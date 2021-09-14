Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 пройдёт в стране, живущей велоспортом, в Бельгии, во Фландрии. Бельгия в десятый раз в истории принимает чемпионат мира, и седьмой раз он проходит во Фландрии.

В воскресенье, 19 сентября, чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 откроет индивидуальная гонка на время среди мужчин. Маршруты ндивидуальных гонок на время для всех категорий участников проложены от побережья Северного моря, от курортного города Кнокке-Хейст до столицы Западной Фландрии, города Брюгге.

Рельеф плоский с прямыми участками дорог, где свою роль сыграет ветер. Организаторы подготовили разделки для настоящих специалистов этой дисциплины.

Смешанная эстафета – дисциплина, в которой примут участие команды из трёх человек (трое мужчин и трое женщин от каждой страны). Маршрут командной гонки в смешанной эстафете во многом повторит маршрут индивидуальных гонок на время. Мужские команды стартуют первыми. Мужчины проедут дистанцию 22,5 км, женщины – 22 км. Когда второй из трёх участников пересечёт финиш, к старту допускаются женские команды. Две промежуточных отсечки – на 14-м и 36,1 километрах дистанции.

Маршруты групповых гонок (для большинства категорий участников) проложены между Антрверпеном (Antwerp) и Лёвеном (Leuven). Стартуя от центральной площади Антверпена (Grote Markt), гонка проследует через провинцию Фламандский Брабант.

Через Лёвен и вокруг него будут проложены два круга с типичными фламандскими подъёмами, которые будут быстро сменять друг друга, осложняя гонку. Особенно сильно по ногам гонщиков ударят Смейсберг (Smeysberg) – 600 м со средним градиентом 8,3% и Москесстраат (Moskesstraat) – 500 м с 9,8%. Финал гонок – 800-метровый тягун с финишем в Лёвене.

Профили и карты гонок чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии:

20. 09. 2021 - Индивидуальная гонка на время, 30,3 км. Андеры ( Time Trial Men Under 23)



20.09.2021 - Индивидуальная гонка на время, 30,3 км. Женщины (Time Trial Women Elite)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

21. 09. 2021 - Индивидуальная гонка на время, 19,3 км. Юниорки (Time Trial Women Juniors)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

22. 09. 2021 - Смешанная эстафета, 44,5 км (22,5 +22). (Team time trial mixed relay)

24. 09. 2021 - Групповая гонка. Юниоры, 121,4 км (Road Race Men Juniors)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

24. 09. 2021 - Групповая гонка. Мужчины - андеры, 160,9 км. (Road Race Men Under 23)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация

25. 09. 2021 - Групповая гонка. Юниорки, 75 км (Road Race Women Juniors)

25. 09. 2021 - Групповая гонка. Женщины, 157,7 км (Road Race Women Elite)

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Информация