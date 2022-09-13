Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 в Австралии. Информация

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:12
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Индивидуальная гонка на время. Женщины (Time Trial Women Elite)
|18 сентября
| 09:35 (01:35 CET)
|Результаты
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Индивидуальная гонка на время. Мужчины (Men Elite Individual Time Trial)
|18 сентября
|13:40 (05:40 CET)
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Андеры (Time Trial Men Under 23)
|19 сентября
|13:20 (05:20 CET)
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Юниорки (Time Trial Women Juniors)
|20 сентября
|09:30 (01:30 CET)
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Юниоры (Time Trial Men Juniors)
|20 сентября
|13:20 (05:20 CET)
|Результаты
|Смешанная эстафета. (Team time trial mixed relay)
|21 сентября
|14:20 (06:20 CET)
|Результаты
|Групповая гонка. Юниоры. (Road Race Men Juniors)
| 23 сентября
|08:15 (00:15 CET)
|Результаты
|Групповая гонка. Мужчины -андеры. (Road Race Men Under 23)
|23 сентября
|13:00 (05:00 CET)
|Результаты
|Групповая гонка. Юниорки. (Road Race Women Juniors)
|24 сентября
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08:00
(00:00 CET)
|Результаты
|Групповая гонка. Женщины. (Road Race Women Elite)
|24 сентября
|12:25 (04:25 CET)
|Результаты
|Групповая гонка. Мужчины. (Road Race Men Elite)
| 25 сентября
|10:15 (02:15 CET)
|Результаты
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