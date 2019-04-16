Амстел Голд Рэйс-2019. Превью

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Амстел Голд Рэйс-2019. Маршрут и претенденты
21 апреля Амстел Голд Рэйс-2019 открывает серию Арденнских классик. В этом году маршрут 54-го выпуска Амстел Голд Рэйс почти полностью повторяет маршрут прошлого года. Стартовав в Маастрихте, участники начнут колесить по дорогам голландской провинции Лимбург, чтобы через 265,7 км финишировать городке Берг-эн-Терблейт (Berg en Terblijt). Извилистые и узкие дороги в сочетании с крутыми подъёмами – «бергами» требуют от участников постоянной борьбы за позиции и внимательности. Самые крутые «берги» припасены организаторами для финала.
Подъёмы от старта/до финиша
1 Slingerberg 10,0/255,7
2 Adsteeg 14,8/250,9
3 Lange Raarberg 23,0/242,7
4 Bergseweg 38,9/226,8
5 Sibbergrubbe (1) 50,4/215,3
6 Cauberg (1) 55,0/210,7
7 Geulhemmerberg (1) 59,4/206,3
8 Heiweg 78,9/186,8
9 Kallenberg 82,9/182,8
10 Wolfsberg 90,3/175,4
11 Loorberg (1) 93,3/172,4
12 Schweibergerweg 105,4/160,3
13 Camerig 111,1/154,6
14 Drielandenpunt 124,0/141,7
15 Gemmenich 128,7/137,0
16 Vijlenerbos 132,9/132,8
17 Eperheide 141,0/124,7
18 Gulperberg (1) 150,2/115,5
19 Plettenberg 153,8/111,9
20 Eyserweg 156,0/109,7
21 St. Remigiusstraat 160,3/105,4
22 Vrakelberg 163,9/101,8
23 Sibbergrubbe (2) 172,7/ 93,0
24 Cauberg (2) 178,0/ 87,7
25 Geulhemmerberg (2) 182,5/ 83,2
26 Bemelerberg (1) 195,6/ 70,1
27 Loorberg (2) 210,9/ 54,8
28 Gulperberg (2) 220,8/ 44,9
29 Kruisberg 226,2/ 39,5
30 Eyserbosweg 228,2/ 37,5
31 Fromberg 232,0/ 33,7
32 Keutenberg 236,6/ 29,1
33 Cauberg (3) 247,0/ 18,7
34 Geulhemmerberg (3) 251,4/ 14,3
35 Bemelerberg (2) 258,4/ 7,3
Так, на Кётенберге (Keutenberg), который будет проходиться за 29,1 км до финиша, встретится секция с 22% градиентом. Кауберг с сектором в 12,8%,, на котором классика перестала финишировать с 2013 года, будет проходиться трижды, в последний раз за 18,7 км до финиша. После финального прохождения Кауберга гонщики пересекут линию финиша и отправятся на заключительный 16-км круг с третьим прохождением Кётенберга за 14,3 км до финиша.
Второе прохождение Бемелерберга (900-м подъём с 4,6% градиентом) - это финальный «берг» дня, после которого останется 7,3 км до финиша.
В прошлом году датский гонщик Михаэль Вальгрен выбрал точный момент для атаки, опередив Романа Кройцигера и Энрико Гаспаротто, а также оставив позади Петера Сагана, Алехандро Вальверде, Тима Велленса и Жулиана Алафилиппа.
В этом году Михаэль Вальгрен выйдет на старт под номером 1, а два бывших соперника - Роман Кройцигер и Энрико Гаспаротто, стали его товарищами по команде Dimension Data. Роман Кройцигер также побеждал на Амстел Голд Рэйс в 2013 году, Энрико Гаспаротто был победителем классики в 2016.
И Петер Саган (Bora-hansgrohe), который лишь раз был призёром Амстел Голд Рэйс в 2012 году, и Алехандро Вальверде (Movistar), который трижды финишировал на классике в топ-3, и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), ставший в этом году победителем Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и призёром «Стрелы Брабанта» De Brabantse Pijl составят Михаэлю Вальгрену серьёзную конкуренцию.
В число претендентов также почти все гонщики состава команды Astana – Алексей Луценко, Якоб Фульсанг, Йон и Горка Исагирре, Омар Фраиле, Лауренс Де Врез и Луис-Леон Санчес.
