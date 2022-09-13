Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 в Австралии. Информация

Смотрю в Твиттере фотки, Ремко только 1 раз засветился на групповой разведке, чаще он отсуствует.

Сегодня у ван Арта ДР, за праздничным завтраком и даже полдником Ремко не видно. Наверное, не хочет набирать лишних грамм на тортиках)

Ваут все правильно рассказал и про прошлый год, и про планы на эту гонку, но... будем посмотреть) Два плюса - на него нет такого давления, как в прошлом году, где его короновали задолго до старта. Он не едет разделку.