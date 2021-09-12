Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021.

Информация

Смешанная эстафета (Mixed Relay) 8 сентября Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Юниорки (Time Trial Women Juniors) 8 сентября

Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Юниор ы (Time Trial Men Juniors) 8 сентября Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Женщины-андеры. (Time Trial Women Under 23) 9 сентября

Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Андеры ( Time Trial Men Under 23) 9 сентября

Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Женщины (Time Trial Women Elite) 9 сентября Старт. лист Результаты Индивидуальная гонка на время. Мужчины (Time Trial Men Elite) 9 сентября Старт. лист Результаты Групповая гонка. Юниорки . (Road Race Women Juniors) 10 сентября

Старт. лист Результаты Групповая гонка. Юниоры. (Road Race Men Juniors) 10 сентября

Старт. лист Результаты Групповая гонка. Женщины-андеры . (Road Race Women Under 23) 10 сентября Старт. лист Результаты Групповая гонкаж Мужчины. Андеры. (Road Race Men Under 23) 11 сентября

Старт. лист Результаты Групповая гонка. Женщины. (Road Race Women Elite) 11 сентября

Старт. лист Результаты Групповая гонка. Мужчины. (Road Race Men Elite) 12 сентября

Старт. лист Результаты

Профили чемпионата Европы по шоссейному велоспорту в Трентино-2021:

Город и провинция Тренто (Италия) принимают чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2021. Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября. Маршруты всех 13 велогонок сконцентрированы вокруг Тренто, участники стартуют и финишируют в центре Тренто, на Пьяцца Дуомо. В маршрут групповых гонок включено прохождение подъёма Пово (Povo) – 3,6 км со средним градиентом 4,7%.

Юниорки будут проходить Пово в групповой гонке 5 раз, женщины в категории до 23 лет – 6 раз (дистанция 80,8км), юниоры, женщины (элита) – 8 раз (дистанция 107 км), мужчины в категории до 23 лет – 10 раз (дистанция 133,6 км).

Мужчины в групповой гонке на дистанции 179,2 км на первых 73 километрах преодолеют четыре подъёма, включая восхождение на высоту 1040 м Candriai, а затем пройдут 8 кругов с преодолением Пово (Povo). Общий набор высоты составит 1765 м.

Профиль индивидуальных гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль круга групповых гонок на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниорки

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Юниоры

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Женщины-андеры (до 23 лет)

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины-андеры

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация

Профиль групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021. Мужчины

Чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021. Информация