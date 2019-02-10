Приглашения на Гент-Вевельгем-2019

Ну Алафилип не в первый раз теряет на длинных, но не крутых подъемах. Он взрывной гонщик и ему хорошо подходят короткие крутые стенки. А на 18 км ему не хватает выносливости.

Зато потерявший на разделке Оскар Севилья (годы неумолимо берут своё) на длинном подъеме наоборот приобрел и поднялся в генерале. На Альто Колорадо он всегда хорошо выступает, эта гора ему подходит.