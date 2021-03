Вуэльта Каталонии-2021. Маршрут и участники Категория:

Сегодня, 21:53 Вуэльта Каталонии-2021. Превью 100-й, юбилейный выпуск испанской недельной велогонки Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya) отправится в путь 22 марта, а завершится традиционным этапом в столице Каталонии Барселоне 28 марта. Горный маршрут Вуэльты Каталонии-2021 обеспечит захватывающее зрелище зрителям и оттачивание формы участникам. Особый интерес Вуэльте Каталонии-2021 добавляет звёздный состав участников. Маршрут Вуэльты Каталонии-2021 Впервые за 14 лет на Вуэльту Каталонии возвращается индивидуальная гонка на время. И это будет единственный этап с равнинным профилем. В этом году Вуэльта Каталонии празднует юбилей – состоится 100-й выпуск велогонки. В честь векового юбилея организаторы подготовили специальные призы - на 100-м километре каждого этапа за исключением разделки будет разыгрываться спринт. Каждый из шести спринтов будет носить имя одного из победителей Вуэльты Каталонии – Себастиа Масдеу (Sebastià Masdeu), Мариано Каньярдо (Mariano Cañardo), Микель Поблее (Miquel Poblet), Хоакин Галера (Joaquín Galera), Мигель Индурайн (Miguel Indurain) и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde). Таким образом, Алехандро Вальверде, побеждавший на Вуэльте Каталонии в 2009, 2017 и 2018 годах теоретически может побороться за приз, названный в его честь. Последние 9 лет Вуэльта Каталонии стартует в городе Калелья (Calella), расположенном в 55 км от Барселоны. Организаторы не стали изменять сложившейся традиции, но сделали 1-й этап менее горным, чем в прошлом. На 1-м этапе участников ждёт прохождение трёх подъёмов – 2-й, 1-й и 3-й категории, которые расположены на второй части дистанции. Подъём 1-й категории – Порт-де-Санта-Фе-дель-Монтсени (Port de Santa Fe del Montseny) заставит подняться пелотон на высоту 1270 м. После прохождения вершины до финиша останется 50 км. Финальный подъём 3-й категории – 3 км с 6% средним градиентом будет за 17,5 км до финиша. 2-й этап – слпбопересеченная 18,5 км индивидуальная гонка на время, подходящая специалистам этой дисциплины. 3-й этап – этап с одним финальным подъёмом, но подъёмом высшей категории. Этап финиширует на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2125 м - это подъём 11,2 км со средним градиентом 7,6%. В 2019 году 3-й этап так же финишировал на Вальтер-2000, победу тогда одержал Адам Йейтс, обошедший Эгана Берналя, Дэна Мартина, Наиро Кинтану и Мигеля Анхеля Лопеса. В 2013 году на этой вершине побеждал Наиро Кинтана, в 2014 – Тиджей ван Гардерен. 4-й этап – королевский горный с прохождением трёх подъёмов – одного 1-й категории и двух - высшей категории. Со старта этап начнётся восхождением в подъём 1-й категории Port de Toses (1790 м), вершина которого расположена через 32 км после старта. После долгого спуска начнётся решающая часть этапа – преодоление двух подъёмов высшей категории Пот-де-Канто (Port de Canto) - высота 1720 м, протяженность 24,3 км, средний градиент - 4,5%, максимальный - 12,0%, вершина которого находится за 44 км до финиша и финишный подъём Порт-Айне (Port Aine) - 18,5 км, средним градиентом - 6,8%, максимальным - 12,0%. В последний раз Порт-Айне входил в маршрут Вуэльты Каталонии в 2016 году, тогда победу на нём одержал из одиночного отрыва Томас Де Гендт, через минуту после которого финишировал Наиро Кинтана, обошедшй Ричи Порта и Альберто Контадора. 5-й этап – пересечённый с прохождением двух категорийных подъёмов. Первый подъём 3-й категории на первой половине дистанции, второй – подъём 1-й категории Порт-де-Монсеррат (Port de Montserrat) – 8.86 км со средним градиентом 6,4%. Этап завершится 15-км спуском с Монсеррат к финишному городу Манреса (Manresa). 6-й этап – среднегорный с двумя подъёмами 3-й категории и финишным «торчком». 7-й этап – традиционный этап в Барселоне с шестикратным прохождением подъёма Монтжуик - 2 км со средним градиентом 5,6%. Участники и претенденты Вуэльты Каталонии-2021 Победитель прошлого выпуска Вуэльты Каталонии-2019 Мигель Анхель Лопес не примет участия в этой гонке, его сезон начнётся с Тура Страны Басков-2021. Но недостатка в претендентах в этом выпуске Вуэльты Каталонии не будет. Трёхкратный победитель гонки Алехандро Вальверде стартует с сильным составом команды Movistar – с Марком Солером, Энриком Масом. Впервые в этом сезоне Адам и Саймон Йейтс, которые теперь выступают в разных командах – Ineos Grenadiers и BikeExchange, встретятся в одной гонке. Адам Йейтс – призёр прошлого выпуска Вуэльты Каталонии – не единственный капитан команды. Ineos Grenadiers стартует в юбилейном выпуске испанской недельной гонки со звёздным составом, в котором почти каждый из гонщиков может бороться за победу. Помимо Адама Йейтса на старт выйдут победитель Вуэльты Каталонии 2015 года Ричи Порт, Герант Томас, сезон на Вуэльте Каталонии начнёт Ричард Карапас, которых поддержат Джонатан Кастровьехо, Роан Деннис и Люк Роу. Команда Jumbo-Visma также привезёт на Вуэльту Каталонии сильный состав с Джорджем Беннеттом, Сеппом Куссом, Стевеном Крёйсвейком, Робертом Гесинком, Антваном Тулуком. Свой успех попытается повторить Наиро Кинтана (Arkea-Samsic). Среди претендентов также Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Руй Кошта и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Джей Хиндли (DSM), Харольд Техада (Astana-Premier Tech), Ригоберто Уран и Хью Карти (EF Education-Nippo), Крис Фрум, Дэн Мартин, Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation), Клеман Шампуссен (AG2R Citroen), Харм Ванхауке (Lotto Soudal), Ильнур Закарин и Роман Кройцигер (Gazprom – RusVelo) и другие. Этап 1. 22 марта, понедельник: Calella - Calella, 178,4 км

