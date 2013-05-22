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Тиррено-Адриатико-2017. Превью

Тиррено-Адриатико-2017. Маршрут и претенденты

 Презентация маршрута Тиррено-Адриатико-2017

 

52-й выпуск итальянской многодневной гонки Мирового тура Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) пройдёт с 8 по 14 марта 2017 года. За 7 этапов участники проедут от Тирреноского моря до Адриатического, а победитель получит приз - золотой трезубец "Короля двух морей".  По традиции, недельная гонка стартует в Лидо ди Камайоре с командной гонки на время и завершится индивидуальной гонкой на время в Сан-Бенедетто дель Тронто. Гонщикам предстоит покорить горный этап с финишем на Терминилло, где в 2015 году Наиро Кинтана выиграл этап. Общая протяжённость гонки составит 1021,7 кмВ прошлом году в ход гонки вмешалась погода и организаторы отменили горный этап.

 

Участники Тиррено-Адриатико-2017

 

За право называться «Королём двух морей» будут сражаться сильнейшие гонщики мирового пелотона: Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из команды Movistar Team, победитель Тиррено-Адриатико-2015, Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из команды Bahrain-Merida победитель Тиррено-Адриатико-2013, Руй Кошта (Rui Costa) из команды UAE Team Emirates, Фабио Ару (Fabio Aru) из команды Astana Pro Team, Тибо Пино (Thibaut Pinot) из команды FDJ, Бауке Моллема (Bauke Mollema) из команды Trek-Segfredo, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Team Sunweb, Герант Томас (Geraint Thomas), Микель Ланда (Mikel Landa) и Диего Роза (Diego Rosa) из команды Sky, Адам Йейтс (Adam Yates) из команды Orica-Scott, Рафал Майка (Rafał Majka) из команды Bora-Hansgrohe, Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из команды Cannondale-Drapac, Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) из команды BMC Racing Team, Симон Шпилак (Simon Spilak) из команды KATUSHA-Alpecin и другие.

 

На 2-м и 5-м этапах получат шанс проявить себя универсалы-классики – олимпийский чемпион Грег Ван Авермат (BMC), действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe), а также ставший недавно двукратным победителем Страде Бьянке Михал Квятковски (Sky), Том Боонен и Зднек Штыбар (Quick Step Floors), Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac), Тим Велленс (Lotto Soudal) и другие.

 

На Тиррено-Адриатико-2017 стартуют и сильные спринтеры, для которых организаторы подготовили 3-й и 6-й этапы, где за победу сразятся Фернандо Гавирия (Quick Step Floors), выигравший в прошлом году этап Тиррено-Адриатико до Монтальто ди Кастро, Калеб Юэн (Orica-Scott), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Элиа Вивиани (Sky)  и другие. 

 

Генеральная классификация Тиррено-Адриатико-2016, топ-10:

 

1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 20:42'22
2 Peter Sagan (Svk) Tinkoff 0'01
3 Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step 0'23
4 Sébastien Reichenbach (Sui) FDJ 0'24
5 Thibaut Pinot (Fra) FDJ
6 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0'29
7 Zdenek Stybar (Cze) Etixx - Quick-Step 0'33
8 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0'39
9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0'45
10 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff 0'48

  

На финишах этапов (кроме разделок) будут присуждаться бонусные секунды – 10, 6 и 4 первой тройке гонщиков, на каждом из промежуточных спринтов первые три гонщика получат 3, 2 и 1 секунду соответственно. 

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Тиррено-Адриатико-2017

 

10 очков получает лидер Тиррено-Адриатико-2017 за ношение майки лидера на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
60 очков получает победитель этапа Тиррено-Адриатико-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 60; 25; 10)
500 очков получает победитель генеральной классификации Тиррено-Адриатико-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85
11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35
16-20 место: по 30 очков
21-30 место: по 20 очков
31-50 место: по 10 очков
51-55 место: по 5 очков
56-60 место: по 3 очка

 

 

Маршрут Тиррено-Адриатико-2017


   Начнется Тиррено-Адриатико в Лидо-ди-Камайоре (Lido Di Camaiore) с командной гонки на время протяженностью 22.7 км. Маршрут 1-го этапа проложен по побережью Тирренского моря. 

Большая часть дистанции командной гонки на время проложена по двум сторонам одной дороги. От старта в Лидо-ди-Камайоре дистанция проложена по прямой до единственной отсечке на этапе, находящейся в Форте дей Марми через 9,5 км после старта. Затем после поворота на 90 градусов гонщики попадут на более узкую дорогу, совершив ещё три поворота под прямым углом, вернутся на набережную и поедут по той же дороге, где проходит первый участок дистанции, но только в обратном направлении к финишу в Лидо-ди-Камайоре. За 1200 м до финиша будет S-образный поворот, после чего останется проехать 1 км по дороге шириной 6,5 м.

 

Второй этап из Камайоре (Camaiore) до Помаранче (Pomarance) протяженностью 229 км делится на 2 части: первые 110 км проложены по равнине, после чего пелотон начнет преодолевать подъемы и спуски. Впервые в Помаранче гонщики окажутся на 154 км маршрута, но линию финиша не пересекут, а продолжат дальше свое движение. Перед финишем гонщикам предстоит пройти категорийный подъем Помаранче, на котором градиенты достигают 18%.

 Финальный подъём – протяжённый и очень неровный. За 9 км до финиша начнётся крутой сектор, где на одном из отрезков градиент дойдёт до 16%, на последнем километре средний градиент 4,7%.

 

3-й этап  проложен по пересечённому рельефу, единственный категорийный  подъём расположен за 111 км до финиша, финальные 11 км – под спуск.

