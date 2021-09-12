- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 00:30
Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021.
Информация
|Смешанная эстафета (Mixed Relay)
|8 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Юниорки (Time Trial Women Juniors)
| 8 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Юниоры (Time Trial Men Juniors)
|8 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Женщины-андеры. (Time Trial Women Under 23)
| 9 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Андеры (Time Trial Men Under 23)
| 9 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Женщины (Time Trial Women Elite)
|9 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Индивидуальная гонка на время. Мужчины (Time Trial Men Elite)
|9 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонка. Юниорки. (Road Race Women Juniors)
| 10 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонка. Юниоры. (Road Race Men Juniors)
| 10 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонка. Женщины-андеры. (Road Race Women Under 23)
|10 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонкаж Мужчины. Андеры. (Road Race Men Under 23)
| 11 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонка. Женщины. (Road Race Women Elite)
| 11 сентября
|Старт. лист
|Результаты
|Групповая гонка. Мужчины. (Road Race Men Elite)
| 12 сентября
|Старт. лист
|Результаты
Профили чемпионата Европы по шоссейному велоспорту в Трентино-2021:
Город и провинция Тренто (Италия) принимают чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2021. Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября. Маршруты всех 13 велогонок сконцентрированы вокруг Тренто, участники стартуют и финишируют в центре Тренто, на Пьяцца Дуомо. В маршрут групповых гонок включено прохождение подъёма Пово (Povo) – 3,6 км со средним градиентом 4,7%.
Юниорки будут проходить Пово в групповой гонке 5 раз, женщины в категории до 23 лет – 6 раз (дистанция 80,8км), юниоры, женщины (элита) – 8 раз (дистанция 107 км), мужчины в категории до 23 лет – 10 раз (дистанция 133,6 км).
Мужчины в групповой гонке на дистанции 179,2 км на первых 73 километрах преодолеют четыре подъёма, включая восхождение на высоту 1040 м Candriai, а затем пройдут 8 кругов с преодолением Пово (Povo). Общий набор высоты составит 1765 м.
Профиль индивидуальных гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021
Профиль круга групповых гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниорки
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниоры
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины-андеры (до 23 лет)
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины-андеры
Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины
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