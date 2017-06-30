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Тиррено-Адриатико-2020: маршрут

 Тиррено-Адриатико-2020: маршрут и участники

 

 

Тиррено-Адриатико-2020: маршрут

 

 

  55-й выпуск итальянской многодневной велогонки Мирового тура Тиррено-Адриатико-2020 пройдёт с 7 по 14 сентября. «Гонка двух морей» переместилась с весны на осень, но это не единственное изменение в необычный год. Вместо традиционных семи этапов на этот раз их будет восемь. Но, как всегда, Тиррено-Адриатико, которая и на этот раз служит в качестве одной из главных подготовительных гонок к Джиро д’Италия, предлагает маршрут, на котором смогут проявить себя гонщики разных специализаций – и горняки, и универсалы, и спринтеры.

 

 

Маршрут Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  На этот раз Тиррено-Адриатико откроет не командная гонка на время, а спринтерский этап в Лидо ди Камайоре.

 

  2-й этап также подходит спринтерам, которым придётся немного напрячься на двух подъёмах – в первый пелотон поедет сразу после старта, второй, где будет разыгран промежуточный спринт, расположен за 70 км до финиша. В финале на последних 20 км будут очень короткие, но крутые подъёмы.

 

  3-й этап очень протяжённый, с равнинной первой частью и холмистой второй, где будет прохождение «Муро», короткого крутого подъёма – Муро ди Поджио Мурелла – 3 км со средним градиентом 7,5% и максимальным 20% на последних сотнях метров. Подъём будет проходиться дважды, в последний раз за 9 км до финиша. Этап финиширует в подъём с градиентом 6-7%.

 

  4-й этап – первый горный тест. Гонщики поднимутся на высоту 1521 м.  С самого старта дорога начнёт идти вверх, а первые подъёмы будут через 17 и 26 км. Основные подъёмы начнутся за 60 км до финиша – это Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo)- 10,4 км со средним градиентом 7,4% и 3-километровый подъём с 7% градиентом к Рифьюджо Перуджа (Rifugio Perugia) на высоту 1521 м. Ещё один подъём Оспедалетто – это 2 км с 3,6% и 5 км с 7,6%, вершина Оспедалетто находится за 12 км до финиша, к которому ведёт спуск.

 

 5-й этап – королевский горный,  с тремя категорийными подъёмами и финишем в подъём Сассотетто – 14,2 км с 5,8% и максимальным 12%.  Дорога пойдёт в подъём с самого старта. Сначала гонщики покорят Форка ди Анкарано. Череда подъёмов и спусков на протяжении всего этапа не даст расслабиться и заставит потратить силы перед финальным восхождением.

 

6-й этап вновь подходит спринтерам, вторая части дистанции – равнина.

 

7-й этап – этап с «гребёнкой» из коротких крутых подъёмов.

 

  Финал «Гонки двух морей», 8-й этап - 10-км индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто дель Тронто, которая проходит по этому маршруту с 2015 года.

 

Участники.

 

Победитель Тиррено-Адриатико-2019 года Примож Роглич и занявший 2-е место Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сейчас едут Тур де Франс, но в звёздах на Тиррено-Адриатико-2020 на среднегорных, горных и спринтерских этапах недостатка не будет.

 

  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг и Александр Власов (Astana), Крис Фрум и Герант Томас (Ineos Grenadiers), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Вилко Келдерман (Sunweb), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Дилан Тёнс (Bahrain McLaren), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step) и другие сделают гонку зрелищной и напряжённой.

 

 

 

 

 

 Этапы Тиррено-Адриатико-2020:

 

 

 

07.09. Этап 1: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 133 км

 

Тиррено-Адриатико-2020: маршрут


08.09. Этап 2: Camaiore - Follonica, 201 км

 

Тиррено-Адриатико-2020: маршрут


09.09. Этап 3: Follonica - Saturnia, 217 км

 

Тиррено-Адриатико-2020: маршрут

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10.09. Этап 4: Terni - Cascia, 194 км

 

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Тиррено-Адриатико-2020: маршрут


11.09. Этап 5: Norcia - Sassotetto, 202 км

 

Тиррено-Адриатико-2020: маршрут

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12.09. Этап 6: Castelfidardo - Senigallia, 171 км

 

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13.09. Этап 7: Pieve Torina - Loreto, 181 км

 

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14.09. Этап 8: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, (ITT) 10,05 км

 

 Тиррено-Адриатико-2020: маршрут

 

