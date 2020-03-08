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Наиро Кинтана – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2020

Наиро Кинтана: «Эта победа – награда за работу всей команды Arkea-Samsic»

 

 

  30-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана принёс команде Arkea-Samsic первую победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв королевский горный 7-й этап гонки Париж-Ницца-2020. Кинтана атаковал за 4 км до вершины финального подъёма Ла Кольмиан (La-Colmiane), прошёл находившегося впереди в одиночном отрыве Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), и в одиночку пересёк финишную черту. Ближайшего преследователя, бельгийского гонщика команды Sunweb Тиша Беноота Наиро Кинтана опередил на 46 секунд.

 

Теперь на счету Наиро Кинтаны есть победы на этапах всех трёх Гранд-туров и на семи крупнейших недельных велогонок (Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико, Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии).

 

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

   Наиро Кинтана: «Я хотел выиграть на вершине Кольмиан, на завершающем Париж-Ниццу-2020 этапе стильно, в атакующем стиле. Я был мотивирован, много работал, а мои товарищи по команде также очень много работали, контролируя отрыв. Мне оставалось лишь завершить их работу. Моё падение на 3-м этапе показывает, каков велоспорт. В тот день я сильно упал, из-за ветра потерял много времени. Стало понятно, что мои шансы на победу в общем зачёте Париж-Ниццы ослабли.

 

  Но наша команда Arkea-Samsic сохранила боевой дух, мы продолжили бороться. День за днём я финишировал с сильнейшими, хотел выиграть этап, и эта победа стала подарком для всех, вознаграждением за работу команды.

Теперь я возвращаюсь в Колумбию, где останусь со своей семьёй».

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Команда развивается с каждым годом, именно эту цель я преследую. В начале сезона у нас уже хорошие результаты. В прошлом году мы уже отлично выступали, задачей на этот год было достижение нового уровня. В нашем составе сильные гонщики, мы должны побеждать.

 

  Победа на гонке  Мирового тура была нашей целью. Мы впервые её добились в этом году с победой Наиро на этапе до вершины Кольмиан. Именно этого мы ждали, когда подписывали новых гонщиков, когда продляли контракт с Варраном Баргилем.

 

  Падение Наиро Кинтаны  на третьем этапе осложнило гонку, и хотя мы всё ещё думали о борьбе за победу в генеральной классификации, мы также нацелились на победу на этом этапе. То падение оставило сожаления, потому что, если вычесть потерянные в тот день минуты, у Наиро было бы одно время с Шахманном. Но таков спорт, историю уже не перепишешь».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Сегодня был исключительный день, потому что то, что происходило на дороге, мы  планировали перед стартом. Мы приехали сюда с целью победить на Париж-Ницце. Но падение Наиро на третий день гонки ударило по нашим планам. Мы очень хотели выиграть финальный этап на вершине Кольмиан. Я бы хотел отметить, как великолепно работала команда. Победа Наиро стала вишенкой на торте, потому что он выиграл благодаря усилиям всей команды, которые ребята прикладывали в течение недели».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"
  • ДимаЛел
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    ДимаЛел-Фото
    согласно регламента гонки, на вчерашнем этапе действовало правило 3-х километров.
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    kwwk-Фото

    Кинтаныч - красавчик, в новой команде пока впечатляет в горах (посмотрим как у него пойдет когда подтянутся записные многодневщики). Шахманна с победой, оддержался, но осадочек от решения оргов по нейтрализации его падения остался.

  • AlGalgalim
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    AlGalgalim-Фото
    Вот и закончилась последняя гонка короткого, но запоминающегося сезона.

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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