Coppa Bernocchi - GP BPM-2019

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:51
|Legnano - Legnano, 198.4 км
|1
|BAUHAUS Phil (Ger) BAHRAIN - MERIDA
|4:34:25
|2
|CONSONNI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:00
|3
|CIMA Imerio (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|0:00:01
|4
|KONYCHEV Alexander (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA
|5
|CIMA Damiano (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|6
|DAINESE Alberto (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|7
|GIDICH Yevgeniy (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|8
|AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades (Col) ISRAEL CYCLING ACADEMY
|9
|STACCHIOTTI Riccardo (Ita) GIOTTI VICTORIA
|10
|MARENGO Umberto (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|11
|PACIONI Luca (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|0:00:02
|12
|LE ROUX Romain (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|13
|LONARDI Giovanni (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|14
|COLOMBO Raul (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO
|15
|MOZZATO Luca (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA
|0:00:04
|16
|COMBAUD Romain (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:05
|17
|FRAPPORTI Marco (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|0:00:06
|18
|VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|19
|GABBURO Davide (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|20
|DI SANTE Antonio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|21
|BARONCINI Filippo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:00:07
|22
|CHOKRI El Mehdi (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA
|23
|PARISINI Nicolò (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|24
|FERRARI Roberto (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:08
|25
|EIKING Odd Christian (Nor) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|26
|VACHON Florian (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:00:09
|27
|BRAVO Gari (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
|28
|ZURLO Federico (Ita) GIOTTI VICTORIA
|29
|FORTUNATO Lorenzo (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|30
|GUERIN Alexis (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|31
|FOMINYKH Daniil (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|32
|PASQUALON Andrea (Ita) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:10
|33
|SIEBERG Marcel (Ger) BAHRAIN - MERIDA
|34
|REBELLIN Davide (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM
|0:00:11
|35
|KULIKOV Vladislav (Rus) GAZPROM - RUSVELO
|36
|PUCCIONI Dario (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|0:00:12
|37
|PETILLI Simone (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|38
|TESFAZION OCBIT Natnael (Eri) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA
|39
|MORENO BAZAN Javier (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|40
|VELASCO Simone (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|41
|SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col) CAJA RURAL - SEGUROS RGA
|42
|MAZZUCCO Fabio (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|43
|GONZALEZ Roberto (Pan) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|44
|RIABUSHENKO Aleksandr (Blr) UAE TEAM EMIRATES
|45
|BERRADE Urko (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
|0:00:13
|46
|FEDELI Alessandro (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|47
|ROLLAND Pierre (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|48
|PUPPIO Antonio (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|49
|BOEV Igor (Rus) GAZPROM - RUSVELO
|50
|RODRIGUEZ Sergio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
|0:00:14
|51
|IRISARRI RINCON Jon (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA
|52
|PRONSKIY Wadim (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|53
|ONESTI Emanuele (Ita) GIOTTI VICTORIA
|54
|DOLEATTO Aurelien (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:00:15
|55
|ISHIGAMI Masahiro (Jpn) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|56
|CARBONI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF
|57
|ALBANESE Vincenzo (Ita) BARDIANI CSF
|58
|SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF
|59
|COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|60
|SALVIETTI Niccolo' (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|0:00:16
|61
|VENDRAME Andrea (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|62
|ORSINI Umberto (Ita) BARDIANI CSF
|63
|LOPEZ-COZAR Juan Antonio (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
|0:00:17
|64
|SHALUNOV Evgeny (Rus) GAZPROM - RUSVELO
|65
|GAROSIO Andrea (Ita) BAHRAIN - MERIDA
|66
|RABOTTINI Matteo (Ita) MERIDIANA KAMEN TEAM
|67
|DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|68
|OVETT Freddy (Aus) ISRAEL CYCLING ACADEMY
|0:00:18
|69
|DE BAKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|70
|MARTINELLI. Ivan (Ita) D'AMICO UM TOOLS
|71
|GANNA Filippo (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|72
|VISCONTI Giovanni (Ita) NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM
|73
|SOBRERO Matteo (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTA
|0:00:19
|74
|RAVANELLI Simone (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO
|75
|MINALI Riccardo (Ita) ISRAEL CYCLING ACADEMY
|76
|BAGIOLI Andrea (Ita) TEAM COLPACK
|77
|BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|78
