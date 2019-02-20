Джакомо Ниццоло – победитель 6 этапа Тура Омана-2019

Андре Грайпель считает, что Джакомо Ниццоло должен быть дисквалифицирован за опасный спринт

30-летний итальянский гонщик команды Dimension Data Джакомо Ниццоло стал победителем 6-го этапа Тура Омана-2019, опередив своих соотечественников Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Давиде Баллерини (Astana).

Андре Грайпель, выступающий с этого года в проконтинентальной команде Arkéa Samsic, не смог побороться за победу, обвинив Джакомо Ниццоло в опасном маневрировании. После финиша Грайпель подал жюри гонки жалобу на Ниццоло и попросил пересмотреть видеозапись спринта, но судьи не стали менять результат.

Андре Грайпель: «Считаю, что обычно за такое он должен быть дисквалифицирован, потому что подъехал и вклинился между нами, отталкивая к краю. Мы с Буанни едва не упали, когда он проезжал. После этого я не смог спринтовать. Команда сегодня работала отлично, я просто разочарован, что не смог принять участие в спринте».

Насэр Буанни (Cofidis) в интервью L'Equipe в свою очередь обвинил в опасном спринте другого итальянского гонщика Никколо Бонифацио (Direct Energie): «Он совершенно испортил мой спринт. Я был на второй позиции, собирался открыть спринт, а он ударил мой руль. Если бы там были барьеры, я бы въехал прямо в них».

🏁 STAGE 6 LAST KM 🏁



The final sprint on the Matrah Corniche dominated by 🇮🇹 @Giacomonizzolo was the absolute definition of "fast and furious" 😱#TOO2019 pic.twitter.com/MHGsQmX2xx — Tour of Oman (@tourofoman) 21 февраля 2019 г.

Джакомо Ниццоло на протяжении двух последних сезонов сражался с тендинитом колена, а также весь прошлый сезон восстанавливался после перелома бедра, и первая победа в майке команды Dimension – Data стала для итальянского спринтера важным шагом на пути к возвращению формы:

«Эта победа очень много для меня значит. Я пережил трудную зиму, потому что в декабре мне провели операцию на колене. Что-то было не так под коленной чашечкой, врачи это убрали. Теперь, кажется, всё в порядке.

Так что я не был полностью готов к гонкам. Всё хорошо, просто я немного отстаю в плане формы, потому что начал тренироваться позже остальных. Я очень счастлив, так как эта победа даёт мне уверенность. Но надо оставаться реалистом. Я понимаю, что мне надо ещё много работать, чтобы выйти на пик формы.

Я всё время то тренировался, то прекращал работу, и всё это продолжалось очень долго. При такой работе невозможно выйти на свой лучший уровень. Будем надеяться, что теперь все трудности позади, и я смогу продолжать.

Команда великолепно работала весь день. Спринт получился не самым простым, потому что перед финальным кругом было несколько подъёмов, а на последних трёх километрах все толкались. Всё, что могу сказать – я счастлив, спасибо команде, мы должны продолжать в этом же духе и на следующих гонках».