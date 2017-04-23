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Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2021

Однодневная нидерландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 18 апреля 2021 года. Организаторы гонки объявили список из 6 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку: 

Alpecin-Fenix 
Arkéa-Samsic 
Bingoal-WB 
Gazprom-Rusvelo 
Sport Vlaanderen-Baloise 
Uno-X 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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  1. Имя: Михаил

    Mike790

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 23.04.2017

    Кройцигер зарешал приглашение

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Ближайшие старты

10 - 16 марта 2021

Tirreno-Adriatico

17 марта 2021

Danilith Nokere Koerse

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Mike790
    Приглашения на Амстел Голд Рэй ... (1)
    Mike790-Фото

    Кройцигер зарешал приглашение

  • levonardo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (14)
    levonardo-Фото

    Может и так. Хотя из партнеров по отрыву никто не жаловался. Наоборот. практически все отметили хорошую работу до конца

  • BaTman
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (41)
    BaTman-Фото
    Это вы по себе наверное судите. В целом я не отличаю поведение пелотона сейчас и 10 лет назад.
  • patar
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (14)
    patar-Фото
    Самые слабые смены от Веласко в пятерке были... схитрить не вышло
  • VeloVelo
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    VeloVelo-Фото

    И это тоже задолбало. Если бы раз в неделю это слушать, то еще ладно.
    Но, по 30 раз в день эти вопли! Это уж слишком! редискаы.

  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (14)
    VeloVelo-Фото

    Прогресс датских шоссейников в последние 2-3 года удивляет! 
    Датчане по числу побед на одном из первых мест в пелотоне.

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (41)
    jerzyk-Фото
    Суть в том,что в сегодняшнем пелетоне нет авторитетов,нет ваимного уважения.Как и в современном обществе...
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (41)
    jerzyk-Фото
    Свора шавок победила раненого волка.В очном поединке не могли,кишка тонка.Помог случай?Акела промахнулся,инересно кто же был Шерханом?
  • levonardo
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. 
     
    Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.
     
    И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.
     
    То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. 
     
    При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". 
     
    Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". music 
     
    И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. 
     
     
    И Примож Роглич)
  • Pravdin
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    Pravdin-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Evergreen
    Пелотон это сообщество, в котором Рогличу вариться ещё несколько лет. Звёзды велоспорта прошлого знали, когда должны побеждать, а когда победой следует поделиться. Когда об этом забывали, то получали кулаком в печень от болельщиков , как Меркс в свое время. Лэнс, будучи неоднозначной фигурой, отдавал победу Пантани, хотя мог легко выиграть. Контадор, не имея сильной команды, часто мог положиться на друзей в пелотоне. Он тоже знал когда победу следует отдать. Роглич в перспективе будет получать от пелотона справедливые обратки. Когда команда рядом закончится, помощи не будет ни от кого.

    вы слегка запутались в этих "понятиях". или даже не слегка. Роглич Медеру не задолжал ровно ничего, в одном отрыве не работали, просто на финиш рядом накатывали, у каждого была своя гонка. напротив, было-б оч странно, если-б Роглич вдруг начал какието мутные пожертвования. эт вообщет спорт, а не дамские заморочки "как-бы кого не обидеть"
    ps
    ктото тут уже отмечал, как уже достал этот евроспортовский ор Мадьо. ну вот прям оч уже достал, правда ( неужели чувство меры может изменять настолько?
    ещё по теме: батя Сагана с похожим возгласом Мадьё празднует спринт-победу в комментаторской будке)

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Mikel Iturria (Euskaltel - Euskadi)

17 марта

Dario Cataldo (Movistar Team)

Mikael Cherel (Ag2r - Citroen)

Julien Bernard (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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