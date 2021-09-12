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Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины. Андеры

Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины. Андеры

Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины. Андеры

Trento - Trento, 133,6 км

 

1. Thibau Nys (Belgium)
2. Filippo Baroncini (Italy)
3. Juan Ayuso (Spain)
4. Erik Fetter (Hungary)
5. Lennert van Eetvelt (Belgium)

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Теги к статье: Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021

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European Continental Championships

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • obluchk
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (9)
    obluchk-Фото
    в этом году он еще и чемпионат италии не выиграл помоему даже не в тройке был.
  • Shega
    Тур Британии-2021. Этап 6 (28)
    Shega-Фото
    Этот вопрос надо задать комментатору, а не Николаю Н., ибо он цитирует репортаж)
  • RVL
    Тур Британии-2021. Этап 6 (28)
    RVL-Фото
    К отару у меня одна просьба...
    речь о последнем километре и флам Руж )))
    Понятно, что за 3 км можно выключить звук и избежать этой ритуальной фразы)))
  • velodoctor
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    velodoctor-Фото

    Юный Пинарелло, 17 лет в июле, прыгает в седло, чтобы подражать своему отцу Микеле (бывший гонщик), пробуя первые эмоции гонок в возрасте 9 лет от имени Velo Club San Vendemiano. Прошлый год был замечательным и полным удовлетворения, завершенный Тревизо с красотой семи успехов: Тренто, Капелла Маджоре, Скандолара-Пианезце, гонка на время Бледжио в Трентино, дорожное испытание Клаузетто-Банния (второе в гонке на время), Повельяно. и «Критерий трех дней Орла» в России, в котором он соревновался с представителем своего региона. В список результатов также вошли пять вторых мест, включая чемпионат Венето и Giro dei 5 Laghi, последний этап школьного олл-байк «Оскар», третье место в Venzone-Sappada во Фриули,

    Пинарелло занимается скалолазанием на длинные дистанции, но когда дело доходит до соревнований в ограниченном спринте, он хорошо защищает себя даже в спринте. В группе они в шутку называют его «Пинна». Он живет в Джавере со своим отцом Микеле, управляющим мастерской грузовой компании в Нервеса-делла-Батталья, его матерью Патрицией, работающей в компании Technical Grids в Рамере, и его старшей сестрой Мартиной, которая после занятий плаванием стала инструктором. ...

    Помимо педалирования, Пинарелло посетил ISISS «Джованни Баттиста Черлетти» в Конельяно, где он посетил курсы энологии, то есть науки, изучающей превращение винограда в вино и весь процесс его производства. Что касается будущего, с формой Borgo Molino Rinascita Ormelle, у него есть четкие идеи: «Мне очень нравится байк, я надеюсь стать хорошим гонщиком и в этом первом сезоне соревноваться среди юниоров наилучшим образом. Я выбрал команду Ормеля, чтобы расти и совершенствоваться, и после школы-интерната на озере Гарда с новыми товарищами по команде и техническим персоналом во главе с директором Кристианом Паванелло я понял, что принял правильное решение ».

  • Vitallikv
    Том Дюмулин завершил сезон из- ... (7)
    Vitallikv-Фото

    В Астану тебе Том надо , ей сейчас лидер нужен.

  • rude_rider
    Тур Британии-2021. Этап 6 (28)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Earl57
    Комментатор просто прелесть!
    "...начинает свое начало..."
    "Беннет Георгий". Иногда он превращался в Джорджа, но потом снова становился Георгием))
    "небольшой подъем, после чего небольшой спуск". Хотелось бы посмотреть на небольшой подъем, после которого будет большой спуск.
    "самый тяжелый участок будет повсюду"
    "сейчас естественно будем наблюдать, хотя для отрыва это неестественно"
    "сам финиш групповой, значит завершение этапа"
    "время быстро меняется, время само в шоке"
    "даже руками виляет бывший чемпион мира"
    "остатки остаются, так сказать излишки группы"
    За 90 км до финиша у Алафилиппа случился прокол. Сердобольный комментатор очень переживал что он теряет время и сильно удивился, когда "Алафилипп все-таки догнал группу"))
    Не смотрел.но ваши цитаты убили меня))))) посмеялся
  • Shalam s Urala
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    30 Alessandro Pinarello (Ita)

    кататься на пинарелло - судьба? )

     

    Его зовут Алессандро Пинарелло, он ездит на велосипеде Pinarello, но он не имеет отношения к семье Пинарелло, которая занимается производством велосипедов. Алессандро родом из Тревизо из Джавера-дель-Монтелло, где в 1985 году оспаривались чемпионаты мира по шоссейным гонкам, которые среди профессионалов выиграл голландец Йооп Зетемелк, опередив американца Грега Лемонда и синего Морено Аргентина. Француженка Жанни Лонго вместо этого выиграла женский титул, опередив Марию Канинс, в то время как Италия была третьей в команде на 100 км (Барталини, Поли, Подензана, Ванделли), выигранной Советским Союзом над Чехословакией.

     

  • Shega
    Тур Британии-2021. Этап 6 (28)
    Shega-Фото
    До этих двух раз Отар и комментировал. С таким удовольствием его слушала, думала, что хоть в кои-то веки со звуком посмотрю гонку и тут... такая подлянка(( За 500 метров до финиша звук выключаю напрочь - уши не выдерживают))
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    Earl57-Фото
    Бьергу надо последовать примеру Филиппсена и переходить в другую команду. Вон Филиппсен как ушел из ОАЭ, так сразу и результаты улучшились.
  • Kay82
    Тур Британии-2021. Этап 6 (28)
    Kay82-Фото
    Губерниев это как Соловьев и Киселев на каналах. Ужас!!!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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