Матье ван дер Пул (Corendon – Circus), недавний победитель «Стрелы Брабанта» и Dwars door Vlaanderen, а также Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) в этом сезоне также влились в число фаворитов на классиках.
Михал Квятковски и Ваут Пулс (Sky), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Грег Ван Авермат (ССС), Тим Велленс (Lotto Soudal), Маттео Трентин и Михаэль Альбазини (Mitchelton-Scott), Сонни Кольбрелли, Матей Мохорич и Дилан Тёнс (Barhain-Merida), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Альберто Беттиоль, Саймон Кларк (EF Education First) и многие другие также будут бороться за победу и призовые места на Амстел Голд Рэйс-2019.
Предварительный стартовый состав Амстел Голд Рэйс-2019:
TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam
1 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
2 EISEL Bernhard (Aut)
3 GASPAROTTO Enrico (Ita)
4 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)
5 KREUZIGER Roman (Cze)
6 SLAGTER Tom Jelte (Ned)
7 VERMOTE Julien (Bel)
MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam
11 TRENTIN Matteo (Ita)
12 SCHULTZ Nicholas (Aus)
13 HEPBURN Michael (Aus)
14 IMPEY Daryl (RSA)
15 JUUL JENSEN Christopher (Den)
16 SMITH Dion (NZl)
17 ALBASINI Michael (Sui)
BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam
21 TEUNS Dylan (Bel)
22 COLBRELLI Sonny (Ita)
23 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
24 MOHORIC Matej (Slo)
25 CARUSO Damiano (Ita)
26 BOLE Grega (Slo)
27 TRATNIK Jan (Slo)
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
31 NAESEN Oliver (Bel)
32 CHEREL Mickaël (Fra)
33 COSNEFROY Benoit (Fra)
34 DOMONT Axel (Fra)
35
36 VENTURINI Clément (Fra)
37 WARBASSE Larry (USA)
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
41 LUTSENKO Alexey (Kaz)
42 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
43 FUGLSANG Jakob (Den)
44 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka (Esp)
45 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (Esp)
46 DE VREESE Laurens (Bel)
47 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam
51 SAGAN Peter (Svk)
52 BENEDETTI Cesare (Ita)
53 BURGHARDT Marcus (Ger)
55 MCCARTHY Jay (Aus)
56 OSS Daniel (Ita)
57 SCHACHMANN Maximilian (Ger)
58 KONRAD Patrick (Aut)
CCC TEAM (CPT) WorldTeam
61 VAN AVERMAET Greg (Bel)
62 DE MARCHI Alessandro (Ita)
63 BEVIN Patrick (NZl)
64 KOCH Jonas (Ger)
65 PAUWELS Serge (Bel)
66 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)
67 SCHÄR Michael (Sui)
DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam
71 ALAPHILIPPE Julian (Fra)
72 CAVAGNA Rémi (Fra)
73 DEVENYNS Dries (Bel)
74 GILBERT Philippe (Bel)
75 HONORÉ Mikkel (Den)
76 SERRY Pieter (Bel)
77 VAKOC Petr (Cze)
EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam
81 BENNETT Sean (USA)
82 BETTIOL Alberto (Ita)
83 CLARKE Simon (Aus)
84 CRADDOCK Lawson (USA)
85 HOWES Alex (USA)
86 OWEN Logan (USA)
87 WOODS Michael (Can)
GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam
91 MADOUAS Valentin (Fra)
92 MOLARD Rudy (Fra)
93
94
95
96
97
LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam
101
102 MAES Nikolas (Bel)
103 MARCZYNSKI Tomasz (Pol)
104 MONFORT Maxime (Bel)
105 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
106 VANENDERT Jelle (Bel)
107 WELLENS Tim (Bel)
MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam
111 VALVERDE BELMONTE Alejandro (Esp)
