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Париж-Рубэ-2019. Превью

Париж-Рубэ-2019. Маршрут и претенденты

 

 

 

 

  14 апреля Париж-Рубэ, легендарная классика – Монумент, пройдёт в 117-й раз. Париж-Рубэ, как никакая другая гонка, связывает в единое целое зрителей и велогонщиков. Ведь без энтузиастов общества «Друзья Париж-Рубэ» невозможно было бы сохранить уникальные сектора брусчатки, которые и делают эту гонку особенной. Волонтёры общества каждый год тратят массу сил, укрепляя булыжники. В этом году они тщательно почистили и укрепили специальным строительным раствором брусчатку первых 500 м сектора знаменитого Аренбергского леса.

 

  Тьери Гувену, директор гонки: «С помощью мойки под давлением мы убрали грязь и заполнили просветы между камней раствором, чтобы восстановить первые 500 м сектора Аренбергского леса (Trouée d'Arenberg), которые идут под спуск. Правительство региона О-де-Франс (Hauts-de-France) выделило субсидию для того, чтобы почистить брусчатку».

   Кроме того, была запущена краудфандинговая кампания по сбору средств на работы, которые позволили бы сохранить Аренбергский лес в маршруте Париж-Рубэ в обозримом будущем. 

 

   Из 257 км дистанции  - 54,5 км – 29  секторов брусчатки. Порядок прохождения секторов, начиная с 23, не изменился. Из небольших изменений – сокращение 1-го сектора до 900 м. Второй сектор брусчатки между Бриастром и Вьесли в этом году назван в память трагически погибшего на гонке в 2018 году Михаэля Голартса (Michael Goolaerts), а его номер 84, под которым он ехал гонку, не будет использоваться в этом году.

 

  Пять звёзд, высшая степень сложности, у решающих секторов - Trouée d'Arenberg (за 93 км до финиша), Mons-en-Pévèle (за 45 км до финиша) и Carrefour de l'Arbre (за 15 км до финиша).

 

Париж-Рубэ-2019. Превью

 

Париж-Рубэ-2019. Превью

 

 29 секторов брусчатки Париж-Рубэ-2019:

 

 

29: Troisvilles - Inchy (км 97.5 — 0.9 км) **

28: Briastre - Viesly (км 108.5 — 3 км) ****

27: Viesly - Quiévy (км 101.5 — 1.8 км) ***

26: Quiévy - Saint-Python (км 116 - 3.7 км) ****

25: Saint-Python (км 118.5 — 1.5 км) **

24: Vertain - Saint-Martin-sur-Écaillon (км 127.5 — 2.3 км) ***

23: Verchain-Maugré - Quérénaing (км 136.5 — 1.6 км) ***

22: Quérénaing - Maing (км 140.5 — 2.5 км) ***

21: Maing - Monchaux-sur-Ecaillon (км 142.5 — 1.6 км) ***

20: Haveluy - Wallers (км 156.5 — 2.5 км) ****

19: Trouée d'Arenberg (км 164.5 — 2.3 км) *****

18: Wallers - Hélesmes (км 170 - 1.6 км) ***

17: Hornaing - Wandignies (км 179 - 3.7 км) ****

16: Warlaing - Brillon (км 185 - 2.4 км) ***

15: Tilloy - Sars-et-Rosières (км 188.5 — 2.4 км) ****

14: Beuvry - Orchies (км 194 — 1.4 км) ***

13: Orchies (км 199 — 1.7 км) ***

12: Auchy - Bersée (км 206.5 — 2.7 км) ****

11: Mons-en-Pévèle (км 212 - 3 км) *****

10: Mérignies - Avelin (км 215.5 - 0.7 км) **

9: Pont-Thibault - Ennevelin (км 220 - 1.4 км) ***

8: Templeuve — L'Épinette (км 224 - 0.2 км) *

8: Templeuve — Moulin-de-Vertain (км 225 - 0.5 км) **

7: Cysoing - Bourghelles (км 232 - 1.3 км) ***

6: Bourghelles - Wannehain (км 234.5 - 1.1 км) ***

5: Camphin-en-Pévèle (км 239.5 - 1.8 км) ****

4: Carrefour de l'Arbre (км 242.5 - 2.1 км) *****

3: Gruson (км 244 — 1.1 км) **

2: Willems - Hem (км 251 — 1.4 км) ***

1: Roubaix (км 256 — 0.3 км) *

  

