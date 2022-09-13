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Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 в Австралии. Информация

 

Индивидуальная гонка на время. Женщины (Time Trial Women Elite)

 

  18 сентября  09:35 (01:35 CET)
   Результаты

Индивидуальная гонка на время. Мужчины (Men Elite Individual Time Trial)

 

  18 сентября  13:40 (05:40 CET)   Результаты
Индивидуальная гонка на время. Андеры (Time Trial Men Under 23)  19 сентября  13:20 (05:20 CET)   Результаты
Индивидуальная гонка на время. Юниорки (Time Trial Women Juniors)  20 сентября  09:30 (01:30 CET)   Результаты
Индивидуальная гонка на время. Юниоры (Time Trial Men Juniors)  20 сентября  13:20 (05:20 CET)   Результаты
Смешанная эстафета.  (Team time trial mixed relay)  21 сентября  14:20 (06:20 CET)   Результаты
Групповая гонка. Юниоры. (Road Race Men Juniors)  23 сентября
  08:15 (00:15 CET)   Результаты
Групповая гонка. Мужчины -андеры. (Road Race Men Under 23)  23 сентября  13:00 (05:00 CET)   Результаты
Групповая гонка. Юниорки. (Road Race Women Juniors)  24 сентября

 08:00

(00:00 CET)

   Результаты
Групповая гонка. Женщины. (Road Race Women Elite)  24 сентября  12:25 (04:25 CET)   Результаты
Групповая гонка. Мужчины. (Road Race Men Elite)  25 сентября
 10:15 (02:15 CET)   Результаты

 

Профили маршрутов

 

Предварительные стартлисты
 

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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Paris - Tours Elite

16 октября 2022

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Комментарии

  • Astanaforever
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А тем временем , Москон продолжает не доезжать гонки. Это уже 9 й недоезд после вчерашнего восьмого в сезоне. Может пора уже прекратить этот беспредел в Астане. Расторгнуть контракт с этим недотрактором и выгнать его в шею без зарплаты. как и других бездельников и халявщиков типа Рябушенко, Бассо, Конти, Захарова, Гидича, Груздева, Мартинелли.
  • nightbuster33
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Такими"обращениями" можно было бы обратиться к самому колумбийцу(Мендесу)на Вуэльте после его предварительного интервью,какой тактикой они будут крушить соперников.
  • nightbuster33
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    nightbuster33-Фото

    В составе Астаны трое бывших призеров этой гонки(2018,19,20г.г.),а один даже был победителем Тосканы и только Веласко был близок к этому сегодня.   

  • nightbuster33
    Тур Словакии-2022. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

    Тяжеловат Г.Сырица для такого профилля,как второй этап.Одно в одно повтряется то,что было в Норвегии.На снимке он выглядит,как два Бода.Со временем подсушится и будут, на пару с Е.Федоровым(193см.,80кг.), который уже немного подсушился, справно выступать на всех дистанциях.Кстати ,последний будет выступать на Чемпионате Мира:За взрослых в разделке и рангом пониже-в групповой гонке.

  • Aboba
    Тимен Аренсман переходит в вел ... (4)
    Aboba-Фото
    Один похожий на шкипера за апельсин на вуэльте катался
  • s75
    Тимен Аренсман переходит в вел ... (4)
    s75-Фото

    Амбиций побольше, чем у Пулса

    Цитата: SportSpirit
    А Фруми кто?)


    Ищут ;)

  • motte
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    motte-Фото

    Вот рад за колумбийца, его "обращение" к эгану на Джиро век не забыть.

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Смотрю в Твиттере фотки, Ремко только 1 раз засветился на групповой разведке, чаще он отсуствует. 

     

    Сегодня у ван Арта ДР, за праздничным завтраком и даже полдником Ремко не видно. Наверное, не хочет набирать лишних грамм на тортиках)

     

    Ваут все правильно рассказал и про прошлый год, и про планы на эту гонку, но... будем посмотреть) Два плюса - на него нет такого давления, как в прошлом году, где его короновали задолго до старта. Он не едет разделку. 

     

     

  • SportSpirit
    Тимен Аренсман переходит в вел ... (4)
    SportSpirit-Фото

    А Фруми кто?)

  • Aboba
    Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул ... (2)
    Aboba-Фото

    Ван Арту и Ремко по силам вместе оказаться в лидирующей пачке в конце гонки.

    И тогда кому-то придется снизить свое эго.

    И вряд ли это будет Эвенпул...

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4836
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

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