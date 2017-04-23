Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 12:46
Однодневная нидерландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 18 апреля 2021 года. Организаторы гонки объявили список из 6 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку:
Alpecin-Fenix
Arkéa-Samsic
Bingoal-WB
Gazprom-Rusvelo
Sport Vlaanderen-Baloise
Uno-X
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