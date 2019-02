Джакомо Ниццоло – победитель 6 этапа Тура Омана-2019

30-летний итальянский гонщик команды Dimension Data Джакомо Ниццоло стал победителем 6-го этапа Тура Омана-2019, опередив своих соотечественников Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Давиде Баллерини (Astana).

Андре Грайпель, выступающий с этого года в проконтинентальной команде Arkéa Samsic, не смог побороться за победу, обвинив Джакомо Ниццоло в опасном маневрировании. После финиша Грайпель подал жюри гонки жалобу на Ниццоло и попросил пересмотреть видеозапись спринта, но судьи не стали менять результат.

Андре Грайпель: «Считаю, что обычно за такое он должен быть дисквалифицирован, потому что подъехал и вклинился между нами, отталкивая к краю. Мы с Буанни едва не упали, когда он проезжал. После этого я не смог спринтовать. Команда сегодня работала отлично, я просто разочарован, что не смог принять участие в спринте».

Насэр Буанни (Cofidis) в интервью L'Equipe в свою очередь обвинил в опасном спринте другого итальянского гонщика Никколо Бонифацио (Direct Energie): «Он совершенно испортил мой спринт. Я был на второй позиции, собирался открыть спринт, а он ударил мой руль. Если бы там были барьеры, я бы въехал прямо в них».

🏁 STAGE 6 LAST KM 🏁



The final sprint on the Matrah Corniche dominated by 🇮🇹 @Giacomonizzolo was the absolute definition of "fast and furious" 😱#TOO2019 pic.twitter.com/MHGsQmX2xx