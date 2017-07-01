Тур Австрии-2017. Этап 3

Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

и НИКАКОГО скай шоу.

забудьте про это.

Фрум не торт.

если не похудеет-так и будут его дербанить все,кому не лень.

Фабио молодец.

я так понял победу посвятил Скарпе.

вечная память Микеле.







Ну, как вам не стыдно. Люди заходят сюда не за тем, чтобы их учили жить. ;)

Ару очень крутой. И что победа посвящена Скарпе красиво и символично. Но убежден в следующий раз Фрум и Порт его так сравнительно легко не отпустят. На мой взгляд, сегодня последние двое были слишком сосредоточены на друг друге, что стало ошибкой. Конта и Кинтана - примерно там же, где я и ожидал. Чавито немного разочаровал, но знакомство с Туром для генеральщика - почти всегда очень болезненно, что подтвердил пример Фабио год назад.