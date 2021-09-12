Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины. Андеры

obluchk

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (9) в этом году он еще и чемпионат италии не выиграл помоему даже не в тройке был.

Shega

Тур Британии-2021. Этап 6 (28) Этот вопрос надо задать комментатору, а не Николаю Н., ибо он цитирует репортаж)

RVL

Тур Британии-2021. Этап 6 (28) К отару у меня одна просьба...

речь о последнем километре и флам Руж )))

Понятно, что за 3 км можно выключить звук и избежать этой ритуальной фразы)))

velodoctor

Чемпионат Европы по велоспорту ... (2) Юный Пинарелло, 17 лет в июле, прыгает в седло, чтобы подражать своему отцу Микеле (бывший гонщик), пробуя первые эмоции гонок в возрасте 9 лет от имени Velo Club San Vendemiano. Прошлый год был замечательным и полным удовлетворения, завершенный Тревизо с красотой семи успехов: Тренто, Капелла Маджоре, Скандолара-Пианезце, гонка на время Бледжио в Трентино, дорожное испытание Клаузетто-Банния (второе в гонке на время), Повельяно. и «Критерий трех дней Орла» в России, в котором он соревновался с представителем своего региона. В список результатов также вошли пять вторых мест, включая чемпионат Венето и Giro dei 5 Laghi, последний этап школьного олл-байк «Оскар», третье место в Venzone-Sappada во Фриули, Пинарелло занимается скалолазанием на длинные дистанции, но когда дело доходит до соревнований в ограниченном спринте, он хорошо защищает себя даже в спринте. В группе они в шутку называют его «Пинна». Он живет в Джавере со своим отцом Микеле, управляющим мастерской грузовой компании в Нервеса-делла-Батталья, его матерью Патрицией, работающей в компании Technical Grids в Рамере, и его старшей сестрой Мартиной, которая после занятий плаванием стала инструктором. ... Помимо педалирования, Пинарелло посетил ISISS «Джованни Баттиста Черлетти» в Конельяно, где он посетил курсы энологии, то есть науки, изучающей превращение винограда в вино и весь процесс его производства. Что касается будущего, с формой Borgo Molino Rinascita Ormelle, у него есть четкие идеи: «Мне очень нравится байк, я надеюсь стать хорошим гонщиком и в этом первом сезоне соревноваться среди юниоров наилучшим образом. Я выбрал команду Ормеля, чтобы расти и совершенствоваться, и после школы-интерната на озере Гарда с новыми товарищами по команде и техническим персоналом во главе с директором Кристианом Паванелло я понял, что принял правильное решение ».

Vitallikv

Том Дюмулин завершил сезон из- ... (7) В Астану тебе Том надо , ей сейчас лидер нужен.

rude_rider

Тур Британии-2021. Этап 6 (28) Цитата: Earl57 Комментатор просто прелесть!

"...начинает свое начало..."

"Беннет Георгий". Иногда он превращался в Джорджа, но потом снова становился Георгием))

"небольшой подъем, после чего небольшой спуск". Хотелось бы посмотреть на небольшой подъем, после которого будет большой спуск.

"самый тяжелый участок будет повсюду"

"сейчас естественно будем наблюдать, хотя для отрыва это неестественно"

"сам финиш групповой, значит завершение этапа"

"время быстро меняется, время само в шоке"

"даже руками виляет бывший чемпион мира"

"остатки остаются, так сказать излишки группы"

За 90 км до финиша у Алафилиппа случился прокол. Сердобольный комментатор очень переживал что он теряет время и сильно удивился, когда "Алафилипп все-таки догнал группу"))

Не смотрел.но ваши цитаты убили меня))))) посмеялся Не смотрел.но ваши цитаты убили меня))))) посмеялся

Shalam s Urala

Чемпионат Европы по велоспорту ... (2) 30 Alessandro Pinarello (Ita) кататься на пинарелло - судьба? ) Его зовут Алессандро Пинарелло, он ездит на велосипеде Pinarello, но он не имеет отношения к семье Пинарелло, которая занимается производством велосипедов. Алессандро родом из Тревизо из Джавера-дель-Монтелло, где в 1985 году оспаривались чемпионаты мира по шоссейным гонкам, которые среди профессионалов выиграл голландец Йооп Зетемелк, опередив американца Грега Лемонда и синего Морено Аргентина. Француженка Жанни Лонго вместо этого выиграла женский титул, опередив Марию Канинс, в то время как Италия была третьей в команде на 100 км (Барталини, Поли, Подензана, Ванделли), выигранной Советским Союзом над Чехословакией.

Shega

Тур Британии-2021. Этап 6 (28) До этих двух раз Отар и комментировал. С таким удовольствием его слушала, думала, что хоть в кои-то веки со звуком посмотрю гонку и тут... такая подлянка(( За 500 метров до финиша звук выключаю напрочь - уши не выдерживают))

Earl57

Чемпионат Европы по велоспорту ... (29) Бьергу надо последовать примеру Филиппсена и переходить в другую команду. Вон Филиппсен как ушел из ОАЭ, так сразу и результаты улучшились.

Kay82

Тур Британии-2021. Этап 6 (28) Губерниев это как Соловьев и Киселев на каналах. Ужас!!!