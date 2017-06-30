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Тиррено-Адриатико-2020: маршрут и участники
55-й выпуск итальянской многодневной велогонки Мирового тура Тиррено-Адриатико-2020 пройдёт с 7 по 14 сентября. «Гонка двух морей» переместилась с весны на осень, но это не единственное изменение в необычный год. Вместо традиционных семи этапов на этот раз их будет восемь. Но, как всегда, Тиррено-Адриатико, которая и на этот раз служит в качестве одной из главных подготовительных гонок к Джиро д’Италия, предлагает маршрут, на котором смогут проявить себя гонщики разных специализаций – и горняки, и универсалы, и спринтеры.
Маршрут Тиррено-Адриатико-2020
На этот раз Тиррено-Адриатико откроет не командная гонка на время, а спринтерский этап в Лидо ди Камайоре.
2-й этап также подходит спринтерам, которым придётся немного напрячься на двух подъёмах – в первый пелотон поедет сразу после старта, второй, где будет разыгран промежуточный спринт, расположен за 70 км до финиша. В финале на последних 20 км будут очень короткие, но крутые подъёмы.
3-й этап очень протяжённый, с равнинной первой частью и холмистой второй, где будет прохождение «Муро», короткого крутого подъёма – Муро ди Поджио Мурелла – 3 км со средним градиентом 7,5% и максимальным 20% на последних сотнях метров. Подъём будет проходиться дважды, в последний раз за 9 км до финиша. Этап финиширует в подъём с градиентом 6-7%.
4-й этап – первый горный тест. Гонщики поднимутся на высоту 1521 м. С самого старта дорога начнёт идти вверх, а первые подъёмы будут через 17 и 26 км. Основные подъёмы начнутся за 60 км до финиша – это Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo)- 10,4 км со средним градиентом 7,4% и 3-километровый подъём с 7% градиентом к Рифьюджо Перуджа (Rifugio Perugia) на высоту 1521 м. Ещё один подъём Оспедалетто – это 2 км с 3,6% и 5 км с 7,6%, вершина Оспедалетто находится за 12 км до финиша, к которому ведёт спуск.
5-й этап – королевский горный, с тремя категорийными подъёмами и финишем в подъём Сассотетто – 14,2 км с 5,8% и максимальным 12%. Дорога пойдёт в подъём с самого старта. Сначала гонщики покорят Форка ди Анкарано. Череда подъёмов и спусков на протяжении всего этапа не даст расслабиться и заставит потратить силы перед финальным восхождением.
6-й этап вновь подходит спринтерам, вторая части дистанции – равнина.
7-й этап – этап с «гребёнкой» из коротких крутых подъёмов.
Финал «Гонки двух морей», 8-й этап - 10-км индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто дель Тронто, которая проходит по этому маршруту с 2015 года.
Участники.
Победитель Тиррено-Адриатико-2019 года Примож Роглич и занявший 2-е место Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сейчас едут Тур де Франс, но в звёздах на Тиррено-Адриатико-2020 на среднегорных, горных и спринтерских этапах недостатка не будет.
Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг и Александр Власов (Astana), Крис Фрум и Герант Томас (Ineos Grenadiers), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Вилко Келдерман (Sunweb), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Дилан Тёнс (Bahrain McLaren), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step) и другие сделают гонку зрелищной и напряжённой.