112 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col)
113 ERVITI Imanol (Esp)
114 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
115 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)
116 CASTRILLO Jaime (Esp)
117 VERONA QUINTANILLA Carlos (Esp)
TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam
121 VAN AERT Wout (Bel)
122 DE TIER Floris (Bel)
123 GESINK Robert (Ned)
124 LINDEMAN Bertjan (Ned)
125 MARTENS Paul (Ger)
126 BOUWMAN Koen (Ned)
127 VAN EMDEN Jos (Ned)
TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam
131 BATTAGLIN Enrico (Ita)
132 BIERMANS Jenthe (Bel)
133 GUERREIRO Ruben (Por)
134 HAAS Nathan (Aus)
135 ZABEL Rick (Ger)
136 SMIT Willie (RSA)
137 STRAKHOV Dmitrii (Rus)
TEAM SKY (SKY) WorldTeam
141 DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)
142 DUNBAR Eddie (Irl)
143 GOLAS Michal (Pol)
144 KWIATKOWSKI Michal (Pol)
145 POELS Wouter (Ned)
146 ROSA Diego (Ita)
147 VAN BAARLE Dylan (Ned)
TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam
151 MATTHEWS Michael (Aus)
152 FRÖHLINGER Johannes (Ger)
153 HIRSCHI Marc (Sui)
154 KÄMNA Lennard (Ger)
155 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
156 VERVAEKE Louis (Bel)
157 ROCHE Nicholas (Irl)
TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
161 THEUNS Edward (Bel)
162 DE KORT Koen (Ned)
163 FELLINE Fabio (Ita)
164 GOGL Michael (Aut)
165 MOLLEMA Bauke (Ned)
166 SKUJINS Toms (Lat)
167 BERNARD Julien (Fra)
UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam
171 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
172 HENAO MONTOYA Sergio (Col)
173 MORI Manuele (Ita)
174 POGACAR Tadej (Slo)
177 ULISSI Diego (Ita)
178 PETILLI Simone (Ita)
179 RAVASI Edward (Ita)
CORENDON - CIRCUS (COC) Professional Team
181 VAN DER POEL Mathieu (Ned)
182 DE BONDT Dries (Bel)
183 DEVOLDER Stijn (Bel)
184 JANS Roy (Bel)
185 JANSSENS Jimmy (Bel)
186 RICKAERT Jonas (Bel)
187 STALLAERT Joeri (Bel)
ROOMPOT - CHARLES (ROC) Professional Team
191 BOOM Lars (Ned)
192 DE BIE Sean (Bel)
193 DUYN Huub (Ned)
194 LAMMERTINK Maurits (Ned)
195 RIESEBEEK Oscar (Ned)
196 VAN DER LIJKE Nick (Ned)
197 WEENING Pieter (Ned)
BARDIANI CSF (BRD) Professional Team
201 ALBANESE Vincenzo (Ita)
202 BARBIN Enrico (Ita)
203 MAESTRI Mirco (Ita)
204 ROTA Lorenzo (Ita)
205 PESSOT Alessandro (Ita)
206 TONELLI Alessandro (Ita)
207 SIMION Paolo (Ita)
ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) Professional Team
211 HERMANS Ben (Bel)
212 BOIVIN Guillaume (Can)
214 EARLE Nathan (Aus)
215 GOLDSTEIN Roy (Isr)
216 NEILANDS Krists (Lat)
217 VAN WINDEN Dennis (Ned)
218 JENSEN August (Nor)
SPORT VLAANDEREN - BALOISE (SVB) Professional Team
221 DECLERCQ Benjamin (Bel)
222 DELTOMBE Kevin (Bel)
223 PLANCKAERT Emiel (Bel)
224 SPRENGERS Thomas (Bel)
225 VAN GESTEL Dries (Bel)
226 VAN HECKE Preben (Bel)
227 VERWILST Aaron (Bel)
VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (VCB) Professional Team
231 COQUARD Bryan (Fra)
232 GAUTIER Cyril (Fra)
233 MÜLLER Patrick (SUI)
234 PACHER Quentin (Fra)
235 REZA Kévin (Fra)
236 TURGIS Jimmy (Fra)
237
WANTY - GOBERT CYCLING TEAM (WGG) Professional Team
241 EIKING Odd Christian (Nor)
242 MARTIN Guillaume (Fra)
243 MEURISSE Xandro (Bel)
244 PASQUALON Andrea (Ita)
245 VAN MELSEN Kevin (Bel)
246 VLIEGEN Loïc (Bel)
247 BAUGNIES Jérôme (Bel)
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