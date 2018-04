Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

Цитата: sixpack



паталогоанатомы сказали, что приступ случился по ходу гонки, результатом чего и было падение



"He suffered an attack while racing. His heart stopped, and that's why he crashed," said Cambrai state prosecutor Remi Schwartz, following an autopsy.

https://www.youtube.com/watch?v=3eqVYKikbRs

&

https://www.youtube.com/watch?v=OoKgoimCbWs (трибьют)