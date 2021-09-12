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Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

 

 

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021.

Информация

 

 Смешанная эстафета (Mixed Relay)  8 сентября    Старт. лист    Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Юниорки (Time Trial Women Juniors)  8 сентября
 		    Старт. лист   Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Юниоры (Time Trial Men Juniors)  8 сентября    Старт. лист   Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Женщины-андеры. (Time Trial Women Under 23)  9 сентября
    Старт. лист   Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Андеры (Time Trial Men Under 23)  9 сентября
   Старт. лист   Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Женщины (Time Trial Women Elite)  9 сентября    Старт. лист   Результаты
 Индивидуальная гонка на время. Мужчины (Time Trial Men Elite)  9 сентября    Старт. лист   Результаты
 Групповая гонка. Юниорки. (Road Race Women Juniors)  10 сентября
   Старт. лист   Результаты
 Групповая гонка. Юниоры. (Road Race Men Juniors)  10 сентября
   Старт. лист   Результаты
 Групповая гонка. Женщины-андеры. (Road Race Women Under 23)  10 сентября   Старт. лист   Результаты
 Групповая гонкаж Мужчины. Андеры. (Road Race Men Under 23)  11 сентября
   Старт. лист   Результаты
 Групповая гонка. Женщины. (Road Race Women Elite)  11 сентября
   Старт. лист    Результаты
 Групповая гонка. Мужчины. (Road Race Men Elite)  12 сентября
  Старт. лист   Результаты

 

Профили чемпионата Европы по шоссейному велоспорту в Трентино-2021:

 

  Город и провинция Тренто (Италия) принимают чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2021. Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября. Маршруты всех 13 велогонок сконцентрированы вокруг Тренто, участники стартуют и финишируют в центре Тренто, на Пьяцца Дуомо. В маршрут групповых гонок включено прохождение подъёма Пово (Povo) – 3,6 км со средним градиентом 4,7%.

 

Юниорки будут проходить Пово в групповой гонке 5 раз, женщины в категории до 23 лет – 6 раз (дистанция 80,8км), юниоры, женщины (элита)  – 8 раз (дистанция 107 км),  мужчины в категории до 23 лет – 10 раз (дистанция 133,6 км).

 

Мужчины в групповой гонке на дистанции 179,2 км на первых 73 километрах преодолеют четыре подъёма, включая восхождение на высоту 1040 м Candriai, а затем пройдут 8 кругов с преодолением Пово (Povo). Общий набор высоты составит 1765 м.

 

Профиль индивидуальных гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Профиль круга групповых гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниорки

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниоры

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины-андеры (до 23 лет)

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины-андеры

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. ИнформацияЧемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships чемпионат Европы в Трентино чемпионат Европы по велоспорту на шоссе

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алексей Луценко остается в ком ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Леша генеральщик? Не представляю. 
    Но, Винокурову виднее, конечно. 
    В любом случае, рад, что Луценко в седле и со здоровьем все хорошо.

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 3 (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень странный состав команд на туре Британии. 
    Только 7 команд из WT. Так было всегда или только в этом году?

  • M-07
    Алексей Луценко остается в ком ... (15)
    M-07-Фото

    Для Алексея это хорошо, в Астане ему проще будет, особенно в плане борьбы в общем зачёте на ГТ, вряд ли в какой-то из других команд ему дали бы такую возможность. В этом году прекрасно выступил на Туре, стал седьмым, чего наши [российские] гонщики после Меньшова не достигали, неожиданно даже лучше Власова смотрелся в горах по сравнению с соперниками (к сожалению, Власов был хуже, надеюсь, что спрогрессирует в Боре).

    Удачи Алексею и ещё более высоких результатов на ГТ особенно, он может, я давно об этом писал, хорошо, что ему дали попробовать.

  • M-07
    Генеральный менеджер команды M ... (26)
    M-07-Фото

    В Мувистаре много лет какая-то хрень творится. Тот же Солер очень перспективный гонщик и никак не прогрессировал в команде, у Кинтаны тоже прогресса не было, хотя тот мог выиграть Тур, но его, похоже, загнали там (три года подряд его ставили на 2 ГТ подряд), да и тактически у них постоянно провалы. Вот и сейчас, возможно, действительно Лопесу приказали не догонять из-за Маса, а он хотел и считал, что мог, вот и психанул. С другой стороны, он должен этому подчиняться, ибо лидер в тот момент Мас, и в интересах лидера он долен выполнять то, что ему говорят. Таковы реалии велоспорта, увы.

  • Такие дела
    Генеральный менеджер команды M ... (26)
    Такие дела-Фото
    Цитата: velodoctor
    Унсуэ сказал, что речь может идти даже о расторжении контракта, после того как Лопес не пришел на командный ужин по окончании Вуэльты. 
    Мигелито извинился же, он сошел до финального этапа, что ему этот ужин. На травлю похоже, или они пытаются на него управу найти таким способом.


    Еще если вспомнить, что Солер говорил в этом году, не все там гладко у них в мувистаре.
    Дело не в травле, дело в авторитете Унсуэ и других спорт директоров, в психологии и мотивации гонщиков Мовистар в следующих гонках, когда надо будет последние силы из себя высасывать, терпеть сквозь зубы и эмоции подальше засовывать, у них будет червь в голове сидеть подсознательно «Лопесу простили, какого черта я здесь… рву» У Унсуэ нет выбора сейчас, единственное правильное управленческое решение: сказать до свидание, либо сейчас Лопесу… либо в будущем команде… имхо
  • Fghk
    Алексей Луценко остается в ком ... (15)
    Fghk-Фото
    Да кому он нужен если честно..
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    velodoctor-Фото

    Вивиани тоже рано на тур или поздно уже. biggrin Я думаю они спринтеров не будут брать, а если и возьмут, то на роль Люка Роу. Итальянец не подходит на эту роль совсем.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    CN: Элиа возвращается в Инеос. В общем здорово, но ... теперь максимум - это Джиро, и точно не ТДФ.

    Та ладно, Хейтеру Тур еще рано ехать. Поэтому на следующий год Вивиани на Тур, а Хейтер на Джиро или Вуэльту. Хейтер же еще ни разу трехнедельнве гонки не ездил.

  • tds
    Алексей Луценко остается в ком ... (15)
    tds-Фото
    Цитата: Ернат
    Хорошо что его удержали, а где остальные новости, все уже на 90% определились с составом на след сезон, мы только молчим
    А куда ему уходить? Зейц покинул корабль, а чего добился?
  • s75
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (5)
    s75-Фото

    главный вопрос не задали? 2022

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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