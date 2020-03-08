Наиро Кинтана – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2020

Наиро Кинтана: «Эта победа – награда за работу всей команды Arkea-Samsic»

30-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана принёс команде Arkea-Samsic первую победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв королевский горный 7-й этап гонки Париж-Ницца-2020. Кинтана атаковал за 4 км до вершины финального подъёма Ла Кольмиан (La-Colmiane), прошёл находившегося впереди в одиночном отрыве Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), и в одиночку пересёк финишную черту. Ближайшего преследователя, бельгийского гонщика команды Sunweb Тиша Беноота Наиро Кинтана опередил на 46 секунд.

Теперь на счету Наиро Кинтаны есть победы на этапах всех трёх Гранд-туров и на семи крупнейших недельных велогонок (Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико, Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии).

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Наиро Кинтана: «Я хотел выиграть на вершине Кольмиан, на завершающем Париж-Ниццу-2020 этапе стильно, в атакующем стиле. Я был мотивирован, много работал, а мои товарищи по команде также очень много работали, контролируя отрыв. Мне оставалось лишь завершить их работу. Моё падение на 3-м этапе показывает, каков велоспорт. В тот день я сильно упал, из-за ветра потерял много времени. Стало понятно, что мои шансы на победу в общем зачёте Париж-Ниццы ослабли.

Но наша команда Arkea-Samsic сохранила боевой дух, мы продолжили бороться. День за днём я финишировал с сильнейшими, хотел выиграть этап, и эта победа стала подарком для всех, вознаграждением за работу команды.

Теперь я возвращаюсь в Колумбию, где останусь со своей семьёй».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Команда развивается с каждым годом, именно эту цель я преследую. В начале сезона у нас уже хорошие результаты. В прошлом году мы уже отлично выступали, задачей на этот год было достижение нового уровня. В нашем составе сильные гонщики, мы должны побеждать.

Победа на гонке Мирового тура была нашей целью. Мы впервые её добились в этом году с победой Наиро на этапе до вершины Кольмиан. Именно этого мы ждали, когда подписывали новых гонщиков, когда продляли контракт с Варраном Баргилем.

Падение Наиро Кинтаны на третьем этапе осложнило гонку, и хотя мы всё ещё думали о борьбе за победу в генеральной классификации, мы также нацелились на победу на этом этапе. То падение оставило сожаления, потому что, если вычесть потерянные в тот день минуты, у Наиро было бы одно время с Шахманном. Но таков спорт, историю уже не перепишешь».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Сегодня был исключительный день, потому что то, что происходило на дороге, мы планировали перед стартом. Мы приехали сюда с целью победить на Париж-Ницце. Но падение Наиро на третий день гонки ударило по нашим планам. Мы очень хотели выиграть финальный этап на вершине Кольмиан. Я бы хотел отметить, как великолепно работала команда. Победа Наиро стала вишенкой на торте, потому что он выиграл благодаря усилиям всей команды, которые ребята прикладывали в течение недели».