 

   Непредсказуемость гонки, когда отличное знание маршрута и большой опыт выступления ещё не гарантируют победы, а смелая атака не причисляемого к фаворитам может вписать его в число триумфаторов, не даёт ограничить список претендентов несколькими именами. Шанс на успех есть у многих.

 

  Претендентами являются  победители и призёры прошлых выпусков: Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выйдет на старт под номером 1 и попробует защитить свой титул, победитель Париж-Рубэ-2017 Грег Ван Авермат (CCC), победитель Париж-Рубэ-2015 Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), а также призёры гонки Сильван Дилье (AG2R La Mondiale), Себастьян Лангевельд (EF Education First), Зденек Штыбар и его товарищи по команде Deceuninck - Quick Step.

 

  В числе претендентов также Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), в прошлом году дебютировавший на классике и занявший 13-е место, а также те, кто в разные годы финишировал в топ-10, и те, кто хорошо знают маршрут, но ещё ни разу не попадали в десятку сильнейших: Яспер Стейвен и Эдвард Тёнс (Trek-Segafredo), Сеп Ванмарке и Альберто Беттиоль (EF Education First), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), Нильс Политт и Йенс Дебюссере (Katusha-Alpecin), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Люк Роу, Джанни Москон и Иэн Стеннард (Sky), Магнус Корт (Astana), Арно Демар (Groupama-FDJ), Эдвард Боассон Хаген (Dimension Data), Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Хайнрих Хаусслер и Матей Мохорич (Bahrain Merida), Ларс Бом (Roompot-Charles) и многие другие.

 

 

Предварительный стартовый состав Париж-Рубэ-2019:

 

 

BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam


1 SAGAN Peter    (Svk)    
2 BODNAR Maciej    (Pol)    
3 BURGHARDT Marcus    (Ger)    
4 SELIG Rüdiger    (Ger)    
5 OSS Daniel    (Ita)    
6 SAGAN Juraj    (Svk)    
7 SCHILLINGER Andreas    (Ger)    

AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam


11 DILLIER Silvan    (Sui)    
12 DENZ Nico    (Ger)    
13 DUVAL Julien    (Fra)    
14 GODON Dorian    (Fra)    
15 GOUGEARD Alexis    (Fra)    
16 NAESEN Oliver    (Bel)    
17 VANDENBERGH Stijn    (Bel)    

DIRECT ENERGIE (TDE) Professional Team


21 PETIT Adrien    (Fra)    
22 CARDIS Romain    (Fra)    
23 GAUDIN Damien    (Fra)    
24 GÈNE Yohann    (Fra)    
25 LIGTHART Pim    (Ned)    
26 PICHOT Alexandre    (Fra)    
27 TURGIS Anthony    (Fra)    

CCC TEAM (CPT) WorldTeam


31 VAN AVERMAET Greg    (Bel)    
32 GRADEK Kamil    (Pol)    
33 SCHÄR Michael    (Sui)    
34 VAN HOECKE Gijs    (Bel)    
35 VAN HOOYDONCK Nathan    (Bel)    
36 VAN KEIRSBULCK Guillaume    (Bel)    
37 WISNIOWSKI Lukasz    (Pol)    

TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam


41 DEGENKOLB John    (Ger)    
42 DE KORT Koen    (Ned)    
43 KIRSCH Alex    (Lux)    
44 MULLEN Ryan    (Irl)    
45 PEDERSEN Mads    (Den)    
46 STUYVEN Jasper    (Bel)    
47 THEUNS Edward    (Bel)    

EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam


51 VANMARCKE Sep    (Bel)    
52 BRESCHEL Matti    (Den)    
53 DOCKER Mitchell    (Aus)    
54 HOFLAND Moreno    (Ned)    
55 LANGEVELD Sebastian    (Ned)    
56 PHINNEY Taylor    (USA)    
57 SCULLY Thomas    (NZl)    

TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam


61 POLITT Nils    (GER)    
62 BIERMANS Jenthe    (Bel)    
63 DEBUSSCHERE Jens    (Bel)    
64 HALLER Marco    (AUT)    
65 HOLLENSTEIN Reto    (SUI)    
66 KUZNETSOV Vyacheslav    (Rus)    
67 WÜRTZ SCHMIDT Mads    (Den)    

DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam


71 STYBAR Zdenek    (Cze)    
72 ASGREEN Kasper    (Den)    
73 DECLERCQ Tim    (Bel)    
74 GILBERT Philippe    (Bel)    
75 KEISSE Iljo    (Bel)    
76 LAMPAERT Yves    (Bel)    
77 SENECHAL Florian    (Fra)    

MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam


81 TRENTIN Matteo    (Ita)    
82 AFFINI Edoardo    (Ita)    
83 BAUER Jack    (NZl)    
84 HEPBURN Michael    (Aus)    
85 MEZGEC Luka    (Slo)    
86 SCOTSON Callum    (Aus)    
87 STANNARD Robert    (Aus)    

GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam


91 DEMARE Arnaud    (Fra)    
92 DUCHESNE Antoine    (Can)    
93 GUARNIERI Jacopo    (Ita)    
94 KONOVALOVAS Ignatas    (Ltu)    
95 LE GAC Olivier    (Fra)    
96 SARREAU Marc    (Fra)    
97 SINKELDAM Ramon    (Ned)    

LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam


101 KEUKELEIRE Jens    (Bel)    
102 BENOOT Tiesj    (Bel)    
103 DE WULF Stan    (Bel)    
104 FRISON Frederik    (Bel)    
105 MAES Nikolas    (Bel)    
106 NAESEN Lawrence    (Bel)    
107 VAN GOETHEM Brian    (Ned)    

TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam


111 VAN AERT Wout    (Bel)    
112 EENKHOORN Pascal    (Ned)    
113 ROOSEN Timo    (Ned)    
114 TEUNISSEN Mike    (Ned)    
115 VAN DER HOORN Taco    (Ned)    
116 VAN POPPEL Danny    (Ned)    
117 WYNANTS Maarten    (Bel)    

TEAM SKY (SKY) WorldTeam


121 ROWE Luke    (GBr)    
122 DOULL Owain    (GBr)    
123 KNEES Christian    (Ger)    
124 LAWLESS Christopher    (GBr)    
125 MOSCON Gianni    (Ita)    
126 STANNARD Ian    (GBr)    
127 VAN BAARLE Dylan    (Ned)    

UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam


131 KRISTOFF Alexander    (Nor)    
132 BYSTROM Sven Erik    (Nor)    
133 GAVIRIA RENDON Fernando    (Col)    
134 LAENGEN Vegard Stake    (Nor)    
135 MARCATO Marco    (Ita)    
136 PHILIPSEN Jasper    (Bel)    
137 BOHLI Tom    (Sui)    

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS (COF) Professional Team


141 LAPORTE Christophe    (Fra)    
142 FORTIN Filippo    (Ita)    
143 HOFSTETTER Hugo    (Fra)    
144 TOUZÉ Damien    (Fra)    
145 VAN LERBERGHE Bert    (Bel)    
146 VANBILSEN Kenneth    (Bel)    
147 LEMOINE Cyril    (Fra)    

