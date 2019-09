Coppa Bernocchi - GP BPM-2019 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:51 Legnano - Legnano, 198.4 км 1 BAUHAUS Phil (Ger) BAHRAIN - MERIDA 4:34:25 2 CONSONNI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES 0:00:00 3 CIMA Imerio (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 0:00:01 4 KONYCHEV Alexander (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA 5 CIMA Damiano (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 6 DAINESE Alberto (Ita) NAZIONALE ITALIANA 7 GIDICH Yevgeniy (Kaz) ASTANA PRO TEAM 8 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades (Col) ISRAEL CYCLING ACADEMY 9 STACCHIOTTI Riccardo (Ita) GIOTTI VICTORIA 10 MARENGO Umberto (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 11 PACIONI Luca (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 0:00:02 12 LE ROUX Romain (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 13 LONARDI Giovanni (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 14 COLOMBO Raul (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO 15 MOZZATO Luca (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA 0:00:04 16 COMBAUD Romain (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE 0:00:05 17 FRAPPORTI Marco (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 0:00:06 18 VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 19 GABBURO Davide (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 20 DI SANTE Antonio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 21 BARONCINI Filippo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 0:00:07 22 CHOKRI El Mehdi (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA 23 PARISINI Nicolò (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 24 FERRARI Roberto (Ita) UAE TEAM EMIRATES 0:00:08 25 EIKING Odd Christian (Nor) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 26 VACHON Florian (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:09 27 BRAVO Gari (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 28 ZURLO Federico (Ita) GIOTTI VICTORIA 29 FORTUNATO Lorenzo (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 30 GUERIN Alexis (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE 31 FOMINYKH Daniil (Kaz) ASTANA PRO TEAM 32 PASQUALON Andrea (Ita) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:10 33 SIEBERG Marcel (Ger) BAHRAIN - MERIDA 34 REBELLIN Davide (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM 0:00:11 35 KULIKOV Vladislav (Rus) GAZPROM - RUSVELO 36 PUCCIONI Dario (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 0:00:12 37 PETILLI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES 38 TESFAZION OCBIT Natnael (Eri) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA 39 MORENO BAZAN Javier (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE 40 VELASCO Simone (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 41 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 42 MAZZUCCO Fabio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 43 GONZALEZ Roberto (Pan) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 44 RIABUSHENKO Aleksandr (Blr) UAE TEAM EMIRATES 45 BERRADE Urko (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:00:13 46 FEDELI Alessandro (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE 47 ROLLAND Pierre (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 48 PUPPIO Antonio (Ita) NAZIONALE ITALIANA 49 BOEV Igor (Rus) GAZPROM - RUSVELO 50 RODRIGUEZ Sergio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:00:14 51 IRISARRI RINCON Jon (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 52 PRONSKIY Wadim (Kaz) ASTANA PRO TEAM 53 ONESTI Emanuele (Ita) GIOTTI VICTORIA 54 DOLEATTO Aurelien (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:15 55 ISHIGAMI Masahiro (Jpn) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 56 CARBONI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF 57 ALBANESE Vincenzo (Ita) BARDIANI CSF 58 SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF 59 COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 60 SALVIETTI Niccolo' (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 0:00:16 61 VENDRAME Andrea (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 62 ORSINI Umberto (Ita) BARDIANI CSF 63 LOPEZ-COZAR Juan Antonio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 0:00:17 64 SHALUNOV Evgeny (Rus) GAZPROM - RUSVELO 65 GAROSIO Andrea (Ita) BAHRAIN - MERIDA 66 RABOTTINI Matteo (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM 67 DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 68 OVETT Freddy (Aus) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:18 69 DE BAKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 70 MARTINELLI. Ivan (Ita) D'AMICO UM TOOLS 71 GANNA Filippo (Ita) NAZIONALE ITALIANA 72 VISCONTI Giovanni (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 73 SOBRERO Matteo (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA 0:00:19 74 RAVANELLI Simone (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO 75 MINALI Riccardo (Ita) ISRAEL CYCLING ACADEMY 76 BAGIOLI Andrea (Ita) TEAM COLPACK 77 BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 78 MAISON Jeremy (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:20 79 FILOSI Iuri (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE 80 PLAZA Ruben (Esp) ISRAEL CYCLING