Этапы Тиррено-Адриатико-2020:
07.09. Этап 1: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 133 км
08.09. Этап 2: Camaiore - Follonica, 201 км
09.09. Этап 3: Follonica - Saturnia, 217 км
10.09. Этап 4: Terni - Cascia, 194 км
11.09. Этап 5: Norcia - Sassotetto, 202 км
12.09. Этап 6: Castelfidardo - Senigallia, 171 км
13.09. Этап 7: Pieve Torina - Loreto, 181 км
14.09. Этап 8: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, (ITT) 10,05 км
Предварительные составы
|AG2R LA MONDIALE (FRA)
|1
|FRANK Mathias
|SUI
|2
|BOUCHARD Geoffrey
|FRA
|3
|DILLIER Silvan
|SUI
|4
|DOMONT Axel
|FRA
|5
|HANNINEN Jaakko
|FIN
|6
|VENDRAME Andrea
|ITA
|7
|WARBASSE Lawrence
|USA
|ALPECIN - FENIX (BEL)
|11
|VAN DER POEL Mathieu
|NED
|12
|MERLIER Tim
|BEL
|13
|RICKAERT Jonas
|BEL
|14
|SBARAGLI Kristian
|ITA
|15
|DE BONDT Dries
|BEL
|16
|VERGAERDE Otto
|BEL
|17
|VERVAEKE Louis
|BEL
|ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
|21
|BAGIOLI Nicola
|ITA
|22
|GABBURO Davide
|ITA
|23
|PACIONI Luca
|ITA
|24
|PELLAUD Simon
|SUI
|25
|RESTREPO VALENCIA Jhonatan
|COL
|26
|RIVERA SERRANO Kevin
|CRC
|27
|RUMAC Josip
|CRO
|ASTANA PRO TEAM (KAZ)
|31
|FUGLSANG Jakob
|DEN
|32
|ARANBURU DEBA Alex
|ESP
|33
|BOARO Manuele
|ITA
|34
|FELLINE Fabio
|ITA
|35
|NATAROV Yuriy
|KAZ
|36
|RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar
|ESP
|37
|VLASOV Aleksandr
|RUS
|BAHRAIN - MCLAREN (BRN)
|41
|TEUNS Dylan
|BEL
|42
|BAUHAUS Phil
|GER
|43
|GARCIA CORTINA Ivan
|ESP
|44
|HAUSSLER Heinrich
|AUS
|45
|PADUN Mark
|UKR
|46
|PERNSTEINER Hermann
|AUT
|47
|TRATNIK Jan
|SLO
|BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA)
|51
|CARBONI Giovanni
|ITA
|52
|LONARDI Giovanni
|ITA
|53
|MAZZUCCO Fabio
|ITA
|54
|ORSINI Umberto
|ITA
|55
|ROMANO Francesco
|ITA
|56
|SAVINI Daniel
|ITA
|57
|TONELLI Alessandro
|ITA
|BORA - HANSGROHE (GER)
|61
|MAJKA Rafal
|POL
|62
|ACKERMANN Pascal
|GER
|63
|BODNAR Maciej
|POL
|64
|FABBRO Matteo
|ITA
|65
|KONRAD Patrick
|AUT
|66
|POLJANSKI Pawel
|POL
|67
|SELIG Rüdiger
|GER
|CCC TEAM (POL)
|71
|BARTA William
|USA
|72
|KOCHETKOV Pavel
|RUS
|73
|DE LA PARTE Victor
|ESP
|74
|WISNIOWSKI Lukasz
|POL
|75
|SAJNOK Szymon
|POL
|76
|VAN HOOYDONCK Nathan
|BEL
|77
|ZIMMERMANN Georg
|GER
|COFIDIS (FRA)
|81
|ALLEGAERT Piet
|BEL
|82
|CLAEYS Dimitri
|BEL
|83
|HAAS Nathan
|AUS
|84
|SABATINI Fabio
|ITA
|85
|VANBILSEN Kenneth
|BEL
|86
|VERMOTE Julien
|BEL
|87
|VIVIANI Attilio
|ITA
|DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL)
|91
|BALLERINI Davide
|ITA
|92
|STEELS Stijn
|BEL
|93
|KEISSE Ilijo
|BEL
|94
|KNOX James
|GBR
|95
|MASNADA Fausto
|ITA
|96
|SENECHAL Florian
|FRA
|97
|VAN LERBERGHE Bert
|BEL
|EF PRO CYCLING (USA)
|101
|WOODS Michael
|CAN
|102
|CAICEDO Jonathan
|ECU
|103
|CLARKE Simon
|AUS
|104
|CRADDOCK G Lawson
|USA
|105
|GUERREIRO Ruben
|POR
|106
|NIELSEN Magnus Cort
|DEN
|107
|KANGERT Tanel
|EST
|GAZPROM - RUSVELO (RUS)
|111
|BOEV Igor
|RUS
|112
|CANOLA Marco
|ITA
|113
|CIMA Imerio
|ITA
|114
|NEKRASOV Denis
|RUS
|115
|ROVNY Ivan
|RUS
|116
