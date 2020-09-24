Чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту в Имоле (Италия). Информация

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Где будущее Мигеля Анхеля Лопеса? Скорее всего, колумбийский альпинист покинет свою нынешнюю команду «Астана». В конце мая гонщик уже был связан с BORA-hansgrohe, но теперь Tuttobiciweb сообщает, что Лопес едет на AG2R La Mondiale.



Лопес, который недавно выиграл этап Тура, финишировав на Коль-де-ла-Лозе, должен заменить Ромена Барде на AG2R. Последний уходит в Team Sunweb. В следующем году французская формация продолжит свою жизнь под именем AG2R Citroën, после того как в качестве нового соавтора будет привлечен производитель автомобилей.

Согласно Tuttobiciweb, прибытие Лопеса еще не завершено, но передача находится на завершающей стадии. AG2R ранее удалось привлечь Лилиан Калмеджейн, Стэна Девульфа, Боба Джангелса, Марка Сарро, Майкла Шера, Дэмиена Тузе, Грега Ван Авермаета и Гийса Ван Хёке на 2021 год.

26-летний Лопес подписал свой первый профессиональный контракт с «Астаной» на сезон 2015 года и в настоящее время проводит шестой сезон с казахстанской командой. В последние годы ему удалось подняться на подиумы на Джиро д'Италия и Вуэльта Испании и выиграть престижные этапные гонки, такие как Тур Швейцарии и Тур Каталонии.