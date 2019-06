Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 9 Категория:

Сегодня, 17:15 Agordo - Passo Fedaia, 39,9 км 1 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Aran Cucine Vejus 1:21:07 2 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia 0:00:25 3 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia 4 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 0:00:34 5 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera 0:00:48 6 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:00:53 7 Alexander Evans (Aus) SEG Racing Academy 0:01:02 8 Manuele Tarozzi (Ita) Interregionale 0:01:15 9 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:02:00 10 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Lizarte 0:02:07 11 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:02:13 12 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 13 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:02:18 14 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal U23 0:02:45 15 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal U23 0:02:48 16 Kevin Inkelaar (Ned) Groupama - FDJ 0:02:53 17 Filippo Zana (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:02:56 18 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Lizarte 0:03:02 19 Gianni Pugi (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:03:10 20 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 0:03:19 21 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 0:03:38 22 Marco Lolli (Ita) Aran Cucine Vejus 0:04:02 23 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Lizarte 0:04:04 24 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:04:10 25 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:04:12 26 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 0:04:20 27 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain 0:04:23 28 Mattia Pellizzer (Ita) Casillo - Maserati 0:04:44 29 Alessandro Monaco (Ita) Casillo - Maserati 30 Lorenzo Ginestra (Ita) Aran Cucine Vejus 0:05:25 31 Giacomo Cassarà (Ita) Velo Racing Palazzago 0:05:36 32 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 33 Daniil Marukhin (Kaz) Astana City 34 Carlos Garcia Pierna (Esp) Kometa Cycling Team 0:05:44 35 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth Zappi 0:05:55 36 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:06:02 37 Riccardo Lucca (Ita) Interregionale 0:06:18 38 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins LeCol 0:06:23 39 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia 40 Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:06:26 41 Laurent Rigollet (Ita) Casillo - Maserati 0:06:54 42 Simone Zandomeneghi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 0:06:57 43 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:07:12 44 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:07:15 45 Petr Rikunov (Rus) Russia 0:07:21 46 Gabriele Porta (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:07:23 47 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Lizarte 48 Bolat Niyazov (Kaz) Astana City 0:07:27 49 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 0:08:09 50 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Colombia 51 Georg Zimmermann (Ger) Tirol KTM Cycling Team 52 Michael Belleri (Ita) Viris Vigevano 0:08:12 53 Daniel Alejandro Largo Largo (Col) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:08:15 54 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Lizarte 0:08:16 55 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain 0:08:20 56 Emanuele Barison (Ita) Interregionale 0:08:30 57 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth Zappi 0:08:34 58 Daniel Tulett (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:08:48 59 Fred Wright (Gbr) Great Britain 0:08:50 60 Thomas Vereecken (Bel) Lotto Soudal U23 0:08:53 61 Francesco Di Felice (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 62 Théo Nonnez (Fra) Groupama - FDJ 0:09:06 63 Julian Mertens (Bel) Lotto Soudal U23 64 Jason Saltzman (Usa) Holdsworth Zappi 0:09:17 65 Ricardo Tosin (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:09:18 66 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:09:34 67 Riccardo Moro (Ita) Viris Vigevano 68 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana City 0:09:45 69 Sebastiano Mantovani (Ita) Viris Vigevano 0:09:47 70 Nicolas Nesi (Ita) Interregionale 0:09:54 71 Loran Cassaert (Bel) Lotto Soudal U23 0:10:01 72 Federico Rosati (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:10:03 73 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:10:04 74 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:10:13 75 Anton Vtiurin (Rus) Russia 0:10:18 76 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Lizarte 0:10:36 77 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 0:10:45 78 Cristian Scaroni (Ita) Groupama - FDJ 79 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:10:54 80 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 0:11:04 81 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:11:07 82 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Team Wiggins LeCol 83 Davide Casarotto (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:11:22 