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam


151 CORT NIELSEN Magnus    (Den)    
152 BALLERINI Davide    (Ita)    
153 BIZHIGITOV Zhandos    (Kaz)    
154 DE VREESE Laurens    (Bel)    
155 FOMINYKH Daniil    (Kaz)    
156 GRUZDEV Dmitriy    (Kaz)    
157 HOULE Hugo    (Can)    

BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam


161 MOHORIC Matej    (Slo)    
162 ARASHIRO Yukiya    (Jpn)    
163 BAUHAUS Phil    (Ger)    
164 GARCIA CORTINA Ivan    (Esp)    
165 HAUSSLER Heinrich    (Aus)    
166 KOREN Kristjan    (Slo)    
167 SIEBERG Marcel    (Ger)    

MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam


171 ROELANDTS Jürgen    (Bel)    
172 ARCAS PEÑA Jorge    (Esp)    
173 BENNATI Daniele    (Ita)    
174 CASTRILLO Jaime    (Esp)    
175 ERVITI Imanol    (Esp)    
176 SEPULVEDA Eduardo    (Arg)    
177 SÜTTERLIN Jasha    (Ger)    

WANTY - GOBERT CYCLING TEAM (WGG) Professional Team


181 BACKAERT Frederik    (Bel)    
182 DE GENDT Aimé    (Bel)    
183 DE WINTER Ludwig    (Bel)    
184 DEVRIENDT Tom    (Bel)    
185 DUPONT Timothy    (Bel)    
186 VANSPEYBROUCK Pieter    (Bel)    
187 VLIEGEN Loïc    (Bel)    

TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam


191 BOASSON HAGEN Edvald    (Nor)    
192 BAK Lars Ytting    (Den)    
193 EISEL Bernhard    (Aut)    
194 JANSE VAN RENSBURG Reinardt    (RSA)    
195 THOMSON Jay Robert    (RSA)    
196 TILLER Rasmus Fossum    (Nor)    
197 VERMOTE Julien    (Bel)    

TEAM ARKÉA - SAMSIC (PCB) Professional Team


201 GREIPEL André    (Ger)    
202 BONNAMOUR Franck    (Fra)    
203 FEILLU Brice    (Fra)    
204 JARRIER Benoit    (Fra)    
205 RUSSO Clement    (Fra)    
206 RIOU Alan    (Fra)    
207 WELTEN Bram    (Ned)    

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam


211 ARNDT Nikias    (GER)    
212 BOL Cees    (Ned)    
213 CURVERS Roy    (Ned)    
214 KÄMNA Lennard    (GER)    
215 KRAGH ANDERSEN Asbjørn    (Den)    
216 PEDERSEN Casper Phillip    (Den)    
217 WALSCHEID Max    (GER)    

VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (VCB) Professional Team


221 DE BACKER Bert    (Bel)    
222 BOECKMANS Kris    (Bel)    
223 ERMENAULT Corentin    (Fra)    
224 LECROQ Jérémy    (Fra)    
225 MORICE Julien    (Fra)    
226 TURGIS Jimmy    (Fra)    
227 VAN GENECHTEN Jonas    (Bel)    

ROOMPOT - CHARLES (ROC) Professional Team


231 BOOM Lars    (Ned)    
232 ASSELMAN Jesper    (Ned)    
233 LEYSEN Senne    (Bel)    
234 REINDERS Elmar    (Ned)    
235 STEELS Stijn    (Bel)    
236 VAN POPPEL Boy    (Ned)    
237    

DELKO MARSEILLE PROVENCE (DMP) Professional Team


241 SISKEVICIUS Evaldas    (Ltu)    
242 ARERUYA Joseph    (Rwa)    
243 FILOSI Iuri    (Ita)    
244 JONES Brenton    (Aus)    
245 KASPERKIEWICZ Przemyslaw    (Pol)    
246 LEVEAU Jérémy    (Fra)    
247 TRARIEUX Julien    (Fra)    

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Северный Ад брусчатка

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  1. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 10:09 | Регистрация: 2.05.2014

    Беттиоль в списке фаворитов есть а в стартовом составе EF его нет...

