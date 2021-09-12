Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины. Андеры

Юный Пинарелло, 17 лет в июле, прыгает в седло, чтобы подражать своему отцу Микеле (бывший гонщик), пробуя первые эмоции гонок в возрасте 9 лет от имени Velo Club San Vendemiano. Прошлый год был замечательным и полным удовлетворения, завершенный Тревизо с красотой семи успехов: Тренто, Капелла Маджоре, Скандолара-Пианезце, гонка на время Бледжио в Трентино, дорожное испытание Клаузетто-Банния (второе в гонке на время), Повельяно. и «Критерий трех дней Орла» в России, в котором он соревновался с представителем своего региона. В список результатов также вошли пять вторых мест, включая чемпионат Венето и Giro dei 5 Laghi, последний этап школьного олл-байк «Оскар», третье место в Venzone-Sappada во Фриули,
Пинарелло занимается скалолазанием на длинные дистанции, но когда дело доходит до соревнований в ограниченном спринте, он хорошо защищает себя даже в спринте. В группе они в шутку называют его «Пинна». Он живет в Джавере со своим отцом Микеле, управляющим мастерской грузовой компании в Нервеса-делла-Батталья, его матерью Патрицией, работающей в компании Technical Grids в Рамере, и его старшей сестрой Мартиной, которая после занятий плаванием стала инструктором. ...
Помимо педалирования, Пинарелло посетил ISISS «Джованни Баттиста Черлетти» в Конельяно, где он посетил курсы энологии, то есть науки, изучающей превращение винограда в вино и весь процесс его производства. Что касается будущего, с формой Borgo Molino Rinascita Ormelle, у него есть четкие идеи: «Мне очень нравится байк, я надеюсь стать хорошим гонщиком и в этом первом сезоне соревноваться среди юниоров наилучшим образом. Я выбрал команду Ормеля, чтобы расти и совершенствоваться, и после школы-интерната на озере Гарда с новыми товарищами по команде и техническим персоналом во главе с директором Кристианом Паванелло я понял, что принял правильное решение ».