Этап даёт хороший шанс спринтерам, хотя  на последнем километре дистанции спуск заканчивается и гонщиков ждёт небольшой подъём – «торчок» со средним градиентом 3-4%, который продолжится тягуном, идущим до самого финиша.

 

 На 4-м этапе, гонщики проедут 187 км и финишируют на вершине Терминилло на высоте 1675м над уровнем моря. 

Это один из сложнейших этапов на Тиррено-Адриатико-2017. С самого старта дорога пойдёт в категорийный подъём Ла-Колоннетта (La Colonnetta) на высоту 777м, вершина которого расположена за 136 км до финиша. После протяжённого спуска, прохождения некатегорийного подъёма и относительно равнинного участка за 61 км до финиша начнётся долгий и постепенный подъём к подножию Терминилло.

Сам подъём к финишу на Терминилло, на высоту 1675 м, начнётся за 16 км до финиша. Средний градиент на этом подъёме 7,3%, максимальный – 12%. Отрезок с 12% будет в первой части подъёма.

Градиент уменьшится лишь на финальных 200 м, где дорога пойдёт в тягун с 2-3%.

 

На протяжении 210 км 5-го этапа из Риети (Rieti) до Фермо (Fermo) гонщикам пелотона предстоит преодолевать спуски и подъемы. Заключительные 45 км маршрута проложены вокруг Фермо, где гонщикам предстоит преодолеть 4 некатегорийных и 2 категорийных подъема, включая финишный. Короткие крутые стенки, на отдельных участках которых градиенты достигают 20%. Заключительный подъем 5-го этапа в Фермо протяженностью в 3.8 км, впервые гонщики проедут этот подъем за 22.7км до финиша, но не доехав до линии финиша, отправятся далее. Подъем начинается с крутой стенки протяженностью в 800 м, на которой градиенты достигают 22%, далее выполаживание. Заключительный километр со средним градииентом в 6.5% и максимальным в 10% перед самым финишем.

 
 На 6-м этапе спринтеры могут надеяться на спринтерскую развязку. Единственный категорийный подъём будет пройден за 75 км до финиша. Этап проложен по пересечённому рельефу, на финальном круге протяжённостью 15,2 км единственным препятствием будет 4-километровый подъём, за которым последует технически сложный спуск, но финальные 4 км проложены по широким дорогам с двумя поворотами перед последним километром.  

 

 

  Индивидуальная разделка в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (San Benedetto Del Tronto) протяженностью 10.1 км на 7-м этапе в последние годы традиционно завершает Тиррено-Адриатико. 

  Промежуточная отсечка через 4,7 км после старта, после прохождения отсечки через 750 м участники разворачиваются на 180 градусов и едут в обратном направлении к финишу. За 2,5 км до финиша будет двойной поворот, после чего участники выходят на дорогу шириной 8 м, которая будет идти по прямой до самого финиша.

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Этап 1. Lido di Camaiore, TTT, 22,7км

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Этап 2. Camaiore-Pomerance, 229 км

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 Этап 3. Monterotondo Marittimo - Montalto di Castro, 204 км

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Этап 4. Montalto di Castro-Terminillo, 187 км

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

Этап 5. Rieti – Fermo, 210 км

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

Этап 6. Ascoli Piceno-Civitanova Marche, 159 км

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

Этап 7. San Benedetto del Tronto, ITT, 10,1 км

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

 

 

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico-2017 Мировой Тур многодневная гонка превью Италия маршрут

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  1. Имя: Юрий Скворцов

    Юрий Скворцов

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 21.02.2015

    Опять нету Фрума. Это сколько у него будет гоночных дней перед ТДФ :)

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Велик шанс на то, что будет повторение 15 года. Трое россиян едут кстати, весьма неплохо в нынешних реалиях.  Пятый этап подходит Кочеткову, судя по интервью Заки он с ним готовился, значит форма есть. aggressive 

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Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

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Комментарии

  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

  • Sm1T
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (4)
    Sm1T-Фото

    хахахаха клевые у них рекламки каждый раз :) это уже легенда

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    velodoctor-Фото

    Велик шанс на то, что будет повторение 15 года. Трое россиян едут кстати, весьма неплохо в нынешних реалиях.  Пятый этап подходит Кочеткову, судя по интервью Заки он с ним готовился, значит форма есть. aggressive 

  • Юрий Скворцов
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    Юрий Скворцов-Фото

    Опять нету Фрума. Это сколько у него будет гоночных дней перед ТДФ :)

  • RVL
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (3)
    RVL-Фото

    попугай у Скарпони зачетный!

  • Gonza Golanov
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (4)
    Gonza Golanov-Фото

    Спасибо за обновление! Логотип отличный:) Будущий Пиппо Поццато

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    motte-Фото

    Что с Портом… он в таком отвале? 

    ЗЫ под'езжаю к старту 7го этапа… Южные Альпы впереди,  аж жуть куда ребята в ад пойдут

    И вот уже Английский променад.. Красотааааа! 

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    velodoctor-Фото

    Топовых спринтеров укатали всех, кроме Демара никого даже не видно.biggrin

    Сегодня минус Порт, Ильнурушка давай все карты у тебя в руках. diablo

  • Berdok
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Berdok-Фото

    первый раз болел за Филл Жила, но..

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде снят с гонки Париж ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    просто бы влепили штраф в 60 минут и 5 к евро и все.
    было бы вполне достаточно и больно.
    а так-все в проигрыше(

    Если бы ему впаяли 60мин. штрафа, он бы сам сошел при таком раскладе, ну равзе бы перед этим взял этап, для самоудовлетворения)

    Цитата: RusVelo
    Барде как ребёнок. Вот на ,что он надеялся? Что его не увидят?

    понять...простить...всё-таки свой фаворит на ПН,а ещё а он действующий призёр ТдФ, может и на это поНадеялся

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

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