84 Andrea Cervellera (Ita) Casillo - Maserati 0:11:28 85 Marco Murgano (Ita) Casillo - Maserati 86 Veljko Stojnic (Srb) Team Franco Ballerini 0:12:08 87 Jakob Dorigoni (Ita) Team Colpack 0:12:24 88 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 89 Gregorio Ferri (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 90 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 91 Davide Bauce (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 92 Filippo Bertone (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 93 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli ASD 94 Tobias Bayer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 95 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:12:40 96 Anton Popov (Rus) Velo Racing Palazzago 0:12:45 97 Ilya Losev (Rus) Russia 98 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:12:53 99 Davide Masi (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:12:57 100 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 0:13:03 101 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:13:09 102 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:13:11 103 Jhon Stiven Ramirez Muñoz (Col) Kometa Cycling Team 104 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Russia 0:13:14 105 Antoine Debons (Sui) IAM Excelsior 106 Luca Riva (Ita) Velo Racing Palazzago 0:13:23 107 Daniel Smarzaro (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:13:32 108 Andrea Colnaghi (Ita) Interregionale 0:13:35 109 Nikita Martynov (Rus) Russia 0:13:40 110 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 111 Manuel Allori (Ita) Team Franco Ballerini 0:13:44 112 Nicolò Garibbo (Ita) Velo Racing Palazzago 0:13:47 113 Thomas Revard (Usa) Hagens Berman Axeon 114 Luca Rastelli (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 115 Marco Cecchini (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 116 Alessandro Iacchi (Ita) Team Franco Ballerini 117 Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 118 Mattia Bevilacqua (Ita) Team Franco Ballerini 119 Luca Coati (Ita) Casillo - Maserati 120 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 121 Matthew Walls (Gbr) Great Britain 122 Pirrè La Terra (Ita) Mastromarco Sensi FCNibali 0:13:53 123 Denis Nekrasov (Rus) Russia 124 Tommaso Rigatti (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:13:58 125 Arturo Gravalos Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:00 126 Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:14:06 127 Christopher Consolaro (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:14:12 Итоговая генеральная классификация: 1 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia 30:24:22 2 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Aran Cucine Vejus 0:04:10 3 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia 0:04:54 4 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:06:05 5 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:08:54 6 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 0:09:26 7 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia 0:11:10 8 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:11:29 9 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal U23 0:12:24 10 Filippo Zana (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:14:33 11 Alessandro Monaco (Ita) Casillo - Maserati 0:14:48 12 Kevin Inkelaar (Ned) Groupama - FDJ 0:15:08 13 Cristian Scaroni (Ita) Groupama - FDJ 0:16:56 14 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 0:17:38 15 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain 0:17:42 16 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Lizarte 0:20:57 17 Alexander Evans (Aus) SEG Racing Academy 0:22:31 18 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:23:09 19 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal U23 0:24:15 20 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth Zappi 0:28:13 21 Emanuele Barison (Ita) Interregionale 0:31:02 22 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:33:19 23 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Lizarte 0:34:52 24 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:38:45 25 Daniel Tulett (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:39:26 26 Petr Rikunov (Rus) Russia 0:39:55 27 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins LeCol 0:40:13 28 Simone Zandomeneghi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 0:40:20 29 Thomas Vereecken (Bel) Lotto Soudal U23 0:45:30 30 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:45:55 31 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:46:05 32 Lorenzo Ginestra (Ita) Aran Cucine Vejus 0:46:19 33 Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:46:28 34 Ricardo Tosin (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:47:12 35 Giacomo Cassarà (Ita) Velo Racing Palazzago 0:47:38 36 Riccardo Lucca (Ita) Interregionale 0:47:57 37 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:49:31 38 Carlos Garcia Pierna (Esp) Kometa Cycling Team 0:50:43 39 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Colombia 0:51:05 40 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Lizarte 0:53:27 41 Daniel Alejandro Largo Largo (Col) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:55:56 42 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 