ACADEMY 81 CICCONE Giulio (Ita) NAZIONALE ITALIANA 82 COVI Alessandro (Ita) TEAM COLPACK 83 TUREK Daniel (Cze) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:22 84 AMICI Alberto (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO 85 BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 86 NATAROV Yuriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM 0:00:24 87 COLNAGHI Luca (Ita) TEAM COLPACK 88 BARBIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF 89 FERRI Gregorio (Ita) NAZIONALE ITALIANA 0:00:25 90 MORI Manuele (Ita) UAE TEAM EMIRATES 91 SANTAROMITA Ivan (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 92 BALDACCINI Davide (Ita) TEAM COLPACK 0:00:27 93 BISOLTI Alessandro (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 94 TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN - MERIDA 95 DE GENDT Aime (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:42 96 CANOLA Marco (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 0:00:47 97 GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM 0:00:57 98 BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:00 99 BONIFAZIO. Leonardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 0:01:02 100 LUTSENKO Alexey (Kaz) ASTANA PRO TEAM 0:01:04 101 STALNOV Nikita (Kaz) ASTANA PRO TEAM 0:01:10 102 MARTINELLI Davide (Ita) NAZIONALE ITALIANA 0:01:12 103 NIBALI Antonio (Ita) BAHRAIN - MERIDA 0:01:54 104 MALUCELLI Matteo (Ita) CAJA RURAL - SEGUROS RGA 0:01:58 105 OURSELIN Paul (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:02:30 106 COUSIN Jerome (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 107 GRAZIATO Nicola (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 0:03:02 DNF VIVIANI Elia (Ita) NAZIONALE ITALIANA DNF FENG Chun Kai (Tpe) BAHRAIN - MERIDA DNF DALLA VALLE Nicolas (Ita) UAE TEAM EMIRATES DNF BUSATO Matteo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC DNF BELLETTI Manuel (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - DNF COVILI Luca (Ita) BARDIANI CSF DNF ROTA Lorenzo (Ita) BARDIANI DNF OSORIO CARVAJAL Alejandro (Col) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' DNF CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA DNF CEPEDA HERNANDEZ Jefferson (Ecu) CAJA RURAL - SEGUROS DNF MOREIRA GUARINO Mauricio (Uru) CAJA RURAL - SEGUROS DNF NICOLAU BELTRAN Joel (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS DNF FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE DNF FINETTO Mauro (Ita) DELKO MARSEILLE DNF LANDI Marco (Ita) GAZPROM - RUSVELO DNF PORSEV Alexander (Rus) GAZPROM - DNF RIKUNOV Petr (Rus) GAZPROM - DNF KURIYANOV Stepan (Rus) GAZPROM - DNF BACKAERT Frederik (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM DNF VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING DNF FEILLU Brice (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC DNF MOINARD Amael (Fra) TEAM ARKEA - DNF GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE DNF NAULEAU Brian (Fra) TOTAL DIRECT DNF SICARD Romain (Fra) TOTAL DIRECT DNF TAARAMAE Rein (Est) TOTAL DIRECT DNF ARISTI Mikel (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS DNF IRIZAR Julen (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - DNF SANZ Enrique (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - DNF COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS DNF CAM Maxime (Fra) VITAL CONCEPT - B&B DNF MULLER Patrick (Sui) VITAL CONCEPT - B&B DNF MANZIN Lorrenzo (Fra) VITAL CONCEPT - B&B DNF ENGER Sondre (Nor) ISRAEL CYCLING ACADEMY DNF GOLDSTEIN Roy (Isr) ISRAEL CYCLING DNF BATTISTELLA Samuele (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA DNF BROWN Connor (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA DNF BACCIO Paolo (Ita) TEAM COLPACK DNF BOTTA Davide (Ita) TEAM DNF MEO FELIX James (Ned) TEAM DNF CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE DNF DOMENICALI Matteo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI DNF FIASCHI Tommaso (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI DNF MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI DNF PENA MOLANO Wilson Estiben (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI DNF BURCHIO Federico (Ita) D'AMICO UM TOOLS DNF GHIGINO Valter (Ita) D'AMICO UM DNF KUSTADINCHEV Roman (Rus) D'AMICO UM DNF OROCITO Franco (Arg) D'AMICO UM DNF PITZANTI Orlando (Ita) D'AMICO UM DNF TAPIA Yamil Gabriel (Arg) D'AMICO UM DNF CIUCCARELLI Riccardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS DNF PEDRETTI Giovanni (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO DNF BERZI Andrea (Ita) BIESSE CARRERA DNF TAGLIETTI Stefano (Ita) BIESSE CARRERA DNF BOSINI Diego (Ita) BIESSE CARRERA DNF STERBINI Simone (Ita) GIOTTI VICTORIA DNF VULCAN Denis Marian (Rou) GIOTTI DNF BARAC Antonio (Cro) MERIDIANA KAMEN TEAM DNF MARENZI Lorenzo (Cro) MERIDIANA KAMEN DNF KISERLOVSKI Emanuel (Cro) MERIDIANA KAMEN DNF PUGLIESE SCHILLACI Antonino (Ita) MERIDIANA KAMEN Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Coppa Bernocchi гонка категории 1.1. гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(333)

В тему: Coppa Agostoni - Giro delle Brianze-2019

Тур Словении-2019. Этап 5

Тур Словении-2019. Этап 4

Тур Словении-2019. Этап 1

Coppa Sabatini - Gran Premio citta di Peccioli-2018

Coppa Bernocchi-2018

Coppa Sabatini-2017

Coppa Bernocchi - GP BPM-2017

Coppa Bernocchi-2014

Coppa Bernocchi-2013

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.