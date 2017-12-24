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Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

Амстел Голд Рэйс-2018. Маршрут и претенденты

 

 

 

  53-й выпуск нидерландской классики Мирового тура Амстел Голд Рэйс пройдёт 15 апреля, открывая серию Арденнских классик. Гонка стартует в Маастрихте, а финиширует в Валькенберге, стартовый и финишный города не будут меняться вплоть до 2022 года.

 

  На старт выйдут 18 команд Мирового тура и 7 проконтинентальных команд - Roompot - Nederlandse Loterij, Israel Cycling Academy, Aqua Blue Sport, Sport Vlaanderen – Baloise, Wanty - Groupe Gobert, Vital Concept Cycling Club и  Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini.

 

 

Маршрут

 

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

Финальные 3 км

 

 

 

  Крутые подъёмы, «берги», хотя и не вымощенные брусчаткой, как гребнем, на 263-км дистанции «прочешут» пелотон, оставив сильнейших бороться за победу. Организаторы классики постоянно пытаются улучшить гонку, сделав её более зрелищной и динамичной. Издание 2018 года не будет исключением. Финал гонки вновь изменён, в третий раз за последние 6 лет.

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

 

Количество «бергов»  - 35, а также последовательность их прохождения организаторы менять не стали.

 

 Подъёмы              от старта/до финиша
1  Slingerberg           9,6 км/253,4 км
 2  Adsteeg              14,5/248,5
 3  Lange Raarberg       22,7/240,3
 4  Bergseweg            38,7/224,3
 5  Sibbergrubbe (1)     50,4/212,6
 6  Cauberg (1)          54,8/208,2
 7  Geulhemmerberg (1)   59,4/203,6
 8  Heiweg               78,8/184,2
 9  Kallenberg           82,8/180,2
10  Wolfsberg            89,8/173,2
11  Loorberg (1)         93,3/169,7
12  Schweibergerweg     104,8/158,2
13  Camerig             111,2/151,8
14  Drielandenpunt      122,4/140,6
15  Gemmenich           127,0/136,0
16  Vijlenerbos         130,4/132,6
17  Eperheide           139,1/123,9
18  Gulperberg (1)      147,9/115,1
19  Plettenberg         151,5/111,5
20  Eyserweg            153,7/109,3
21  St. Remigiusstraat  158,3/104,7
22  Vrakelberg          163,7/ 99,3
23  Sibbergrubbe (2)    171,6/ 91,4
24  Cauberg (2)         176,0/ 87,0
25  Geulhemmerberg (2)  180,5/ 82,5
26  Bemelerberg (1)     193,5/ 69,5
27  Loorberg (2)        209,0/ 54,0
28  Gulperberg (2)      218,9/ 44,1
29  Kruisberg           224,3/ 38,7
30  Eyserbosweg         226,3/ 36,7
31  Fromberg            230,1/ 32,9
32  Keutenberg          234,6/ 28,4
33  Cauberg (3)         244,7/ 18,3
34  Geulhemmerberg (3)  249,3/ 13,7
35  Bemelerberg (2)     256,1/  6,9

 

 

  Как и в прошлом году, Кауберг, где гонка финишировала с 2003 по 2012 годы, в последний  третий раз будет пройден за 18 км до финиша.

 

На финальном 16-км круге из «бергов» останутся Гёламмерберг (Geulhammerberg) и Бемелерберг (Bemelerberg) за 13,7 и 6,9 км до финиша соответственно.

 

  Изменения маршрута коснулись дороги, подводящей к финальному прохождению Бемелерберга и спуска с него. Теперь после финального прохождения вершины Гёламмерберга (Geulhammerberg) (1-км подъём с 6,2% градиентом)  участники будут спускаться по узкой извивающейся дороге Кейтенбергвег (Kuitenbergweg), а не по широкой дороге, ведущей к Маастрихту, как в прошлом. Таким образом, занять выгодную позицию перед финальным подъёмом на Бемелерберг (900-м подъём с 4,6% градиентом) будет сложнее, что, по замыслу организаторов, добавит зрелищности. Спуск с Бемелерберга также будет другим, по узкой, извилистой дороге, которая приведёт к финальным километрам.

