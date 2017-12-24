Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

Амстел Голд Рэйс-2018. Маршрут и претенденты

53-й выпуск нидерландской классики Мирового тура Амстел Голд Рэйс пройдёт 15 апреля, открывая серию Арденнских классик. Гонка стартует в Маастрихте, а финиширует в Валькенберге, стартовый и финишный города не будут меняться вплоть до 2022 года.

На старт выйдут 18 команд Мирового тура и 7 проконтинентальных команд - Roompot - Nederlandse Loterij, Israel Cycling Academy, Aqua Blue Sport, Sport Vlaanderen – Baloise, Wanty - Groupe Gobert, Vital Concept Cycling Club и Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini.

Маршрут

Финальные 3 км

Крутые подъёмы, «берги», хотя и не вымощенные брусчаткой, как гребнем, на 263-км дистанции «прочешут» пелотон, оставив сильнейших бороться за победу. Организаторы классики постоянно пытаются улучшить гонку, сделав её более зрелищной и динамичной. Издание 2018 года не будет исключением. Финал гонки вновь изменён, в третий раз за последние 6 лет.

Количество «бергов» - 35, а также последовательность их прохождения организаторы менять не стали.

Подъёмы от старта/до финиша

1 Slingerberg 9,6 км/253,4 км

2 Adsteeg 14,5/248,5

3 Lange Raarberg 22,7/240,3

4 Bergseweg 38,7/224,3

5 Sibbergrubbe (1) 50,4/212,6

6 Cauberg (1) 54,8/208,2

7 Geulhemmerberg (1) 59,4/203,6

8 Heiweg 78,8/184,2

9 Kallenberg 82,8/180,2

10 Wolfsberg 89,8/173,2

11 Loorberg (1) 93,3/169,7

12 Schweibergerweg 104,8/158,2

13 Camerig 111,2/151,8

14 Drielandenpunt 122,4/140,6

15 Gemmenich 127,0/136,0

16 Vijlenerbos 130,4/132,6

17 Eperheide 139,1/123,9

18 Gulperberg (1) 147,9/115,1

19 Plettenberg 151,5/111,5

20 Eyserweg 153,7/109,3

21 St. Remigiusstraat 158,3/104,7

22 Vrakelberg 163,7/ 99,3

23 Sibbergrubbe (2) 171,6/ 91,4

24 Cauberg (2) 176,0/ 87,0

25 Geulhemmerberg (2) 180,5/ 82,5

26 Bemelerberg (1) 193,5/ 69,5

27 Loorberg (2) 209,0/ 54,0

28 Gulperberg (2) 218,9/ 44,1

29 Kruisberg 224,3/ 38,7

30 Eyserbosweg 226,3/ 36,7

31 Fromberg 230,1/ 32,9

32 Keutenberg 234,6/ 28,4

33 Cauberg (3) 244,7/ 18,3

34 Geulhemmerberg (3) 249,3/ 13,7

35 Bemelerberg (2) 256,1/ 6,9

Как и в прошлом году, Кауберг, где гонка финишировала с 2003 по 2012 годы, в последний третий раз будет пройден за 18 км до финиша.

На финальном 16-км круге из «бергов» останутся Гёламмерберг (Geulhammerberg) и Бемелерберг (Bemelerberg) за 13,7 и 6,9 км до финиша соответственно.

Изменения маршрута коснулись дороги, подводящей к финальному прохождению Бемелерберга и спуска с него. Теперь после финального прохождения вершины Гёламмерберга (Geulhammerberg) (1-км подъём с 6,2% градиентом) участники будут спускаться по узкой извивающейся дороге Кейтенбергвег (Kuitenbergweg), а не по широкой дороге, ведущей к Маастрихту, как в прошлом. Таким образом, занять выгодную позицию перед финальным подъёмом на Бемелерберг (900-м подъём с 4,6% градиентом) будет сложнее, что, по замыслу организаторов, добавит зрелищности. Спуск с Бемелерберга также будет другим, по узкой, извилистой дороге, которая приведёт к финальным километрам.

Лео ван Влит, директор Амстел Голд Рэйс: «Мы изменили финал, найдя более узкие дороги, где пелотону сложнее контролировать гонку. В 2017 году мы увидели, что простое изменение маршрута привело к более зрелищной гонке. С этим дополнительным изменением в 2018 году претендентам придётся бороться за хорошую позицию перед финальным подъёмом или атаковать из пелотона заранее».

Претенденты

Под номером 1 на старт выйдет победитель Амстел Голд Рэйс прошлого года Филипп Жильбер (Quick Step Floors), который в этом году будет не только защищать свой титул, но и бороться за пятую в карьере победу на этой Арденнской классике, которую выигрывал также в 2010, 2011 и в 2014 годах. Если 35-летнему бельгийскому гонщику это удастся, он сравняется по количеству побед на Амстел Голд Рэйс с единственным пятикратным победителем классики Яном Раасом (Jan Raas), побеждавшим в 1977, 1978, 1979, 1980 и 1982 годах.

Но, как всегда на классиках, в команде Quick Step Floors есть несколько претендентов на подиум. Это и Жулиан Алафилипп, который в 2016 году занимал на Амстел Голд Рэйс 6-е место, а в этом году выиграл два этапа Тура Страны Басков, и действующий чемпион Люксембурга Боб Юнгельс.

Филипп Жильбер находится в отличной форме, на фламандских классиках он не только отработал на товарищей по команде, но и занимал призовые места на Е3 Харельбеке и Туре Фландрии, вошёл в топ-15 на Париж-Рубэ-2018.

Список претендентов на победу и подиум Амстел Голд Рэйс обширен. Это и Михал Квятковски (Sky), победитель Амстел Голд Рэйс-2015, занявший в прошлом году на ней 2-е место, и Алехандро Вальверде (Movistar), который трижды был призёром классики (в 2008, 2013, 2015 году), и в этом сезоне находится в отличной форме, одержав уже 9 побед.

Действующий чемпион мира и недавний победитель Париж-Рубэ-2018 Петер Саган (Bora-hansgrohe) также примет участие в Амстел Голд Рэйс, где его лучшим результатом было 3-е место в 2012 году.

Среди претендентов и Грег Ван Авермат (BMC), для которого Амстел Голд Рэйс станет финальной гонкой весенней части сезона, и он стартует на ней в качестве капитана. На Амстел Голд Рэйс Грег Ван Авермат в 2015 году финишировал 5-м.

Тим Велленс и Тьеш Бенот (Lotto Soudal) также будут сильными претендентами. Велленс 2016 году замкнул на Амстел Голд Рэйс десятку сильнейших, а в этом году показал, что находится в отличной форме, одержав в сезоне четыре победы и выиграв классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl), атаковав в одиночку за 7,8 км до финиша.

Тьеш Бенот стал призёром «Стрелы Брабанта», заняв 3-е место, вошёл в топ-10 на Туре Фландрии и Дварс дор Фландерен, замкнул 5-ку лучших на Е3 Харельбеке.

Смогут побороться за высокие места также Майкл Мэттьюс (Sunweb), Сонни Кольбрелли и двукратный победитель Амстел Голд Рэйс Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida), Михаэль Вальгрен (Astana), Михаэль Альбазини и Роман Кройцигер (Mitchelton-Scott), Бриан Кокар (Vital Concept Cycling Club), Нэйтан Хаас (Katusha-Alpecin), Руй Кошта и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Оливер Насен (AG2R), Артур Вишо (Groupama-FDJ) и многие другие.

Стартовый состав.