Чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту в Имоле (Италия). Информация

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 11:44
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)| РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
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ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
Расписание гонок 87-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)
24 сентября
14:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 31,7 км
25 сентября
14:25 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 31,7 км
26 сентября
12:45 Групповая гонка. Женщины. 143 км
27 сентября
10:00 Групповая гонка. Мужчины. 258,2 км
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