0:56:00 43 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:56:25 44 Daniil Marukhin (Kaz) Astana City 0:58:09 45 Alessandro Iacchi (Ita) Team Franco Ballerini 0:58:26 46 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera 0:58:28 47 Denis Nekrasov (Rus) Russia 0:59:13 48 Pirrè La Terra (Ita) Mastromarco Sensi FCNibali 1:01:41 49 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 1:02:32 50 Marco Lolli (Ita) Aran Cucine Vejus 1:03:00 51 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana City 1:03:38 52 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth Zappi 1:04:20 53 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 1:04:41 54 Tobias Bayer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 1:06:32 55 Mattia Pellizzer (Ita) Casillo - Maserati 1:07:03 56 Antoine Debons (Sui) IAM Excelsior 1:08:22 57 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia 1:08:36 58 Andrea Cervellera (Ita) Casillo - Maserati 1:09:14 59 Julian Mertens (Bel) Lotto Soudal U23 1:10:43 60 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Lizarte 1:11:37 61 Bolat Niyazov (Kaz) Astana City 1:12:30 62 Gianni Pugi (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 1:12:38 63 Laurent Rigollet (Ita) Casillo - Maserati 1:12:45 64 Jhon Stiven Ramirez Muñoz (Col) Kometa Cycling Team 1:12:51 65 Arturo Gravalos Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 1:14:34 66 Gabriele Porta (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 1:15:02 67 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Lizarte 1:15:29 68 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain 1:15:41 69 Michael Belleri (Ita) Viris Vigevano 1:16:54 70 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Team Wiggins LeCol 1:19:49 71 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 1:20:25 72 Luca Rastelli (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 1:21:44 73 Davide Casarotto (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 1:23:05 74 Fred Wright (Gbr) Great Britain 1:23:21 75 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 1:25:30 76 Daniel Smarzaro (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 1:26:37 77 Anton Popov (Rus) Velo Racing Palazzago 1:27:13 78 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 1:28:04 79 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 1:28:54 80 Georg Zimmermann (Ger) Tirol KTM Cycling Team 1:30:10 81 Anton Vtiurin (Rus) Russia 1:32:27 82 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 1:34:05 83 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 1:34:29 84 Théo Nonnez (Fra) Groupama - FDJ 1:34:38 85 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Lizarte 1:34:41 86 Gregorio Ferri (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 1:35:02 87 Tommaso Rigatti (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 1:35:04 88 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 1:35:29 89 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 1:36:31 90 Marco Murgano (Ita) Casillo - Maserati 1:37:21 91 Francesco Di Felice (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 1:39:26 92 Manuele Tarozzi (Ita) Interregionale 1:39:35 93 Nicolas Nesi (Ita) Interregionale 1:41:16 94 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 1:41:33 95 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 96 Loran Cassaert (Bel) Lotto Soudal U23 1:43:41 97 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD 1:46:44 98 Davide Masi (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 1:48:14 99 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 1:48:34 100 Manuel Allori (Ita) Team Franco Ballerini 1:50:34 101 Ilya Losev (Rus) Russia 1:50:56 102 Veljko Stojnic (Srb) Team Franco Ballerini 1:51:35 103 Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 1:51:46 104 Jakob Dorigoni (Ita) Team Colpack 1:51:59 105 Mattia Bevilacqua (Ita) Team Franco Ballerini 1:52:56 106 Sebastiano Mantovani (Ita) Viris Vigevano 1:54:25 107 Nicolò Garibbo (Ita) Velo Racing Palazzago 1:54:48 108 Federico Rosati (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 1:58:03 109 Andrea Colnaghi (Ita) Interregionale 1:59:38 110 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli ASD 2:00:53 111 Filippo Bertone (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 2:01:22 112 Thomas Revard (Usa) Hagens Berman Axeon 2:02:39 113 Matthew Walls (Gbr) Great Britain 2:03:59 114 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 2:08:19 115 Luca Riva (Ita) Velo Racing Palazzago 2:13:44 116 Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 2:14:12 117 Riccardo Moro (Ita) Viris Vigevano 2:14:19 118 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 2:15:03 119 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 2:19:07 120 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 2:23:20 121 Nikita Martynov (Rus) Russia 2:26:06 122 Marco Cecchini (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 2:30:35 123 Jason Saltzman (Usa) Holdsworth Zappi 2:31:02 124 Davide Bauce (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 2:33:15 125 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Russia 2:35:08 126 Luca Coati (Ita) Casillo - Maserati 2:38:25 127 Christopher Consolaro (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 2:50:51 