 

Предварительные составы 

 

AG2R LA MONDIALE (FRA)
  1   FRANK Mathias   SUI  
  2   BOUCHARD Geoffrey   FRA  
  3   DILLIER Silvan   SUI  
  4   DOMONT Axel   FRA  
  5   HANNINEN Jaakko   FIN  
  6   VENDRAME Andrea   ITA  
  7   WARBASSE Lawrence   USA  
             
ALPECIN - FENIX (BEL)
  11   VAN DER POEL Mathieu   NED  
  12   MERLIER Tim   BEL  
  13   RICKAERT Jonas   BEL  
  14   SBARAGLI Kristian   ITA  
  15   DE BONDT Dries   BEL  
  16   VERGAERDE Otto   BEL  
  17   VERVAEKE Louis   BEL  
             
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
  21   BAGIOLI Nicola   ITA  
  22   GABBURO Davide   ITA  
  23   PACIONI Luca   ITA  
  24   PELLAUD Simon   SUI  
  25   RESTREPO VALENCIA Jhonatan   COL  
  26   RIVERA SERRANO Kevin   CRC  
  27   RUMAC Josip   CRO  
             
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
  31   FUGLSANG Jakob   DEN  
  32   ARANBURU DEBA Alex   ESP  
  33   BOARO Manuele   ITA  
  34   FELLINE Fabio   ITA  
  35   NATAROV Yuriy   KAZ  
  36   RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar   ESP  
  37   VLASOV Aleksandr   RUS  
             
BAHRAIN - MCLAREN (BRN)
  41   TEUNS Dylan   BEL  
  42   BAUHAUS Phil   GER  
  43   GARCIA CORTINA Ivan   ESP  
  44   HAUSSLER Heinrich   AUS  
  45   PADUN Mark   UKR  
  46   PERNSTEINER Hermann   AUT  
  47   TRATNIK Jan   SLO  
             
BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA)
  51   CARBONI Giovanni   ITA  
  52   LONARDI Giovanni   ITA  
  53   MAZZUCCO Fabio   ITA  
  54   ORSINI Umberto   ITA  
  55   ROMANO Francesco   ITA  
  56   SAVINI Daniel   ITA  
  57   TONELLI Alessandro   ITA  
             
BORA - HANSGROHE (GER)
  61   MAJKA Rafal   POL  
  62   ACKERMANN Pascal   GER  
  63   BODNAR Maciej   POL  
  64   FABBRO Matteo   ITA  
  65   KONRAD Patrick   AUT  
  66   POLJANSKI Pawel   POL  
  67   SELIG Rüdiger   GER  
             
CCC TEAM (POL)
  71   BARTA William   USA  
  72   KOCHETKOV Pavel   RUS  
  73   DE LA PARTE Victor   ESP  
  74   WISNIOWSKI Lukasz   POL  
  75   SAJNOK Szymon   POL  
  76   VAN HOOYDONCK Nathan   BEL  
  77   ZIMMERMANN Georg   GER  
             
COFIDIS (FRA)
  81   ALLEGAERT Piet   BEL  
  82   CLAEYS Dimitri   BEL  
  83   HAAS Nathan   AUS  
  84   SABATINI Fabio   ITA  
  85   VANBILSEN Kenneth   BEL  
  86   VERMOTE Julien   BEL  
  87   VIVIANI Attilio   ITA  
             
DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL)
  91   BALLERINI Davide   ITA  
  92   STEELS Stijn   BEL  
  93   KEISSE Ilijo   BEL  
  94   KNOX James   GBR  
  95   MASNADA Fausto   ITA  
  96   SENECHAL Florian   FRA  
  97   VAN LERBERGHE Bert   BEL  
             
EF PRO CYCLING (USA)
  101   WOODS Michael   CAN  
  102   CAICEDO Jonathan   ECU  
  103   CLARKE Simon   AUS  
  104   CRADDOCK G Lawson   USA  
  105   GUERREIRO Ruben   POR  
  106   NIELSEN Magnus Cort   DEN  
  107   KANGERT Tanel   EST  
             
GAZPROM - RUSVELO (RUS)
  111   BOEV Igor   RUS  
  112   CANOLA Marco   ITA  
  113   CIMA Imerio   ITA  
  114   NEKRASOV Denis   RUS  
  115   ROVNY Ivan   RUS  
  116   RYBALKIN Aleksei   RUS  
  117   VELASCO Simone   ITA  
             