Этап 2. 23 марта, вторник: Pla De L'Estany (Banyoles), 18,5 км (ITT)

Этап 3. 24 марта, среда: Canal Olimpic De Catalunya - Vallter 2000 / Setcases (Vall Camprodon), 203,1 км

Этап 4. 25 марта, четверг: Ripoll - Port Aine (Pallars Sobirà), 166,5 км

Этап 5. 26 марта, пятница: La Pobla De Segur - Manresa, 201,1 км

Этап 6. 27 марта, суббота: Tarragona - Mataro, 193,8 км

Этап 7. 28 марта, воскресенье: Barcelona - Barcelona, 133 км Предварительный стартовый состав на Вуэльту Каталонии-2021 MOVISTAR TEAM (ESP) 1 Alejandro Valverde ESP 2 Enric Mas ESP 3 Dario Cataldo ITA 4 Carlos Verona ESP 5 Sergio Samitier ESP 6 Antonio Pedrero ESP 7 Marc Soler ESP TEAM JUMBO - VISMA (NED) 11 George Bennett NZL 12 Sepp Kuss USA 13 Steven Kruijswijk NED 14 Robert Gesink NED 15 Koen Bouwman NED 16 Antwan Tolhoek NED 17 Chris Harper AUS DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL) 21 Joao Almeida POR 22 Fausto Masnada ITA 23 Josef Cerny CZE 24 James Knox GBR 25 Dries Devenyns BEL 26 Pieter Serry BEL 27 Remi Cavagna FRA UAE TEAM EMIRATES (UAE) 31 Rui Costa POR 32 Brandon Mcnulty USA 33 Marc Hirschi SUI 34 Juan Sebastian Molano COL 35 Joseph Lloyd Dombrowski USA 36 Andres Camilo Ardila COL 37 David De La Cruz ESP INEOS GRENADIERS (GBR) 41 Richie Porte AUS 42 Richard Carapaz ECU 43 Adam Yates GBR 44 Geraint Thomas GBR 45 Rohan Dennis AUS 46 Jonathan Castroviejo ESP 47 Luke Rowe GBR TEAM DSM (GER) 51 Jai Hindley AUS 52 Michael Storer AUS 53 Chad Haga USA 54 Christopher Hamilton AUS 55 Max Kanter GER 56 Nicolas Roche IRL 57 Thymen Arensman NED BORA-HANSGROHE (GER) 61 Peter Sagan SVK 62 Wilco Kelderman NED 63 Lennard Kamna GER 64 Jordi Meeus BEL 65 Ide Schelling NED 66 Ben Zwiehoff GER 67 Frederik Wan Dahl DEN ASTANA - PREMIER TECH (KAZ) 71 Oscar Rodriguez ESP 72 Luis Leon Sanchez ESP 73 Vadim Pronskiy KAZ 74 Jonas Wilsly DEN 75 Harold Tejada COL 76 Stefan De Bod RSA 77 Merhawi Kudus ERI TREK-SEGAFREDO (USA) 81 Gianluca Brambilla ITA 82 Kenny Elissonde FRA 83 Juan Pedro Lopez ESP 84 Giulio Ciccone ITA 85 Michel Ries LUX 86 Alexander Kamp DEN 87 Mattias Jensen DEN GROUPAMA-FDJ (FRA) 91 Attila Valter HUN 92 Matteo Badilatti SUI 93 Sebastien Reichenbach SUI 94 Antoine Duchesne CAN 95 Matthieu Ladagnous FRA 96 Simon Guglielmi FRA 97 William Bonnet FRA EF EDUCATION - NIPPO (USA) 101 Ruben Guerreiro POR 102 Rigoberto Uran COL 103 Hugh John Carthy GBR 104 Jonathan Caicedo ECU 105 Diego Andres Cam Argo COL 106 Tejay Van Garderen USA 107 Michael Hundahl DEN TEAM BIKEEXCHANGE (AUS) 111 Simon Yates FRA 112 Jhoan