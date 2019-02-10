Приглашения на Гент-Вевельгем-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:02
Бельгийская классика Гент-Вевельгем (Gent - Wevelgem in Flanders Fields), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 31 марта 2019 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Гент-Вевельгем получили 7 команд:
Cofidis (Fra)
Direct Energie (Fra)
Roompot Charles (Ned)
Corendon-Circus (Bel)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
Wallonie-Bruxelles (Bel)
Wanty – Gobert (Bel)
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