|RYBALKIN Aleksei
|RUS
|117
|VELASCO Simone
|ITA
|GROUPAMA - FDJ (FRA)
|121
|ROUX Anthony
|FRA
|122
|FRANKINY Kilian
|SUI
|123
|LE GAC Olivier
|FRA
|124
|ARMIRAIL Bruno
|FRA
|125
|SEIGLE Romain
|FRA
|126
|THOMAS Benjamin
|FRA
|127
|LUDVIGSSON Tobias
|SWE
|ISRAEL START - UP NATION (ISR)
|131
|BRÄNDLE Matthias
|AUT
|132
|CATAFORD Alexander
|CAN
|133
|CIMOLAI Davide
|ITA
|134
|DOWSETT Alex
|GBR
|135
|NAVARRO GARCIA Daniel
|ESP
|136
|SAGIV Guy
|ISR
|137
|ZABEL Rick
|GER
|LOTTO SOUDAL (BEL)
|141
|HANSEN Adam James
|AUS
|142
|GOOSSENS Kobe
|BEL
|143
|HAGEN Carl Fredrik
|NOR
|144
|HOLMES Matthew
|GBR
|145
|MAES Nikolas
|BEL
|146
|OLDANI Stefano
|ITA
|147
|VERMEERSCH Florian
|BEL
|MITCHELTON - SCOTT (AUS)
|151
|YATES Simon Philip
|GBR
|152
|AFFINI Edoardo
|ITA
|153
|BOOKWALTER Brent
|USA
|154
|HAIG Jack
|AUS
|155
|HAMILTON Lucas
|AUS
|156
|HEPBURN Michael
|AUS
|157
|MEYER Cameron
|AUS
|MOVISTAR TEAM (ESP)
|161
|VILLELLA Davide
|ITA
|162
|ALBA BOLIVAR Juan Diego
|COL
|163
|CARRETERO Hector
|ESP
|164
|JORGENSON Matteo
|USA
|165
|SAMITIER SAMITIER Sergio
|ESP
|166
|SEPULVEDA Eduardo
|ARG
|167
|TORRES BARCELO Albert
|ESP
|NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)
|171
|MEINTJES Louis
|RSA
|172
|BARBERO Carlos
|ESP
|173
|BATTISTELLA Samuele
|ITA
|174
|CAMPENAERTS Victor
|BEL
|175
|DYBALL Benjamin
|AUS
|176
|GASPAROTTO Enrico
|SUI
|177
|GEBREIGZABHIER Amanuel
|ERI
|TEAM INEOS (GBR)
|181
|THOMAS Geraint
|GBR
|182
|DENNIS Rohan
|AUS
|183
|DUNBAR Edward
|IRL
|184
|FROOME Chris
|GBR
|185
|GANNA Filippo
|ITA
|186
|GEOGHEGAN HART Tao
|GBR
|187
|PUCCIO Salvatore
|ITA
|TEAM JUMBO - VISMA (NED)
|191
|EENKHOORN Pascal
|NED
|192
|MARTENS Paul
|GER
|193
|PFINGSTEN Christoph
|GER
|194
|ROOSEN Timo
|NED
|195
|TEUNISSEN Mike
|NED
|196
|VAN EMDEN Jos
|NED
|197
|WYNANTS Maarten
|BEL
|TEAM SUNWEB (GER)
|201
|MATTHEWS Michael
|AUS
|202
|DAINESE Alberto
|ITA
|203
|HAMILTON Christopher
|AUS
|204
|HINDLEY Jai
|AUS
|205
|KELDERMAN Wilco
|NED
|206
|OOMEN Sam
|NED
|207
|TUSVELD Martijn
|NED
|TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
|211
|TERPSTRA Niki
|NED
|212
|HIVERT Jonathan
|FRA
|213
|MANZIN Lorrenzo
|FRA
|214
|PETIT Adrien
|FRA
|215
|SIMON Julien
|FRA
|216
|TAARAMÄE Rein
|EST
|217
|VAN GESTEL Dries
|BEL
|TREK - SEGAFREDO (USA)
|221
|NIBALI Vincenzo
|ITA
|222
|BERNARD Julien
|FRA
|223
|BRAMBILLA Gianluca
|ITA
|224
|KIRSCH Alex
|LUX
|225
|DE KORT Koen
|NED
|226
|NIBALI Antonio
|ITA
|227
|WEENING Pieter
|NED
|UAE TEAM EMIRATES (UAE)
|231
|GAVIRIA RENDON Fernando
|COL
|232
|BJERG Mikkel
|DEN
|233
|COSTA Rui
|POR
|234
|HENAO MONTOYA Sergio Luis
|COL
|235
|MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian
|COL
|236
|RIABUSHENKO Aleksandr
|BLR
|237
|RICHEZE Maximiliano Ariel
|ARG
|VINI ZABU' KTM (ITA)
|241
|WACKERMANN Luca
|ITA
|242
|FRAPPORTI Marco
|ITA
|243
|MITRI James
|NZL
|244
|STOJNIĆ Veljko
|SRB
|245
|STACCHIOTTI Riccardo
|ITA
|246
|VISCONTI Giovanni
|ITA
|247
|ZARDINI Edoardo
|ITA
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