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 8.07.2017

    У П.Сагана после падения на Тур де Франс-18 всего одна победа.

    Никак он не может набрать свои лучшие кондиции.

     

    Наверное, никто из почитателей сайта VeloLive сейчас не делает ставки на победу П.Сагана на этом Париж-Рубэ.

    Не так ли?

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Кристофф, и Штыбар..вот кто могут выиграть.

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Хет-трик Максимилиана Шахманна ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Щачман Шахман, ну молодец. Неужели замахнулся на итоговый подиум?

    а На второй фотке очень напоминает Тома Дюмолана)

  • ktilp-12
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (15)
    ktilp-12-Фото

     Действительно, Закарин без команды ничего не сделает. У Катюши 4353 очков, занимают 21 место, после 3 проконтинентальных команд. Впереди Директ Энержи, у которой будет спонсор Тотал и она стремится в высшую лигу, также об этом мечтает Израилькая академия, появились конкуренты, будут сдвигать последних.  

  • Astanaforever
    Париж-Рубэ-2019. Превью (3)
    Astanaforever-Фото
    Кристофф, и Штыбар..вот кто могут выиграть.
  • Yuriy 17
    Париж-Рубэ-2019. Превью (3)
    Yuriy 17-Фото

    У П.Сагана после падения на Тур де Франс-18 всего одна победа.

    Никак он не может набрать свои лучшие кондиции.

     

    Наверное, никто из почитателей сайта VeloLive сейчас не делает ставки на победу П.Сагана на этом Париж-Рубэ.

    Не так ли?

     

     

  • YuraHist
    Париж-Рубэ-2019. Превью (3)
    YuraHist-Фото
    Беттиоль в списке фаворитов есть а в стартовом составе EF его нет...
  • tiuteamd
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (15)
    tiuteamd-Фото

    Да команда , что-то совсем не тянет ... даже Закарину толком никто не помогает...

     

  • Earl57
    Хет-трик Максимилиана Шахманна ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим

      Меня больше интересует вопрос - что с Деннисом? Всю первую половину сезона выглядит своей бледной тенью, даже на разделках, мягко говоря, не блещет. Здесь вообще сошел, никак не проявившись. 
      Собирался перековаться в генеральщики. Но пока ни там, ни там. Ни два, ни полтора, как говорили в Одессе. 

    Может болеет, может проблемы со сменой велосипеда. В любом случае формой Денниса руководство Бахрейна на данный момент не обеспокоено.

    Думаю, что сейчас у них гораздо больше вопросов к Сонни Кольбрелли, который в это время должен был быть на пике формы, но увы, увы, увы... Планировалось, что он поедет Рубе, но в итоге его заменили. Похоже, что его состояние оставляет желать лучшего. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Шейн Арчболд подписал контракт ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хороший трековик ,видел на паре шестидневок его ещё лет 8 назад ,хороший кусок имеет .
  • Серафим
    Хет-трик Максимилиана Шахманна ... (3)
    Серафим-Фото

     Удивительно, как Сережа Курдюков смог спутать Погачара с Мартином? Даже по комплекции - Дэн совершенно субтильный, а Погачар выглядит помощнее. Но это ничего, все могут ошибиться, тем более ситуация была решающая.

      Меня больше интересует вопрос - что с Деннисом? Всю первую половину сезона выглядит своей бледной тенью, даже на разделках, мягко говоря, не блещет. Здесь вообще сошел, никак не проявившись. 

      Собирался перековаться в генеральщики. Но пока ни там, ни там. Ни два, ни полтора, как говорили в Одессе. 

  • AzaKonta
    Шейн Арчболд подписал контракт ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: ЧОРНЫЙ
    И форму покупать не надо))))
    ))))))

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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