 

  Лео ван Влит, директор Амстел Голд Рэйс: «Мы изменили финал, найдя более узкие дороги, где пелотону сложнее контролировать гонку.  В 2017 году мы увидели, что простое изменение маршрута привело к более зрелищной гонке. С этим дополнительным изменением в 2018 году претендентам придётся бороться за хорошую позицию перед финальным подъёмом или атаковать из пелотона заранее».

 

 

Претенденты

 

 

  Под номером 1 на старт выйдет победитель Амстел Голд Рэйс прошлого года Филипп Жильбер (Quick Step Floors), который в этом году будет не только защищать свой титул, но и бороться за пятую в карьере победу на этой Арденнской классике, которую выигрывал также в 2010, 2011 и в 2014 годах. Если 35-летнему бельгийскому гонщику это удастся, он сравняется по количеству побед на Амстел Голд Рэйс с единственным пятикратным победителем классики Яном Раасом (Jan Raas), побеждавшим в 1977, 1978, 1979, 1980 и 1982 годах.

 

  Но, как всегда на классиках, в команде Quick Step Floors есть несколько претендентов на подиум. Это и Жулиан Алафилипп, который в 2016 году занимал на Амстел Голд Рэйс 6-е место, а в этом году выиграл два этапа Тура Страны Басков, и действующий чемпион Люксембурга Боб Юнгельс.

 

 Филипп Жильбер находится в отличной форме, на фламандских классиках он не только отработал на товарищей по команде, но и занимал призовые места на Е3 Харельбеке и Туре Фландрии, вошёл в топ-15 на Париж-Рубэ-2018.

 

  Список претендентов на победу и подиум Амстел Голд Рэйс обширен. Это и Михал Квятковски (Sky), победитель Амстел Голд Рэйс-2015, занявший в прошлом году на ней 2-е место, и Алехандро Вальверде (Movistar), который трижды был призёром классики (в 2008, 2013, 2015 году), и в этом сезоне находится в отличной форме, одержав уже 9 побед.

 

Действующий чемпион мира и недавний победитель Париж-Рубэ-2018 Петер Саган (Bora-hansgrohe) также примет участие в Амстел Голд Рэйс, где его лучшим результатом было 3-е место в 2012 году.

 

Среди претендентов и Грег Ван Авермат (BMC), для которого Амстел Голд Рэйс станет финальной гонкой весенней части сезона, и он стартует на ней в качестве капитана. На Амстел Голд Рэйс Грег Ван Авермат в 2015 году финишировал 5-м.

 

 

  Тим Велленс  и Тьеш Бенот (Lotto Soudal) также будут сильными претендентами. Велленс 2016 году  замкнул на Амстел Голд Рэйс десятку сильнейших, а в этом году показал, что находится в отличной форме, одержав в сезоне четыре победы и выиграв  классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl), атаковав в одиночку за 7,8 км до финиша.

  Тьеш Бенот стал призёром «Стрелы Брабанта», заняв 3-е место, вошёл в топ-10 на Туре Фландрии и Дварс дор Фландерен, замкнул 5-ку лучших на Е3 Харельбеке.

 

  Смогут побороться за высокие места также Майкл Мэттьюс (Sunweb), Сонни Кольбрелли и двукратный победитель Амстел Голд Рэйс Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida),  Михаэль Вальгрен (Astana), Михаэль Альбазини и Роман Кройцигер (Mitchelton-Scott), Бриан Кокар (Vital Concept Cycling Club), Нэйтан Хаас (Katusha-Alpecin), Руй Кошта и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Оливер Насен (AG2R), Артур Вишо (Groupama-FDJ) и многие другие.