|MAISON Jeremy (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:00:20
|79
|FILOSI Iuri (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|80
|PLAZA Ruben (Esp) ISRAEL CYCLING ACADEMY
|81
|CICCONE Giulio (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|82
|COVI Alessandro (Ita) TEAM COLPACK
|83
|TUREK Daniel (Cze) ISRAEL CYCLING ACADEMY
|0:00:22
|84
|AMICI Alberto (Ita) BIESSE CARRERA GAVARDO
|85
|BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|86
|NATAROV Yuriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|0:00:24
|87
|COLNAGHI Luca (Ita) TEAM COLPACK
|88
|BARBIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF
|89
|FERRI Gregorio (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|0:00:25
|90
|MORI Manuele (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|91
|SANTAROMITA Ivan (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|92
|BALDACCINI Davide (Ita) TEAM COLPACK
|0:00:27
|93
|BISOLTI Alessandro (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|94
|TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN - MERIDA
|95
|DE GENDT Aime (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:42
|96
|CANOLA Marco (Ita) NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'
|0:00:47
|97
|GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|0:00:57
|98
|BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:01:00
|99
|BONIFAZIO. Leonardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|0:01:02
|100
|LUTSENKO Alexey (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|0:01:04
|101
|STALNOV Nikita (Kaz) ASTANA PRO TEAM
|0:01:10
|102
|MARTINELLI Davide (Ita) NAZIONALE ITALIANA
|0:01:12
|103
|NIBALI Antonio (Ita) BAHRAIN - MERIDA
|0:01:54
|104
|MALUCELLI Matteo (Ita) CAJA RURAL - SEGUROS RGA
|0:01:58
|105
|OURSELIN Paul (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:02:30
|106
|COUSIN Jerome (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|107
|GRAZIATO Nicola (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS
|0:03:02
|DNF
|VIVIANI Elia (Ita) NAZIONALE
|ITALIANA
|DNF
|FENG Chun Kai (Tpe) BAHRAIN -
|MERIDA
|DNF
|DALLA VALLE Nicolas (Ita) UAE TEAM
|EMIRATES
|DNF
|BUSATO Matteo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -
|SIDERMEC
|DNF
|BELLETTI Manuel (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -
|DNF
|COVILI Luca (Ita) BARDIANI
|CSF
|DNF
|ROTA Lorenzo (Ita) BARDIANI
|DNF
|OSORIO CARVAJAL Alejandro (Col) NIPPO - VINI FANTINI -
|FAIZANE'
|DNF
|CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|RGA
|DNF
|CEPEDA HERNANDEZ Jefferson (Ecu) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|MOREIRA GUARINO Mauricio (Uru) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|NICOLAU BELTRAN Joel (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp) DELKO MARSEILLE
|PROVENCE
|DNF
|FINETTO Mauro (Ita) DELKO MARSEILLE
|DNF
|LANDI Marco (Ita) GAZPROM -
|RUSVELO
|DNF
|PORSEV Alexander (Rus) GAZPROM -
|DNF
|RIKUNOV Petr (Rus) GAZPROM -
|DNF
|KURIYANOV Stepan (Rus) GAZPROM -
|DNF
|BACKAERT Frederik (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING
|TEAM
|DNF
|VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING
|DNF
|FEILLU Brice (Fra) TEAM ARKEA -
|SAMSIC
|DNF
|MOINARD Amael (Fra) TEAM ARKEA -
|DNF
|GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT
|ENERGIE
|DNF
|NAULEAU Brian (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|SICARD Romain (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|TAARAMAE Rein (Est) TOTAL DIRECT
|DNF
|ARISTI Mikel (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -
|MURIAS
|DNF
|IRIZAR Julen (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -
|DNF
|SANZ Enrique (Esp) EUSKADI BASQUE COUNTRY -
|DNF
|COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B
|HOTELS
|DNF
|CAM Maxime (Fra) VITAL CONCEPT - B&B
|DNF
|MULLER Patrick (Sui) VITAL CONCEPT - B&B
|DNF
|MANZIN Lorrenzo (Fra) VITAL CONCEPT - B&B
|DNF
|ENGER Sondre (Nor) ISRAEL CYCLING
|ACADEMY
|DNF
|GOLDSTEIN Roy (Isr) ISRAEL CYCLING
|DNF
|BATTISTELLA Samuele (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|CONTINENTA
|DNF
|BROWN Connor (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|DNF
|BACCIO Paolo (Ita) TEAM
|COLPACK
|DNF
|BOTTA Davide (Ita) TEAM
|DNF
|MEO FELIX James (Ned) TEAM
|DNF
|CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI
|FIRENZE
|DNF
|DOMENICALI Matteo (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI
|DNF
|FIASCHI Tommaso (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI
|DNF
|MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI
|DNF
|PENA MOLANO Wilson Estiben (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI
|DNF
|BURCHIO Federico (Ita) D'AMICO UM
|TOOLS
|DNF
|GHIGINO Valter (Ita) D'AMICO UM
|DNF
|KUSTADINCHEV Roman (Rus) D'AMICO UM
|DNF
|OROCITO Franco (Arg) D'AMICO UM
|DNF
|PITZANTI Orlando (Ita) D'AMICO UM
|DNF
|TAPIA Yamil Gabriel (Arg) D'AMICO UM
|DNF
|CIUCCARELLI Riccardo (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K
|VIS
|DNF
|PEDRETTI Giovanni (Ita) BIESSE CARRERA
|GAVARDO
|DNF
|BERZI Andrea (Ita) BIESSE CARRERA
|DNF
|TAGLIETTI Stefano (Ita) BIESSE CARRERA
|DNF
|BOSINI Diego (Ita) BIESSE CARRERA
|DNF
|STERBINI Simone (Ita) GIOTTI
|VICTORIA
|DNF
|VULCAN Denis Marian (Rou) GIOTTI
|DNF
|BARAC Antonio (Cro) MERIDIANA KAMEN
|TEAM
|DNF
|MARENZI Lorenzo (Cro) MERIDIANA KAMEN
|DNF
|KISERLOVSKI Emanuel (Cro) MERIDIANA KAMEN
|DNF
|PUGLIESE SCHILLACI Antonino (Ita) MERIDIANA KAMEN
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