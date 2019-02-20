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Джакомо Ниццоло – победитель 6 этапа Тура Омана-2019

Андре Грайпель считает, что Джакомо Ниццоло должен быть дисквалифицирован за опасный спринт

 

 

  30-летний итальянский гонщик команды Dimension Data Джакомо Ниццоло стал победителем 6-го этапа Тура Омана-2019, опередив своих соотечественников Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Давиде Баллерини (Astana).  

 

 

 

  Андре Грайпель, выступающий с этого года в проконтинентальной команде Arkéa Samsic, не смог побороться за победу, обвинив Джакомо Ниццоло в опасном маневрировании. После финиша Грайпель подал жюри гонки жалобу на Ниццоло и попросил пересмотреть видеозапись спринта, но судьи не стали менять результат.

 

   Андре Грайпель: «Считаю, что обычно за такое он должен быть дисквалифицирован, потому что подъехал и вклинился между нами, отталкивая к краю. Мы с Буанни едва не упали, когда он проезжал. После этого я не смог спринтовать. Команда сегодня работала отлично, я просто разочарован, что не смог принять участие в спринте».

 

  Насэр Буанни (Cofidis) в интервью L'Equipe в свою очередь обвинил в опасном спринте другого итальянского гонщика Никколо Бонифацио (Direct Energie): «Он совершенно испортил мой спринт. Я был на второй позиции, собирался открыть спринт, а он ударил мой руль. Если бы там были барьеры, я бы въехал прямо в них».

 

 

 

 

  Джакомо Ниццоло на протяжении двух последних сезонов сражался с тендинитом колена, а также весь прошлый сезон восстанавливался после перелома бедра, и первая победа в майке команды Dimension – Data стала для итальянского спринтера важным шагом на пути к возвращению формы:

 

   «Эта победа очень много для меня значит. Я пережил трудную зиму, потому что в декабре мне провели операцию на колене. Что-то было не так под коленной чашечкой, врачи это убрали. Теперь, кажется, всё в порядке.

 

 Так что я не был полностью готов к гонкам. Всё хорошо, просто я немного отстаю в плане формы, потому что начал тренироваться позже остальных. Я очень счастлив, так как эта победа даёт мне уверенность. Но надо оставаться реалистом. Я понимаю, что мне надо ещё много работать, чтобы выйти на пик формы.

 

  Я всё время то тренировался, то прекращал работу, и всё это продолжалось очень долго. При такой работе невозможно выйти на свой лучший уровень. Будем надеяться, что теперь все трудности позади, и я смогу продолжать.

 

  Команда великолепно работала весь день. Спринт получился не самым простым,  потому что перед финальным кругом было несколько подъёмов, а на последних трёх километрах все толкались. Всё, что могу сказать – я счастлив, спасибо команде, мы должны продолжать в этом же духе и на следующих гонках».

 

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Андре Грайпель Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если верить этой табличке, то в этом году А.Луценко показал 4-й по времени результат покорения "Зелёной горы" на Туре Омана за всю историю

    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1098245495909244929

  • Astanaforever
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Пора и на классики. Могешь.
  • paziz
    Вольта Альгарве-2019. Этап 1 (4)
    paziz-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Цитата: close2you
    Главное, что Ару в конце этого сезона завяжет... а может и по ходу сезона
    Что за карма против Ару?
    Никакой кармы, будем реалистами, Ару выдохся
  • paziz
    Крис Фрум не примет участие в ... (11)
    paziz-Фото
    Подписан на его страву, перед туром Колумбии реально был проделан титанический труд (не являюсь фанатом Фрума)
  • Адриен
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (5)
    Адриен-Фото

    Прежде всего эта победа - доказательство того, что Луценко смог выстоять под ударами судьбы, по мужски выдержать тяжелые жизненные обстоятельства, не сломаться... Конечно, не в упрек сказано, но некоторые его коллеги из других команд прогибались в подобных непростых ситуациях... Поэтому это не просто выигрыш гонки, этот результат Алексея имеет многократное значение прежде всего для него самого, для веры, для надежды...

  • paziz
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    paziz-Фото
    Цитата: rude_rider
    Ару сыроват.Тадей мощно.Мас как обычно колесник
    Ару уже года два сыроват
  • rude_rider
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    rude_rider-Фото
    Ару сыроват.Тадей мощно.Мас как обычно колесник
  • Earl57
    У велокоманды Vital Concept - ... (9)
    Earl57-Фото
    Дарит Вино периодически. Это же не профессиональные команды, чтобы каждый год велы на новую модель менять. Плюс Астана каждый год обновляет модели велосипедов за счет спонсора, а старые велосипеды идут областникам и юниорам.
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    kwwk-Фото
    Спасибо
  • Earl57
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (8)
    Earl57-Фото
    Квято в воскресенье стартует на Туре ОАЕ, инфы о программе Кириенко нет.

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