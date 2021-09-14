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Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

 

 

  Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 пройдёт в стране, живущей велоспортом, в Бельгии, во Фландрии. Бельгия в десятый раз в истории принимает чемпионат мира, и седьмой раз он проходит во Фландрии.

 

 В воскресенье, 19 сентября, чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 откроет индивидуальная гонка на время среди мужчин. Маршруты ндивидуальных гонок на время для всех категорий участников проложены от побережья Северного моря, от курортного города Кнокке-Хейст до столицы Западной Фландрии, города Брюгге.

 

  Рельеф плоский с прямыми участками дорог, где свою роль сыграет ветер. Организаторы подготовили разделки для настоящих специалистов этой дисциплины.

 

  Смешанная эстафета – дисциплина, в которой примут участие команды из трёх человек (трое мужчин и трое женщин от каждой страны). Маршрут командной гонки в смешанной эстафете во многом повторит маршрут индивидуальных гонок на время. Мужские команды стартуют первыми. Мужчины проедут дистанцию 22,5 км, женщины – 22 км. Когда второй из трёх участников пересечёт финиш, к старту допускаются женские команды. Две промежуточных отсечки – на 14-м и 36,1 километрах дистанции.

 

  Маршруты групповых гонок (для большинства категорий участников) проложены между Антрверпеном (Antwerp) и Лёвеном (Leuven). Стартуя от центральной площади Антверпена (Grote Markt), гонка проследует через провинцию Фламандский Брабант.

 

  Через Лёвен и вокруг него будут проложены два круга с типичными фламандскими подъёмами, которые будут быстро сменять друг друга, осложняя гонку. Особенно сильно по ногам гонщиков ударят Смейсберг (Smeysberg) – 600 м со средним градиентом 8,3% и Москесстраат (Moskesstraat) – 500 м с 9,8%. Финал гонок – 800-метровый тягун с финишем в Лёвене.

 

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Профили и карты гонок чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии:

 

20. 09. 2021 - Индивидуальная гонка на время, 30,3 км. Андеры (Time Trial Men Under 23) 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

20.09.2021 - Индивидуальная гонка на время, 30,3 км. Женщины (Time Trial Women Elite) 

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

21. 09. 2021 - Индивидуальная гонка на время, 19,3 км. Юниорки (Time Trial Women Juniors)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. ИнформацияЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

 22. 09. 2021 - Смешанная эстафета, 44,5 км (22,5 +22).  (Team time trial mixed relay)

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

24. 09. 2021 - Групповая гонка. Юниоры, 121,4 км (Road Race Men Juniors)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. ИнформацияЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

24. 09. 2021 - Групповая гонка. Мужчины - андеры, 160,9 км. (Road Race Men Under 23)

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. ИнформацияЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

 25. 09. 2021 - Групповая гонка. Юниорки, 75 км (Road Race Women Juniors)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

 25. 09. 2021 - Групповая гонка. Женщины, 157,7 км (Road Race Women Elite)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. ИнформацияЧемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по шоссейному велоспорту World Cycling Championships 2021 Flanders чемпионат мира по велоспорту-2021

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (25)
    Адриен-Фото

    Вот этот шляпный базар для чего нам сейчас ?

     

  • Earl57
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото
    Ну, положим то, что он видит состояние гонщиков - вопрос спорный.
    Объявил, что Моллема закислился через 7 км после старта, потому что Бауке продавливает педали, а не крутит. И ничего, что он может так ехать десятки и десятки километров и ему это не мешает быть хорошим раздельщиком.
    Заявил, что Алмейда выдохся, потому что едет с открытым ртом. Сказал бы он Тони Мартину, который всегда ездит с открытым ртом и это не помешало ему 4 раза становиться чемпионом мира в разделке и 10 раз чемпионом Германии... Алмейде открытый рот тоже нисколько не помешал.
    Восхищался идеальной раздельческой посадкой Хуана Аюзо и утверждал, что правильная посадка - это гарантия отличного результата в разделке, поэтому Аюзо непременно должен победить. И был сильно удивлен, что Аюзо уже на первой отсечке отстал от лидера на минуту 40 сек... А на финише отставание было 3-40.
    Никита не знает специализации гонщиков. Поэтому ждал хорошего результата от Годю и Формоло))
    Не понимает, что для гонщиков вроде Кангерта результат в разделке вообще не имеет значения. И для них разделка - это дополнительный день отдыха.
    А для того, чтобы разбираться кто есть кто и что от кого ожидать, Никите надо смотреть другие гонки, которые комментируют опытные люди. Чего Никита явно не делает.
  • VeloVelo
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (5)
    VeloVelo-Фото

     good !!! ) Только он отказался от его услуг, увы и ах )

    Хотя, какие его годы, пару лет у Пети есть, чтобы доказать, что он САМ что-то еще может.
    А потом или уходить или стучаться в дверь дедушки Патрика (по примеру Кэва). 

    Кэв смог взять 4 этапа и Зеленую! Силушки хватило! Чем Петер хуже?! )

  • VeloVelo
    Тур Люксембурга-2021. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото
    В гонке еще присутствовали ГАду, КатИнио )

    Но, главное, что Никита видит гонку, видит кто как едет, состояние гонцов. А это важно.

    Всё у него получится, если сам захочет.
  • VeloVelo
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Martin Laas, однако! 

  • VeloVelo
    Михаэль Вальгрен – победитель ... (5)
    VeloVelo-Фото
    В Астане он взял Амстел. И это было красиво!
  • VeloVelo
    Вадим Пронский получил множест ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья Вадиму!

  • serghi
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (5)
    serghi-Фото

    Сегодня Quickstep дуплетом стреляет, на Люксембурге Каттанео с Алмейдой в разделке две верхние ступеньки заняли, здесь только Петруха между Штаймле и Ходегом заехал. 

  • BaTman
    Крис Фрум стал техническим сов ... (40)
    BaTman-Фото
    Ну Фруми в разделке вроде тоже не штаны возил. Да в классиках не участвовал, но и Погачар пока не собрал все монументы.
    А по поводу гранд туров, надо не забывать что машина sky высасывала всю прыть в горах из других универсалов. И не факт что если бы тогда Погачар боролся с ней, то так легко мог брать победы.
    Твоя езда зависит не только от тебя, но и от темпа соперников. И скай не давал другим командам "играть" ))).

    p.s. жаль сейчас нет sky, и остаётся домысливать.
  • AmaAma
    Крис Фрум стал техническим сов ... (40)
    AmaAma-Фото
    Если все будет хорошо.. то когда-то захочет поехать и на булыге. Но спринт с общей группы.. это уже перебор)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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