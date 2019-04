Liege - Bastogne - Liege-2019. Андеры Категория:

Bastogne - Blegny, 171,4 км 1 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 4:12:03 2 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto-Soudal U23 0:00:00 3 Tobias Svendsen Foss (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:01 4 Théo Nonnez (Fra) Groupama - FDJ Continental Team 0:00:07 5 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:00:15 6 Yarno Vandenbroeck (Bel) Home Solution-Soenens 7 Julian Mertens (Bel) Lotto-Soudal U23 8 Kaden Groves (Aus) SEG Racing Academy 9 Théo Delacroix (Fra) CC Etupes 10 Stan Van Tricht (Bel) GM Recycling 11 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Team ColoQuick 12 Cristian Scaroni (Ita) Groupama - FDJ Continental Team 13 Mauri Vansevenant (Bel) EFC-L&R-Vulsteke 14 Ilan Van Wilder (Bel) Lotto-Soudal U23 0:00:17 15 Robin Froidevaux (Sui) Akros - Thömus 16 Lothar Verhulst (Bel) EFC-L&R-Vulsteke 17 Laurens Huys (Bel) Lotto-Soudal U23 18 Valentin Ferron (Fra) Vendée U 19 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 20 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 21 Brent Van Moer (Bel) Lotto-Soudal U23 22 Sylvain Moniquet (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 23 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 24 Nicolas Verougstraete (Bel) GM Recycling 25 Jérémy Bellicaud (Fra) CC Etupes 26 Thomas Pidcock (Gbr) Team Wiggins LeCol 27 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman Axeon 28 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 29 Leon Heinschke (Ger) Development Team Sunweb 30 Jaron Wydooghe (Bel) GM Recycling 31 Jeppe Aaskov Pallesen (Den) Team ColoQuick 0:00:47 32 Jens Reynders (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 0:00:56 33 Joel Suter (Sui) Akros - Thömus 0:01:43 34 Maxim Van Gils (Bel) Lotto-Soudal U23 0:02:49 35 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:03:06 36 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 37 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ Continental Team 0:03:22 38 Kamiel Bonneu (Bel) Home Solution-Soenens 0:03:38 39 Axel Zingle (Fra) CC Etupes 0:03:52 40 Lars Put (Bel) Stageco CT 41 Aaron Van Der Beken (Bel) EFC-L&R-Vulsteke 0:03:54 42 Elias Van Landeghem (Bel) Davo United CT 0:03:55 43 Wesley Mol (Ned) Team Differdange - GeBa 0:04:03 44 Kevin Inkelaar (Ned) Groupama - FDJ Continental Team 0:04:17 45 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Sunweb 0:04:28 46 Thomas Devaux (Fra) CC Etupes 0:04:43 47 Adam Hartley (Gbr) SEG Racing Academy 0:06:31 48 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 0:06:45 49 Joren Thys (Bel) Davo United CT 0:10:47 50 Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ Continental Team 0:11:46 51 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 52 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon 53 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 54 Sindre Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 55 Vojtec Sedlacek (Fra) CC Etupes 0:13:20 56 Oier Ibarguren Echeverria (Esp) Baqué-Ideus-BH Team 0:13:28 57 Jon Agirre Egaña (Esp) Baqué-Ideus-BH Team 58 Jérémy Frehen (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 59 Florentin Belanger (Fra) AC Bisontine 60 Valère Thiébaud (Sui) Akros - Thömus 61 Louis Romiguiere (Fra) GSC Blagnac Vélo Sport 31 62 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Team Wiggins LeCol 63 Ben Katerberg (Can) Development Team Sunweb 64 Yann Pestiaux (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 65 Bastien Dethier (Bel) Pesant Club Liégeois 66 Quentin Venner (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 67 Alessandro Vandromme (Bel) GM Recycling 68 Axel Bouchet (Fra) GSC Blagnac Vélo Sport 31 69 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Baqué-Ideus-BH Team 70 Antti Jussi Juntunen (Fin) GSC Blagnac Vélo Sport 31 71 Enzo Bernard (Fra) Vendée U 72 Shoi Matsuda (Jpn) Japan 73 Léandre Huck (Fra) ESEG Douai-Origine 74 Alan Jousseaume (Fra) Vendée U 75 Jens Du Four (Bel) Home Solution-Soenens 76 Philéas Hansart (Fra) Dunkerque Littoral Cyclisme 0:13:32 77 Idar Andersen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 78 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:13:59 DNF Johan Meens (Bel) Pesant Club Liégeois DNF Corentin Piret (Bel) Pesant Club Liégeois DNF Martin Haas (Bel) Pesant Club Liégeois DNF Sven Hassert (Ned) Pesant Club Liégeois DNF Baptiste Moreau (Bel) Pesant Club Liégeois DNF Luuk Herben (Ned) Davo United CT DNF Joris Haex (Bel) Davo United CT DNF Tom Peters (Ned) Davo United CT DNF Maths Heinderson (Bel) Davo United CT DNF Jonas Castrique (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team DNF Nico Houtteman (Bel) GM Recycling DNF Gordon De Winter (Bel) GM Recycling DNF Celestin Leyman (Bel) EFC-L&R-Vulsteke DNF Thomas Naudts (Bel) EFC-L&R-Vulsteke DNF Jarne Van Grieken (Bel) EFC-L&R-Vulsteke DNF Vince Gerits (Bel) Stageco CT DNF Lars Timmers (Ned) Stageco CT DNF Tim Brams (Bel) Stageco CT DNF Tom Geysegoms (Bel) Stageco CT DNF Ronan Van Den Put (Bel) Stageco CT DNF Jovany Van Oudenhove (Bel) Home Solution-Soenens DNF Han Devos (Bel) Home Solution-Soenens DNF Maarten Verheyen (Bel) Home Solution-Soenens DNF Clément Marien (Fra) GSC Blagnac Vélo Sport 31 DNF Charley Calvert (Gbr) GSC Blagnac Vélo Sport 31 DNF Ben Walsh (Irl) GSC Blagnac Vélo Sport 31 DNF Maxime Richard (Fra) CC Etupes DNF Samuel Thibaud (Fra) Vendée U DNF Thomas Champion (Fra) Vendée U DNF Louis Brule (Fra) Dunkerque Littoral Cyclisme DNF Guillaume Dauschy (Fra) Dunkerque Littoral Cyclisme DNF Charles Antoine Dourlens (Fra) Dunkerque Littoral Cyclisme DNF Killyan Houcke (Fra) Dunkerque Littoral Cyclisme DNF Baptiste Bernard (Fra) ESEG Douai-Origine DNF Théo Colpin (Fra) ESEG Douai-Origine DNF Marvyn Delvart (Fra) ESEG Douai-Origine DNF Léo Roussel (Fra) ESEG Douai-Origine DNF Adam Viez (Fra) ESEG Douai-Origine DNF Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ Continental Team DNF Jossua Sibille Siron (Fra) AC Bisontine DNF Bastien Coutelle (Fra) AC Bisontine DNF Thibault Germain (Fra) AC Bisontine DNF Pierre Patois (Fra) AC Bisontine DNF Robert Scott (Gbr) Team Wiggins LeCol DNF Daniel Tulett (Gbr) Team Wiggins LeCol DNF Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins LeCol DNF Tiago Antunes (Por) SEG Racing Academy DNF Antoine Aebi (Sui) Akros - Thömus DNF Manuel Zobrist (Sui) Akros - Thömus DNF Yannis Voisard (Sui) Akros - Thömus DNF Rasmus Pedersen (Den) Team ColoQuick DNF Alexander Salby (Den) Team ColoQuick DNF Johan Price-Pejtersen (Den) Team ColoQuick DNF Tiago Da Silva (Lux) Team Differdange - GeBa DNF Toni Franz (Ger) Team Differdange - GeBa DNF Raphaël Kockelmann (Lux) Team Differdange - GeBa DNF Wout Van Elzakker (Ned) Team Differdange - GeBa DNF Eugene Kakizaki (Jpn) Japan DNF Kento Omachi (Jpn) Japan DNF Kakeru Omae (Jpn) Japan DNF Daichi Tomio (Jpn) Japan DNF Ayumu Watanabe (Jpn) Japan DNF Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb DNF Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb DNF Jose Luciano Martinez Ronconi (Arg) Baqué-Ideus-BH Team DNF Ruben Gonzalez Marquez (Esp) Baqué-Ideus-BH Team DNF Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Baqué-Ideus-BH Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege - Bastogne - Liege андеры классика



