDO  
  DNF   BERZI Andrea (Ita) BIESSE CARRERA      
  DNF   TAGLIETTI Stefano (Ita) BIESSE CARRERA      
  DNF   BOSINI Diego (Ita) BIESSE CARRERA      
  DNF   STERBINI Simone (Ita) GIOTTI   VICTORIA  
  DNF   VULCAN Denis Marian (Rou) GIOTTI      
  DNF   BARAC Antonio (Cro) MERIDIANA KAMEN   TEAM  
  DNF   MARENZI Lorenzo (Cro) MERIDIANA KAMEN      
  DNF   KISERLOVSKI Emanuel (Cro) MERIDIANA KAMEN      
  DNF   PUGLIESE SCHILLACI Antonino (Ita) MERIDIANA KAMEN      

 

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    uran-Фото
    У астанафанов это так называется?
    А когда Скай всех раскатывали то жуткий колхоз и убийца велоспорта.
    Вот уж где двуличие.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Адриен-Фото
    Если "отважно" кидаться напропалую, без хитринки, да еще и с открытым забралом - ОБЯЗАТЕЛЬНО нарвешься на удар - ниже или выше пояса. У каждой Победы должна быть не только стратегия, но и умная, толковая, проработанная тактика её достижения... Красиво бросаться с шашкой наголо в бой и дурак может. Только награждают, восхваляют, ставят памятники ПОБЕДИТЕЛЯМ, а не проигравшим, пусть и красиво, побежденным. Время здесь не при чем, так было всегда и в жизни и, тем более, в спорте... А полагаться на удачу, быть её "джентльменом"... Это уже не спорт, а казино. Когда Лопес говорит , что ему не о чем сожалеть - это обычный сахар на рану, не биться же в истерике, не посыпать голову пеплом, всё в себе - и переживания, и досада . Но если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искренне так считает - вряд ли добьется больших побед в будущем...
  • Shega
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Shega-Фото

    "Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех."
    В Вашем допущении ключевое слово - "видимо". Вы прочитали так. Я прочитала иначе. Ибо когда все всем довольны, не звучат фразы " В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему." и "Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь." (Последние слова говорят большинство проигравших, когда собой недовольны.) Ну, а "Тем не менее, я доволен нашей командой..."? Вот это "тем не менее" отнюдь не о признании успешным выступления свидетельствует.
    Дифирамбы команде звучат , может быть, несколько громко, но команда отработала на полную силу и (это только моё мнение) отработала прекрасно!
    Фаны Астаны разные. И более ли менее объективно оценивать перспективы команды и капитана умеют. А надеяться ... ну. так это никто не запрещал)
    "Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!" Да нет в словах Винокурова этого. Разочарование и желание подбодрить гонщиков после такой адовой работы без желаемого высшего результата, есть.

    Я не помню, кстати, чтобы после несбывшихся надежд на победу, кто-то из руководства хаял свою команду и разносил в пух-и-прах капитана. Все сглаживают картину и отдают должное гонщикам.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Засмущали! ))) но, спасибо!

    P/S: а, за мадмуазель- отдельное «мерси!» ;-)
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не надо обманывать себя. Астана беспорно самая агрессивная команда Вуэльты. Так красиво, Кидались в бой отважно с открытым забралом без никакой хитринки, на пропалую по рыцарски...вот и получили удар ниже пояса. Да..все красиво было. Но фанам команды нужен РЕЗУЛЬТАТ. Лавры И ОЛИМП... УВЫ. . Отважных джентельменов удачи в это время не почитают. Время такое пришло гадкое..беспринципное. Удачи команде!!! Победы еще впереди.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо!
  • Konstantin41
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    Konstantin41-Фото

    Ну наконец-то, ГВА. А то сезон выдавался совсем смазанный.

  • uran
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (2)
    uran-Фото
    Хорошую команду собрали Рогличу, с Крайшвайком было бы ему ещё комфортнее, но и так все сложилось. Заслуженная победа. А что на следующий год то непонятно как делить ГТ будут. Одно ясно, работы у команды будет много.
  • Arciv
    Алехандро Вальверде - призёр ... (1)
    Arciv-Фото
    Не ожидал от него такого ровно-хорошего выступления. Но заслужил подиум. Выжил всех лидеров команды на следующий сезон)))
  • sqrudgmcduck
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото
    ГВА король подбирать что плохо лежит. Саган похоже решил не дать выиграть Алле с Филиппом.

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