 

 

Стартовый состав.

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

Амстел Голд Рэйс-2018. Превью

 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race классика гонка Мирового тура маршрут превью

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 24.12.2017

    Удивляюсь почему нет Луценко . в заявке ведь он на кауберге когда то мир выиграл по андерам. Так же и жильберу, я ещё одну победу плюсую . кольца на том мире были очень похожи на маршрут Амстел. Здесь правда и Трентин есть, так что надежда увидеть Луценко остается

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Ближайшие старты

15 апреля 2018

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16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт проведёт разведку 5- ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну думаю теперь точно Риччи Порте и Тиджей Вангардерен займут первое и второе место на Тур-де-Франс.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удивляюсь почему нет Луценко . в заявке ведь он на кауберге когда то мир выиграл по андерам. Так же и жильберу, я ещё одну победу плюсую . кольца на том мире были очень похожи на маршрут Амстел. Здесь правда и Трентин есть, так что надежда увидеть Луценко остается
  • Андрон
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Андрон-Фото

      У Демара просто есть шапка-невидимка. И всё. 

     Кстати, с днем космонавтики всех!

  • шурави
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    шурави-Фото

    В грегари его. Или на галеру.download

  • Meilleur
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Meilleur-Фото

    Буанни запарил этими новостями, то скандал, то драка, то самоотвод. Новостей давно больше, чем результатов.

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (54)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sixpack
     
    паталогоанатомы сказали, что приступ случился по ходу гонки, результатом чего и было падение
     
    "He suffered an attack while racing. His heart stopped, and that's why he crashed," said Cambrai state prosecutor Remi Schwartz, following an autopsy.

    https://www.youtube.com/watch?v=3eqVYKikbRs

    &

    https://www.youtube.com/watch?v=OoKgoimCbWs (трибьют)

  • Earl57
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sm1T
    помнится когда был конфликт с Демаром, то поначалу Буани выглядет предпочтительнее (победы на однодневках этапах париж-ниции и Джиро), но потом все таки оказалось, что ФДЖ были правы оставив именно Дэмара

    Вот только с Демаром тоже не все так гладко. Он нравится руководству и части болельщиков, но претензий к нему со стороны других гонщиков становится все больше. Последняя была от дисквалифицированных на перезде гонщиков - почему нас наказали, а Демара, который тоже нарушил, нет?

    Ответ - вас видели, а его нет.

    Когда Демар подрезает других спринтеров на финише ( на что регулярно жалуются), то орги и судьи крепко зажмуривают глаза - не видели.

    Толкает соперника на финише - его не так поняли, он восстанавливал равновесие.

    Судя по тому, что агент Тибо Пино выставил его на трансферный рынок, у FDJ есть проблемы. 

  • sixpack
    Гонщик команды Verandas Willem ... (54)
    sixpack-Фото

     

    паталогоанатомы сказали, что приступ случился по ходу гонки, результатом чего и было падение

     

    "He suffered an attack while racing. His heart stopped, and that's why he crashed," said Cambrai state prosecutor Remi Schwartz, following an autopsy.

     

  • FEL1X
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    FEL1X-Фото

    С другой стороны зачем сор из избы выносить? Разобрались бы тихонько внутри. Публичные заявления не идут на пользу ни гонщику, ни команде.

     



    Цитата: Earl57
    А может быть это эмоциальная реакция Буанни на отношение к нему в команде?


    Тут можно лишь гадать. 

    А психолога помощь как правило нужна всем:))

  • Shalam s Urala
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    ну вообще, конечно, начальника транспортн.. Буани тоже выслушать надо

    тем более, кофидис - команда с давними традициями чести. вон как красиво с ЛА когда-то обошлись - "заболел? рак? какая тебе зарплата??"

    с другой стороны, не будь такого поступка со стороны команды, может и не было-б никакого 7-кратного.. разбудили дьявола, вернулся он и 7 раз цинично ..... всю эту францию с её туром

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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