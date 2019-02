Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 Категория:

Сегодня, 17:21 Alicante – Alicante, 166 км 1 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 4:10:12 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 Ben Swift (Gbr) Team Sky 4 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 7 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 8 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 9 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country 10 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 11 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 12 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 13 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 14 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 15 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 16 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 17 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 18 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 19 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 20 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 21 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 22 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 23 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 24 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 26 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto 27 Gotzon Martin Sanz (Spa) Equipo Euskadi 28 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Equipo Euskadi 29 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 30 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 31 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida 32 Edgar Pinto (Por) W52-FC Porto 33 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 34 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 35 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 36 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 37 Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data 38 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 39 Diego Rosa (Ita) Team Sky 40 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 41 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 42 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 43 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 44 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 45 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Sky 46 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 47 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 48 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 49 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 50 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 51 Pello Bilbao Lopez de Armentia (Spa) Astana Pro Team 52 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 53 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 54 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 55 Mads Würst Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 56 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 57 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 58 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 59 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 60 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 61 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 62 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 63 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Amaro Antunes (Por) CCC Team 65 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 66 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 67 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 68 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 69 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 70 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 71 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 72 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 73 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 74 Willem Jakobus Smit (Rsa) Katusha-Alpecin 75 Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 76 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 77 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 78 Ricardo Augusto Afonso Vilela (Por) Burgos-BH 79 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 80 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 81 João Rodrigues (Por) W52-FC Porto 82 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 83 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 84 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country 85 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 86 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 87 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 88 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Equipo Euskadi 89 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 90 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 91 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 92 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 93 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 94 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton-Scott 95 Emerson Oronte (Usa) Rally UHC Cycling 96 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 97 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 98 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 99 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 100 Joaquim Silva (Por) W52-FC Porto 101 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 102 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 103 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 104 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 105 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 106 Rui Vinhas (Por) W52-FC Porto 107 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 108 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Kometa Cycling Team 109 Benjamin King (Usa) Dimension Data 110 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 111 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 112 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 113 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 114 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country 115 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country 116 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:24 117 Antonio Carvalho (Por) W52-FC Porto 118 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:00:56 119 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:48 120 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:08:28 121 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 122 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 123 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 124 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 125 Raul Alarcon (Spa) W52-FC Porto 126 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 127 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:11:24 128 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 129 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 130 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Euskadi 131 Moreno Moser (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 132 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:34 133 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom–Rusvelo 134 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 135 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 136 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 137 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 138 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 139 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country 140 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 141 Jose Antonio Garcia Martin (Spa) Kometa Cycling Team 142 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:12:37 143 Nigel Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 144 Mikel Alonso Flores (Spa) Equipo Euskadi 0:12:39 145 Lars Bak Ytting (Den) Dimension Data 146 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 147 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 148 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 149 Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits 150 Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 151 Mamyr Stash (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:15:54 152 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 153 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 154 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 155 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 156 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Kometa Cycling Team 157 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 158 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 159 Aleksei Kurbatov (Rus) Gazprom–Rusvelo 160 Sebastian Mora Vedri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 161 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Equipo Euskadi 162 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 163 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 164 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida DNF Michael Schär (Swi) CCC Team DNF Floris De Tier (Bel) Team Jumbo-Visma DNF Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 4:23:07 2 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:00:05 3 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 0:00:07 4 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - Merida 0:00:08 5 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:11 6 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 0:00:12 7 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:14 8 Jan Tratnik (Slo) Bahrain - Merida 0:00:18 9 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:00:19 10 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:00:20 11 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 12 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:23 13 Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team 14 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 15 Jesús Herrada (Esp) Cofidis Solutions Crédits 0:00:24 16 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 17 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 0:00:25 18 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 19 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:00:27 20 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:00:28 21 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 22 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 23 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 24 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 0:00:29 25 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:30 26 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 27 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida 28 José Isidro Maciel Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 29 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:00:31 30 Colin Joyce (Usa) Rally - UHC Cycling 31 Ben Swift (Gbr) Team Sky 32 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:00:32 33 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 0:00:36 34 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 35 Steff Cras (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:00:37 36 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 0:00:38 37 Sergei Shilov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:40 38 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 39 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 0:00:41 40 Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 41 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 0:00:42 42 Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data 43 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:43 44 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 45 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 46 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 47 José Herrada (Esp) Cofidis Solutions Crédits 0:00:44 48 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 49 Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team 0:00:47 50 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 51 Robin Carpenter (Usa) Rally - UHC Cycling 0:00:48 52 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 0:00:49 53 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 54 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:00:51 55 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:53 56 José Fernandes Neves (Por) Burgos - BH 57 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 0:00:54 58 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Equipo Euskadi 0:00:55 59 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Kometa Cycling Team 60 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:00:56 61 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 62 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 64 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 0:00:57 65 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale 0:00:58 66 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:00:59 67 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52 - FC Porto 68 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 69 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 70 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 71 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 0:01:00 72 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:01:01 73 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH 74 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:01:02 75 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) W52 - FC Porto 0:01:03 76 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team 0:01:05 77 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 78 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:01:06 79 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 80 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:07 81 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 82 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:08 83 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Equipo Euskadi 84 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 85 Ricardo Augusto Afonso Vilela (Por) Burgos - BH 0:01:10 86 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 87 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 88 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 89 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 0:01:14 90 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52 - FC Porto 91 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:15 92 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:01:16 93 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:18 94 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:20 95 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 96 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:01:21 97 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:01:24 98 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:25 99 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 0:01:27 100 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 101 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 102 Clément Chevrier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:29 103 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:32 104 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:37 105 António Ferreira Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:01:39 106 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 107 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:42 108 Emerson Oronte (Usa) Rally - UHC Cycling 0:01:44 109 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:45 110 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:47 111 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis Solutions Crédits 112 Rui Pedro Carvalho Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:01:54 113 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 114 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:58 115 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:02:06 116 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:07 117 Gotzon Martin Sanz (Esp) Equipo Euskadi 0:02:12 118 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos - BH 0:02:32 119 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:02:36 120 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:09:13 121 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 0:09:52 122 Raúl Alarcón Garcia (Esp) W52 - FC Porto 0:09:57 123 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:10:09 124 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Equipo Euskadi 0:10:25 125 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:10:28 126 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:10:45 127 Moreno Moser (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:12:11 128 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Euskadi 0:12:29 129 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:12:46 130 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:12:52 131 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:13:08 132 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:13:23 133 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:13:24 134 Nigel Ellsay (Can) Rally - UHC Cycling 0:13:25 135 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom - RusVelo 0:13:27 136 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:13:36 137 Lars Ytting Bak (Den) Team Dimension Data 0:13:38 138 Svein Tuft (Can) Rally - UHC Cycling 0:13:40 139 Kyle Murphy (Usa) Rally - UHC Cycling 0:13:41 140 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:13:43 141 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:13:51 142 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:02 143 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:07 144 Jose Antonio Garcia Martin (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:14 145 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:18 146 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 147 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:14:31 148 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 149 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:35 150 Mikel Alonso Flores (Esp) Equipo Euskadi 0:14:43 151 Harry Tanfield (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:16:14 152 Juan Camacho Del Fresno (Esp) Kometa Cycling Team 0:16:47 153 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:50 154 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:16:51 155 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:16:56 156 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 0:17:14 157 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 158 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Equipo Euskadi 0:17:25 159 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data 0:17:29 160 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 0:17:31 161 Aleksei Kurbatov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:39 162 Mamyr Stash (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:43 163 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:17:49 164 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 0:18:44 