GROUPAMA - FDJ (FRA)
  121   ROUX Anthony   FRA  
  122   FRANKINY Kilian   SUI  
  123   LE GAC Olivier   FRA  
  124   ARMIRAIL Bruno   FRA  
  125   SEIGLE Romain   FRA  
  126   THOMAS Benjamin   FRA  
  127   LUDVIGSSON Tobias   SWE  
             
ISRAEL START - UP NATION (ISR)
  131   BRÄNDLE Matthias   AUT  
  132   CATAFORD Alexander   CAN  
  133   CIMOLAI Davide   ITA  
  134   DOWSETT Alex   GBR  
  135   NAVARRO GARCIA Daniel   ESP  
  136   SAGIV Guy   ISR  
  137   ZABEL Rick   GER  
             
LOTTO SOUDAL (BEL)
  141   HANSEN Adam James   AUS  
  142   GOOSSENS Kobe   BEL  
  143   HAGEN Carl Fredrik   NOR  
  144   HOLMES Matthew   GBR  
  145   MAES Nikolas   BEL  
  146   OLDANI Stefano   ITA  
  147   VERMEERSCH Florian   BEL  
             
MITCHELTON - SCOTT (AUS)
  151   YATES Simon Philip   GBR  
  152   AFFINI Edoardo   ITA  
  153   BOOKWALTER Brent   USA  
  154   HAIG Jack   AUS  
  155   HAMILTON Lucas   AUS  
  156   HEPBURN Michael   AUS  
  157   MEYER Cameron   AUS  
             
MOVISTAR TEAM (ESP)
  161   VILLELLA Davide   ITA  
  162   ALBA BOLIVAR Juan Diego   COL  
  163   CARRETERO Hector   ESP  
  164   JORGENSON Matteo   USA  
  165   SAMITIER SAMITIER Sergio   ESP  
  166   SEPULVEDA Eduardo   ARG  
  167   TORRES BARCELO Albert   ESP  
             
NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)
  171   MEINTJES Louis   RSA  
  172   BARBERO Carlos   ESP  
  173   BATTISTELLA Samuele   ITA  
  174   CAMPENAERTS Victor   BEL  
  175   DYBALL Benjamin   AUS  
  176   GASPAROTTO Enrico   SUI  
  177   GEBREIGZABHIER Amanuel   ERI  
             
TEAM INEOS (GBR)
  181   THOMAS Geraint   GBR  
  182   DENNIS Rohan   AUS  
  183   DUNBAR Edward   IRL  
  184   FROOME Chris   GBR  
  185   GANNA Filippo   ITA  
  186   GEOGHEGAN HART Tao   GBR  
  187   PUCCIO Salvatore   ITA  
             
TEAM JUMBO - VISMA (NED)
  191   EENKHOORN Pascal   NED  
  192   MARTENS Paul   GER  
  193   PFINGSTEN Christoph   GER  
  194   ROOSEN Timo   NED  
  195   TEUNISSEN Mike   NED  
  196   VAN EMDEN Jos   NED  
  197   WYNANTS Maarten   BEL  
             
TEAM SUNWEB (GER)
  201   MATTHEWS Michael   AUS  
  202   DAINESE Alberto   ITA  
  203   HAMILTON Christopher   AUS  
  204   HINDLEY Jai   AUS  
  205   KELDERMAN Wilco   NED  
  206   OOMEN Sam   NED  
  207   TUSVELD Martijn   NED  
             
TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
  211   TERPSTRA Niki   NED  
  212   HIVERT Jonathan   FRA  
  213   MANZIN Lorrenzo   FRA  
  214   PETIT Adrien   FRA  
  215   SIMON Julien   FRA  
  216   TAARAMÄE Rein   EST  
  217   VAN GESTEL Dries   BEL  
             
TREK - SEGAFREDO (USA)
  221   NIBALI Vincenzo   ITA  
  222   BERNARD Julien   FRA  
  223   BRAMBILLA Gianluca   ITA  
  224   KIRSCH Alex   LUX  
  225   DE KORT Koen   NED  
  226   NIBALI Antonio   ITA  
  227   WEENING Pieter   NED  
             
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
  231   GAVIRIA RENDON Fernando   COL  
  232   BJERG Mikkel   DEN  
  233   COSTA Rui   POR  
  234   HENAO MONTOYA Sergio Luis   COL  
  235   MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian   COL  
  236   RIABUSHENKO Aleksandr   BLR  
  237   RICHEZE Maximiliano Ariel   ARG  
             
