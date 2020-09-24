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Чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту в Имоле (Италия). Информация

 

 Чемпионат Мира 2020 по шоссейному велоспорту
  ЮНИОРКИ  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)| РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЮНИОРЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
  МУЖЧИНЫ ДО 23    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)  | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЖЕНЩИНЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT MR) |

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR) 

  МУЖЧИНЫ    

ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ  (RR)

 

 

Расписание гонок 87-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)

 

24 сентября
14:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 31,7 км 

25 сентября
14:25 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 31,7 км 

 

26 сентября

12:45 Групповая гонка. Женщины. 143 км 

27 сентября   
10:00 Групповая гонка. Мужчины. 258,2 км 

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Теги к статье: Чемпионат Мира 2020 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Имоле индивидуальная гонка на время групповая гонка мужчины женщины стартовый протокол

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Paris - Tours Elite

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Комментарии

  • Konstantin41
    Заявление Наиро Кинтаны и вело ... (5)
    Konstantin41-Фото

    Да все жрут, без исключения. И Кинтана, и все остальные. И любого можно словить, было бы желание.

     Кинтана в этом году, кстати, действительно хорошо ехал, особенно до паузы. Да и на Туре до падения тоже. Лучше чем в прошлые годы

  • SSS
    Заявление Наиро Кинтаны и вело ... (5)
    SSS-Фото
    кинтане нужно было показать результат в новой команде во что бы то ни стало, иначе далее будет новое понижение в классе. Так что все возможно, а фарма ни всем идет в жилу.
  • Серафим
    Заявление Наиро Кинтаны и вело ... (5)
    Серафим-Фото

     СУдя по результату Кинтаны на ТДФ, он если и принимал что-нибудь, то это был антидопинг. Что-нибудь, от чего еще тяжелее ехать.

      Нашли мальчиков для битья, изображая кипучую деятельность.

  • rude_rider
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    rude_rider-Фото

    ну давление там на Лопеса не будет так что может удивить подиумами

  • старт-шоссе 82
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    старт-шоссе 82-Фото
    ag2r-citroen- вообще-то удивили, они вроде заявляли о создании команды заточенной под классики.
  • старт-шоссе 82
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вот вырезка с того же сайта:

    Где будущее Мигеля Анхеля Лопеса? Скорее всего, колумбийский альпинист покинет свою нынешнюю команду «Астана». В конце мая гонщик уже был связан с BORA-hansgrohe, но теперь Tuttobiciweb сообщает, что Лопес едет на AG2R La Mondiale.


    Лопес, который недавно выиграл этап Тура, финишировав на Коль-де-ла-Лозе, должен заменить Ромена Барде на AG2R. Последний уходит в Team Sunweb. В следующем году французская формация продолжит свою жизнь под именем AG2R Citroën, после того как в качестве нового соавтора будет привлечен производитель автомобилей.

    Согласно Tuttobiciweb, прибытие Лопеса еще не завершено, но передача находится на завершающей стадии. AG2R ранее удалось привлечь Лилиан Калмеджейн, Стэна Девульфа, Боба Джангелса, Марка Сарро, Майкла Шера, Дэмиена Тузе, Грега Ван Авермаета и Гийса Ван Хёке на 2021 год.

    26-летний Лопес подписал свой первый профессиональный контракт с «Астаной» на сезон 2015 года и в настоящее время проводит шестой сезон с казахстанской командой. В последние годы ему удалось подняться на подиумы на Джиро д'Италия и Вуэльта Испании и выиграть престижные этапные гонки, такие как Тур Швейцарии и Тур Каталонии.

  • SVS
    Заявление Наиро Кинтаны и вело ... (5)
    SVS-Фото

    Вот Кинтане я верю. Конечно, можно сомневаться (и обосновано) в таких заявлениях от проф.спортсменов, но почему-то именно ему я верю. 

  • s75
    Предварительные составы команд ... (44)
    s75-Фото
    Ганна уже под вопросом?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    s75-Фото

    Пишут, что Лопес пересаживается в Ситроён https://www.wielerflits.nl/nieuws/miguel-angel-lopez-op-weg-naar-a
    g2r-citroen/

  • cmap_nep
    Заявление Наиро Кинтаны и вело ... (5)
    cmap_nep-Фото
    Есть много более подозрительных команд и гонщиков, а также функционеров, которых не мешало бы хотя бы приструнить. А так имитация суеты и телодвижений...

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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