Esteban Chaves COL 113 Tanel Kangert EST 114 Lucas Hamilton AUS 115 Dion Smith NZL 116 Brent Bookwalter USA 117 Callum Scotson AUS BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 121 Poelswouter Poelswouter NED 122 Hermann Pernsteiner AUT 123 Santiago Buitrago COL 124 Matej Mohoric SLO 125 126 Domen Novak SLO 127 Stephen Williams GBR AG2R CITROEN TEAM (FRA) 131 Clement Venturini FRA 132 Clement Champoussin FRA 133 Bob Jungels LUX 134 Jaakko Hanninen FIN 135 Ben Gastauer LUX 136 Tony Gallopin FRA 137 Frangois Bidard FRA LOTTO SOUDAL (BEL) 141 Andreas Kron DEN 142 Thomas Degendt BEL 143 Harm Vanhoucke BEL 144 Maxim Van Gils BEL 145 Steff Cras BEL 146 Sylvain Moniquet BEL 147 Tomasz Marczynski POL COFIDIS (FRA) 151 Ruben Fernandez ESP 152 Nicolas Edet FRA 153 Remy Rochas FRA 154 Jose Herrada ESP 155 Thomas Champion FRA 156 Fernando Barcelo ESP 157 Natnael Berhane ERI INTERMARCH - WANTY - GOBERT MAT RIAUX (BEL) 161 Louis Meintjes RSA 162 Jan Bakelants BEL 163 Jan Hirt CZE 164 Rein Taaramae EST 165 Simone Petilli ITA 166 Alexander Evans AUS 167 Jeremy Bellicaud FRA TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA) 171 Rob Power AUS 172 Kilian Frankiny SUI 173 Sander Armee BEL 174 Reinardt Janse RSA 175 Connor Brown NZL 176 Karel Vacek CZE 177 Sean Bennett USA ISRAEL START-UP NATION (ISR) 181 Chris Froome GBR 182 Daniel Martin IRL 183 Michael Woods CAN 184 Daryl Impey RSA 185 Alexander Cataford CAN 186 Omer Goldstein ISR 187 Reto Hollenstein SUI TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 201 Nairo Quintana COL 202 Anthony Delaplace FRA 203 Lukasz Owsian POL 204 Matis Louvel FRA 205 Laurent Pichon FRA 206 Elie Gesbert FRA 207 Alan Riou FRA GAZPROM - RUSVELO (RUS) 211 Ilnur Zakarin RUS 212 Sergei Chernetskii RUS 213 Pavel Kochetkov RUS 214 Roman Kreuziger CZE 215 Artem Nych RUS 216 Dmitrii Strakhov RUS 217 Denis Nekrasov RUS RALLY CYCLING (USA) 221 Joseph Rosskopf USA 222 Gavin Mannion USA 223 Colin Joyce USA 224 Benjamin King USA 225 Nickolas Zukowsky CAN 226 Nathan Brown USA 227 Robert Britton CAN EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 231 Marti Marquez ESP 232 Jaime Castrillo ESP 233 Francisco Galvan ESP 234 Urko Berrade ESP 235 Savva Novikov RUS 236 Daniel Mendez COL 237 Roger Adria ESP EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 241 Luis Angel Mate ESP 242 Antonio Soto ESP 243 Mikel Bizkarra ESP 244 Juan Jose Lobato ESP 245 Joan Bou ESP 246 Mikel Iturria ESP 247 Gotzon Martin ESP Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