VINI ZABU' KTM (ITA)
  241   WACKERMANN Luca   ITA  
  242   FRAPPORTI Marco   ITA  
  243   MITRI James   NZL  
  244   STOJNIĆ Veljko   SRB  
  245   STACCHIOTTI Riccardo   ITA  
  246   VISCONTI Giovanni   ITA  
  247   ZARDINI Edoardo   ITA  
             

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Инеос впечатляет. Но...Астана тоже. Власова причисляют к звездам. И это радует. Будем болеть за Сашу..но и конечно за Фульса и Астану.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
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Комментарии

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2020: маршру ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Инеос впечатляет. Но...Астана тоже. Власова причисляют к звездам. И это радует. Будем болеть за Сашу..но и конечно за Фульса и Астану.
  • DIM
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (2)
    DIM-Фото

    Цитата: Konstantin41
    Я не собирался бороться за генеральную классификацию, но хотел как можно больше помочь Тадею

     
    Что-то я за первые 9 этапов не увидел ни одной попытки помочь Погачару
    Командная тактика UAE - каждый сам за себя и как не странно она приносит результатbiggrin

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (42)
    VeloVelo-Фото
    Вы так болеете за Порта, что не могу не пожелать вам Удачи! )
  • Konstantin41
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Я не собирался бороться за генеральную классификацию, но хотел как можно больше помочь Тадею

     

    Что-то я за первые 9 этапов не увидел ни одной попытки помочь Погачару

  • Александра
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    Александра-Фото
    Да, согласна. Оглядываюсь назад и снова сожалею, что тогда между Ландой и Ару выбрали второго.Оба от этого только проиграли.
    Мне победа Ару на Вуэльте всегда казалась по большей части случайной. Но что теперь после драки кулаками махать...
    Надеюсь, что Ланда еще покажет что-то яркое, хоть кто-то из них двоих. Хочется верить, что у него не все в прошлом.
  • patar
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    patar-Фото

    В новости есть слова менеджера, но где слова другой стороны? Неужели он так не в форме, что на равнине в пелотоне не усидел? Хотелось бы услышать комментарий гонца, прежде чем принимать какую-то сторону.

     

    Кстати, в 2005 на туре Константино Забалла съездил в отрыв и не вышел на старт следующего этапа, пояснив, что очень потратился и больше не сможет ничего показать)))

  • Адриен
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (42)
    Адриен-Фото

    А почему в других командах "возятся" с Ландой, Барде, Пино, Ару, Закариным, Портом, Ураном ? Чем они - ПО РЕЗУЛЬТАТАМ - лучше Лопеса ? Или вы судите только лишь по итогам одного единственного этапа ?.. Лопес еще сравнительно молод, и вполне может случится, что когда-нибудь наконец-то сумеет раскрыть свой потенциал. Не на этом Туре - так на другом. А почему нет? Да и сейчас еще две недели впереди - посмотрим.Конечно, речь не о чемпионстве, но место в пятерке ...

  • SportSpirit
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Ох неоднозначное решение то, что Хирши спецом ждал таких парней с финишным рывком, как Роглич и Погачар. По-большому счету генеральщики были сосредоточены друг на друге, этап им был не столько принципиален, чтобы укатываться в погоне за ним. 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото

    А Порт-то преодолел 9-й этап, причем весьма вдохновенно. Видимо, статус дважды отца придал ему устойчивости) 

  • Astanaforever
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: atacama
    Потратили шейхи НЕМНОГО денег. Это енго бог наказал за то что так ушел из Астаны подленько
    Да уж все те же и в том же репертуаре. Ну не раб он, не раб...
    Не надо утрировать насчет раба. Никто его в рабство не сдавал. Уходить надо было достойно. Как уходил Нибали, Контадор и другие. Никто его силком не заставлял оставаться. Просто надо было сказать : Я ухожу. А кормить, молчать и обнадеживать команду это было подло. Втайне подписал контракт с арабами и просто как трус молчал. Из за него Астана, надеясь на него не подписала контракты с другими гонцами. Даже был слух, что были договоренности с Кинтаной . Подло он поступил. Вот и прилетела ответка. Погнался за длинным долларом, а себя похоронил как гонщика. Остался нерукопожатным в пелотоне. Так ему и надо. Тлен он. Я думаю навсегда.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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